أغلب زبناء المحلات يطالبون التجار باستخدام الأكياس البلاستيكية

هسبريس – نور الدين إكجان

يَتَوَاصَلُ صُدُورُ الأرْقَامُ المُنَبِّهَة إلى فشل السياسات الحكومية في إيقاف رواج الأكياس البلاستيكية، المعروفة بـ"الميكا"، بعد أن أعْلَنَتْ جمعية "زيرو زبل"، عن خلاصات بحث ميداني أُنْجِزَ في أبريل وماي 2018 حول اسْتخدامِ هذه الأكياس، قال فيه "60 في المائة من أصحاب المتاجر إن 80 في المائة من الزبناء مازالوا يطالبون بالميكا لحمل مقتنياتهم".

وأضاف الاستطلاع، الذي أجْري بأسواق البيضاء وأكادير وتطوان، وشمل 235 شخصا، أن "القانون 77.15 لم يكن له سوى تأثير محدود على استهلاك أكياس البلاستيك، حيث إن 8 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أن استهلاك الأكياس البلاستيكية قد زاد منذ دخول القانون حيز التنفيذ، و41 في المائة يعتقدون أنه مازال في المستوى نفسه".

وسجل الاستطلاع أن "الأكياس تُوزعُ بشكل مجاني ورائج في الأسواق"، موردا أن "65 في المائة من المتسوقين يستعملون ما بين 5 إلى 15 كيسا من البلاستيك في كل مرة يتسوقون فيها، بحكم التوزيع المجاني للأكياس".

وأردف المصدر ذاته أن "أغلبية المُستجوبين يَعتبرون أن الحواجز الرئيسية لاستخدام البدائل هي أسعارها المرتفعة وصعوبة تغيير المستهلكين لعادتهم، كما أنها ليست عملية بشكل كاف، عند اقتناء المنتجات الرطبة مثل الأسماك واللحوم والدواجن، وغيرها من المنتجات الرئيسية التي لا بديل عنها".

وأكد الاستطلاع أن "88 في المائة من التجار المُستجوبين أشاروا إلى أن سعر الأكياس البلاستيكية قد ارْتَفَعَ، وهُم من يَتحمل تبعات الزيادة على مستوى التكاليف في علاقتهم بالزبناء، مع استحضارهم الدائم لهاجس المنع من طرف السلطات بشكل دوري".

وطالب الاستطلاع بـ"ضرورة تعزيز الضوابط والعقوبات مع المنتجين غير القانونيين للأكياس البلاستيكية وتُجارها بالجملة، فضلا عن إجراء تقييم سنوي لأثار هذا القانون على المستوى السنوي، ونشر تقرير رسمي يشرح الجهود المبذولة والصعوبات المصادفة"، داعيا إلى "تسويق البدائل البيئية المناسبة بأثمنة في متناول الجميع".

واختتم المصدر استطلاعه بأن "التواصل والتوعية بشأن استخدام بدائل للأكياس البلاستيكية سَيُشَجعُ طفرة استخدام بدائل غير مكلفة"، موضحا أن "المُتداولين الصغار هم هدف رئيسي يُمكن الوصول إليه بسهولة لتشجيعهم على رفض توزيع الأكياس البلاستيكية، وحث زبنائهم على استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستعمال".