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الرئيسية | مال وأعمال | مدير "دانون" يستعين بخبيرة لتحديد "سعر عادل" للحليب بالمغرب

مدير "دانون" يستعين بخبيرة لتحديد "سعر عادل" للحليب بالمغرب

مدير "دانون" يستعين بخبيرة لتحديد "سعر عادل" للحليب بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:00

كشف المدير العام لشركة دانون، إيمانويل فابر، أنه سيتم ابتكار نموذج جديد يسمح بتحديد سعر عادل ومنصف للجميع على الحليب الطري المبستر.

وأوضح المدير العام للشركة، التي تضررت جراء حملة المقاطعة التي استهدفتها منذ أسابيع إلى جانب مواد أخرى، أن كورين باسيلا، التي تسير منظومة دانون الدولية المكلفة ببناء نماذج جديدة مع شركاء محليين لبناء سلسلة تغذية الجميع في العالم، ستحل بالمغرب الأسبوع المقبل من أجل محاورة الأطراف المعنية والبدء في ابتكار نموذج جديد يسمح بتحديد سعر عادل للجميع على الحليب الطري المبستر.

وأبرز المدير العام في شريط فيديو نشر على الصفحة الرسمية للشركة، أنه التقى "كورين باسيلا" بالقمة الدولية السنوية للمقاولات الاجتماعية، واقترح عليها مساعدتهم في تنظيم هذه الاستشارة التي التزمت بها لتحديد الثمن العادل والمنصف لبيع الحليب الطري المبستر تحت علامة "سنطرال"، مع الحفاظ على دخل الفلاح.

ولفت المسؤول نفسه إلى أن الشخصية المذكورة هي التي قد تساعدهم من أجل بناء الأرضية الجديدة لعلامة "سنطرال"، مشيرا إلى أنه سيحل بدوره بالمغرب من أجل إنهاء هذا الورش في أقرب وقت.

وسبق لإيمانويل فابر أن أكد أن "سنطرال" لن تغادر المغرب بأي شكل من الأشكال، معلنا في الوقت نفسه أن المجموعة الفرنسية ستعمل على تخفيض سعر الحليب المبستر إلى مستويات لن تحقق معها أي ربح مالي في ما يخص هذا النشاط التجاري المنحصر على الحليب الأكثر استهلاكا في أوساط الأسر المغربية.

وشدد في ندوة صحافية عقدها بالدار البيضاء على أنه "بعد إجرائنا لمجموعة من المشاورات، ارتأينا أن نضع ثقتنا في الباعة والمستهلكين لكي يحددوا السعر العادل لحليب سنطرال المبستر، ونحن ليست لدينا أدنى فكرة حول السعر النهائي للحليب الذي سيسوق به للمستهلك المغربي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (72)

