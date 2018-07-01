24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. حاكم مغربي لمليلية المحتلة يثير مخاوف إمبرودا (5.00)

  3. الزفزافي "بوعشرين": بعد القضاء الركح للسياسة (5.00)

  4. أساتذة مغاربة يشكلون "ائتلاف الباحثين الشباب" (5.00)

  5. مغربي بالأراضي المحتلة -1- .. استرجاعات السماء إلى تل أبيب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار

ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار

ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار
هسبريس ـ محمد لديب
الأحد 01 يوليوز 2018 - 10:10

بلغ جاري الدين الخارجي العمومي ما يناهز 331.1 مليار درهم؛ وذلك مع نهاية الفصل الأول من العام الجاري، مقابل 332 مليار درهم نهاية السنة الماضية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع هذا الدين الخارجي بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغ ما يقارب 36 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 35.6 مليارات دولار في دجنبر الماضي.

وزارة المالية أكدت في تقريرها الفصلي الصادر حديثا أن عملة الأورو تمثل 61.8 من إجمالي هذا الدين، بينما يمثل الدولار الأمريكي ما يقارب 27.1 في المائة، والين الياباني يمثل 3.7 في المائة.

وتهيمن المؤسسات الدولية على 47.5 في المائة من إجمالي القرض الخارجي، وما يزيد عن 22.9 في المائة تم الحصول عليها من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية.

تقرير وزارة المالية أكد أن ما يناهز 20.1 في المائة من الدين الخارجي تم اقتراضه من دول الاتحاد الأوربي، و3.8 في المائة من الدول العربية.

وعن توقعات تطور خدمة الدين أشارت وزارة المالية في تقريرها إلى أنها ستبلغ 28.8 في المائة في الفصل الثاني من العام الجاري، وما يناهز 19.8 في المائة في الفصل الثالث، ونحو 32.1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2018.

وأعلنت وزارة المالية أن الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية مارس 2018 شهدت تخصيص ما يزيد عن 2.6 مليارات درهم من طرف القطاع العمومي لإنجاز الاستثمارات المهيكلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.