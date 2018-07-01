الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يغري المغرب

هسبريس من الرباط

ترأس لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الوزارية الثلاثين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، المنظمة تحت شعار: "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، والتي انعقدت برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، خلال الفترة الممتدة بين 27 و28 يونيو 2018 بالعاصمة اللبنانية بيروت.

بلاغ صحافي صادر عن الوزارة ذاتها أشار إلى أن الداودي، في مداخلة له في الجلسة الحوارية الأولى، التي خصصت لموضوع "دمج التكنولوجيا في خطط التنمية الوطنية"، أكد أن المغرب أولى اهتماما خاصّاً بالاستثمار في التكنولوجيات الحديثة عبر وضع مخطط المغرب الرقمي 2009-2013، الذي ارتكز على أربع أولويات أساسية.

وفصّل الداودي في الأولويات المذكورة، مشيرا إلى أنها تتمثل في "تمكين المواطنين من الولوج إلى الإنترنت ذي الصبيب العالي، وتشجيع الولوج إلى المعلومة والمعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين معها، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلوماتية، وتشجيع تطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام محليا، وأخيرا تشجيع قيام أقطاب امتياز موجهة للتصدير".

ووفق المصدر سالف الذكر فقد حضر الوزير المغربي جلسة إطلاق التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية تحت عنوان "الابتكار أو الاندثار - البحث العلمي العربي: واقعه وتحدياته وآفاقه"، بمشاركة كل من الدكتور محمد علي الحكيم، وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للإسكوا، والدكتور هنري العويد، المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، والدكتور معين حمزة، منسق التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية بالجمهورية اللبنانية.

وفي كلمة له بالمناسبة، يضيف المصدر ذاته، تطرق الداودي لدور الابتكار في معالجة معضلة البطالة عبر إيجاد فرص عمل مجدية للشباب العربي، بما في ذلك الشباب المغربي الذي يعاني بدوره من هذه الآفة المقلقة، مشيراً إلى أن "المأزق الفعلي يكمن في أننا شعوب لا تهتم بتاريخها، وأننا نعاني أزمة ثقة وتبخيس لأنفسنا وابتكاراتنا إذا ما جاءت من الداخل، لذلك لا بد من إعادة هذه الثقة بأنفسنا والاعتزاز بانتمائنا وبماضينا وما أنجزه أجدادنا إذا أردنا أن ننافس الآخر بدل تقليده"، وفق تعبيره.

جدير بالذكر أن اجتماعات الدورة الوزارية تنظم مرة كل سنتين لاعتماد التوصيات والقرارات التي يتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة، وكذا توحيد الرؤية العربية حول القضايا المشتركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية.