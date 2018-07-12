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الرئيسية | مال وأعمال | دفاتر تثير "مشاكل تجارية" بين المغرب وتونس

دفاتر تثير "مشاكل تجارية" بين المغرب وتونس

دفاتر تثير "مشاكل تجارية" بين المغرب وتونس
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:50

طلبت تونس إجراء مشاورات مع المغرب في منظمة التجارة العالمية، بشأن رسوم لمكافحة الإغراق فرضتها السلطات المغربية على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس.

وقال بيان صادر عن منظمة التجارة العالمية إن "تونس تدعي أن المغرب تصرف بشكل يتعارض مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق"، المعروفة أكثر باسم Antidumping.

ويعني الإغراق أن تقوم شركة بتصدير منتج ما بسعر أقل من الذي يباع به في السوق المحلية، وتتيح القوانين للدولة المتضررة فرض رسوم مؤقتة لوقف هذا الإغراق لكي لا يتضرر اقتصادها.

وطلب إجراء مشاورات لدى منظمة التجارة العالمية هو بداية لمسطرة تسوية المنازعات الدولية، وتتيح هذه المرحلة للأطراف النظر في المسألة لإيجاد حل توافقي دون الشروع في الإجراءات الأخرى.

ووفقاً لقوانين منظمة التجارة العالمية، في حالة فشل المشاورات في حل النزاع بعد ستين يوماً، تتيح قوانين المنازعات التجارية الدولية لصاحب الشكوى أن يطلب إحالة الملف على فريق التقاضي لبدء العملية.

وحسب تفاصيل الطلب الذي قدمته تونس، فإن المغرب فرض رسوماً مؤقتة لمكافحة الإغراق عبر مذكرة لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 10 ماي 2018، بناءً على رأي أصدرته وزارة التجارة بعد تقرير تحدث عن وجود إغراق للمنتجات التونسية.

وقالت السلطات التونسية إن الأدلة التي قدمتها الرباط غير كافية للقول بوجود إغراق للدفاتر المدرسية في السوق المغربية، كما أشارت إلى أن السلطة المغربية التي قامت بالتحقيق في الأمر لم تنفذ الفحص بشكل دقيق؛ وهو ما يعني غياب أدلة تبرر فرض رسوم مؤقتة.

وبسطت تونس عدداً من الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية، وقالت إنها لم تحترم اتفاقية محاربة الإغراق، وعبرت تونس عن أملها في أن تستجيب الرباط لطلبها الموضوع لدى منظمة التجارة العالمية.

وكان عدد من التونسيين قد دعوا، منذ أشهر، حكومة بلادهم إلى تحرك دبلوماسي عاجل، بعد القرار الذي اتخذته السلطات المغربية القاضي بمنع الواردات التونسية من الدفاتر المدرسية الدخول إلى أسواق المملكة المغربية.

وحسب أرقام أوردتها الصحافة التونسية، فإن تونس تُصدر زهاء سبعة آلاف طن من الورق المستخدم في صناعة الكراس إلى المغرب ضمن سوق تسيطر عليها شركتان واستهلاك محلي في السوق التونسية يُناهز 12 ألف طن سنوياً.

وتدر السوق المغربية على تونس زهاء 30 مليون دينار سنوياً، أي ما يعادل مائة مليون درهم مغربي؛ وهو ما يجعل هذه السوق من بين أهم الأسواق التصديرية لمنتجات الكراس المدرسي، حيث تقدر حصة تونس بالسوق المغربية بنسبة 30 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:55
دائما سباقون لمحاربت الأثمنة المنخفضة لبعض المواد أين هي المنافسة الشريفة لماذا لا نكون سباقين لمحاربة الغلاء
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44
2 - مومو الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:11
ادا كانت الدفاتر دات جودة فلمادا فرض الرسوم و إدا كان المنتوج المغربي ﻻ يستطيع المنافسة فما عليه إﻻ تغيير استراتيجيته أو اﻻنسحاب من السوق وكفى من الريع لقد سحقتم المواطن . أمس تركيا و اليوم تونس و غدا الصين.
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25
3 - halazoun الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:12
il faut arreter tous les accords de libre échange car on ne fait qu´importer que ca oit d´USA de Turquie de Tunisie/egypte/UAE ou de l´UE

il faut renationaliser l´économie comme le veut le trend mondial avec la politique trumpienne sinon on n´aura plus d´undustrie et nos reserves de changer seront 0
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4
4 - Abdou الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:33
صراحة دفاتر تونس ذات جودة عالية وبأثمنة معقولة وتنافسية' اللي يقرا ماكينش'
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3
5 - Analyse Économique الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:40
l 'industrie marocaine est connue de sa mauvaise qualité et les prix élevés de ses produits bien que la bourgeoisie sauvage qui englobe tous les domaines,de l'industrie alimentaire jusqu'à l'industrie mécanique .la politique de nos usines adopte la parole populaire " غير كور وعطي للعور"
Notre gouvernement lutte d'une part contre la qualité et les prix raisonnable des produits et d'autre part encourage les Lobys des mafias "industriel marocaine ".
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6
6 - مقاطعة الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:43
واش اعيباد آلله مقدرينش نصنع دفاترنا للروسنا وبغينا ننضم كأس العالم الهدرى بزاف السكوت احسن
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7
7 - وجدي الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:45
لقد اعاد هذا الموضوع الى ذاكرتي لبداية السبعينات حين انتفضت مافيا الناشرين ضد طبع الكتب المدرسية المغربية التي كانت تطبع باسبانيا و فرنسا و توقف الطبع هناك و بدأت تطبع في المغرب و تباع باثمنة مرتفعة مع قلة جودتها الورقية و المطبعية في الوقت الذي كانت تباع بارخص اﻷسعار مع انها كانت تستورد من اوروبا و بجودة عالية. و نفس الشيء بالنسبة للكراس التونسي فهو يتميز بالجودة طباعة و نوعية اﻷوراق مع اسعار معقةلة و في متناول الجميع.
فمن اامطالبة بفرض الضريبة الجمركية على المنتوجات التركية كالذهب مثلا الى المطالبة بنفس الشيء للمنتوجات التونسية. و فالمواطن المغربيليس ضد المنتوج المغربي و إقتصاده و لكنه يطالب بنف الجودة اﻷجنبية و باثمان في متناول الجميع.
/ فالله يهدي مافيا و محتكري اﻹقتصاد المغربي و ينظرون بعين الرحمة و الرأفة في مدخول المواطن المغربي المقهور /
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5
8 - مغربي مغترب الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:48
ولماذا فرضت تونس ضريبة على الشاحنات الجزائرية ؟ حلال عليها وحرام على المغرب ؟
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-5
9 - كابتن ماجد مقاطع الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:13
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. خليو شعب المداويخ إتنفس غير شوي يا . باقا ناس كادوز متحان الباك أو المسؤولين كيفكرو إيزبدو في ثمن دفاتر . خاص الكتب المدرسية تكون موحدة في المغرب كامل . المشكل أنك في نفس المدينة أو كاتلقى كل مدرسة كتطلب نوع من المقررات الدراسية تختلف عن المدارس اﻷخرى . . كان زمان كتاب كتقرأ فيه عائلة زائد أوﻻد الجيران. أما اﻵن الكتب جو طابل .حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان السبب.
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10 - ANWAR الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:22
اشترينا من فرنسا قمرين للتجسس،أتينا بإستتمارات في صناعة السيارات والطيران،،،هناك شركات تستحود على سوق ورق التعليب بأثمنة مرتفعة،وعجزنا عن صنع دفتر في المستوى...النضام في المغرب يمقت العلم والتعلم.
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