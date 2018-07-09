خبرة فرنسية تُواكب الإدارة المغربية في تنزيل القانون التنظيمي للمالية

هسبريس - يوسف لخضر (صور: منير امحيمدات)

أطلقت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، توأمة مؤسساتية حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية" بدعم مالي قدره 1.2 مليون أورو.

وجرى إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، بحضور الوزير محمد بوسعيد، وكلوديا ويدي سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وجون فرانسوا جيرو سفير فرنسا في الرباط.

وتندرج هذه التوأمة في إطار تنفيذ برنامج "حكامة" ضمن الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز قدرات الإدارات المغربية بخصوص تنزيل القانون التنظيمي 130.13 المتعلق بقانون المالية.

وأبرمت هذه التوأمة، التي تمتد على 24 شهراً، 2018-2020، بين مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي في حدود 1,2 مليون أورو تحت إشراف مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال هذا اللقاء، إن المشروع يندرج ضمن تقوية قدرات الأطر في الإدارات العمومية ونقل الخبرة الفرنسية، إضافة إلى ضمان استدامة المكتسبات في احترام لخصوصيات قانون المالية.

وأوضح الوزير أن قانون المالية 130.13 يندرج ضمن دينامية الإصلاح التي تقوم على مبادئ الأداء والشفافية والمحاسبة، من أجل تحقيق تحول في الإدارة المغربية وتقوية ثقافة النتائج من أجل تلبية انتظارات جميع المواطنين بشكل أفضل.

ويراد من هذه التوأمة دعم التكوين في مختلف المجالات المدرجة في القانون التنظيمي لقانون المالية لفائدة جميع المسيرين العموميين بالإدارات المغربية، وتشمل الدورات التكوينية الممارسات الدولية الجيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الإدارة المغربية من نصوص تشريعية وتنظيمية ودوريات ودلائل عملية.

كما سيتم تنظيم أنشطة ودورات تكوينية في معهد المالية بالرباط، إضافة تنظيم زيارات ميدانية لبعض الإدارات الوطنية الأوروبية، من أجل تحسين مقروئية البرامج الميزانياتية للسياسات العمومية.

ويسعى المغرب، من خلال هذه التوأمة أيضاً، إلى مساعدة المسيرين في الإدارة المغربية على التنفيذ الفعلي لمختلف مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة للمالية العامة وكذا مبادئ المسؤولية لدى المسيرين العموميين.

وستُعبئ الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية لهذه التوأمة أكثر من ثلاثين موظفاً ينتمون إلى مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارتي الاقتصاد والمالية الفرنسية وكذا الوزارات القطاعية لتكوين 1500 إطار مغربي من الإدارات العمومية.