24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1713:3617:1720:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. هل الأمازيغية مسؤولية وطنية؟ (5.00)

  3. بن الصغير يترجم "اليهود وتجارة ريش النعام" (5.00)

  4. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

  5. الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تُجبر محطات الوقود على إعلان أسعار جميع المحروقات

الحكومة تُجبر محطات الوقود على إعلان أسعار جميع المحروقات

الحكومة تُجبر محطات الوقود على إعلان أسعار جميع المحروقات
هسبريس - يوسف لخضر
الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:15

سيكون لزاماً على أصحاب محطات بيع المحروقات بالمغرب الإعلان عن اسم وسعر كل صنف من المحروقات التي يبيعونها للعموم، عوض الإعلان فقط عن صنفي الكازوال والوقود الممتاز المعمول به حالياً.

وقد جاء هذا القرار الحكومي الجديد، الموقع بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، من أجل تحديد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات السائلة.

وأوضح نص القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية، أن ذلك ينسجم مع مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة بهدف حماية المستهلك، مشيرا إلى إلزام أصحاب محطات بيع المحروقات أو محطات التعبئة بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره، مع احتساب الرسوم، بواسطة لوحة تكون بادية للعيان، ويمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكّن الزبناء من الولوج إلى محطة التوزيع.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا القرار، إلى تعميم الإعلان عن جميع أصناف المحروقات، التي تباع في المحطات داخل المملكة، عوض الاقتصار فقط على صنفي الكازول والوقود الممتاز، كما هو معمول به حاليًا.

ومنحت الحكومة مُهلة 18 شهراً، من تاريخ صدور القرار بالجريدة الرسمية، كمدة أقصى لأصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك.

وذكرت وزارة الشؤون العامة والحكامة، في بلاغ توضيحي اليوم السبت، أن الأسعار التي يتم الإعلان عنها بواسطة تطبيق "محطتي" يجب تحيينها عند كل تغيير يطرأ عليها، وأنها ليست معنية بمهلة الـ18 شهراً التي تضمنها القرار أعلاه.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي أعلنت الحكومة عن نيتها وضع إطار قانوني يحدد الحد الأعلى لأسعار المحروقات بالمغرب، بعد الجدل الذي رافق تقريراً برلمانياً حول هذا الموضوع انتقد سياسة تحرير الأسعار قبل سنوات دون مواكبتها، حيث سجل ارتفاعا في الأسعار منذ 2016.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، قبل أسابيع، أن متوسط سعر المحروقات بالمغرب ارتفع بنسبة 9.1 في المائة منذ سنة 2016، تاريخ التحرير الكامل للأسعار، الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران، بعدما كانت هذه المادة مدعمة من طرف صندوق المقاصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - كريم الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:27
واش كاتفلاو علينا !!!
الضحك على الذقون هذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
207
2 - وسيم الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:28
ومادا سيستفيد مستهلك من هده خطوة فشركات محروقات متفقة فيما بينها علي نهب جيوب المواطنين كفا من ضحك علي عقول واستخفاف به اين هو مجلس المنافسة اين هي حقوق مستهلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
220
3 - chorot الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:28
لم أعد افهم شيء في هاد البلد السعيد نحن ننتظر نقص في التمن على ماتدحكون الشعب فاق مبقاش يندحك عليه كف فسادا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
160
4 - حسام الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:29
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
128
5 - نعمان الرباطي الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:29
مزيان باش نعرفو شكون فعلا تايستافد ونعرفو شكون تايستاحق المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - رشيد الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:30
18شهر لتطبيق هذا الإجراء !؟!؟!؟ كارثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
92
7 - السوسي الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:31
الكل يعلم أن المحروقات وتر يعزف عليه بن كيران كلما ضاقت به السبل وكلما أحس بأن شعبيته في مهب الريح لذلك جيش كتائبه لمهاجمة الخصوم السياسيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - مريم بناصر الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:31
حنا بغينا بن كيران اتعاقب حيت هوا لي تسبب فارتفاع الاسعار بصفة عامة ماشي غير المحروقات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
9 - khaald الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:32
نحن نريد انخفاض الكازوال واش أعباد الله 100 تعطيك 10 لتر إلى متى هذا الإحتكار و هاد شي غير في بلادنا يطلع المازوط ولا ينزل ما تايتقنص والو في المحطات اللهم إن هذا منكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
74
10 - lol الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:33
تمحنات هاد الحكومة وبغينا ينقصو المحروقات
لا حياة لمن تنادى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
11 - Lecteur Hespress الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:33
ومنحت الحكومة مُهلة 18 شهراً، من تاريخ صدور القرار بالجريدة الرسمية، كمدة أقصى لأصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك.

 وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، قبل أسابيع، أن متوسط سعر المحروقات بالمغرب ارتفع بنسبة 9.1 في المائة منذ سنة 2016، تاريخ التحرير الكامل للأسعار، الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران، بعدما كانت هذه المادة مدعمة من طرف صندوق المقاصة.
فماذا يجب فهمه ؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
12 - عائشة مكروم الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:33
حنا بغينا ارجع الدعم لي حيدات الحكومة ديال الويل، ما فهمتش أنا علاش صوتو عليهم ? ? سركم نيت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
13 - مريم مرزاني الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:33
مزيان هدشي باش نعرفو الأثمنة الحقيقة والمواطن اختار لمناسبو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - صوت الشعب الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:33
لو لم يصل حزب تجار الدين الى السلطة لما حررت الأسعار ولما رفع الدعم ففي تاريخ الحكومات التي تعاقبت على المغرب، لم تتجرأ أي حكومة على إهانة المواطن وضرب قدرته الشرائية إلى أن جاء بن كيران المغضوب عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
15 - خليلوفيتش الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:33
هههههه ما الفائدة من من نشر الأسعار ما لم تخفض كفى من ذر الرماد في العيون الشعب يطالب بخفض الأسعار و ليس بنشر الأسعار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
16 - محمد الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:34
على اساس ان المستهلك مول R4 عندو jet اوكايهمو الثمن ديال الكيروزين اودي ي ي ي ي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
17 - هجار الصوالحي الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:34
كيف مكان الحال خص حزب العدالة والتنمية اتعاقب وعلى رأسهم ابوان وسيهم بن كيران.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
18 - ملاحظ الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:34
المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ بشكل جلي ان حزب العدالة والتنمية يحاول جاهدا استغلال هموم الشعب والركوب على مطالبه لاهداف شخصية محضة فتجار الدين مند بلوغهم للسلطة وذاقو حلاوتها وامتيزاتها لم يعد بإمكانهم التخلي عنها ولو كان الثمن الوطن نفسه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
19 - الصوفي رضا الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:35
المقاطعة خلات العدالة والتنمية تراجع وراقها برافو الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
20 - وليد الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:35
كنّا ننتظر التخفيض في الثمن، و بعد مشاورات الحكومة، أجبرت الشركات على التصريح بالثمن.
من الهم ما يضحك.
حكومة فاشلة بامتياز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
21 - عبدالصمد الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:35
سبب إرتفاع اسعار المحروقات هم حزب العتماني الله يخد فيه الحق لهوا لأتباعه هما لخرجو على اسعار المحروقات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
22 - azeddine الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:36
واش كيلهونا ؟ وينسونا فالملايير الي ربحوا هادوك الشركات انا أظن ان الوزراء شركاء مع هذه الشركات وكوصلهوم حقهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
23 - فهمتني ولا لا الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:36
أسوأ رئيس حكومةهو الذي أجهز على الطبقة الوسطى هو من يتحمل هذه المسؤوليات. المغاربة اليوم تأكدوا قبل أي وقت مضى مَن بقراراته بلغ السيل الزبى. فهمتيني ولا لا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
24 - االسليماني محند الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:36
بن كيران مغاديش نساو بلي انت السبب فالزسادات وبلي كنطالبو بأقصى العقوبات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
25 - تيفاوت الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:36
الذي حرر المحروقات هو السبب عن ارتفاع الاسعار
وبالتالي فالمسؤولية تقع على حزب العدالة و التنمية و بن زيدان الذي كان يدافع عن التحرير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
26 - مقاطع الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:36
والله العضيم الى النفاق ،هاد القنون يلزمه 18 لشهر باش يتنفد يعني انتهاء ولاية حكومة لباجدا ، وبعدها ستاتي حكومة جديدة وتبدء في الخطابات والاجتماعات والتحليل الا يوم القيامة ،
المقاطعة هي السبيل الوحيد لتدميركم
انشري هسبرس وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
27 - miskalor الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:37
