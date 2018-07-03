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الرئيسية | مال وأعمال | شركة بريطانية تتوقع 34 تريليون قدم مكعب من الغاز في المغرب

شركة بريطانية تتوقع 34 تريليون قدم مكعب من الغاز في المغرب

شركة بريطانية تتوقع 34 تريليون قدم مكعب من الغاز في المغرب
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:00

لازالت شركة التنقيب عن الغاز والنفط البريطانية "ساوند إنرجي" تواصل بحثها عن مصادر مهمة للطاقة بالمغرب، إذ أسفرت دراسة قامت بها عن أن "الجهة الشرقية تتوفر على موارد واعدة من الغاز"، مقدرة الكميات التي يمكن استكشافها "ما بين 20 تريليون قدم مكعب و34 تريليون قدم مكعب".

الدراسة الجديدة، التي كشفت عنها الشركة البريطانية، جاءت بعد حصولها على الموافقة الرسمية من لدن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد لبدء عمليات التنقيب في عدد من الحقول التي يتوقع أن تتواجد فيها كميات هامة من الغاز، كما تأتي بعد رفع رأسمال الشركة البريطانية بأزيد من 300 مليون درهم؛ وذلك من خلال إطلاق عرض للمستثمرين الراغبين في المشاركة في رأسمالها، بهدف دعم وتمويل أنشطتها في حقل "تندرارا" الذي يقع شرق المغرب قرب فكيك.

وأشارت الشركة العالمية في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي إلى أن عمليات التنقيب في منطقة "تندرارا" بالمنطقة الشرقية أسفرت عن اكتشاف آبار بحمولة هيدروكربونية كبيرة ناتجة عن مصادر صخرية غنية بالكاربونات، وأن النتائج الرئيسة لعملية مسح هذه الصخور أظهرت توفرها على كميات كافية من الغاز.

وفيما تسعى الشركة البريطانية إلى توسيع نطاق بحثها عن مصادر الطاقة في المغرب، كشفت شركة "ساوند إنرجي" أن "مشروع استخراج الغاز من الحقول المغربية سيمتد إلى غاية سنة 2034، إذ ستقوم المجموعة وشركاؤها بدفع رسوم سنوية اعتبارا من بدء إنتاج الغاز التجاري، وسيكون بمقدورها تمديد هذا المشروع بعد استكمال تاريخ العقد"، قبل أن تشير إلى أن "الكلفة المخصصة للتجهيز والبنية التحتية تبلغ حوالي 184 مليون دولار".

وتتوقع شركة ساوند إنيرجي "Sound Energy" أن تصل كميات الغاز المكتشف في شرق المغرب، وبالضبط في منطقة تندرارا، ما بين 20 تريليون قدم مكعب كأقل تقدير و34 تريليون قدم مكعب كأعلى تقدير. وأوضحت الشركة البريطانية التي حازت عدة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المملكة وبمنطقة الغرب أنها أنهت دراستها حول عملية الاستكشاف والتنقيب عن الموارد الطاقية في المنطقة الشرقية للمغرب.

وتسعى شركة Sound Energy إلى تخصيص أكثر من 15 مليار دولار كأسهم جديدة في السوق من أجل تسهيل عمليات التحويل، وقالت إن "هذا سيسمح لها بتعزيز رأسمالها الخاص في وقت تبدأ برنامج حفر ثلاثي الآبار في المغرب".

وفي هذا السياق، كشف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن المغرب صرف، خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يقارب 25 مليار درهم (أي ما يعادل 2500 مليار سنتيم)، للتنقيب عن النفط والغاز، مورداً خلال حلوله بجلسة برلمانية سابقة أن "حجم الاستثمار بين سنتي 2010 و2017 في المجال النفطي بلغ 25 مليار درهم"، ومضيفا أن هناك "102 من التراخيص للبحث؛ ومنها 74 رخصة في المجال البحري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (77)

