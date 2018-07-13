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الرئيسية | مال وأعمال | الثروة السمكية تعطي المغرب المرتبة الـ13 عالميا

الثروة السمكية تعطي المغرب المرتبة الـ13 عالميا

الثروة السمكية تعطي المغرب المرتبة الـ13 عالميا
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:20

احتلت المملكة المغربية المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في الإنتاج الإجمالي للأسماك البحرية الطبيعية؛ وهو ما يجعلها ضمن البلدان الرئيسية في إنتاج الثروة السمكية عبر العالم، والأولى على مستوى الدول العربية.

ووفق تقرير "حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لسنة 2018"، الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن الإنتاج الإجمالي للأسماك البحرية الطبيعية بالمغرب لسنة 2016 بلغ 1.43 مليون طن.

وتفيد المعطيات الإحصائية للمنظمة الأممية "الفاو" بأن الإنتاج الوطني المغربي من الثروة السمكية ارتفع بـ81 ألف طن، مقارنة مع سنة 2015، حين بلغ الإنتاج السنوي 1,34 مليون طن.

وتتوقع "الفاو" أن يرتفع إنتاج المغرب بـ18.2 في المائة في أفق 2030، أي إنتاج وطني سنوي يصل إلى 1.7 مليون طن من الأسماك. أما فيما يخص تربية الأحياء المائية فمن المتوقع أن يصل إلى 2000 طن في أفق 2030 مقابل ألف طن سنة 2016.

عدد صيادي الأسماك في المغرب يصلون إلى 108 آلاف صياد. أما صادرات البلاد من السمك فقد وصلت 644 ألف طن سنة 2016، ومن المتوقع ألا ترتفع بشكل كبير في أفق 2030، حيث ستصل إلى 648 ألف طن، بارتفاع طفيف بنسبة 0.6 في المائة.

وحسب الأرقام الواردة ضمن تقرير "حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لسنة 2018"، فإن الصين والمغرب تعتبران المركز الرئيسي بالنسبة إلى صادرات الأخطبوط.

وبلغ الإنتاج العالمي للأسماك أعلى مستوياته في عام 2016 من أي وقت مضى، فمن أصل 171 مليون طن من الإنتاج الإجمالي، استخدم نحو 88 في المائة للاستهلاك البشري، ويعود ذلك إلى الاستقرار في المصايد وإنتاج الأسماك وانخفاض الفاقد وارتفاع تربية الأسماك.

وتتصدر الصين قائمة البلدان الرئيسية في الثروة السمكية بإنتاج وصل 15.2 مليون طن، تليها أندونيسيا بـ6.1 ملايين طن، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بـ4.8 ملايين طن من السمك سنوياً.

وجاء الاتحاد الروسي في المرتبة الرابعة عالمياً بـ4.4 ملايين طن سنوياً، ثم البيرو في المرتبة الخامسة بـ3.7 ملايين طن، والهند واليابان والفيتنام والنرويج والفلبين وماليزيا والشيلي في المراتب الأخرى.

