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كُتّاب وآراء
شركة بريطانية تتوقع 34 تريليون قدم مكعب من الغاز في المغرب
لازالت شركة التنقيب عن الغاز والنفط البريطانية "ساوند إنرجي" تواصل بحثها عن مصادر مهمة للطاقة بالمغرب، إذ أسفرت دراسة قامت بها عن أن "الجهة الشرقية تتوفر على موارد واعدة من الغاز"، مقدرة الكميات التي يمكن استكشافها "ما بين 20 تريليون قدم مكعب و34 تريليون قدم مكعب".
الدراسة الجديدة، التي كشفت عنها الشركة البريطانية، جاءت بعد حصولها على الموافقة الرسمية من لدن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد لبدء عمليات التنقيب في عدد من الحقول التي يتوقع أن تتواجد فيها كميات هامة من الغاز، كما تأتي بعد رفع رأسمال الشركة البريطانية بأزيد من 300 مليون درهم؛ وذلك من خلال إطلاق عرض للمستثمرين الراغبين في المشاركة في رأسمالها، بهدف دعم وتمويل أنشطتها في حقل "تندرارا" الذي يقع شرق المغرب قرب فكيك.
وأشارت الشركة العالمية في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي إلى أن عمليات التنقيب في منطقة "تندرارا" بالمنطقة الشرقية أسفرت عن اكتشاف آبار بحمولة هيدروكربونية كبيرة ناتجة عن مصادر صخرية غنية بالكاربونات، وأن النتائج الرئيسة لعملية مسح هذه الصخور أظهرت توفرها على كميات كافية من الغاز.
وفيما تسعى الشركة البريطانية إلى توسيع نطاق بحثها عن مصادر الطاقة في المغرب، كشفت شركة "ساوند إنرجي" أن "مشروع استخراج الغاز من الحقول المغربية سيمتد إلى غاية سنة 2034، إذ ستقوم المجموعة وشركاؤها بدفع رسوم سنوية اعتبارا من بدء إنتاج الغاز التجاري، وسيكون بمقدورها تمديد هذا المشروع بعد استكمال تاريخ العقد"، قبل أن تشير إلى أن "الكلفة المخصصة للتجهيز والبنية التحتية تبلغ حوالي 184 مليون دولار".
وتتوقع شركة ساوند إنيرجي "Sound Energy" أن تصل كميات الغاز المكتشف في شرق المغرب، وبالضبط في منطقة تندرارا، ما بين 20 تريليون قدم مكعب كأقل تقدير و34 تريليون قدم مكعب كأعلى تقدير. وأوضحت الشركة البريطانية التي حازت عدة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المملكة وبمنطقة الغرب أنها أنهت دراستها حول عملية الاستكشاف والتنقيب عن الموارد الطاقية في المنطقة الشرقية للمغرب.
وتسعى شركة Sound Energy إلى تخصيص أكثر من 15 مليار دولار كأسهم جديدة في السوق من أجل تسهيل عمليات التحويل، وقالت إن "هذا سيسمح لها بتعزيز رأسمالها الخاص في وقت تبدأ برنامج حفر ثلاثي الآبار في المغرب".
وفي هذا السياق، كشف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن المغرب صرف، خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يقارب 25 مليار درهم (أي ما يعادل 2500 مليار سنتيم)، للتنقيب عن النفط والغاز، مورداً خلال حلوله بجلسة برلمانية سابقة أن "حجم الاستثمار بين سنتي 2010 و2017 في المجال النفطي بلغ 25 مليار درهم"، ومضيفا أن هناك "102 من التراخيص للبحث؛ ومنها 74 رخصة في المجال البحري".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (77)
وزادهم الله من كنزه
و حتى ايلا لقاوه باين شكون غادي يستافد منو
أنا بعدا مابقاوش هاد الأخبار كيفرحوني
قديما قالت امرأة لزوجها عندما استيقظت في الصباح الباكر فوجدت الارض مغطاة بالثلوج ، ياليت هذا الثلج كان كله سمنا(الزبدة) فأجابها زوجها حتى وإن كان سمنا سيأخذه أصحاب الجرار (القلال) ولن يصلك منه شيء ....
هل مثل الإستفادة من الثروات البحرية والفوسفاط والذهب والفضة ...؟؟؟؟
أرجوكم لا تستمروا في الضحك علينا وعلى هذا الشعب المقهور
لنا الله سبحانه وتعالى
هذه الشركة أشك فيها و قد تكون محاولة منها للرفع من قيمة أسهمها...
أما حجم المخزون حتى المعدات الأكتر تطورا لا تستطيع تحديده فهو يحتمل الوجهان حيث تحديده يكون أدق عندما تدخل لمرحلة الإنتاج التسويقي و ليس عبر حفر بضعة أبار.
عندما تدخل شلمبرغر و هاليبتون ...و غيرها من عمالقة المنقبين حينا يمكننا البدأ في الأحلام..
سجلوا هاته الرسالة للتاريخ.
اللهم حفظ هدا البلد و جعله آمنا يا رب العرش العظيم.
التي سال عنها حامي الملة والدين...
بشحال الحولييييييي ؟!
هذا هو المنفذ الحقيقي لحل كل مشاكلنا الداخلية والخارجية اذا ما استثمر واستغل بالشكل الصحيح البعيد عن احتكار الثروة.
عقد أو سيعقد المغرب مع نيجيريا . ما هدا التناقض .
ـ إن كان برا ، ما هو نصيب وزارة الفلاحة ؟
ـ وإن كان بحرا ، ما هو نصيب وزارة الصيد البحري ؟
ـ و إن كان جوا ، ما هو نصيب مديرية الأرصاد الجوية ؟
و إن لم يكن أي شيء ، بالطبع ،فهو من نصيب عامة المغاربة .
( غير يكون ، فين ما مشى الخير ينفع ) .
كفافكم استخفاف بالعقول
ويييييه......وبما ان ..........ومن خلال هاذا نستنتج..........؟!......وهاذا طبعا مستحيل
publiez hespress s'il vous plait