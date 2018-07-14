24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. قطاع التمريض ينزف .. محتجون ينادون بالتوظيف لتجاوز الخصاص (5.00)

  2. المهداوي يشكر المتضامنين (5.00)

  3. نقابة الصحافة تراهن على إنصاف المهداوي قضائيا (5.00)

  4. المغرب يسعى إلى استضافة مونديال 2030 بالتنسيق مع دول الجوار (5.00)

  5. قتيل و4 جرحى في حادث مروري بسيدي العايدي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | تراجع الفضة وصرف الدرهم يخذلان "منجم إميضر"

تراجع الفضة وصرف الدرهم يخذلان "منجم إميضر"

تراجع الفضة وصرف الدرهم يخذلان "منجم إميضر"
هسبريس من الرباط
السبت 14 يوليوز 2018 - 08:40

قالت الشركة المعدنية لإميضر، التابعة لمجموعة مناجم، إن نتائجها للفصل الأول للسنة الجارية ستعرف انخفاضاً مقارنة مع السنة الماضية، بسبب تراجع أسعار الفضة في السوق العالمية وانخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار.

وأشارت الشركة المغربية، في بيان لها، إلى أن رقم معاملاتها تراجع في النصف الأول من السنة الجارية بـ250 مليون درهم، وأن الربح الصافي تراجع بـ200 مليون درهم، بسبب انخفاض الإنتاج الإجمالي للفضة.

وأوضحت الشركة أن هذه الأرقام تأتي في ظرفية تتسم بتراجع أسعار الفضة في العالم بـ4 في المائة، وتراجع سعر صرف الدولار والدرهم بـ7 في المائة؛ وهو ما نتج عنه تراجع بـ41 في المائة في الكمية المعالجة من المعدن، لافتة إلى أن المنحى التراجعي سيستمر في الفصل الثاني.

وأمام هذا الوضع، عملت الشركة على توسيع معمل إميضر بداية السنة الماضية؛ وهو الأمر الذي سيتيح رفع قدرة المعالجة بنسبة 70 في المائة، كما أطلقت الشركة دراسات جيولوجية وتقنية معمقة من أجل تحسين الاستغلال المستقبلي للمنجم.

وأعلنت الشركة، المُدرَجة في بورصة الدار البيضاء، أنها تعتزم مواصل تطوير مشروع بناء خط صناعي جديد لمعالجة مخلفات السدود الفضية، والذي من المقرر أن يبدأ في أوائل السنة المقبلة.

ويوجد منجم الفضة إميضر على بُعد 150 كيلومتراً شرق مدينة ورزازات، وفي عام 2013 أطلقت الشركة التي تدير المنجم مشروع توسعة رفع مستوى الإنتاج إلى 300 طن من المعدن الفضي سنوياً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.