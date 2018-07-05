الصناعات الصيدلية لا تغطي حاجة المغاربة للأدوية

هسبريس – محمد لديب

لجأ المغرب إلى سد الخصاص في مجموعة من الأدوية عن طرق الرفع من وارداته الدوائية العام الماضي، وفق معطيات موثقة كشفت بالملموس عجز الصناعات الصيدلية المحلية عن سد حاجيات المغاربة من الأدوية.

البيانات الموثقة التي حصلت عليها هسبريس كشفت زيادة ملموسة في قيمة وكميات الأدوية المستوردة من الخارج، رغم توفر المغرب على مجموعة من المختبرات المتخصصة في صناعة الدواء.

ويضم القطاع أزيد من 46 وحدة صناعية تستجيب جميعها للمعايير الأوروبية لتصنيع وسلامة الدواء، وتشغل أكثر من 40 ألف شخص. وبلغ متوسط الاستثمار السنوي في القطاع 700 مليون درهم سنويا منذ سنة 2013.

البيانات التي كشفت عنها المصالح التابعة لوزارة المالية أكدت أن المغرب رفع وارداته من الأدوية الأجنبية بما يقارب 400 مليون درهم، إذ بلغت وارداته العام الماضي ما يقارب 6.2 مليار درهم، مقابل 5.8 مليارات درهم سنة 2016.

كما سجلت واردات الشركات المغربية من مادة الفليور، التي تستعمل بشكل واسع في الصناعات الصيدلية، ارتفاعا غير مسبوق بنسبة 90 في المائة، إذ بلغت قيمة ما استورده القطاع الخاص من هذه المادة ما يناهز 30 مليون درهم، مقابل 16 مليون درهم سنة 2017.

ويبلغ رقم معاملات قطاع الصناعات الدوائية في المغرب ما يناهز 13.7 مليارات درهم، مع قيمة مضافة قدرها 4.6 مليارات درهم؛ منها 70 في المائة حققها فاعلون مغاربة.

وارتفعت المساهمة الضريبية لهذا القطاع إلى 416.56 مليون درهم سنة 2014. ويصدر المغرب، في المتوسط، 10 في المائة من إجمالي كميات الأدوية المصنعة محليا؛ 92 في المائة منها توجه إلى السوق الإفريقية، و5 في المائة إلى الدول العربية بشمال إفريقيا والخليج.

وفي ظل المستوى المتدني لاستهلاك الأدوية في المغرب، والتي لا تتجاوز 400 درهم للفرد في السنة، فإن السوق الإفريقي يوفر فرصا كبيرة لمواصلة نمو قطاع صناعة الأدوية المغربي، وفق الوزارة ذاتها، مشيرة إلى أن المملكة سجلت تقدما كبيرا في صناعة أدوية جنيسة ذات جودة معترف بها على الصعيد الأوروبي والحكومي المغربي.