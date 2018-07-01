تحسن أداء السياحة ينعش شركات ببورصة البيضاء

هسبريس - محمد لديب

توقع محللو "سي إف جي ريسرش" تسجيل انتعاش قياسي في قيمة أسهم الشركات المدرجة في بورصة القيم والعاملة في القطاع السياحي، نتيجة استمرار تسجيل نتائج إيجابية على صعيد عدد الوافدين من السياح الأجانب نحو وجهة المغرب السياحية.

وأوضح المحللون، في تقريرهم الدوري والقطاعي حول نشاط شركات البورصة، أن الإقبال تزايد بشكل كبير على وجهة المغرب، إذ ارتفع عدد السياح الوافدين على المملكة بنسبة 10 في المائة سنة 2017.

التقرير رصد أيضا نموا في عدد السياح الوافدين على وجهتي مراكش وأكادير وباقي المدن المغربية، من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، والذين يمثلون ما يزيد عن 58 في المائة من مجموع السياح الأجانب الذين وفدوا على المغرب العام الماضي.

هذا التحسن أثر بشكل إيجابي على مؤشرات الشركات العاملة في قطاع السياحة والمدرجة في البورصة، ومن ضمنها شركة ريسما التي يتوقع المحلون أن تسجل نموا في حصتها من الناتج الصافي بنسبة 98 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020.

هذه التوقعات المتفائلة جعلت المستثمرين يقبلون بشكل متزايد على اقتناء أسهم الشركة المذكورة، خاصة في ظل التوقعات الإضافية التي تشير إلى احتمال تسجيل نتائج قياسية في العام الحالي.

المحللون سجلوا النمو اللافت لعدد السياح الوافدين على المغرب، من فرنسا وإسبانيا بنسبة 8 في المائة، ومن ألمانيا بنسبة 15 في المائة، علما أن سياح هذه الدول يمثلون 58 في المائة من مجموع السياح الوافدين على المملكة.

في الوقت ذاته تواصل الوزارة الوصية على القطاع تركيزها على تطوير أسواق جديدة لجذب السياح الأمريكيين والصينيين، وهو ما دفع المحللين إلى التعبير عن تفاؤلهم بمستقبل قطاع السياحة المغربية والشركات المحلية العاملة في المجال، بما فيها الشركات السياحية المدرجة في البورصة.