1 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:10
المغرب وخا يكون عندو مال قارون مغديش يستفد المواطن البسيط ولووووو كولشي لجيوب الكبار و الشركات المعنية بالامر
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4
2 - بيتروح الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:10
مبروك لسكان القبة المشرفة الميمونة
وزادهم الله من كنزه
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-2
3 - يونس السلفي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:12
ما عمرنا شفنا شي حاجة
و حتى ايلا لقاوه باين شكون غادي يستافد منو
أنا بعدا مابقاوش هاد الأخبار كيفرحوني
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4 - الطنز العكري الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:12
شحال غادي ياخد كل مغربي من هاد الهمزة؟؟؟؟؟ كيف لقاوا كيف ما لقاوش، مهم هو التغيير
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3
5 - لوجيك الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:12
ويبقى السؤال من سيستفيد الشعب ام الباترونا ام .... (لخبار فراسك)؟؟؟
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6 - مغربي متشائم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:13
اودي مافهمناش والوا اشنوا ستافدنا من الفسفاط الدهب وخيرات البحر مابقا لينا غير الدهب الله اعفو علينا
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7 - ع إماراتي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:13
اول شي ان شاء الله تكون التوقعات صحيحه بس الشركات تأخد نسبات كبيره من الربح يعني المقاسمة بالنصف او اكثر كما فعلوا مع الخليج والنصف الاخر اتمنا تكون هناك ذمم تريد ان تخدم المغرب ولا تكون طماعه في خيراته لجيوبهم الخاصه ويجب محاكمه المتنمرين لخيرات البلاد والسلام عليكم مبروكين بالاخير نتمنا الاستقرار للمغرب الشقيق
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8 - محمد المانيا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:13
كفى من الاوهام. نحن نتمنى الخير لبلادنا.لكن قد خدرتم الشعب بالكذب.
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9 - خليلوفيتش الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:13
هرمنا من سماع هذه الخزعبلات ونديرو لقاو البترول و الغاز راحنا زعما عارفين مسبقا شكون اللي غيستافد منو إذن بلا ما تبقاو الدوخو علينا
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10 - kamal الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:14
لقاو الغائط نعام اسي المغرب ليس فيه سوى تعياشيت
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11 - عباس بولخير الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:14
سافي لحمد لله ولينا لباس علينا لغربة قهراتنا رجعو فحالنا
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12 - jamal الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:14
هادي 100 عام وحنا كنسمعو نفس الهدرا وماشفنا والو
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13 - محمد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:15
هذه الأخبار الخاصة بالبترول في المغرب مجرد فرقعة إعلامية لإعطاء المواطنين المتذمرين من الوضع بعض الإطمئنان و شيء من الأمل المفقود و من صدقه فهو واهم لا سبيل للدولة إلا إعادة النظر في النظام ككل و إرساء ديمقراطية حقيقية و في أقرب وقت و ترشيد النفقات مثل سيارات الدولة و نفقات القصر و الموظفين الأشباح و الصرامة في الصفقات العمومية و تشجيع الصناعات التصديرية ...
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14 - maghribi hot الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:15
نعم انها الحقيقة ولكن هل يستفيد منه المغاربة لا بال خيراتنا ستخرج الى الخارج
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15 - محمد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:15
ماهدا التناقد وتريدون ان ترفعوا الدعم قنينة الغاز ويصبح ثمنها 80درهما . لقد فهمت مغز الحكومة العثمانية تريد ان يستفيد من خيرات البلاد من صوت عليها ايم الانتخابات واغلبهم فقرائ اصبح المقولة تطبق علينا اليوم المغرب لنا ولا لغيرنا .من واجب ان تمدونا الغاز عبر المنازل كما في الجزائر وان يكون ثمنها مجان للجميع الغاز تحت الارض والارض للمغاربة وليس للدول الاخرى
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16 - majid الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:16
و ماذا بعد التنقيب فمنذ 2000 و الدولة تعلن عن تواجد الغاز في المنطقة الشرقية الم يحن بعد وقت اسغلاله و تسويقه لصالح الساكنة و خصوصا ان المنطقة الشرقية تعاني فالريف يقع معظمه في الشرق و جرادة كذلك في الشرق نحن الان في اكثر من 15 سنة على اعلان الدولة رسميا وجود الغاز و لازلنا لم نرى شيئا من ارباحه في الواقع
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17 - مغتربة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:17
ما هي الفائدة التي سنجنيها من معرفتنا لهاته الأخبار...الشعب مسكين غير كيتفرج وكيتعدب من بعيد!!! خيرات البلاد كيقسموها غير الشفارة بيناتهم..ليكم الله يا ولاد بلادي الضعفاء. المغرب عايش فيه غير اللي عندو الفلوس والنفود، وما تبقى غير كيشم
