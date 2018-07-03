24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1713:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. متاجر تتأقلم مع حظر أكياس البلاستيك في أستراليا (5.00)

  2. واجبات المؤسسة الأسرية والعائلية تقيّد العطلة الزوجية بالمغرب (5.00)

  3. قتيلان في حادث مروري خطير بسيدي العايدي (5.00)

  4. سفينة محملة بشحنات أسمدة فوسفاط مغربية تغادر ميناء بكينيا (5.00)

  5. نظام الأسد يستعيد السيطرة على أكثر من نصف مساحة سوريا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | حصيلة حملة "زِيرُو مِيكَا" في أسواق المملكة تنال إشادة العلمي ومزوار

حصيلة حملة "زِيرُو مِيكَا" في أسواق المملكة تنال إشادة العلمي ومزوار

حصيلة حملة "زِيرُو مِيكَا" في أسواق المملكة تنال إشادة العلمي ومزوار
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:00

رغْمَ إِقْرَار "حكومة سعد الدين العثماني" بفَشَلِها في إنهاء عهد الأكياس البلاستيكية الممنوعة في المملكة، بعد مرور سنتين على اعتماد قانون خاص بذلك، عبّر وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، مولاي حفيظ العلمي، عن "ارتياحه لحصيلة منع تصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية في المحلات والأسواق التجارية الكبرى"، مُقراً في الآن ذاته بأن "عملاً كبيراً مازال ينتظرُ المغرب للقطع نهائياً مع الْمِيكَا".

وقال العلمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء بالرباط، بمناسبة مُضي سنتين على اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع الأكياس البلاستيكية بالمملكة، إنه "بفضلِ المواكبة المستمرة للمصالح الحكومية المعنية في وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، تم التخلص نهائيا من استعمال الأكياس البلاستيكية على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيكَلة التي أصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة".

وكانت الحكومة قد صادقت يوم 29 أكتوبر 2015 على مشروع قانون يقضي بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، التي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، وألزمت الوحدات الإنتاجية العاملة في هذا المجال بإنتاج أكياس بديلة غير مضرة بالبيئة.

وفي هذا الصدد سجل المسؤول الحكومي، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة التي حضرها فاعلون اقتصاديون ونسيج من أرباب المقاولات، تزايد الطلب على المنتجات البديلة بشكل ملموس؛ إذ انتقل إنتاج الأكياس غير المنسوجة من 1,8 إلى 3,2 مليار كيس بلاستيكي، في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1,2 مليار كيس، خلال السنة الثانية من دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.

وفي عرضه أكد العلمي أن "25 مقاولة مؤهلة، من أصل 29 مقاولة مرشحة لبرنامج مواكبة عملية تحول المقاولات المتأثرة الذي أُعدّ في هذا الشأن، استفادت من منحة عامة تبلغ قيمتها 65,4 مليون درهم"، مورداً في هذا السياق: "جرى إحداث 600 فرصة عمل جديدة. كما تم دعم استثمارات 19 مقاولة أخرى في إطار برنامج امتياز، تستهدف إنتاج منتجات بديلة، حيث تم رصد مبلغ إجمالي لفائدتها قيمته 52 مليون درهم".

ومازال استعمال الأكياس الممنوعة مستمرا في الأسواق والتجارة المتجوّلة وغير المهيكَلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب. وقد تم خلال عمليات المراقبة، التي بلغت 682.467، حجز 89,9 أطنان من الأكياس على مستوى النِّقاط الحدودية، و757 طنا بوحدات وورش سرية.

وقد سُجلت 3.826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أُحيلت على وكلاء الملك، صدر في شأنها 757 حُكما، مع غرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم؛ وفق المعطيات الرسمية الخاصة بهذا التعامل.

كما مكَّن إخضاع استيراد "البولي إثيلين"، المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة، للترخيص المسبق من تقليص حجم الواردات بشكل ملموس؛ إذ بلغ الحجم المستورد من هذه المادة بين شهر يناير وشهر ماي 2018، 28.495 طنا، مقابل 41.368 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2017، أي بتراجع بلغت نسبته 31 في المائة.

من جانبه، اعتبر صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن حصيلة عمل المملكة في محاربة الأكياس البلاستيكية "إيجابية ومُحفِّزَة"، و"هي عملية من العمليات الناجحة في البلاد، خاصة على المستوى البيئي؛ إذ خطونا خطوات كبيرة في هذا السياق"، مقرّاً بأن "هناك تحولا في عادات المستهلك وتعامله مع هذه الأكياس البلاستكية والأكياس غير البلاستيكية".

ورغم الصّورة الوردية التي حاولَ مزوار رسْمها في ما يخصُّ حصيلة عمل الحكومة في هذا المجال، إلا أنه اعترف بوجود بعض النواقص "والهفوات" على مستوى العالم القروي، الذي تشهد فيه "الميكا" حضوراً قوياً، خاصة في الأسواق والتجمعات التجارية الصغيرة، وقال إن "المغرب يَعْمَلُ على تجاوز التداعيات السلبية للأكياس البلاستيكية من خلال منع استيرادها غير القانوني، والضغط في إطار الالتزامات الدولية من أجل عدم إنتاج الأكياس المُضرة بالبيئة وبالإنسان على حدِّ سواء".

