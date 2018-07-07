شركة ألزا الإسبانية تتوقع جني أرباح بمليار أورو

هسبريس - يوسف لخضر

تتوقع شركة "ألزا" الإسبانية، التي حازت صفقة تدبير قطاع النقل العمومي عبر الحافلات في الرباط وسلا وتمارة، جني ما يقارب مليار أورو كأرباح خلال مدة العقد التي تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد سبع سنوات.

وقالت المجموعة البريطانية "ناشيونال إكسبريس"، التي استحوذت على الشركة الإسبانية مؤخراً، إن عقد التدبير المفوض الخامس الذي حازته في المغرب سيجعلها أكبر شركة للنقل العمومي الحضري في المملكة، حيث تدبر هذا القطاع في كل من مدن مراكش وأكادير وطنجة وخريبكة.

وأشارت المجموعة الدولية المتخصصة في النقل الحضري، في بيان لها عقب فوزها بصفقة تدبير قطاع الحافلات العمومية في العاصمة، إلى أن عقد التدبير يضم 500 حافلة ستؤمن 109 ملايين مسافر سنوياً عبر 61 رحلة في اتجاه سلا وتمارة.

وستنفذ "ألزا" هذا العقد بشكل مشترك مع شركة النقل المحلية "سيتي باس"، حيث قال دين فينش، المدير التنفيذي لمجموعة "ناشيونال إكسبريس"، في تصريح صحافي، إن تدبير قطاع النقل للعاصمة الرباط سيمكن من تسريع توسع الشركة في المغرب وبالتالي تنويع الأرباح.

ويعود أول دخول لشركة "ألزا" إلى المغرب إلى سنة 1999 حين حازت صفقة تدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات في مدينة مراكش، ثم أكادير سنة 2010، وطنجة سنة 2013، وخريبكة سنة 2015، والرباط سنة 2018.

وبفضل عقد التدبير المفوض الخامس لها، ستصبح شركة "ألزا" في المغرب مشغلة لـ3600 شخً في قطاع النقل الحضري عبر 1000 حافلة تسهر على نقل حوالي 265 مليون مسافر سنوياً في المدن التي تسيرها.

وكان المسؤولون المحليون في الرباط وسلا وتمارة قد تأخروا لمعالجة معضلة النقل العمومي، فقد سبق لمجموعة التجمعات الحضرية بالعاصمة المكلفة بالنقل الحضري بواسطة الحافلات أن تعهدت ببدء الشركة الجديدة المفوض عملها بداية السنة الجارية؛ غير أنه لم يتم النجاح في ذلك.

وتأخر الإعلان عن نتائج الصفقة أشهراً عدة، بسبب إجراءات مسطرية؛ وهو ما يستوجب على الشركة الجديدة "ألزا" تداركه ببدء العمل في أقرب وقت، خصوصاً أن هذا القطاع راكم سنوات طويلة من الفشل. كما أن العاصمة الإدارية للمملكة تعرف مشروعاً كبيراً يروم جعلها عاصمةً للأنوار، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه نهاية السنة الجارية.

ويُعاني سكان سلا وتمارة يومياً مع وسائل النقل الحضري عبر الحافلات، سواء من حيث الاكتظاظ أو قلة الأسطول وضعف آلياتها، أو من حيث عدم انتظامها في الخدمة؛ وهو ما يجعل الزبناء ينتظرون في بعض الأحيان في طوابير طويلة للوصول إلى مقرات عملهم صباحاً والعودة إلى منازلهم مساءً.