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18 - مغربي 2018 الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:17
منذ بترول "تالسينت" وأنتم تتوقعون ... ومزال ماشفنا والو ...
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19 - ali الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:18
تمنيت ان ياتي يوم ينشر فيه مقال يقال فيه .لقد بدأ المغرب يصدر الغاز وبكميات كبيرة تخول له ان يكون من مصدري الغاز او البترول وسينضم للابك هذا الاسبوع.هرمنا ومازلنا نسمع عن استكشافات هنا وهناك
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20 - متابع الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:18
أسمع جعجعة ولا أرى طحنا
قديما قالت امرأة لزوجها عندما استيقظت في الصباح الباكر فوجدت الارض مغطاة بالثلوج ، ياليت هذا الثلج كان كله سمنا(الزبدة) فأجابها زوجها حتى وإن كان سمنا سيأخذه أصحاب الجرار (القلال) ولن يصلك منه شيء ....
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21 - لن نستفد شيئا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:19
أتمنى أن تكون مثل هذه التتبؤات أكذوبة لأننا كفقراء المغرب الذين لا نلك حتى ثمن خبزة واحدة للشهر لن ولم نستفد شيئا ماذا استفدنا من الثروات الموجودة ؟ كي نستفيد.من الثروات الموعودة ؟
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22 - abdellah الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:19
75% من ثرواتنا ستتم سرقتها في 16 سنة بمباركة الدولة لترضى عليها أوروبا ويتم سرقة الباقي من مناجم ذهب وكوبالت والشعب في نوم عميق٠
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23 - nourani الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:21
وبماذا سنستفيد الفوسفاط 2بحور الطاقة الشمسية ووووو
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24 - صلاح الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:21
لاشيء سوى الكذب على الشعب. .!!!!!!
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25 - عايق الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:21
التنويم هادا
قديم هاد التكتيك! ؟!
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26 - youness الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:22
اودي قهرتونا بالهدرة..شي 80 عام و حنا كنسمعوا هالغاز هالبترول و حتى حاجة مكاينة غير عتيونا شوية السكات....هالعار
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27 - مدوخ الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:22
غير اللي خديناه من الفوسفاط غادي ناخدوه من البترول ... الله يرحمنا برحمتو و صافي
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28 - Gala الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:23
خبر مفرح لأني أحب وطني ولكن هل ستكون عندنا مستشفيات بجميع التخصصات في كل المدن والقرى المغربية ومدارس وطرق في المستوى أم ستبقى دار لقمان على حالها؟ أحوالنا حاليا يرثى لها مع الأسف الشديد
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29 - ايوب الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:23
اصلا حتى الا كان كاين ماغاديش اكون عندو تاتير على المواطنين زعما ماغاديش نستافدو منو و خير متال الفوسفاط +اغلب الدول العربية دابا لي عندها البترول (العراق ليبيا ........)و لات لا حول لها ولا قوة بسبب التدخل الغربي باش تستفاد منو باي وسيلة
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30 - مراكش الحمراء الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:23
وماذا سيستفيد الشعب المغربي من كل هذا...؟؟؟؟
هل مثل الإستفادة من الثروات البحرية والفوسفاط والذهب والفضة ...؟؟؟؟
أرجوكم لا تستمروا في الضحك علينا وعلى هذا الشعب المقهور
لنا الله سبحانه وتعالى
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31 - mostafa الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:24
كفاكم ضحكا على الذقون هل سمعتم أحدا يجد كنزا و يعلن اكتشافه لينافس عليه!!!
هذه الشركة أشك فيها و قد تكون محاولة منها للرفع من قيمة أسهمها...
أما حجم المخزون حتى المعدات الأكتر تطورا لا تستطيع تحديده فهو يحتمل الوجهان حيث تحديده يكون أدق عندما تدخل لمرحلة الإنتاج التسويقي و ليس عبر حفر بضعة أبار.
عندما تدخل شلمبرغر و هاليبتون ...و غيرها من عمالقة المنقبين حينا يمكننا البدأ في الأحلام..
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32 - كميل الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:24
ومصير البترول سيكون كمصير الفوسفاط .....
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33 - خليل الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:24
