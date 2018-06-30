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الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم ينخفض أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار

الدرهم ينخفض أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار

الدرهم ينخفض أمام الأورو ويرتفع مقابل الدولار
هسبريس - و.م .ع
السبت 30 يونيو 2018 - 08:32

أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بارتفاع الدرهم بنسبة 0.36 في المائة مقابل الدولار، وانخفاضه بـ 0,15 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و27 يونيو 2018.

وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 228 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، مع ارتفاع بنسبة 9,8 بالمائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 64 مليار درهم، منها 61 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأضاف المصدر ذاته أنه ما بين 21 و27 يونيو الجاري، استقر المعدل البنكي في 2,25 في المائة، وبلغ حجم المبادلات 4,4 مليار درهم مقابل 4,2 مليار درهم في الأسبوع السابق.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" انخفض خلال نفس الفترة بنسبة 2,1 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 3 في المائة، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1,4 مليار درهم مقابل 707,8 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم.

على مستوى السوق المركزي، أوضح المصدر ذاته أن رقم المعاملات بلغ 192 مليون درهم كمعدل يومي مقابل 136,7 مليون درهم الأسبوع المنصرم.

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