وتابع المسؤول ذاته، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش أشغال الندوة نفسها، أن "المملكة ستواصلُ حملاتها في ما يخص توعية المواطنين، لأنَّ المغاربة من حقهم أن يوضعوا في الصورة".

أما في الجانب المُتعلِّق بالقطاع الخاص، فقد سجل صلاح الدين مزوار "التزاما وانخراطا قويا لأرباب المقاولات والشركات من أجل توفير الأكياس غير البلاستيكية للمستهلك"، داعياً إلى "بذل المزيد من الجهود من أجل القطع مع "الميكا لأن الضرر كبير على صحة الإنسان وبيئته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - NeoSimo الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:14
مجهود جبار قامت به الدولة لتطبيق زيرو ميكا...

أتمنى من الدولة أن تقوم بنصف هذا المجهود لتطبيق خطة

#زيرو_بطالة

.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
2 - مغربي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:15
انا عارف ان المغاربة ضد هته الحكومة و اي بقاو يقولو حيدنا الفساد حيدنا الشفرة بقات لينا غير الميكة ..
لكن هذه الخطوة جد جد جد حميدة و بدون تعصب .
لأن الميكا من اسباب انتشار مرض السرطان ( الله يستركنا كاملين ) و يجب منعها و لا يجب استعمالها بتدخل او بدون تدخل الحكومة .. غير منك لراسك حبس استعمال الميكة .
و السرطان ما يعرف بخطورتو غير اللي فيه و اللي مات ليه شي حد من العائلة بسببوا ..

