تقرير: المغرب يحتاج إلى استثمار 37 مليارا في البنيات التحتية

هسبريس - يوسف لخضر

قال مركز بحثي تابع لمجموعة العشرين إن المغرب يحتاج إلى حوالي 37 مليار دولار كاستثمارات في البنية التحتية، لتحقيق أهداف التنمية للمستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030.

ومجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين عشرين دولة تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد والتجارة في العالم، وتجتمع سنويًا في إحدى الدول الأعضاء فيها.

وأورد المركز، في تقرير نشره حول وضعية الاستثمار في القارة الإفريقية، أن الاستثمارات المطلوبة في المغرب يجب أن تهم توسيع توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء والنقل بمختلف أنواعه.

وتشير أرقام التقرير إلى أن الاتجاهات الاستثمارية الحالية بالمغرب تبلغ 210 مليارات دولار؛ لكن الاستثمارات الإجمالية المطلوبة يجب أن تصل إلى 246 مليار دولار.

ويحتاج المغرب، حسب تفاصيل الدراسة، استثمارات تصل إلى 944 مليون دولار في مجال النقل الجوي، و1.5 مليار دولار في النقل المينائي، و34 مليار دولار في مجال النقل الطرقي.

كما يشير التقرير إلى أن عشر دول إفريقية، من بينها المغرب، في حاجة إلى استثمارات تبلغ 621 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية، وفي حالة لم يتم ذلك سوف تفشل الدول في تحقيق التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.

وتشمل هذه الدول العشر المغرب وتونس ومصر وإثيوبيا والسنغال وغينيا والكوت ديفوار وغانا والبنين ورواندا؛ لكن يتبين أن هناك عجزاً يقارب 415 مليار دولار لبلوغ الهدف.

ووفق التقرير، فإن 40 في المائة من المواطنين في هذه الدول العشر لا يحصلون بسهولة على الكهرباء، و59 في المائة يعيشون بدون مياه شرب، و53 في المائة لا يتوفرون على الصرف الصحي.

ودعا المركز البحثي إلى ضرورة تكثيف جهود الاستثمار في هذه البلدان، عبر تحسين الحكامة والإطارات التنظيمية والمؤسساتية لإنجاح ذلك. وقد نالت رواندا والمغرب الثناء فيما يخص تحسين الجودة التنظيمية وسيادة القانون وتعزيز الاستثمار والمنافسة.

ويعتبر التقرير أن المستثمرين الخاصين يشكلون عنصراً أساسياً لسد فجوات الاستثمار في البنية التحتية؛ لكنهم يقلقون من المخاطر، لذلك وجب العمل على تجاوز المعيقات من أجل تحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي المستدام. من أجل تحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي المستدام.أجل تحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي المستدام.