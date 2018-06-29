أكبر مهرجان للتسوق ينطلق بـ "موروكو مول"

هسبريس من الدار البيضاء

انطلقت الدورة الرابعة لأكبر مهرجان للتسوق والترفيه بالمغرب بـ"موروكو مول"، مساء الخميس، بإيقاعات موسيقية من أمريكا اللاتينية.

وقال مسؤولو "موروكو مول"، التابع لمجموعة "أكسال" الاستثمارية، لصاحبتها سلوى الإدريسي، إن مهرجان التسوق لهذه السنة اختار محور الثقافة والموسيقى الأمريكية اللاتينية.

وأكد زهير الإدريسي، المدير العام لـ"موروكو مول"، أن اختيار الثقافة والموسيقى اللاتينية كمحور موضوعاتي للمهرجان، الذي سينظم على مدى شهر ونصف الشهر، إلى غاية 12 غشت المقبل، يدخل في إطار الحرص على الانفتاح على الثقافات الأجنبية للمجموعة.

وأكد الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن مهرجان التسوق لـ"موروكو مول" يشكل فرصة للزبون المغربي من أجل الحصول على أفضل جودة بأرخص الأثمان، موردا أن العرض يشمل تخفيضات تتراوح ما بين 50 و70 في المئة، والأسعار تبتدئ من 10 دراهم بالنسبة للوازم البيت، و30 و40 درهما بالنسبة للملابس، وهي أسعار تنافس أكبر الأسواق الشعبية في الدار البيضاء.

وقال مسؤولو "موروكو مول"، الذي يعتبر أكبر مركز للتسوق في القارة الإفريقية، إن برنامج مهرجان التسوق يضم عروضا ترويجية وتخفيضات على جميع الملابس ولوازم المطبخ والبيت، ابتداء من 50 في المئة في المرحلة الأولى إلى 70 في المئة.

"الجانب الفني لهذه الدول الشقيقة سيكون حاضرا بقوة"، يقول مسؤولو "موروكو مول"، عبر أعمال وتحف فنية تقليدية محلية وعروض موسيقية.

وسيعرف مهرجان "موروكو مول" للتسوق تنظيم حفل كبير لإطلاق الشهب الصناعية بمناسبة ذكرى عيد العرش، يرتقب أن يستقطب آلاف المغاربة.

وتمت إقامة مجموعة من الأجنحة بساحة "موروكو مول" قبالة الشاطئ الأطلسي، ستعرض مجموعة من المنتجات القادمة من دول أمريكا الجنوبية، إلى جانب تقديم وجبات محلية من مطابخ هذه الدول.