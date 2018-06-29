24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:27
|06:16
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل تُسهم المدن الجديدة بالمغرب في تخفيف الضغط السكاني؟
- إشادة بجهود المغاربة لتخفيف حصار قطاع غزة
- حمودي: "أحكام الريف" رسالة إلى الشباب الحالم بالديمقراطية والانعتاق
- مدرب بنما: سنبذل أقصى الجهود أمام التونسيين
- الناجي: "زيتونة الحكمة" عمل روائي وأنتربولوجي
هل تُسهم المدن الجديدة بالمغرب في تخفيف الضغط السكاني؟ (5.00)
محنة عاملات مغربيات في حقول الأندلس .. الفراولة بطعم الإهانة (5.00)
المبادرة المدنية من أجل الريف تتوجس من ردّة حقوقية في المغرب (5.00)
- القضاء يحكم بـ3 سنوات سجنا وغرامة مالية ضد الصحافي المهداوي - (124)
- "أولماس" تعلن انخفاض مبيعات "سيدي علي" جراء حملة المقاطعة - (95)
- لقجع ينبّه "الفيفا" إلى 8 أخطاء تحكيمية عصفت بالمنتخب في روسيا - (75)
- حمودي: "أحكام الريف" رسالة إلى الشباب الحالم بالديمقراطية والانعتاق - (74)
- تصريحات وزيري العدل وحقوق الإنسان تغضب "مسيحيين مغاربة " - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزير السياحة يبحث سبل الارتقاء بمحطة أوكيمدن
عقد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بإقليم الحوز، جلسة عمل مع السلطات المحلية بالإقليم، من أجل دعم السياحة الداخلية وتوفير الظروف المواتية للرقي بمحطة أوكيمدن للتزحلق على الثلج إلى مصاف المحطات الدولية، من خلال القيام بدراسة تهم تأهيلها وتأهيل المسالك الطرقية المؤدية اليها من خلال البرامج التي تم وضعها من طرف السلطات الترابية والمنتخبين بالإقليم.
اللقاء عرف مشاركة مجموعة من القطاعات الحكومية على صعيد الإقليم، التي تشرف على تدبير وتسيير هذه المحطة، مع مناقشة نمط للتدبير والتسيير يسمح بإشراك الساكنة وتأهيلها لتساهم في تحسين الخدمات المقدمة لرواد المحطة.
وتطرق اللقاء إلى مجموعة من النقاط كتشجيع المؤسسات الفندقية لكي تساهم في جذب السياح المغاربة والأجانب، وإيجاد الحلول الواقعية والاعتماد على المتوفر وتحسين الجودة من أجل محطة سياحية ذات جودة عالية في خدمة السياحة الداخلية والخارجية، وكذا توفير منتزه آخر لحاضرة مراكش يسهم في التنشيط السياحي للجهة ككل، لينضاف إلى ما تتوفر عليه المدينة من بنيات تحتية وفندقية ومطارية وطرقية وترفيهية، وكذا من أجل المساهمة في وضع تصور جديد وتحسين الخدمات بهذه المحطة، من خلال الاعتماد على الدور الأساسي والفعال للساكنة التي تعتبرها موردها الرئيسي.