نعم لزيرو ميكا باش نحدوا من السرطانات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
3 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:22
l’opération zéro "mika" n'a pas encore atteint son but . on n'on trouvent des sac de plastique un peu par tout . surement d'autres sociétés fabriquent encore des sac de plastique en cachette
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - طولبي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:25
في جميع بلدان العالم، الوزارة التي تهتم بمثل هذه الامور هي وزارة البيئة. فلماذا عندنا تكون وزارة الاقتصاد هي التي كلف بالملف؟
آ لأن وزارة البيئة مجرد موسسة فارغة (من ناحية الموارد البشرية و الموارد التقنية ) ام لاعتبارات اخرى لا نعرفها ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:26
لماذا هذا الكذب البواح ، الأكياس البلاستيكية مازالت منتشرة إنتشار النار في الهشيم ، لأن المسألة غير عملية البتة ، بالله عليكم كيف يتصرف بائع الدجاج و بائع السمك مع الزبناء ، كونوا واقعيين إن كنتم صادقين و كنتم رجالا ، هناك المستشفيات العمومية و هناك المدارس العمومية ، لماذا لم تهتموا بها ؟ هناك كذلك المال العام الذي ينهب ليل نهار ، لماذا لم تتصدوا لناهبيه ؟
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
6 - زيرو ميكا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:26
0ميكا يتكلمون على الإنجاز وكأنهم حققوا حلم المغاربة وانتصروا على الفقر وحاربوا الأمية و قضو على مدن الصفيح وشيدوا المستشفيات.
حصيلة الحكومة 0زيرو زادت في تفقير الشعب ووقفت ضد إرادته اما ميكا فهي منتشرة فالمغرب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
7 - Maroc الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:30
العثماني يقول ويقر امام البرلمان بفشل حكومته في القضاء على الميكة... وزيره من الأحرار يفند ذلك ويقر بنتائج ايجابية.. افهم يا الفاهم؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
8 - عمران الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:40
المشكل ليس في الأكياس بحد ذاتها بل بل أول في الجماعات و البلديات التي لا تقوم بواجبها كما يجب، أحيانا تتجول 10 كيلومترات و لا تجد سلة مهملات،
و المشكل الثاني هو المواطن و اسواقه العشوائية يبيع و يشتري و يترك اكياسه تتناثر في كل مكان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
9 - MA9HOUR الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:41
انتم تجتهدون في محو الميكا ونحن نجتهدون في محواللصوص من هذا البلد لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - mohammed الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:43
خصنا زيرو ظلم زيرو فساد زيرو إحتكار أموال الشعب زيرو فساد التطبيب زيرو إهمال الوطن والمواطن. العجب العجاب تحافظون على البيئة لتحافظو أكثر على جيوبكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - Zorif الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:49
الرابح الاكبر من زيرو ميكا هي المحلات الكبرى حيث عوض مجانية الاكياس البلاستيكية اصبحت تربح في بيع الاكياس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - ورزازي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:56
....وفي هذا الإطار تم إحداث 600 منصب شغل.. وقضيتم على 200 الف منصب شغل آخر لك اللّٰه يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - ساجد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:04
مرتاحون لمناصبكم و لامتيازاتكم و لارصدتكم السمينة، اما "زيرو ميكا" او اي شيء يتعلق بالمواطن فليس من اولوياتكم يا سعادة الوزير.
المغرب غارق في الاكياس البلاستيكية و انتم تعبرون عن ارتياحكم؟ بالله عليكم على من تكذبون؟
متى تعترفون بفشلكم و تتصارحون مع الشعب؟ متى تتركون ما لا تستطيعون تسييره؟
انكم تخنفوننا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - marrakech marrakech الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:12
يناقشون مواضيع فارغة نريد أن يناقشوا ريرو سرقة ونهب المال العام زيرو شوماج
وإن لم تستحيوا فافعلوا ماشئتم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - شوف تشوف الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:23
لا يجب أن نركز على معطيات الأرقام كتحقيق للنجاح فنغيب الواقع المر لسياسة البلد العرجاء فقبله فشل دريع لتسوية أوضاع عمال مصانع هاته الأخيرة وضحايا زيرو ميكا فكل ما يهم هاته الحكومة هو التهليل للواجهة السلبية للبلاد وهم لا يقومون حتى ببادرة واحدة تهم عائلات المشردين والذي قامت الحكومة بقذفهم لمزبلة تاريخهم وزيرو ميكا تعني قطع الأرزاق عن العاملين فيها والمزيد من تشريد الأطفال وتفكك الأسر فالإنفصال والطلاق فرجل عاطل في المغرب لا يساوي شيئ في زمننا هذا فالكل ينبذه ويديرون له ظهرهم لأن الدولة هي من كان سببا في تشريده وقبله أسر كثيرة ولكم العبرة في معمل لسامير المحمدية لتكرير النفط وقبله معمل سيدي قاسم وهذا كان شرط جزافي من المستثمر لأنشاء معمل المحمدية فالدولة دائما تشرد ليختموا التنمية بإغلاق مفاحم جرادة دولة تلقي بالأسر للشارع ذنبهم الوحيد أنهم مغاربة وضحايا لسياسة التكالب المجتمعي فنحن في عهد زيرو مغرب وليس زيرو ميكا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - مواطن ريفي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:24
والله لا أعرف أين تعيش هذه الحكومة هل تعيش على كوكبنا أم على كوكب آخر. من قال لكم ان الميكا نقصت أو قلّٓت في المغرب؟ المواطن يشتري ربطة مقدنوس فيقوم البائع بلفِّها في كيسين من البلاستيك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - mekkawy الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:27
اش هاذ التناقض والارتجال فی هذه الحکومه رٸیس الحکومه یقول لقد فشلنا فی القضاء علی المیکا واخر یقول لقد قضینا علی المیکا ولکن هی المیکا عاد وجدت بحال التبن ولکن تسببتم فی غلاٸها علی المساکین کان الکیس الکبیر بدرهم صار بدرهمین ووصل ثمنها الی 200/100 لانها لاغنی عنها کیف یعمل باٸع السمک والدجاج والتقلیه وحتی بعض الخضر والسلطات وشوفو موضوع المحروقات وغیرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - hakim الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:28
باراكا من القوالب. الميكا مازال موجودة بحال إلا عمرها ما تمنعات !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - مواطن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:35
انتم.الوزراء.لتدخلون.للاصوق.ولاتعرفون.
شيء.عن.الشعب.انتم.في.بروج.عاجية.
توقعون.ماتردون.من.الاوراق.وماهو.في.
صالحكم.كتعوضات.والمعاشات.والسيارات.
وزيارات.للمنديال.والحج.لكم.ولبىلمانينكم.
المغرب.غارق.فلميكة.اليوم.اشترية.السمك.
وضعه.لي.ف.ميكة.والطماطم.كدالك.وبطيخة.
والخبز.وشيء.من.النعناع.ونتهت.نقودي.
وحصلت.على.5اكياس.من.الميكة.ساضع.فيها.
القمامة.التي.نعيش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - مواطن2 الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:38
الدول المتقدمة تفتخر بمنجزات يستفيد منها المواطنون وفي بلادنا تقام ندوات ومحاضرات حول موضوع محاربة = الميكا = الميكا التي تجندت لها العديد من المؤسسات وصرفت اموال للدعاية والتتبع والاجدر ان يهتم هؤلاء المسؤولون بالشؤون الحقيقية التي تهم المواطنين ومنها التعليم والصحة وتخليق الادارة.....ومحاربة البطالة والفقر.....وللاشارة فقط الميكا اصبحت جزءا من حياة المواطنين في العالم باسره ....حتى في العالم المتقدم.ولا يتحدث عنها احد.ونحن جعلنا منها معجزة القرن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - سفيان الهولندي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:43
اولا يجب ان يكون زيرو أمية وبعد ذالك محاربة الميكا والله هذه الحكومة غريبة في قراراتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.