24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3106:1913:3717:1720:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. المبادلات التجارية للمغرب وإسرائيل تتحدى دعوات "تجريم التطبيع" (5.00)

  2. نقابة فرنسية تكشف ظروف "عبودية حديثة" لعمال فلاحيين مغاربة (5.00)

  3. أحكام ظالمة، مبنية على تهم استعمارية (5.00)

  4. لاعبو منتخب روسيا بعيدون عن "أموال الفيفا" (5.00)

  5. سرقة سعودي تطيح بجزائريين في الدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | تبذير الطاقة يدفع الحكومة إلى افتحاص مؤسسات عمومية وخاصة

تبذير الطاقة يدفع الحكومة إلى افتحاص مؤسسات عمومية وخاصة

تبذير الطاقة يدفع الحكومة إلى افتحاص مؤسسات عمومية وخاصة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:00

تستعد الحكومة المغربية لاعتماد قانون جديد يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي قصد مراقبة المقاولات والمؤسسات العمومية التي تقوم بتبذير الطاقة من دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي يفوت على الدولة ضمان استعمال أمثل للنجاعة الطاقية التي تعتبر بمثابة طاقة رابعة بعد الطاقات الأحفورية، والطاقات المتجددة، والطاقة النووية.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تنباها المغرب وفقاً لتعليمات الملك محمد السادس، التي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية، وضعت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مشروع مرسوم يحدد طرق الافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص التي ستتولى عملية المراقبة والإشراف على ذلك.

ويواجه المغرب تحديات خطيرة تتعلق بالنجاعة الطاقية، خصوصا مع انعدام ثقافة ترشيد الموارد الطاقية لدى كثير من المسؤولين في البلاد، بدل التخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنمية المستدامة.

وبحسب مشروع القانون، فإن المغرب سيضع نظاما خاصا للافتحاص الطاقي الإلزامي الدوري بهدف ترشيد استعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة في القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات الخدماتية: السياحة والصحة والتربية والتعليم والتجارة والخدمات.

ويحدد المرسوم الحكومي مستوى الاستهلاك الطاقي الملزم للافتحاص الطاقي في 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للمقاولات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة، و500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للقطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها والأشخاص.

وينص المشروع أيضاً على "معامل التحويل الطاقي" الذي يتعين اعتماده من أجل حساب استهلاك الطاقة النهائي للمقاولات والمؤسسات الخاضعة لعملية الافتحاص الطاقي الإلزامي.

ويشير المشروع إلى أنه "يجب على الأشخاص الاعتباريين والذاتيين العاملين في القطاعات المعنية بالافتحاص، الذين يفوق استهلاكهم النهائي الإجمالي من الطاقة المستويات المحددة، أن يصرحوا بذلك إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وأن يشرعوا فور ذلك في إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي".

وتشمل المراقبة جميع الأنشطة والطرائق الصناعية والمباني أو مجموعات من المباني وأساطيل المركبات المستغلة من طرف المؤسسة أو المقاولات المفتحصة، وكذا مجموع استهلالك الطاقة بهذه المؤسسة أو المقاولة.

وتنص مقتضيات المشروع على ضرورة أن يوجه المستهلكون الخاضعون للإفتحاص الطاقي الإلزامي، سنويا، المعطيات الطاقية المتعلقة بهم إلى الوكالة المغربية للطاقة وفق استمارة تضعها الوكالة لهذا الغرض، وأيضاً توجيه تقارير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة عن تنفيذ مخطط النجاعة الطاقية وترشيد النفقات الطاقية.

ويرتقب أن يسهر على عملية التحكم في تبذير الطاقة داخل عدد من المؤسسات والمقاولات هيئات للافتحاص تضم خبراء ومهندسين حاصلين على شهادة دبلوم مهندس دولة أو ماستر أو دكتوراه في أحد المجالات التالية: الهندسة الميكانيكية أو الطاقية أو الحرارية أو الكهربائية أو الكيميائية أو الطرائق الصناعية أو الكهروتقنية أو الكهروميكانيكة، أو أن يكونوا حاصلين على دبلوم تقني متخصص ومتوفرين على خمس سنوات على الأقل من التجربة المهنية في أحد المجالات المذكورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - mohcine الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:11
قالو الناس زمان المال السايب تيعلم السرقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - تيسير الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:17
هل المقصود إفتحاص الأشخاص أم المؤسسسات أم هما معا؟
من الذي يقوم بالتبدير الإدارة أم من يديرها؟
كفا من التطبيل والتزمير وافعلوا ما شئتم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - صنطيحة السياسة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:22
أكبر مبدر للطاقات في المغرب هي وزارة الداخلية بفروعها (سلطة +جماعات محلية + الأمن ) يتبعها الجيش

سيارات وزارة الداخلية مع الجماعات المحلية ولات دايرة بحال (ميكا كحلة) فين ما دورتي وجهك تلقاها وفي أي وقت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - غيور على وطنه الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:23
افتحاص المؤسسات العمومية التي تقوم بتبذير الطاقة من دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي يفوت على الدولة ضمان استعمال أمثل ... أكيد وهذا شأن جميع الميادين . المسؤولون المغاربة بارعين في الخيانة والسرقة والمراوغة واستغلال النفوذ من اجل الإغتناء الفاحش ولا رقيب ولا حسيب. لا تتعبوا انفسكم . إن مراقب المراقب ومراقب المراقبين ... و مراقبوا المراقبين ما توالوا هم كلهم خونة وسراق وناهبي أموال الشعب. والله لقد سئمنا من هذه المهازل. لنا الله الواحد الأحد . حسبنا الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - mehdi الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:24
المدارس عندنا كيبقاو شاعلين الضو الليل كامل مع العلم ماكاين مايتسرق وعمرنا سمعنا مدرسة تسرقو ليها السبورات والطاولات ... وكايبقاو جميع الأقسام والكولوارات شاعلين ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - كثرة الهم تضحك الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:24
عجيب أمر هذه الحكومة تقوم بافتحاص المؤسسات العمومية لتبذيرها الطاقة و لا تفتحص نفسها لتبذيرها المال العام من خلال السيارات الفارهة و التعويضات عن النقل و التعويض عن الاواني و السكن و التقاعد ودى الحياة و تذاكر الطائرة مجانا و القطار مجانا و ... اووووف تعبت من العد صراحة كملو من راسكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - Omar الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:26
حادكين غير في الساعة زايدين فيها مخربقين لينا ريوسنا بيها، قالك كانقتصادو في الطاقة، ها هو التبذير ديال بصح، مسؤولين ديال الزفت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - مغربي و الحمد لله الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:29
التبذير ثم التبذير و التبذير، فالتبذير.... في جميع المؤسسات العمومية بدون استثناء: الطاقة الكهربائية و الماء و الورق و البنزين و سيارات الدولة و على الخصوص الهدر لأوقات العمل و ما أخفى أعظم...
الأزمة أزمة إنسان ( رئيس و مرؤوس، حاكم و محكوم، غني و فقير...)
الحلّ يكمن في تغيير جذري للمنظومة الاجتماعية بدايةً من الفرد على مستوى الأسرة والتعليم ثم المجتمع...
"إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" صدق الله العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.