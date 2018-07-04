التونسي بلحاج نائباً لرئيس البنك الدولي بـ"مينا"

هسبريس من الرباط

أعلن البنك الدولي تعيين التونسي فريد بلحاج نائباً لرئيسه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قادماً من منصب كبير موظفي مكتب رئيس المجموعة.

وسبق أن شغل بلحاج منصب مدير مكتب البنك الدولي في المغرب (2002- 2007)، حيث طور حواراً جديداً ومتعدد الأوجه مع المملكة، باعتبارها أحد أفضل البلدان متوسطة الدخل أداءً حسب البنك الدولي.

وأشار البنك الدولي، في بيان له، إلى أن بلحاج عمل ما بين عامي 2012 و2017 مديراً إقليمياً لدائرة المشرق بالبنك، حيث تولى من مقر عمله بالعاصمة اللبنانية بيروت مسؤولية برامج عمل البنك في كل من لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران.

كما قاد بلحاج جهود البنك الدولي بشأن أزمة اللاجئين السوريين وتأثيرها على المنطقة، بما في ذلك تطوير أدوات تمويل جديدة لمساعدة البلدان التي تستضيف النازحين والمشردين قسريًا؛ وذلك بالإضافة إلى تعزيز مساعي البنك الدولي نحو إعادة إعمار وتعافي العراق؛ كما عمل على زيادة مستوى دعم ومساندة البنك الدولي لكل من لبنان والأردن.

وسبق أن كُلف بلحاج قبل ذلك بإدارة دائرة المحيط الهادئ بالبنك الدولي (2009 – 2012)، حيث قام بوضع إستراتيجية إقليمية ساهمت في توسيع عمل البنك في الدول الصغيرة والهشة، ما زاد عمليات الإقراض الميسر الذي تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية، وهي إحدى المؤسسات الخمس التي تتألف منها مجموعة البنك الدولي، والتي تتيح قروضا بدون فوائد ومنحا للبلدان منخفضة الدخل.

وانضم بلحاج، وهو مواطن تونسي، إلى البنك الدولي عام 1996 كمستشار قانوني أول في الإدارة القانونية، حيث أدار عددًا من مشروعات الإصلاح القانوني والقضائي، كما عمل مستشاراً قانونيا للبنك لبلدان عدة، منها مصر والمغرب وإيران والجزائر وتايلاند.