1 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:08
السعر العادل ستحدده نسبة الماء المضافة ، كان على المستهلك أن يزيد الماء بنفسه بدل أن تزيده الشركة وتخفض الثمن
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4
2 - Souhail الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:11
المشكل الأساسي يكمن في الجودة حليبكم ممزوج بالماء تأخذون الفيتامينات و تعطوننا الفتات حسبي الله و نعم الوكيل في كل غشاش و ما اكثرهم أصحاب السيارات الفارهة الفيلات الضمائر الميتة همهم الوحيد جمع المال
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3 - Macron الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:13
4 دراهم للتر الواحد و 1.5 درهم لدانون
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4 - gogo الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:15
نعم إنھا عقلية الغرب المتطورة لک الله يا وطني
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3
5 - أيمن اارباطي الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:15
السلام عليكم
الثمن باين هو 5 درهم للتر 2.5 لنصف اتر .بلا ما تصضع راسك ودوخ راسك بشي خبير ولا خبيرة .
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6 - abdou الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:15
ناس لي كتعرف تخدم ......
ماشي دياولنا
نتمنى ان يكون السعر الدي نتمناه
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7 - gogo الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:15
نعم إنھا عقلية الغرب المتطورة لک الله يا وطني
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8 - أبوياسر الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:16
السعر العادل + الجودة وفق المعايير الدولية =تحقيق مطالب المقاطعين
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9 - simo الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:16
بادرة حسنة المهم خفض ثمن الحليب
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10 - زهرة الشمال الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:18
السعر العادل هو اثنان دراهم ونصف
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11 - mounir sedraoui الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:18
إلى كان بثمن مناسب أسي المدير 2.5dh مزيانة
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12 - زهرة الشمال الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:18
السعر العادل هو اثنان دراهم ونصف
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13 - H MEN الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:18
الفرنسيين كابرين في الخير ماتلقاش معاهم مشكل,المشكل هو العصابة الحاكمة لي هاتقول المغاربة هايضسرو
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14 - مصطفى كاراطيكا الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:19
المهم المقاطعة درت فيهم حالة الحمد لله المداويخ خدو بزمام الأمور فهذا البلاد ومتسنيناش الحكومة و نواب الأمة القطاطعية يردو لينا حقنا وموعدهم الانتخابات ان شاء الله
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15 - متابع الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:20
لكان غير لماء ولغبرة غير خليوه عندكم
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16 - brahim الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:21
الثمن المناسب هو خمسة دراهم للتر.
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17 - ملاحظ الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:22
السيد المدير العام يريد نموذج جديد يسمح بتحديد سعر عادل ومنصف للجميع على الحليب الطري المبستر بعدما وصف المغاربة المقاطعين لحليب centrale بles terroristes du net.
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18 - احمد الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:22
المنبتقين من الديمقراطية يسعون إلى إيجاد حل لبيع منتوجهم دون ضرر للقوة الشراءية للمغاربة أما رب المحروقات "اخناتوش" والحكومة فلحد الآن لم يفيدو الشعب ولو بكلمة واحدة.
هنا يكمن الخلل! أين هي روح المواطنة؟ منحصرة فقط على الفقراء؟
كيف تفسر؟؟؟؟؟؟
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19 - Citoyen الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:23
C'est trop tard. Je pense . après trois mois de boycott ????.
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20 - يونس السلفي الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:23
نتمنى أن يتم تخفيض الأسعار للحليب و باقي منتوجات دانون
حتى نطوي هذا الملف و نمرّ للذي بعده :)
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21 - Wislani الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:23
كشف ..وسيحل ...وننتظر .. .ربما في الأخير ..قررت الشركة تخفيض ثمن الحليب ب 20 سنتيم في اللتر[email protected]@
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22 - متتبع الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:24
سادج من يظن ان المقاطعة هي لمنتوجات دانون
لان تمنه مرتفع بل هي رد فعل شباب العاطل الدي لا يجد شغل لان حكومة بنكيران و العتماني لم تعرهم اي اهتمام سوى توزيع الصدقة على بعض الارامل عن طريق التعاون الوطني مع خدعهم بان هم من يدفع لهم و يجب التصويت على المخادعين في الانتخابات بينما كل المشاريع تفلس و الضرائب اوقفت الحركة الاقتصادية في البلاد و لا احد يشغل
حكومة الدل و العار هي من يجب ان تصحح الوضع و ليس دانون
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23 - salah الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:24
صافي غادي نقصو لينا من الثمن وغادي يستعين بخبير لكي يعين الثمن الخبير هو سيدي روبيني الماء والزغاريد بالصحة لعشاق سنطرال
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24 - مقاطع الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:24
نتمنى أن يكون الموضوع جدي و في مصلحة المواطن و لا تحاولوا اللف و الدوران كما حاولتم قبل رمضان بفكرة" هذا شهر الغفران اجيو نتصالحوا"، bdak l9alb dyal chri 4 à olkhams fabooor☺
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25 - مواطن الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:24
على الأقل ماقله هذا الفرنسي مقبول قليلا بما جاء به السيد صاحب العروض الذي أراد لعب لعبة تسويقية مخادعة وهي "  شري 2 و 1 فابور " حتى تزول الموجة . لكن ما ألاحضه في السيد الفرنسي فهو متحفظ في مسألة الثمن و كأنه سيحدد ثمن تكنولوجيا محرمة دوليا ، نحن نعلم أنه صعب عليك أن تقنع اللوبي من بني جلدتنا أن يسمح بثمن 5دراهم للتر . آش خلتها الشيخة وحاول آحاول وحاول يا الوليد ( ;
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26 - رابي الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:25
...يستعين بخبيرة(؟) لحرمان النغاربة من (الخبيرة)....لن اتناول ذلك المنتوج المشبوه ولو بالمجان ولكم واسع النظر.
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27 - مستهلك الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:25
نريد أن يختلف الثمن حسبا الجودة لايمكن مقارنة الحليب المبستر بي بودرة الحليب خالية الدسم المظاف لها الماء
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28 - صنطيحة السياسة الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:25
مزيان بغينا تقافة المنافسة تكون في المغرب ... واللي بالفضل اديالها الأثمنة كترخاص

لكن واش أخنوش غادي يسمح ليه يطيح الثمن خصوصا أن أخنوش المعني الأول بأثمنة الحليب والمحروقات ؟؟؟

مع العلم أنه في المغرب يوجد قانون المنافسة الدي يمنع خفض الأثمان ...
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29 - حسبنا الله الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:26
تحديد سعر الحليب ليس هو المشكل بل تحديد أسعار جميع المواد الإستهلاكية لتوافق القدرة الشرائية للمواطنين المجمدة أجورهم والمحنطة في القرن المنصرم حتى يبست وتقلصت وانكمشت أمام إرتفاع الرسوم الضريبية وجشع المطففون الذين إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهمو أو وزنوهم يخسرون.
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30 - مقاطع الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:26
يجب ان يكون سعر هو 5 دراهم للتر واحد غير دالك لا نقبل وبالنسبة للياغورت 1.5 درهم مقاطعون .......
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31 - السكتاني الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:26
السعر العادل هو الذي تعتمده في دولتك فرنسا، والجودة العادلة هي التي تعتمدها في دولتك فرنسا، خلص الكلام
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32 - dokalli الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:26
يستعين بخبيرة لتحديد "سعر عادل . وا سي لمدير بغنا غير اثمنة لي في السوق الاروبية بلا متسدع ف راسك اسبانيا 1 لتر لحليب ب 5 درهم . انتوما كتبعو لينا نصف لتر ب 7 درهم راكم كتنصبو علينا
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33 - خولة الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:27
كون ماكانش عندكوم الربح مع المغاربة كون هربتو شحال هادي
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34 - محلل فوق العادة الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:27
وماذا عن الجودة هل ستراجعونها هي كذلك ام انها ستسوء طبقا للثمن الجديد الذي ستحدده الخبيرة ...نريد الوضوح حتى نتمكن من الحكم على المنتوج وثمنه.....
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35 - Arsmouk الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:27
وخا اعتوه ليا فابور ماناخدوش ... باراكا عليا براد داتاي مشحر ... مقاطع الى الابد...+ افريقيا اوسدي علي واللاحة طويلة...
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36 - عبد الله الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:27
قبل تحديد سعر الحليب ، وجب الأخذ بعين الاعتبار المواد اللتي يتم استخراجها منه أي الزبدة و الالياف وغيرها ، ثم المواد اللتي يتم اضافتها كالماء و الله أعلم ، لأنه أظن أصبح مستحيل أن تجد حليبا %100 كما في هولندا أو نيوزيلاندا. إذن الثمن لا يجب ان يتعدى ثمن شراء الحليب عند الفلاح بالضعف. كما يجب في نفس الوقت زيادة بعض السنتيمات للفلاح لانه بدوره يعاني من حيف الزبناء الكبار.
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37 - samir الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:27
Il sera pertinent d'augmenter le prix aux petits roducteurs laitiers (les vrais fournisseurs,la centrale ne fait que chauffer le lait et c'est une chose que tous le monde sait faire)
Il ne faut pas oublier que le smicard marocain paye cinq à dix fois plus cher que le slucard français (le smicard marocain paye le litre à 4quatre euro le litre...
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38 - الحساني الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:28
تحية كبيرة لمداويخ المغرب ومزال مزال
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39 - سماعيل الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:28
لن نقبل الا بخمسة دراهم مع الجودة
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40 - دايخة الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:30