تبارك الله تبارك الله اجراء فعال وزجري حقا لاصحاب المحطات يضمن حقوق المواطن المفلس.واش هاد الناس عايشين معانا ولا شنو!!المواطن تايتسنى تخفيض الاسعار وهما تايهضرو على اللوحات الاشهارية.والله العظيم الى هزلت فهاد البلد السعيد لي لقى فين يهرب بلا مايشوف موراه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
28 - غسان النوار الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:37
من يتحدث عن استفادة شركة المحروقات فهو مخطئ، الكل يعرف ان تحرير الاسعار و ارتفاع الضرائب سبب في الغلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - Amal lmir الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:38
ونعم القرار ، هاكا كلشي غيبان ويتفضح المستور وحتا واحد مايبقا يحلو فمه بلا فهامة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
30 - بركا بركا الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:38
واش كضحكوا علينا و لا على روسكم كضحكوا ؟؟؟؟
اشنو زعما !!! هذا قرار اش من فائدة فيه على المواطن؟؟؟
وا الحكومة وا الحكوووومة ... وا عباد الله راه المستهلك بغاكم تنقصوا من ثمن المحروقات ماشي الزواق الرومي و التخريجات ديال قرارات لا تغني و لا تسمن من جوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
31 - sakif الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:38
في كل مرة ادخل الى هسبريس و اجد موضوع تحت عنوان "الحكومة تقرر" " الحكومة تفرض على.." "ااحكومة تبدأ في تفعيل..." لكن سرعان ما ابدأ في قراءة الموضوع حتى اجد ان هده الحكومة المسكينة لا تقوم باي فعل و باي خطوة مفرحة . دائما ما نراها تقوم باشياء ليس لديها اي نفع على المواطن . تقوم باشياء لا علاقة بما ينتظره الشعب. وا عباد الله امنيتي ان ارى يوما هده الحكومة تخرج بعمل يسعد له الشعب باكلمه . بغيت غا شي نهار ندخل لهسبريس ا نلقى شي موضوع على الحكومة يكون مفرح و مدخل للتعاليق ا نلقى بنادم كلو فرحان ا كيشكر فيها .
لاحول و لا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
32 - Khlil الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:38
ذر الرماد في العيون و اجراء عديم الجدوى ولا طائل من وراءه.
لا بد من آلية صارمة و صلبة للمراقبة و التتبع الدقيق و تفعيل التسقيف و التدخل في هامش الربح.
المسألة أضحت خطيرة للغاية و باتت تهدد السلم الاجتماعي برمته
لم يعد المجال الترقيع و التسويف و المراوغة
دقت ساعة الحقيقة
ولا تراجع
اما الجد
و اما الهزل الدي يعقبه ندم و يا له من ندم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
33 - العوفي يسرى الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:38
من يتحدث عن استفادة شركة المحروقات فهو مخطئ، الكل يعرف ان تحرير الاسعار و ارتفاع الضرائب سبب في الغلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
34 - منير الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:38
من وجهتي نظري اعتقد بأنه تصرف ايجابي من طرف الحكومة من أجل تصحيح العديد من المغالطات التي تم ترويجها في الآونة الأخيرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
35 - البيضاوي الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:39
هذا هو الضحك على الذقون بعينه . عامين والحكومة وهي نائمة على لعبة تحرير الأسعار وعند انكشاف اللعبة . خرجت الحكومة بهذا القرار الملزم بعد 18 شهر . وهذا القرار لا ينص لا على تحديد الأسعار و لا تخفيض الثمن ولا هم يحزنون...... وباز !!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
36 - سنادي مصطفى الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:39
خاص نحاسبو الحكومة لانها هي من أخرج المحروقات من صندوق المقاصة وتركت المستهلك يتصارع مع الاسعار الدولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
37 - مريم الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:40
المغاربة لن يقبلوا ان يتطاول مثل هؤلاء الأشخاص تجار الدين على مستقبل و أمن البلاد، فالمغاربة الأحرار يعرفون جيدا أين تكمن مصلحة الوطن، و نحن جميعا مجندون وراء صاحب الجلالة نصره الله حامي حمى الوطن و الدين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - hanane hanane الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:40
تحرير المحروقات ورفع الدعم عليها سبب المهزلة الي وصلنا لها . الله ياخد الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
39 - شيماء زهران الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:40
ماشي حتى لدابا حنى بغينا بن كيران اتحاسب على هاد الزيادات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
40 - ما قلت والو الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:40
هناك جانب مهم من المسؤولية تتحملها الحكومة التي تقودها العدالة و التنمية و التي ترك المواطن يواجه تقلبات سوق المحروقات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.