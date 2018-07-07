واسيني: أسعى إلى دمقرطة استعمال الهواتف الذكية

هسبريس – محمد لديب (صور: الياس بوحيا)

أعلنت شركة "إس تي جي تيليكوم"STG Telecom الأمريكية، التي يوجد مقرها بسيليكون فالي بولاية كاليفورنيا، أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء أول منصة صناعية لتركيب الهواتف الذكية التي تشتغل بنظام الأندرويد.

وقال عدنان واسيني، الرئيس التنفيذي للشركة، إن هذا المشروع سيتيح للمغرب نقل تكنولوجيا صناعة الهواتف الذكية إلى المغرب، وسيمكنه من التوفر على منصة صناعية حقيقية لهذا النوع من الهواتف، التي سيتم تصديرها نحو دول إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح واسيني، الذي قضى 13 سنة بمنطقة سيليكون فالي قبل أن يقرر العودة إلى المغرب وافتتاح أول فرع لشركته الأمريكية، التابعة لمجموعة "تكنولوجي كابيتال أنفيست"، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وقام واسيني بطرح تشكيلة من ثلاثة هواتف ذكية بأسعار منخفضة مقارنة بالعلامات الصينية والكورية الشهيرة، إلى جانب نظم وحلول لأجهزة الروبوت التعليمية، التي تستعمل في تلقين مبادئ البرمجة للتلاميذ صغار السن بمؤسساتهم التعليمية.

وقال واسيني في لقاء مع هسبريس: "قمنا بطرح تشكيلة هواتف A وA pro و X1بأسعار تبتدئ من 1100 درهم"، مشيرا إلى أنه يرغب في تعميم تكنولوجيا الهواتف الذكية على جميع المغاربة.

وأضاف أن المجموعة، التي أسسها بالولايات المتحدة، ترغب أيضا في دمقرطة تعليم مبادئ البرمجة بالنسبة إلى التلاميذ المغاربة باختلاف الفئات الاجتماعية التي ينتمون إليها.

وقال عدنان واسيني، البالغ من العمر 38 سنة، إن "مهن المستقبل ستعتمد على مدى إتقان الأفراد لغة البرمجة، ونحن أتينا بحلول منخفضة الكلفة في هذا الإطار، ويمكن للمؤسسات التعليمية الاعتماد عليها في عملية تلقينها لتلاميذها، ونحن في شركة "إس تي جي تيليكوم" نعمل بشكل رئيسي في عالم الاتصالات، ونقدم منتجات وحلولا غير مسبوقة في مختلف المجالات التكنولوجية، مثل الروبوتات والإكسسوارات ذات التقنية العالية، وهي التكنولوجيا التي نضعها رهن إشارة بلدنا المغرب".