المرجو اتهلاو في الفلاحة الصغار و تشجيعهم بدل صحاب الفيرمات لتكون مقاولة مواطنة حنا بغينا الفلاح صغير اكون المستفيد الاول عاد حنا المستهلكين
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41 - مغربية الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:31
نحن في انتضار نتيجة هاته المشورات ونتمنا ان تكون جدية وليست فقط مناورات لربح الوقت .والى دالك الحين نحن مقاطعون
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42 - milk men الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:31
تخفيض الثمن و تجويد المنتوج هو الحل
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43 - Malika الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:32
لن أشتري حليب سنترال ولن أقبله حتى مجانا ، تأخرتم في الإستجابة وحاولتم معنا جميع وسائل الترهيب والتهديد والسب والإحتقار:مداويخ، قطيع جهلة ومجهولون،..لم لم تقيلوا وتعاقبوا من عاملنا كالكلاب، وأنا متأكدة ١٠٠/١٠٠أن خفضكم للسعر سيكون مصحوبا بخفض جودة الحليب، والله صرت أحس بالقرف من الحليب، ومنذ المقاطعة أستهلكه بتحفظ شديد وأحرص على أن لا يكون مغربيا، فلا ثقة لي بأية شركة، وما فعلته جودة مع سنترال لتغشنا ، يمكن أن تفعله أخرى، مقاطعة أنا إلى الأبد لهذه المنتوجات. والدور آت على غيرها وعلى السياسيين الفاسدين والقضاة الفاسدين والمخزن الفاسد، تفو! أقرفتونااااااا.
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44 - العياشي .ب الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:32
ثمن اليتر لقد حدده المقاطعون في 5 دراهم وهذا ثمن معقول للجميع ، أما الخبيرة ليس لها أدنا فكرة على ما يقاسيه معظم الشعب المغربي المسحوق
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45 - مسفيوي من درب الصمعة الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:33
المشكل لا يكمن فقط في ثمن الحليب. أين هو القضاء العادل ؟ التعليم العادل ؟ التطبيب العادل ؟ الحكم العادل ؟ لا اظن المغرب يستورد كل هذه النمادج من فرنسا. المقاطعة غيرت عقلية شعب بأكمله فأصبح أقل أنانية واكثر تضامنا.
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46 - تخريجة جديدة الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:34
حتا حنا عندنا خبراء من المداويخ لهم مالهم
في هاد الميدان وهم اللدين يحددون السعر المناسب الى انخرطوا معهوم فالتسوية
اهلا وسهلا مانخرطوا
.مقاطعون مقاطعون مقاطعون
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47 - كبح مشاريع تجار الدين الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:34
الشركة اعترفت بان تمن الحليب مرتفع مقارنة بالدخل والقدرة الشرائية الهزيلة فحين تجار الدين خلال كافة تصريحاتهم والمخزن انكرو بلسان غليض ان الشركة لاتربح الا20 سنتيم في اللتر الواحد وان الاقتصاد في خطر وان وان شكرا لكل من ساهم في هده المقاطعة على راسهم المناضلون دو التوجه الاشتراكي الاجتماعي على عكس الراس مالين من خونة المخزن وجماعة الدل والعار التي خربت البلد ان بقي هناك بلد وباعتنا كالخراف لصندوق التخريب الدولي وهدا الحوار يدل على اايمقراطية والعلم هو الحل بدل الاحزاب الادارية وتجارة الدين بهدف استغلال نقط الضعف لدى العامة لتمرير برامج النيوليبرالية المتوحشة
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48 - عروب الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:35
القدرة الشرائية لمعظم المغاربة ضعيفة جدا ومخجلة...وهو السبب الرئيسي للركود التجاري بغض النظر عن المقاطعة....5 دراهم للتر الواحد وراها بزاف.
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49 - ا ب ت م ا ز ي غ الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:35
لابد أن تستجيبوا لإرادة المداوخ.. لا حل لمعضلتكم إلا بالإنصياع لمطالب المداوخ بضبط سعر منتجاتكم و خفضها الى الحد الأدنى و جيوب المداوخ.
