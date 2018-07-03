مجموعة "بريد المغرب" تنفتح على سوق الصين

هسبريس - يوسف لخضر

أعلنت مجموعة "بريد المغرب"، التابعة للدولة المغربية، توقيع عدد من الاتفاقيات من أجل تقوية التعاون مع مجموعة "بريد الصين"، بهدف تعزيز التبادل التجاري الإلكتروني عبر منصتها الرقمية.

يتعلق الأمر بمنصة رقمية للتسوق والبيع عبر الإنترنيت، تابعة لـ"شاينا بوست غروب"، ومجموعة TOM، وهي متخصصة في البيع عبر الإنترنيت في المناطق الحضرية والقروية في الصين، وحققت نجاحاً كبيراً في السنوات الماضية.

وحسب ما أعلنته مجموعة بريد المغرب فإن هذه الاتفاقيات التي جرى توقيعها في الصين تروم أيضاً تسهيل تحويل الأموال بين المغرب والصين؛ وذلك تنفيذاً لمذكرة اتفاق تعاون وقع في شهر شتنبر من السنة الماضية في الرباط بين مسؤولي المجموعتين.

وقالت "بريد المغرب"، وهي مؤسسة تابعة للدولة وتنشط في مجالات البريد والإرساليات والخدمات المالية، إن الاتفاقيات الموقعة مع مجموعة "بريد الصين" تتضمن إنشاء "سوق" للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنيت، موجهة لتعزيز بيع المنتجات المغربية، لتمكين الحرفيين والشركات الصغيرة في المملكة من عرض منتجاتها في السوق الصينية.

وبموجب هذه الاتفاقية فإن هذه السوق التي تستضيفها منصة التجارة الإلكترونية ستتم إدارتها من قبل مجموعة "بريد المغرب". وسيتم اعتماد إجراء يتعلق بخدمة من حزم بريدية صغيرة لتتبع الشحنات، سيتم اقتراحها قريباً.

وتركز هذه السوق الرقمية الصينية التي تأسست قبل حوالي عشر سنوات على بيع الملابس والأمتعة والأحذية، إضافة إلى مستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية والغذاء الصحي ومنتجات الأم والطفل، إضافة إلى الأجهزة المنزلية الرقمية.

كما يقدم الموقع العديد من خدمات الطلب، منها طلب الشراء عبر الإنترنيت بالاستعانة بتطبيق رقمي، إضافة إلى إمكانية الشراء من لدن وكالات البيع مباشرة أو الاتصال عبر الهاتف لتوصيل المنتجات المرغوب فيها. وقد تلقى المشروع سنة 2014 دعماً يبلغ 110 ملايين دولار أميركي.