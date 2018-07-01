24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:16
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نسائم الهدوء والسكينة تهب على مهرجان فاس للموسيقى الروحية
- ماجدة الرومي وتراث المغرب
- الزفزافي والإجماع المغربي
- العلوي وانقلاب الصخيرات
- بخلاف رأي أوريد: طوق نجاة المغاربة في وحدتهم الوطنية
الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)
- "الفيفا" يغرّم المغرب بسبب احتجاج رئيس الجامعة وشغب الجمهور - (107)
- مفاجأة .. ضربات الترجيح تخرج "لاروخا" من المونديال أمام روسيا - (92)
- عقوبة قاسية تنتظر حارث بعد ارتكاب حادثة سير قاتلة في مراكش - (85)
- لماذا يقبل المغاربة دفن المرتد والكافر بجانب موتى المسلمين؟ - (80)
- نادي شالكه: حارث يعاني من الصدمة بعد الحادثة المميتة بمراكش - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مدير "دانون" يستعين بخبيرة لتحديد "سعر عادل" للحليب بالمغرب
كشف المدير العام لشركة دانون، إيمانويل فابر، أنه سيتم ابتكار نموذج جديد يسمح بتحديد سعر عادل ومنصف للجميع على الحليب الطري المبستر.
وأوضح المدير العام للشركة، التي تضررت جراء حملة المقاطعة التي استهدفتها منذ أسابيع إلى جانب مواد أخرى، أن كورين باسيلا، التي تسير منظومة دانون الدولية المكلفة ببناء نماذج جديدة مع شركاء محليين لبناء سلسلة تغذية الجميع في العالم، ستحل بالمغرب الأسبوع المقبل من أجل محاورة الأطراف المعنية والبدء في ابتكار نموذج جديد يسمح بتحديد سعر عادل للجميع على الحليب الطري المبستر.
وأبرز المدير العام في شريط فيديو نشر على الصفحة الرسمية للشركة، أنه التقى "كورين باسيلا" بالقمة الدولية السنوية للمقاولات الاجتماعية، واقترح عليها مساعدتهم في تنظيم هذه الاستشارة التي التزمت بها لتحديد الثمن العادل والمنصف لبيع الحليب الطري المبستر تحت علامة "سنطرال"، مع الحفاظ على دخل الفلاح.
ولفت المسؤول نفسه إلى أن الشخصية المذكورة هي التي قد تساعدهم من أجل بناء الأرضية الجديدة لعلامة "سنطرال"، مشيرا إلى أنه سيحل بدوره بالمغرب من أجل إنهاء هذا الورش في أقرب وقت.
وسبق لإيمانويل فابر أن أكد أن "سنطرال" لن تغادر المغرب بأي شكل من الأشكال، معلنا في الوقت نفسه أن المجموعة الفرنسية ستعمل على تخفيض سعر الحليب المبستر إلى مستويات لن تحقق معها أي ربح مالي في ما يخص هذا النشاط التجاري المنحصر على الحليب الأكثر استهلاكا في أوساط الأسر المغربية.
وشدد في ندوة صحافية عقدها بالدار البيضاء على أنه "بعد إجرائنا لمجموعة من المشاورات، ارتأينا أن نضع ثقتنا في الباعة والمستهلكين لكي يحددوا السعر العادل لحليب سنطرال المبستر، ونحن ليست لدينا أدنى فكرة حول السعر النهائي للحليب الذي سيسوق به للمستهلك المغربي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (72)
الثمن باين هو 5 درهم للتر 2.5 لنصف اتر .بلا ما تصضع راسك ودوخ راسك بشي خبير ولا خبيرة .
ماشي دياولنا
نتمنى ان يكون السعر الدي نتمناه
هنا يكمن الخلل! أين هي روح المواطنة؟ منحصرة فقط على الفقراء؟
كيف تفسر؟؟؟؟؟؟
حتى نطوي هذا الملف و نمرّ للذي بعده :)
لان تمنه مرتفع بل هي رد فعل شباب العاطل الدي لا يجد شغل لان حكومة بنكيران و العتماني لم تعرهم اي اهتمام سوى توزيع الصدقة على بعض الارامل عن طريق التعاون الوطني مع خدعهم بان هم من يدفع لهم و يجب التصويت على المخادعين في الانتخابات بينما كل المشاريع تفلس و الضرائب اوقفت الحركة الاقتصادية في البلاد و لا احد يشغل
حكومة الدل و العار هي من يجب ان تصحح الوضع و ليس دانون
لكن واش أخنوش غادي يسمح ليه يطيح الثمن خصوصا أن أخنوش المعني الأول بأثمنة الحليب والمحروقات ؟؟؟
مع العلم أنه في المغرب يوجد قانون المنافسة الدي يمنع خفض الأثمان ...
Il ne faut pas oublier que le smicard marocain paye cinq à dix fois plus cher que le slucard français (le smicard marocain paye le litre à 4quatre euro le litre...
في هاد الميدان وهم اللدين يحددون السعر المناسب الى انخرطوا معهوم فالتسوية
اهلا وسهلا مانخرطوا
.مقاطعون مقاطعون مقاطعون
لا تحاولوا اللعب على اوتاركم المتهالكة، أننا مداوخ عقلاء وأذكياء و نحسبها بالمللتر معكم!!!! عرفناكم يا اباطرة عرفناكم و لا تبالي لما أنتم فيه .
إما أن تنصاعوا و إلا تفلسوا وتتدمروا.
لا تحاولوا استغلال فكرة "مراعاة مصلحة الفلاح"، انتم ضد الفلاح و أنتم من يمتص دم الفلاح. دعوا الفلاح و سترون ..لا تهمكم مصلحة الفلاح .
فلا تحاولوا اللعب على اوتار متهالكة..
واسمعي يا: جودة....علي....أفريقيا.....لوسيور....اتاي ....السكر...السردين.....والقائمة طويلة....
على الاقل نقولو كلمتنا بلا 20 سنة ديال الحبس
مقاطعون
ونقصوا ديك 80 سنتيم وخلوه ب 2.5 درهم و مريضنا ما عندو باس
وباراكا من التنوعير ...
"عدم تحقق أي ربح مالي"
إيوا هادي جديدة
آش هاد الكرم؟؟؟؟؟؟
واش باقي كيشوفو فيما "مداويخ"
Je tiens à ajouter que vous étiez le seul à se mettre dans l'affaire avec raison et sans ruse commercial ou politique.
les boycotters ne visent ni l'investissement de la France ni le pays elle même et qu'ils le considèrent ami du Maroc.
هذا ما يسمى اللف و الدوران...إذا كنت لا تملك أدنى فكرة حول السعر النهائي للحليب الذي سيسوق؟ فكيف حددت الثمن الذي كان معتمدا بالسابق؟
أخبرني بالله عليك !!!
المراد أن تحذو الشركتان الأخريتان نفس المنهج والا ستزداد خسارتها