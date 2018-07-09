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الرئيسية | مال وأعمال | خبرة فرنسية تُواكب الإدارة المغربية في تنزيل القانون التنظيمي للمالية

خبرة فرنسية تُواكب الإدارة المغربية في تنزيل القانون التنظيمي للمالية

خبرة فرنسية تُواكب الإدارة المغربية في تنزيل القانون التنظيمي للمالية
هسبريس - يوسف لخضر (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:00

أطلقت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، توأمة مؤسساتية حول "تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية" بدعم مالي قدره 1.2 مليون أورو.

وجرى إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، بحضور الوزير محمد بوسعيد، وكلوديا ويدي سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وجون فرانسوا جيرو سفير فرنسا في الرباط.

وتندرج هذه التوأمة في إطار تنفيذ برنامج "حكامة" ضمن الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز قدرات الإدارات المغربية بخصوص تنزيل القانون التنظيمي 130.13 المتعلق بقانون المالية.

وأبرمت هذه التوأمة، التي تمتد على 24 شهراً، 2018-2020، بين مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي في حدود 1,2 مليون أورو تحت إشراف مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال هذا اللقاء، إن المشروع يندرج ضمن تقوية قدرات الأطر في الإدارات العمومية ونقل الخبرة الفرنسية، إضافة إلى ضمان استدامة المكتسبات في احترام لخصوصيات قانون المالية.

وأوضح الوزير أن قانون المالية 130.13 يندرج ضمن دينامية الإصلاح التي تقوم على مبادئ الأداء والشفافية والمحاسبة، من أجل تحقيق تحول في الإدارة المغربية وتقوية ثقافة النتائج من أجل تلبية انتظارات جميع المواطنين بشكل أفضل.

ويراد من هذه التوأمة دعم التكوين في مختلف المجالات المدرجة في القانون التنظيمي لقانون المالية لفائدة جميع المسيرين العموميين بالإدارات المغربية، وتشمل الدورات التكوينية الممارسات الدولية الجيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الإدارة المغربية من نصوص تشريعية وتنظيمية ودوريات ودلائل عملية.

كما سيتم تنظيم أنشطة ودورات تكوينية في معهد المالية بالرباط، إضافة تنظيم زيارات ميدانية لبعض الإدارات الوطنية الأوروبية، من أجل تحسين مقروئية البرامج الميزانياتية للسياسات العمومية.

ويسعى المغرب، من خلال هذه التوأمة أيضاً، إلى مساعدة المسيرين في الإدارة المغربية على التنفيذ الفعلي لمختلف مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة للمالية العامة وكذا مبادئ المسؤولية لدى المسيرين العموميين.

وستُعبئ الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية لهذه التوأمة أكثر من ثلاثين موظفاً ينتمون إلى مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارتي الاقتصاد والمالية الفرنسية وكذا الوزارات القطاعية لتكوين 1500 إطار مغربي من الإدارات العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Ibo الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:18
انه قانون المالية الفرنسي ينزل في مستعمرته الممغربية. حكومة فاشلة وبرلمان لنسف خزينة الدولة. يظهرون في المناسبات كالبلشون في موسم الحرث ولا احد فيهم يستطيع صياغة قانون ذون فعال لهذا البلد.
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18
2 - bernoussi الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:37
Sur ce petit budget qui enracine l'idée juste que vous êtes des incompétents et que vous avez toujours besoin d'une aide et d'une assistance extérieures pour mieux comprendre ce que vous faites et éviter de dire ou de faire des énormités, vous auriez pu demander une petite formation de démocratie et respect par les responsables de leurs concitoyens au lieu de les traiter de MADAWIKH. Tous les peureux deviennent des dictateurs en disposant du pouvoir, tous les incompétents deviennent des autoritaires avec la promotion comme tous les arrivistes deviennent des prétentieux quand ils sont utilisés à des postes qu'ils ne méritent pas. Voici une petite goutte de l'océan de souffrances que subit le peuple marocain du fait de vos innombrables incompétences et dérives . La présence de ces européens et de leur aide ne sont que le sceau de vos complexes d'infériorité que vous traduisez en mépris pour vos concitoyens
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3 - مغربي محلل الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:39
سفيرة الإتحاد الأوروبي في وزارة الإقتصاد فهمناها. أما تواجد سفير فرنسا و الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية لم أفهمه ولا أحد بإمكانه أن يقنعني لتبرير وجودهما.
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4 - فرودجا الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:39
اش خاصك العريان القانون التنظيمي امولاي..اش غينظم عبو الريح..سنين ا هما القانون التنظيمي،القانون التنظيمي...و فالاخير نستعين بفرنسا ..جيبو المالية ديالهم للمغرب حسن..ماكينة معنة
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5 - Chouaib الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:46
التبعية العمياء دائما وأبدا لفرنسا وكاننا مازلنا في عهد الحماية.هذا هو السبب الأول الذي يشكل عائقا نحو التقدم.
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