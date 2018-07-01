ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار

هسبريس ـ محمد لديب

بلغ جاري الدين الخارجي العمومي ما يناهز 331.1 مليار درهم؛ وذلك مع نهاية الفصل الأول من العام الجاري، مقابل 332 مليار درهم نهاية السنة الماضية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع هذا الدين الخارجي بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغ ما يقارب 36 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 35.6 مليارات دولار في دجنبر الماضي.

وزارة المالية أكدت في تقريرها الفصلي الصادر حديثا أن عملة الأورو تمثل 61.8 من إجمالي هذا الدين، بينما يمثل الدولار الأمريكي ما يقارب 27.1 في المائة، والين الياباني يمثل 3.7 في المائة.

وتهيمن المؤسسات الدولية على 47.5 في المائة من إجمالي القرض الخارجي، وما يزيد عن 22.9 في المائة تم الحصول عليها من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية.

تقرير وزارة المالية أكد أن ما يناهز 20.1 في المائة من الدين الخارجي تم اقتراضه من دول الاتحاد الأوربي، و3.8 في المائة من الدول العربية.

وعن توقعات تطور خدمة الدين أشارت وزارة المالية في تقريرها إلى أنها ستبلغ 28.8 في المائة في الفصل الثاني من العام الجاري، وما يناهز 19.8 في المائة في الفصل الثالث، ونحو 32.1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2018.

وأعلنت وزارة المالية أن الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية مارس 2018 شهدت تخصيص ما يزيد عن 2.6 مليارات درهم من طرف القطاع العمومي لإنجاز الاستثمارات المهيكلة.