فالشركة البريطانية لم تعلن عن تقديرات تتراوح بين 20 تريليون قدم مكعب كأدنى تقدير و 34 تريليون كحد أعلى، بل قالت إن الاحتياطيات ستتراوح بين 7 تريليونات كحد أدنى و 20 تريليون كقدر متوسط و 34 تريليون كحد أعلى، والتقدير الأدنى (أي 7 تريليون) يقل عن انتاج الجزائر في سنتين فقط و التقدير المتوسط (أي 20 تريليون) يزيد قليلا عن انتاج الجزائر لمدة 4 سنوات، أي أنها كميات متوسطة وليست ضخمة، ولا يعول عليها لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المغربي ومستوى معيشة المواطنين، خصوصا وأن المغرب سيناله 25% فقط من الإنتاج والباقي للشركة المنقبة، ولكننا لا ننكر أنه سيساهم في الحد من فاتورة استيراد المواد النفطية ولو بشكل نسبي، لذا فلا داعي لبيع الوهم للمواطنين وليعلم الكل بأن هذه الاكتشافات لن يكون لها أي أثر ملموس على مستوى المعيشة
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34 - عبد الحفيظ الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:24
نعتبر هذا الكلام صحيح هل سيتفيد الشعب المغربي من هذه الثروات ام ستبقى حكرا على الاغنياء و المسوولين
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35 - زعبول الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:25
و بناءا عليه، فسيتم رفع الدعم عن بوطاغاز و يرتفع ثمنها ،، هي هو مبروك علينا .. سيمر الغاز من نفس الطريق الذي مر منه الفوسفاط..
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36 - SONATRAC DU MAROC الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:25
ça fait plus de 10 ans que vous nous meniez en bateau avec vos balivernes et mensanges...vous avez meme menti a SA MAJESTE e affirmant qu'a TALSINTE region sahraoui de Bouarfa figuig il y a du petrole...soyez honnete une fois SVP et laissez nous vivre avec ce qu'on a ...car meme si vous dites vraie ..ces richesses suiveront le meme chemin que le phosphate et les autres mineraies..les pauvres du maroc .parlez leur du the .du sucre et la farine ..leur quotidient. .ces societes de merdes vous payent pour nous dire n'importe quoi .pour nous endormire .notre cerveau n'accepte plus l'espoire de la richesse..nés pauvres .nos enfants par votre faute nous suivent....soyez encore plus riches et vos familles avec votre gaz et petrole.......mais laissez nous en paix...
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37 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:26
الغنى غنى النفس وقناعتها . ولذلك حتى ولو عثر في بلدنا على مليار بليار ترليون فحالة المغاربة لن تتغير : القهر والحكرة والديون وسلفني اخويا حتى راس الشهر ...
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38 - omar الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:27
اكشفنا البيترول او غيره لن يتغير شئ فقدنا امل في كل شئ
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39 - Mustapha الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:27
البترول و الغاز بالمغرب يشبه كنز سرغينة . كل شركة أرادت أن وزارة تطلع أسهمها في السوق تسرب خبر من هذا النوع
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40 - المجيب الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:27
كل سنة، البريطانيون يبيعون ملايين النسخ من روايات "هاري بوتر" الغنية بالاساطير، فلا عجب اذا هم باعوا لنا ملايين التريليونات من حكايات الغاز المغربي الذي لم تراه اعيننا ولا شمته خياشمنا ولا امتلات به بطون "بوطاتنا".
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41 - مغربي مغترب في بلدي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:27
ومع ذلك فإن ثمن قنينات الغاز لن ينقص بل يمكن أن يزيد
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42 - هسبريسي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:28
اتمنى ان تكون الاكتشافات نعمة و لا نقمة.
سجلوا هاته الرسالة للتاريخ.
اللهم حفظ هدا البلد و جعله آمنا يا رب العرش العظيم.
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43 - ملاحظ عن كثب الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:28
هذه الأخبار لم تعد تفرحني كمغربي مقهور ،لأني أعرف أن أية مداخيل مالية لن ييتفيد منها المواطن المغلوب على أمره. كلشي من سعد الشفارة
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44 - said الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:29
أتركوا لنا قدم أو قدمين ولا تأخذوه كاملا نريده دخله مدارس ومستشفيات لاتصرفوه على المهرجانات كموازين وملتقى الصويرة أو مايسمى الموسيقى الروحية بفاس أنفقوا على الأبحاث العلمية
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45 - الهاء الشعب المقهور الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:29
بغينا حقنا في الثروة السمكية والفوسفاط والفظة والذهب والزنك والنقرة والنحاس
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46 - zakaria de الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:29
بصفتي مواطن بسيط ان استفيد من اي ثروة
التي سال عنها حامي الملة والدين...
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47 - Simo .. Manchester الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:29
هادي هي ديال
بشحال الحولييييييي ؟!