لا تحاولوا اللعب على اوتاركم المتهالكة، أننا مداوخ عقلاء وأذكياء و نحسبها بالمللتر معكم!!!! عرفناكم يا اباطرة عرفناكم و لا تبالي لما أنتم فيه .
إما أن تنصاعوا و إلا تفلسوا وتتدمروا.
لا تحاولوا استغلال فكرة "مراعاة مصلحة الفلاح"، انتم ضد الفلاح و أنتم من يمتص دم الفلاح. دعوا الفلاح و سترون ..لا تهمكم مصلحة الفلاح .
فلا تحاولوا اللعب على اوتار متهالكة..
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50 - Soufiane الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:36
أول مرة مواقع تواصل إجتماعي كتصلاح لي شي حاجة فهاد بلاد ..المفروض من الأن الشعب هو من يقرر وليست الدولة ولاحكومة ..بعد سنطرال يجب الإنتقال لمقاطعة منتوجات الملك ك لوسيور ومرجان ..لا حاجة لملك يغتني على حساب شعبه ..والشعب مزال كيعيش فالفقر
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51 - مدوخ 1 الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:37
5 دراهم التر الواحد .....غير ذلك نحن مقاطعون
واسمعي يا: جودة....علي....أفريقيا.....لوسيور....اتاي ....السكر...السردين.....والقائمة طويلة....
على الاقل نقولو كلمتنا بلا 20 سنة ديال الحبس
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52 - السلامة الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:37
والخبير هو الله سعر الحليب باين ثمن ديالو راه الشعب قال كلمتو رفعت الجلسة
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53 - ملاحظ الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:38
لاحظو ذكاء المدير يرد على الأسباب المادية للمقاطعة ولا يهتم بالسياسة. بينما السياسيين يبحثون عن الأسباب الوهمية
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54 - حمودي الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:39
بعد نجاح مقاطعة موازين ونجاح مقاطعة المنتوجات التلات انشاء الله ستكتمل الفرحة بمقاطعة مرجان اللي غيكون ظربة قاضية للمخزن تم اتصالات المغرب الممول الرسمي لافساد اخلاق الشعب بالمغرب من تمويل لمهرجان موازين التافه ومهرجانات الشواطئ ومختلف انواع التفاهة ادرادة الشعب ستنتصر ادا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر
مقاطعون
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55 - رضوان لعلالي الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:39
وا مقاطعوووووون حنا بخين ترخصوووا
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56 - لا للغلاء الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:39
خاصك تعرف اسي المدير بلي خاصك تنقص من كلشي ماشي غالحليب بوحدو راه المشتقات ديالكم كلها غالية وتحسنوا الجودة أما الحليب بوحدو ماكافيش
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57 - MOWATIN الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:39
هذا ما يعبر عنه ب "تحراميات"
ونقصوا ديك 80 سنتيم وخلوه ب 2.5 درهم و مريضنا ما عندو باس
وباراكا من التنوعير ...
"عدم تحقق أي ربح مالي"
إيوا هادي جديدة
آش هاد الكرم؟؟؟؟؟؟
واش باقي كيشوفو فيما "مداويخ"
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58 - يوسف الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:40
نتمنى تخفيض التمن والزيادة في الجودة هدا ما نريد عندما يتحقق هدا فمن الصبح سنكون معكم وسنشتري منتجاتكم وبعون الله ستعوضون جميع الخسائر لا ضرر ولا ضرار
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59 - karimos الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:40
En contre partie, les boycotters vous promettent (selon ce tout le monde dit dans les réseaux sociaux ) de rendre à votre filiale marque l'éclat et la position qu'elle avait dans le marché avant le boycott 20 Avril 2018 ou plus selon ce vous allez les proposer comme prix compétitif et avantageux

