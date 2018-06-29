وزير السياحة يبحث سبل الارتقاء بمحطة أوكيمدن

هسبريس من الرباط

عقد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بإقليم الحوز، جلسة عمل مع السلطات المحلية بالإقليم، من أجل دعم السياحة الداخلية وتوفير الظروف المواتية للرقي بمحطة أوكيمدن للتزحلق على الثلج إلى مصاف المحطات الدولية، من خلال القيام بدراسة تهم تأهيلها وتأهيل المسالك الطرقية المؤدية اليها من خلال البرامج التي تم وضعها من طرف السلطات الترابية والمنتخبين بالإقليم.

اللقاء عرف مشاركة مجموعة من القطاعات الحكومية على صعيد الإقليم، التي تشرف على تدبير وتسيير هذه المحطة، مع مناقشة نمط للتدبير والتسيير يسمح بإشراك الساكنة وتأهيلها لتساهم في تحسين الخدمات المقدمة لرواد المحطة.

وتطرق اللقاء إلى مجموعة من النقاط كتشجيع المؤسسات الفندقية لكي تساهم في جذب السياح المغاربة والأجانب، وإيجاد الحلول الواقعية والاعتماد على المتوفر وتحسين الجودة من أجل محطة سياحية ذات جودة عالية في خدمة السياحة الداخلية والخارجية، وكذا توفير منتزه آخر لحاضرة مراكش يسهم في التنشيط السياحي للجهة ككل، لينضاف إلى ما تتوفر عليه المدينة من بنيات تحتية وفندقية ومطارية وطرقية وترفيهية، وكذا من أجل المساهمة في وضع تصور جديد وتحسين الخدمات بهذه المحطة، من خلال الاعتماد على الدور الأساسي والفعال للساكنة التي تعتبرها موردها الرئيسي.