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48 - said الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:30
ياودي غاخليوه تحت الأرض راه إلا تجبد غادي لفلوس ديالو تمشي فين مشات فلوس الفسفاط والذهب والفضة وزيد وزيد
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49 - كابتن ماجد مقاطع الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:30
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. جوج بحور و الحوت غالي !?. الفوسفاط ?! . المغرب غني ولكن الشعب المغربي خصوصا المداويخ ﻻيستفيد . !.
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50 - متابعة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:30
سءمنا من هذه الاخبار دون نتيجة
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51 - عين الشق الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:31
طفراتو حتا الجزائر أضعف دولة في المنطقة واحلين غير بطاطا ما بقى غير حنا هناك الغاز وهناك ألغاز
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52 - فاق الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:31
ونعم بالله ان المغرب أرض الخيرات بكل المقاييس وبه مختلسون بامتياز فهل من حسن تدبير هذه الخيرات
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53 - مصطفى الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:31
هذا أحسن وأنجع جواب لأعداء الوحدة الترابية للمغرب. ... نتمنى صادقين أن تنتج بلادنا النفط والغاز و ينعكس ذلك إيجابا على الشعب المغربي العظيم.
هذا هو المنفذ الحقيقي لحل كل مشاكلنا الداخلية والخارجية اذا ما استثمر واستغل بالشكل الصحيح البعيد عن احتكار الثروة.
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54 - عزيز طالب الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:32
لا جديد تحت سماء المغرب منذ زمن وهم يقولون يسوقون أن بالمغرب نفط غاز ومايرافقه من أمل في غذ أفضل، ليس في المغرب غاز فقط ففي المغرب كل شيء ولا شيء في نفس الوقت ، في المغرب ثروة وليست لنا ثروة في المغرب معادن ذهب نحاس ألماس أحجار كريمة نفط غاز فوسفاط وووو وليس لنا شيء، كل شيء ملك حصري لجهة ما جاري البحث عنها من طرف الكل: شعب ملك محكومات أحزاب نقابات صحافة جمعيات حقوقية، ولا جديد تحت سماء المغرب وكأننا نبحث عن إبرة في كومة قش، فمتى يعثر على هذه الإبرة التي أرهقت المالك الحصري الوحيد والحقيقي لكي تصفا الحياة وتكون هناك قابلية عيش تحت سماء المغرب.
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55 - البطريق الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:33
حتا لو تحول المغرب الى بلد بترولي سنعيش نفس الفقر ونفس المدلة ولكم في الجارة الجزائر خير مثال.....اينما حل الفساد والنهب وجد الفقر والتهميش
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56 - قلبي الصغير لا يتحمل الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:33
قلبي الصغير لا يتحمل..قلبي الصغير لا تحمل.
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57 - Younes-Painter الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:34
غير تسناو راكم تحلمو بيه. الحل ليعيش كل المغاربة بكرامة و ان يتمتعوا بكل حقوقهم الانسانية و هي التوجه لاقرب قنصلية للهروب من هنا.
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58 - كلام فارغ الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:35
مند أن إزددت في هاد البلاد السعيدة وأنا أسمع مثل هاذه الأخبار ولم نرى شيئ ٣٤ مليار تريليون ياترى كم ستأتي في نصيب كل مغربي لك الله يا مغربي
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59 - ملاحظ الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:35
وهل سننتفع من هذه الموارد أم سيكون مصيرها كمصير الفسفاط و المناجم الأخرى.
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60 - خالد المانيا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:36
كمية مهمة جدا. في الأيام القليلة الماضية
عقد أو سيعقد المغرب مع نيجيريا . ما هدا التناقض .
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61 - حاميدو الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:36
وحنا هادي 34 تريليون عام وحنا نسمعوا فهاد الموضوع و ما شفنا والو...
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62 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:36
الحمد و الشكر لله الذي انعم علينا بثروة الغاز و البترول ففي القريب سيكون بلدنا من اكبر الدول المصدرة للغاز و لم يعد يفصلنا عن هذا الحلم سوى سنتين فالشركة البريطانية العملاقة ساوند انرجي لا تبحث عن السراب فلو لم تكن تملك ادلة عن وجود ثروة الغاز و النفط ببلدنا لما اهدرت وقتها هذه السنين فعلى المغاربة ان يتهياوا نفسيا لهذا الحدث السعيد الذي سيغير وجه المغرب حينما يصبح غازنا في خدمة الانسان المغربي و في التنمية المستدامة و في البنية التحتية الضخمة فلن نكون اغبياء مثل جارتنا الشرقية التي اضاعت اموال غازها و نفطها على جمهورية ابراهيم غالي الوهمية نكاية في بلدنا لن نخسر مداخيل غازنا على جمهورية القبائل او جمهورية شعب مزاب او جمهورية جنوب الجزائر فما يهمنا هو الانسان المغربي لا يمكن ان نكون اغبياء لا فائدة لنا من دعمهم فالغاز هو غازنا و ملك لنا لا يمكن اهدار مداخيله على التفاهات مثل اشقائنا الجزائريين.