Je tiens à ajouter que vous étiez le seul à se mettre dans l'affaire avec raison et sans ruse commercial ou politique.

les boycotters ne visent ni l'investissement de la France ni le pays elle même et qu'ils le considèrent ami du Maroc.
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60 - جواد الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:40
"ونحن ليست لدينا أدنى فكرة حول السعر النهائي للحليب الذي سيسوق به للمستهلك المغربي".

هذا ما يسمى اللف و الدوران...إذا كنت لا تملك أدنى فكرة حول السعر النهائي للحليب الذي سيسوق؟ فكيف حددت الثمن الذي كان معتمدا بالسابق؟
أخبرني بالله عليك !!!
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61 - bouaazza الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:41
On doit boycotter tous les produits de l'ONA ses supermarchés ses assurances .......
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62 - مواطن الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:41
الخبرة في يد الشعب هدا المسوول يمكن أن يخبرنا ثمن الحليب في فرنسا و جودته هل هي مثل جودة حليب الدي ينتجونه في المغرب بالطبع في فرنسا الحليب دو جودة عالية و الثمن رخيص لانها دولة الحق والقانون أما دولتنا الحمد لله كل المداويخ راهم على علم بحكومتها المهم الثمن على حسب جودة المنتوجات و المواطن له الحق في الثمن الدي يحدده هو و ليس الخبراء عتش الشعب مقاطعون مقاطعون
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63 - عبد الحميد أكادير الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:42
لن يخفضوا ثمن الحليب ال5 دراهم للتر ولن يعطوا الفلاح حقه في 4 درهم للتر ولن يغلقوا مصانعهم ويغادروا المغرب ليخلوا الساحة للمنافس الخليجي المراعي للدخول وهو افضع من سابقه.
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64 - رضوان لعلالي الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:42
مقاطعون حتى يبان ليكم لحل وهاحنا جايييين لجوده ومراكش وبدويه انا شريت ليوم. نص لبن ب 4.50 بدويه وشركي وووووو حتنرودهم لاصل
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65 - محمد حوريكي الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:42
هذا هو التفكير الصحيح
المراد أن تحذو الشركتان الأخريتان نفس المنهج والا ستزداد خسارتها
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66 - rachid الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:43
زيدوه الماء والصباغة الى ملقيتو ما ديرو
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67 - وجدي الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:43
الله على لدة وبنة وجودة حليب سنترال. حليب لا يعلى عليه في المغرب.حليب كوليمو موجود في وجدة ولكن سنترال احسن منه بكثير
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68 - خليلوفيتش الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:44
إن كان ممكنا من السيد مدير دانون بعد أن تحدد و تحل مشكل ثمن حليبهم بالمغرب من طرف هاته العبقرية "كورين باسيلا"ان يقترح عليها الإنضمام الى هاته الحكومة لتجد لها حلا مع هذا الشعب المغلوب على أمره والله إلى غادين دوخونا بصح السي المدير حليبكم غالي علينا و سالينا
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69 - الحل الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:44
ملي هاد الفرنسي يلقى لينا التمن المناسب للحليب ما بقى والو او ترجع فرنسا تستعمرنا او تشوف لين الاتمنة ديال المواد الاخرى لي قاهرين بيها الشعب
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70 - mouktadi abderrazak الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:44
نبارك هذه المبادرة للمدير العام لشركة (دانون) ونتمى ان يكون ثمن الحليب معقولا وان يراعي لاكساب والعامل بالشركة وكدا الموزع ولا ننسى الجودة في المنتوج . واطلب من جميع المداويخ إن تم الصلح مع شركة ( دانون ) سيكون هو الرمز المفضل حتى تحدوا جميع المنتوجات الاخرى حدوها بالثمن والجودة .
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71 - بوشتة الزلط الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:45
الله يعز حليب الحلاب يام المطور كيدور... وفين يامك يا بوشتى.
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72 - Said الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:45
بلا مايمحنو روسهم ويخسرو على الخبراء والدراسات.... يا 5دراهم للتر + الجودة أو المقاطعة الأبدية السلااام عليكم.
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