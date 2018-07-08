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الرئيسية | مال وأعمال | البرلمان ينهي جدل أسعار المحروقات بتقرير اللجنة الاستطلاعية

البرلمان ينهي جدل أسعار المحروقات بتقرير اللجنة الاستطلاعية

البرلمان ينهي جدل أسعار المحروقات بتقرير اللجنة الاستطلاعية
هسبريس – محمد بلقاسم
الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:00

عقب الجدل الكبير الذي أثاره في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قرر مجلس النواب عرض تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير في جلسة عامة.

وأعلنت الغرفة الأولى عن عرض تقرير المهمة الاستطلاعية، التي سعت إلى كشف حقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، في جلسة عامة يوم الثلاثاء، لمناقشته.

ويرتقب أن تشهد الجلسة العامة لعرض التقرير نقاشا حادا من قبل النواب، خصوصا في ظل المشادات التي شهدها عرضه في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، و"يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمون التقرير".

وكان مكتب مجلس النواب قد أكد أنه اطلع "على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، وكذا على كافة الوثائق المصاحبة"، مقررا "رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار".

وتنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة إحالة تقرير المهمة على "مكتب مجلس النواب بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء"، مضيفة أن اللجنة المختصة تُعدُّ ملخصا حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ثم إحالته رفق التقرير على مكتب المجلس الذي يقوم بـ"دراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه".

وكان تقرير اللجنة قد طالب الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بالتفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى.

وشدد التقرير على أهمية إحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك، مشيرا إلى ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة لإنشاء شركات ومقاولات المحروقات لتسهيل دخول فاعلين جدد إلى سوق توزيع المحروقات ضمانا لتشجيع المنافسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - hicham l الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:13
كالعادة كلام فضفاض وغامض ولا اجرءات عملية دقيقة وفعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين .
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43
2 - صبري سلمة الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:15
اسعار المحروقات تتحكم فيه السوق الدولية و دول الاوبيك.
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-35
3 - شعب ظالم عليه حكومة ظالمة الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:23
لن يكون هناك خير في هذا البلد ابدا ابدا مادام كروش الحرام في الوزارات والادارات
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36
4 - ماقريتش الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:26
حيت ما بان ليا حتى راقم غير لبلا بلا عينا منو.خاص المازوت يكون 5دراهم آااو 100درهم 10لتر وبزاف الله يلعن لكان سباب.بلا مانهدرو على ليصانص لأغلب الناس لكيستعملوه الفقراء من 103 للهوندات ومطور ديال ضو فالبادية.....قهرتونا الله يقهركم .
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30
5 - مغترب الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:27
واين هي سبعطاعش لمليار ؟؟؟ صافي حيث اخنوش عندو افريقيا تدافعو على الشركات ؟ اين هو المواطن؟ واش واحد كيمشي على 103 يخلص بحالو بحال مول الكاطكاط...ولا انتوما عندكم بونات المازوط
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21
6 - Nour الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:30
مهما فعلتم فلن تنالوا رضى الشعب لان لا مصداقية لكم...!!!
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16
7 - azad meryam الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:31
كاين الشركات الي فعلا كتنزل على المستهلك وبالمقابل كاين شركات اخرى محطاتها للصالح العام، و يتفهم مشاكل الناس مع الوقود، لولا هذه المحطات لاشتعلت الاسعار ناااار ....المشكل هو حوتة وحدة كتخنز شواري
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-3
8 - الشاوي الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:31
المازوط من 7 دراهم الى 10 دراهم
تشفارت هادي ..
اللهم ان هذا م منكر
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13
9 - Lgrzami الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:33
انه الضحك على الدقون الى غير ناقص 10 سنتيم او 20 سنتيم بلاش حيث لي عطا الله عطاه واظن انه من المستحيل ان ترجع اثمنة المحروقات الى ما كانت عليه على الاقل في ظل الامبالات السياسية اللتي نعيشها حاليا....
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11
10 - ما كاينة ثيقة الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:35
او زعما هاد اللجنة الاستطلاعية الدير خدمتها بلا ما يشريوها صحاب الفلوس او تمشي معاهم في المغرب كلشي كيخلع او مشكوك فيه ما كاينة ثيقة
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10
11 - hassan jawadi الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:37
ننتظر بشغف تحل هذه المعضلة الي خلا بن كيران الفاشل.
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0
12 - علمي نزار الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:39
يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها.. في هذا الملف بالضبط و اعادة الامور الى نصابها
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0
13 - خالد الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:39
بغيت غير شي نهار نشوف شي مسؤول مهم مشدود بتهمة سرقة المال العام
لم ولن نتقدم كدولة (قدم نملة) إن لم نرى ناهبي المال العام بكل صفاتهم في السجن
بداية من الأعلى إلى الأسفل
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0
14 - تقرير قرار قرقرة لاشيء الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:42
كل مافيه مصلحة المواطن يحتاج من الحكومة الى الكثير من اللجان والتقارير الفارغة مع العلم أن الامر أبسط من المبسط وهو تخفيض سعر المحروقات لأن الشعب اكتوى بها .هم يريدون تعويم النقاش وكسب المزيد من الوقت لربح المزيد من الاموال حتى في حالة التراجع عن السعر الحالي. هل كانوا يتخذون من هذه الخطوان لرفع الاسعار طبعا لا بمجرد أن يحلم أحدهم ليلا بشيء يتم تطبيقه حتى قبل وجبة الافطار.ماهذا المستوى الذي وصل اليه بلدنا.بنكيران الذي كان السبب في ارتفاع الاسعار يتمتع الان بتقاعده المريح وينظر الى المداويخ بعين الشفقة المفتعلة وأتباعه من بني جلدته تائهون بين الحقيقتين.
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15 - محمد ب الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:42
التقرير الذي سيرفع إلى المجلس من تعميق النقاش حول أشكال التعاطي في أفق الخروج بنتائج من شأنها أن تساعد في تحديد الآليات والتدابير المصاحبة لها،وهذا يتطلب تضافر الجهود الرامية إلى التصدي للمشاكل التي تواجه هذه الإشكاليات وهذا لن يتحقق إلا بعد مصادقة المجلس الذي سيعقد اولى جلساته في تاريخ سيحدد من طرف اللجنة التحضيرية المؤقتة بقطاع المحروقات ....
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16 - مغربي 2018 الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:43
والله مافهمت شي كلام كتير دون مضمون
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