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63 - omar الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:36
الخير موجود والحمد لله ،
ـ إن كان برا ، ما هو نصيب وزارة الفلاحة ؟
ـ وإن كان بحرا ، ما هو نصيب وزارة الصيد البحري ؟
ـ و إن كان جوا ، ما هو نصيب مديرية الأرصاد الجوية ؟
و إن لم يكن أي شيء ، بالطبع ،فهو من نصيب عامة المغاربة .
( غير يكون ، فين ما مشى الخير ينفع ) .
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64 - لاجىء مغربي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:36
كما لم يستفد الشعب من ثروات الذهب. الفضة و الفوسفاط فإنه لن يستفيد اي شيء من الغاز البترول.فكل شيء في هذا البلد يذهب في جيوب الديناصورات
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65 - Abdallah Antwerpen الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:36
لوكان لقات فرنسا فيها الغاز لكانت ضمتها للجزائر
كفافكم استخفاف بالعقول
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66 - اويلي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:39
وقد صرفت 2500 ميليار سنتسم!!!!؟؟؟
ويييييه......وبما ان ..........ومن خلال هاذا نستنتج..........؟!......وهاذا طبعا مستحيل
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67 - الحسين الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:39
منذ كنت صغيرا في بداية السبعينيات وأنا أقرأ مثل هذه الأخبار من الشركات لكن الواقع غير ذالك.
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68 - مواطن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:40
سيكون هناك مكتب شريف للبترول و الغاز للتغطية على النهب الواسع للثروة كنظيره للفسفاط
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69 - امغار ناريف الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:41
شبعتونا توقعات بدون فائدة نريد الحقيقة اما الا دعاءات الكاذبةالتي تخدم ناهبي المال العام فلا حاجة لنا بها. هم يسرقون المال العام ونحن تمنوننا بالتوقعات الزائفة الشعب لم يعد يثق بكم ولو افترضنا ان الغاز والبترول موجودان بالمغرب الغريب فان مصير هما سيكون مثل دهب طاطا وفوسفاط خريبكة وبوكراع والثروة السمكية لجوج بحور والشعب يعيش مزلوط ومقهور العبد وما ملك لسيده اين الثروة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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70 - عبدالإله الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:41
هههه غير ربحو بيه. باركا ماتنافقو الشعب. الثروة لكم ولافناها. سنتحاسب في الآخرة إن شاء الله
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71 - adil الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:42
ما هي الفائدة التي سيجنيها المواطن البسيط إذا كان سيعود بالنفع على الجميع فمرحبا أما إذا تم توزيعه بين العصابات التي تستغل الثروة والموارد في المغرب فلا نريده
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72 - Tito الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:43
Je le redit encore ,le makhzen prend les marocains pour des cons et a chaque foicque le peuple demande ces droits ,le makhzen répond par zerouata et les découvertes de gaz ou pétrole.
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73 - حلم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:44
مند 1999 ونحن نسمع باكتشاف الغاز،أليس هذا بتنويم مغناطيسي.ٱكتشف شركة بريطانية الغاز وسط البحرمابين الحدود الموريطانية السنغالية ،وسيبدأ الإنتاج في2021 ،أما عندنا فأضغات أحلام !
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74 - ملاحظ الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:44
بما أن المغرب سيصبح من منتجي الغاز فبإمكان الحكومة رفع الدعم وتزويد المواطنين بالغاز مجانا،.....ههه
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75 - odassalh الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:45
هدا لا يعني أي شيء بنسبة لي المواطن المغربي في الحاضر اؤ المستقبل
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76 - espion الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:45
méme si s'était vrai ça sera une nouvelle source pour les voleurs des richesses naturelle de mon pays et le peuple ne bénificiera jamais de ça comme d'habitude.

publiez hespress s'il vous plait
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77 - محند الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:46
لو اعطيت الارقام بالمتر المكعب لكان أجدى وابسط ما دام هناك مفهومان للتريليون. الترليون الأمريكي يساوي مليون تريليون انجليزي. كل هذه توقعات ولكن الفرق شاسع جدا بين العدد والمليون من نفس العدد. ......!
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