وتظهر الاتجاهات الرئيسة للفترة الممتدة حتى عام 2030 أن يزداد إنتاج الأسماك واستهلاكها وتجارتها عالمياً؛ غير أن معدل النمو سيتباطأ مع مرور الوقت. كما تظهر التوقعات أن ينخفض نصيب الفرد من استهلاك الأسماك في إفريقيا؛ وهو ما يثير القلق بشأن الأمن الغذائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - حمودي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:30
وما هو ترتيب استهلاك الشعب لهده التروة وما هو ترتيب اتمنة هده الاسماك مقارنة بباقي البلدان وما هي الفئة المستفيدة من هده التروة السؤال موجه لوزير الفلاحة؟؟؟؟
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39
2 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:31
جوج بحور و السردين ب 30 درهم في بلاصته اش استفذ المواطن من هدا الدولة المحتكرة لكل شيء!؟؟؟
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30
3 - محسن الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:34
الشعب طبعا شبعان سمك بكل اصنافه
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13
4 - يوسف الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:37
و رغم ذلك و للأسف فالمغاربة محرومون من استهلاك هاته الثروة السمكية .. القلة القليلة من النافذين تستفيد من خيرات بلد به ازيد من 40 مليون .. نرجو التوزيع العادل للثروة، رغم اننا ظللنا نرجو هذا منذ الاستقلال، لكن لا شئ تغير .. و الله المستعان !
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22
5 - ait aamrane الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:38
المغرب بحتل المرتبة 13في انتاج السمك، ومع دلك اسعار السمك في الأسواق المغربية اغلى من اسعار السمك في الدول التي تستورده من عندنا.
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15
6 - خالد في المنفى الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:38
الثروة السمكية في المغرب للأغنياء فقط أما الفقراء فلا يعرفون من السمك إلا السردين .
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18
7 - fador الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:39
المرتبة 13 نريدها في الصحة و التعليم و الامن اما الثروة السمكية لا نعلم اين تذهب فملك البلاد و لا يعلم فمابالكم نحن ... فنحن نشتري السمك و كأننا نستورده .
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11
8 - simo nadif الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:39
واش بصاح انا كنعرف غير سردين شيحجا اخرى لالا
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11
9 - محلل الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:40
الثروة الحقيقية هي ثروة العقول و الكفاءات فهي لا منتهية و لا تذهب مني عندما أتقاسمها مع الآخرين لذلك يجب التركيز على ثروة الرأسمال البشري في المغرب فهي الثروة الحقيقية التي أؤمن بها فاقتصاد الريع أو اقتصاد الموارد الطبيعية مهدد في أية لحظة.
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5
10 - جيلالي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:40
المغرب غني بتروته السمكية و الوزارة الوصية تأخذ الامور بجدية كبيرة
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-15
11 - احمد الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:40
هه واش بغينا زعطرو بهاد المرتبة او الامؤشرات الا اهل البلد بعيدة كل البعد عن تمتع والاستفادة من خيرات بلادها ملي نولييو نشريو السردين اضعف الايام اي خارج رمضان ب13درهم على الاقل والاسماك البيضاء ماتكرهومش على فومك الان ثمن تيبقا غالي وبزاف على الطاقة الشرائية للطبقات لممسوحة على الارض ادن لاش تيهمنا هاد تصنيف او ترتيب... باركا متصطاو علينا .....راه كترت الضغط تتتاولدالانفجار
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6
12 - abou oumaima الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:40
احتلت المملكة المغربية المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في الإنتاج الإجمالي للأسماك البحرية الطبيعية؛ وهو ما يجعلها ضمن البلدان الرئيسية في إنتاج الثروة السمكية عبر العالم، والأولى على مستوى الدول العربية.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والسردين بالمغرب 20 درهم والميرنة ب 80 درهم لك الله يامغربي الفقير
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3
13 - السماك الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:41
ايعقل أن المغرب له كل هذه الثروات من السمك وثمنه باهظ بالنسبة لمعظم الشعب... ويتم بيعها بثمن بخس للأوروبيين حتى يتم استنزافها وانقراضها. من يستفيد إذا من كل هذا?
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3
14 - الفيلالي سمير الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:44
فضل الله على المغرب كبير.. يجب على الوزارة الوصية ايلاء الاهتمام للصيادين.
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1
15 - الخطابي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:44
