طيران عمان يطلق رحلات منخفضة التكلفة من المغرب صوب آسيا

هسبريس – محمد لديب

أعلن مسؤولو شركة "الطيران العماني" إطلاق رحلات جوية من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صوب الصين وماليزيا بأسعار جد منخفضة تبتدئ من 6900 درهم.

وقال بول ستارس، المدير العام المكلف بالمبيعات في الشركة التي يوجد مقرها بالعاصمة مسقط، إن الطيران العماني سيقوم بتأمين أربع رحلات أسبوعية في البداية، عبر طائرات ضخمة من طراز "دريملاينر".

وقال ستارس، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقدته الشركة العمانية الاثنين بمدينة الدار البيضاء، إن المغرب يظل من الوجهات الرئيسية التي تمت برمجة افتتاحها، وزاد: "يأتي تدشين خدمة الدار البيضاء في وقت مثالي للطيران العُماني، وذلك عقِب تدشين الناقل الوطني للسلطنة وجهة إسطنبول في الأول من يونيو المنصرم".

وأضاف المتحدث أنه من المزمع أيضًا أن يدشن الطيران العماني رحلاته إلى موسكو وكذلك إعادة تشغيل خدمته إلى جزر المالديف في أكتوبر المُقبل.

من جهته أكد جعفر اللواتي، المدير الإقليمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة الطيران العماني، أن وجهة الطيران العُماني الجديدة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، المغرب وسلطنة عمان، كما ستساهم في فتح آفاق أوسع للسياحة، لكونها فرصة سانحة لضيوف الناقل الوطني لاستكشاف واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في العالم، والاستمتاع بجمالها.

وأضاف اللواتي: "سيتسنى للضيوف المسافرين من المغرب الاستمتاع بالمزيد من الخيارات وسهولة في عمليات الربط عبر مركز عمليات الناقل، مطار مسقط الدُّولي. ويأتي افتتاح هذه الوجهة كعلامة فارقة للطيران العُماني، فضلاً عن كونها استجابة مباشرة لطلب الزبناء".

يشار إلى أن الطيران العُماني يسير رحلاته إلى إحدى عشرة وجهة في الهند، وهي مومباي، وتشيناي وكوتشين، وثيروفانانثابورام، وحيدر أباد، ودلهي، ولكناو، وبنجالور، وكوزيكود، وجايبور، وغوا؛ بالإضافة إلى كراتشي وإسلام أباد ولاهور في باكستان، وكاتماندو فى النيبال؛ إلى جانب كولومبو في سريلانكا. كما يسير الطيران العُماني رحلاته الجوية إلى بانكوك في تايلاند، وكوالالمبور في ماليزيا، وسنغافورة، ومانيلا في الفلبين، وجاكرتا في إندونيسيا وجوانزو في الصين.

ومن بين الوجهات الأوروبية، يسير الطيران العُماني رحلاته أيضاً إلى كل من لندن ومانشستر وميلان، وزيورخ، وميونخ، وفرانكفورت، وباريس، بالإضافة إلى إسطنبول. كما يسير الناقل الوطني رحلات داخلية إلى كل من صلالة، والدقم، وخصب، بالإضافة إلى 4 وجهات محلية إضافية تابعة لشركة تنمية نفط عمان وشركة أوكسيدنتال، تشمل مرمول وقرن علم ومخيزنة وفهود.