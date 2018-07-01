مدير "دانون" يستعين بخبيرة لتحديد "سعر عادل" للحليب بالمغرب

هسبريس من الرباط

كشف المدير العام لشركة دانون، إيمانويل فابر، أنه سيتم ابتكار نموذج جديد يسمح بتحديد سعر عادل ومنصف للجميع على الحليب الطري المبستر.

وأوضح المدير العام للشركة، التي تضررت جراء حملة المقاطعة التي استهدفتها منذ أسابيع إلى جانب مواد أخرى، أن كورين باسيلا، التي تسير منظومة دانون الدولية المكلفة ببناء نماذج جديدة مع شركاء محليين لبناء سلسلة تغذية الجميع في العالم، ستحل بالمغرب الأسبوع المقبل من أجل محاورة الأطراف المعنية والبدء في ابتكار نموذج جديد يسمح بتحديد سعر عادل للجميع على الحليب الطري المبستر.

وأبرز المدير العام في شريط فيديو نشر على الصفحة الرسمية للشركة، أنه التقى "كورين باسيلا" بالقمة الدولية السنوية للمقاولات الاجتماعية، واقترح عليها مساعدتهم في تنظيم هذه الاستشارة التي التزمت بها لتحديد الثمن العادل والمنصف لبيع الحليب الطري المبستر تحت علامة "سنطرال"، مع الحفاظ على دخل الفلاح.

ولفت المسؤول نفسه إلى أن الشخصية المذكورة هي التي قد تساعدهم من أجل بناء الأرضية الجديدة لعلامة "سنطرال"، مشيرا إلى أنه سيحل بدوره بالمغرب من أجل إنهاء هذا الورش في أقرب وقت.

وسبق لإيمانويل فابر أن أكد أن "سنطرال" لن تغادر المغرب بأي شكل من الأشكال، معلنا في الوقت نفسه أن المجموعة الفرنسية ستعمل على تخفيض سعر الحليب المبستر إلى مستويات لن تحقق معها أي ربح مالي في ما يخص هذا النشاط التجاري المنحصر على الحليب الأكثر استهلاكا في أوساط الأسر المغربية.

وشدد في ندوة صحافية عقدها بالدار البيضاء على أنه "بعد إجرائنا لمجموعة من المشاورات، ارتأينا أن نضع ثقتنا في الباعة والمستهلكين لكي يحددوا السعر العادل لحليب سنطرال المبستر، ونحن ليست لدينا أدنى فكرة حول السعر النهائي للحليب الذي سيسوق به للمستهلك المغربي".