تناقص صارخ بين لإنتاج والاستهلاك ؟؟؟ حلل وناقش بينما نعتبر من اكبر مصدري الأسماك في العالم نجد اسواقنا فلنقل المواطن لا يعرف من الأسماك الا اربع او خمس انواع على الأكثر يمكنها تزيين مائدته وهي من تروج في أسواقه الشعبيه اما عن الاثمنه فحدث ولا حرج ؟ السؤل لماذا كل هذا يا هذا ؟؟؟؟
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2
16 - النرفزة الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:44
سرديلة لكل مواطن لولا الصيد مع اروبا لكان في ذيل الترتيب يوما ما سياتي رىيس جديد لامريكا ويقول الحوت تاعنا وهرب الى المغرب ويجب ارجاعه
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1
17 - bouaazza الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:44
On est tellement fort qu'on a réussi à contredire nos propre dictons " vendre le poisson en mer " oui oui une poignée de marocains dépouillent les richesses du pays ils bradent nos richesses aux européens ils se rallient au diable pour leurs propres intérêts au détriment du Maroc sa population sa nature .....
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0
18 - مغربي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:46
سؤال واحد ماعرفت فين كايمشي هاد الحوت او الفلوس باش كيتباع بلا لكرى ديال لبحر او البطالة اوزلط او البنادم غيركيتشكى ش عايش ش ضاربوا تلفا الله اجيب العاقبة بخير
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1
19 - tarik.uk الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:47
واش اخنوش غي جا و اختار هاديك الوزارة
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3
20 - صلاح الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:47
و من بين ال 13 الأواخر من حيث التنمية موازاتا مع القطاع لا موانئ كيفرحوا لا صيادا مرتاحين هدا الصيد البحري يستفيد منه سوى ع.أ و رفاقه . المواطن سردين ان استطاع إليه سبيلا و كبيلا
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21 - حربوب الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:51
على هاد الحساب الحوت خصو يكون رخيص ماشي غالي
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22 - avis الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:51
او حنا كشعب مغربي ما شفناش هاذ السمك
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1
23 - السلام الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:53
و فيناهو الحوت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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3
24 - حسن انسي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:54
الكثير يتحدث عن الغلاء في الاسماك و لكن بالمقارنة مع الجارة الجزائر تبقى الاثمنة مناسبة.
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-8
25 - رأي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:55
الله اخوتي . الثروة السمكية أصحابها بوحدهوم . احنا إلى كلينا السردين لا تقولها لأحد . المرتبة 13 عالميا في الإنتاج و المرتبة 230 من حيث الاستهلاك . الناس ما لقاو حتى السمك يصوروا معاه !!!
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1
26 - قدور مريم الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:56
عدد صيادي الأسماك في المغرب يصلون إلى 108 آلاف صياد
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-1
27 - وطني الغالي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:56
والمرتبة الأخيرة فالإستهلاك لغلاء الأسماك .. سبحان الله وطني الغريب
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1
28 - جلول الجمعة 13 يوليوز 2018 - 18:57
الكل يتحمل مسؤولية عدم استغلال ثرواثنا لصالحنا حكومتا وشعبا فالحكومة لاتبالي والشعب يحلم باوروبا رغم ان الاوربيين يتهافتون ويتسابقون على ان يستتمرو في بلدنا
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0
29 - perdro الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:00
بها الحوت رخيس حسبي الله ونعم الوكيل
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-3
30 - كازاوي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:01
الخير كاين ونشتريه باثمان خيالية وكاننا نستورده من المريخ
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1
31 - امدوخ الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:01
والمواطن مسكين ايشوف ابعينيه وايشم الريحا،
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1
32 - مراقب الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:01
الإنتاج الإجمالي للأسماك البحرية الطبيعية بالمغرب بلغ 1.43 مليون طن ونحن لم نجد كيلوگرام واحد من السردين
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3
33 - منصف الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:02
