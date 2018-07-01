مطار البيضاء يستقبل أول رحلة مباشرة بين المملكة وسلطنة عمان

هسبريس من الدار البيضاء (صور: سهيل الرميدي)

حطّت بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، طائرة تابعة للطيران العماني في أول رحلة تجارية مباشرة رابطة بين سلطنة عمان والمملكة المغربية.

وقد كان في استقبال الطائرة العمانية وفد رسمي ترأسه محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبحضور عبد الله بن عبيد الهنائي سفير سلطنة عمان بالرباط، وإسماعيل حجي، مدير ديوان الوزير، وعامل عمالة إقليم النواصر، وعدد من المديرين ومسؤولي الوزارة.

وقد أكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخط المباشر بين مطاري مسقط الدولي ومحمد الخامس يترجم متانة العلاقات المتينة بين البلدين والممتدة لعقود طويلة.

واعتبر ساجد أن الخط الجوي الجديد سيمكن من تقوية وتعزيز التبادل بين السلطنة والمملكة في المجالين الاقتصادي والسياحي، مشددا على أن عمان من البلدان البارزة في المجال السياحي بمنطقة الخليج.

وأضاف المسؤول الحكومي: "هذه فرصة للمغاربة لاكتشاف هذا الجمالية والعمق الثقافي لسلطنة عمان، وفرصة للعمانيين لاكتشاف المغرب وجماله ووجهاته السياحة المتعددة".

وشدد المتحدث على أن الانطلاقة الأولية للخط الجوي ستكون بأربع رحلات في الأسبوع، و"نطمح إلى أن تكون أكبر، كما نطمح إلى بناء علاقات في النقل الجوي لتعزيز التعاون بين الخطوط الملكية المغربية والطيران العماني".

من جانبه، شكر أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة العماني، الذي جاء على متن الرحلة الأولى الرابطة بين مسقط ومطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، نظيره المغربي على التعاون الذي توج بفتح الخط المباشر بين البلدين.

واعتبر الوزير العماني، الذي كان مرفوقا بعدد من المسؤولين، أن "تدشين الخط يأتي في وقت يشهد فيه المغرب نهضة سياحية كبيرة، حيث أضحى جهة مطلوبة بقوة، لذلك ارتأينا أن نكون من الخطوط الأولى القاصدة للمملكة".

وأورد وزير السياحة العماني، بدوره، أن الخط سينطلق بأربع رحلات، وأضاف: "نطمح إلى مضاعفتها لتصبح يوميا في فترة قريبة، وهذا الخط سيدعم العلاقات بين سلطنة عمان والمملكة المغربية".

وختم أحمد بن ناصر المحرزي تصريحه بالتأكيد على أن "سلطنة عمان تتميز بطبيعة وثرات وثقافة، وتتميز عن الدول الأخرى، ونتمنى أن يزور السياح المغاربة السلطنة لاكتشافها، وأكيد العمانيون سيزورون المغرب البلد العريق والجميل".

وقد قصّ الوزير المغربي ونظيره العماني شريط افتتاح الخط الجوي المباشر الذي تؤمنه شركة الطيران العماني، والتي خصصت له طائرة من نوع دريملاينر 9-787.