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كُتّاب وآراء
"فوراماك" تطلق "فاست برو" لصيانة السيارات
أعلنت مجموعة فوراماك الاستثمارية إطلاق شبكة "فاست برو" المتخصصة في تقديم خدمات صيانة السيارات.
وقال طارق بركات، مدير عام "فاست برو م.إ"، إن هذا القرار يأتي في وقت يشهد سوق خدمات صيانة السيارات انتعاشا ملحوظا على المستوى المحلي.
وأكد مدير عام "فاست برو" أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة دينامية حقيقية على مستوى مبيعات السيارات، والتي حققت مستويات قياسية السنة الماضية والحالية، وهو ما يؤكد أن الطلب على خدمات صيانة السيارات سيتزايد بشكل كبير.
وأوضح بركات، خلال ندوة صحافية عقدها الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الشركة قررت تعويض علامة "ميداس" بعلامة "فاست برو" التي تتوفر على فريق عمل مؤهل متخصص في صيانة السيارات ومحركاتها.
وأكد طارق بركات أن "فاست برو" توظف تجهيزات تكنولوجية رقمية متطورة لإنجاز مجموعة من الخدمات المرتبطة بالتشخيص ومراقبة الفرملة والعجلات، والتقنية الرقمية ثلاثية الأبعاد المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد المتحدث بأن خدمات "فاست برو" تشمل كافة علامات السيارات الأوربية والأسيوية وغيرها، مضيفا في اللقاء الصحافي أن "فاست برو تقدم خدمات ذات جودة عالية بالمغرب".