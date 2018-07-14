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تراجع الفضة وصرف الدرهم يخذلان "منجم إميضر"
قالت الشركة المعدنية لإميضر، التابعة لمجموعة مناجم، إن نتائجها للفصل الأول للسنة الجارية ستعرف انخفاضاً مقارنة مع السنة الماضية، بسبب تراجع أسعار الفضة في السوق العالمية وانخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار.
وأشارت الشركة المغربية، في بيان لها، إلى أن رقم معاملاتها تراجع في النصف الأول من السنة الجارية بـ250 مليون درهم، وأن الربح الصافي تراجع بـ200 مليون درهم، بسبب انخفاض الإنتاج الإجمالي للفضة.
وأوضحت الشركة أن هذه الأرقام تأتي في ظرفية تتسم بتراجع أسعار الفضة في العالم بـ4 في المائة، وتراجع سعر صرف الدولار والدرهم بـ7 في المائة؛ وهو ما نتج عنه تراجع بـ41 في المائة في الكمية المعالجة من المعدن، لافتة إلى أن المنحى التراجعي سيستمر في الفصل الثاني.
وأمام هذا الوضع، عملت الشركة على توسيع معمل إميضر بداية السنة الماضية؛ وهو الأمر الذي سيتيح رفع قدرة المعالجة بنسبة 70 في المائة، كما أطلقت الشركة دراسات جيولوجية وتقنية معمقة من أجل تحسين الاستغلال المستقبلي للمنجم.
وأعلنت الشركة، المُدرَجة في بورصة الدار البيضاء، أنها تعتزم مواصل تطوير مشروع بناء خط صناعي جديد لمعالجة مخلفات السدود الفضية، والذي من المقرر أن يبدأ في أوائل السنة المقبلة.
ويوجد منجم الفضة إميضر على بُعد 150 كيلومتراً شرق مدينة ورزازات، وفي عام 2013 أطلقت الشركة التي تدير المنجم مشروع توسعة رفع مستوى الإنتاج إلى 300 طن من المعدن الفضي سنوياً.