المرتبة 13 عالميا في الانتاج شيء جميل.. ولكن كم مرتبتنا في الاستهلاك.. أظنها مرتبة مخجلة.. اذا ما تكلمت عن نفسي شخصيا فإني أتناول السمك بمعدل مرة كل شهرين.. أتكلم هنا عن الانواع الرخيصة.. اما الاخرى فلا سبيل لي إليها..
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2
34 - مريم الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:07
المغرب يعرف ثروة سمكية ممتازة وهذا بفضل الوزارة الوصية.
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-7
35 - H MEN الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:08
وعلاش الحوت غالي ?شكون يفسر لينا هاد الفيلم الدرامي?كيلو صول 70 درهم وملي تيتنقى تتبقا 750 غرام
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0
36 - أبو ياسر الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:08
وماهي الرتبة التي يحتلها على صعيد استهلاك مواطنيه للسمك؟
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1
37 - مواطن الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:08
اين هي الثروة؟
كما نلاحظ دول تعتمد على نفسها وتجعل شعوبها في الاولوية لتوفير الغذاء وتلبية احتياجات المواطنين من لحوم وخضر وفواكه، ونحن نتوفر على كل شيء ولا نمتلك شيئاً.
اصبحنا نتذيل المراتب الأخيرة في كل المجالات. **خيرنا لغيرنا **
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1
38 - عبدالصمد الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:08
‎نحن لا يتحكم فينا أحد. قراراتنا نتخذها بموازاة مع مصالحنا. بالتوفيق لكل من يسهر على هذا الملف الصعب
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-6
39 - محمد الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:09
فعلا، أوروبا شريك إقتصادي للمغرب. هذه سنة الحياة، مبنية على التبادل التجاري. وكل طرف يخدم مصالحه.
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-6
40 - Ziryab الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:09
سؤال استدراكي. باك 2018
المغرب الأول في الفوسفاط و 13 في الثروة السمكية عالميا، و الأول في السياحة و تصدير السيارات و الخضر و الفواكه إفريقيا. و 126 في التنمية البشرية. يالله حلل هذه المعادلة
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2
41 - ليلى الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:09
الحمد لله احنا في موقف قوة ، خاص في شويا ديال تخراج العينين صافي براكا من الضسارة.١
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-3
42 - مونى الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:10
يجب على المغرب أن يضغط على أوروبا ويشترط عليهم على أن لا يتطاولو على السيادة المغربية في أي اتفاق معهم عاش الملك الله للوطن الملك
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-3
43 - كوتر الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:10
الاتحاد الأوروبي عندو مصلحة كبيرة في تجديد الاتفاقية اكتر من المغرب إلا بغا يشتري الحوت بنفس الكمية لي كيصيدها من البحر ديال المغرب اتكلفو أضعاف عشرة المرات وكذلك كيوفر الشغل لليد العاملة ووو...لكن لن يتحقق هذا الا بوجود صحرائنا .
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-3
44 - فاطمة الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:11
هذه المفاوضات ليس بسهولة واخذت وقت اكتر من المتوقع لكن في النهاية ستكون لصالح المغرب لان المهمة بين ايدي مسؤولين لا يستهان بهم ومصرون على أن السيادة خط احمر انتهى.
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-5
45 - خديجة الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:11
المغرب اكيد سيربح الرهان في اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوروبي بفضل رجال قادوا مفاوضات بنفس دبلوماسي قوي وارادة لا ولن تزحزحها رياح اعداء النجاح.
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-6
46 - فدوى الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:12
اتفاقية الصيد مهمة بالنسبة للمغرب و خاصة انها مصدر للعملة الصعبة و احتياطي العملة الاجنبية...ولكن بالنسبة باوربا اهم وبكثيررررر.
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-1
47 - موراد الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:12
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ...شاء من شاء وأبى من أبى ....ونحن متمسكين بهذا وخاصة أن بلدنا الغالي وراءه ناس ذات كفاءة عالية ولن يتخذون اي قرار الا اذا كان فصالح الوطن والمواطنين.
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0
48 - rachid الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:13
المغرب يحتل المرتبة الأولى في العالم لمؤشر« عدم استفادة المواطن من ثروات بلاده»
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1
49 - واقع الحال الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:15
فعلا ثروة سمكية تستفيد منها دول أخرى ولا يستفيد منها المغاربة بفعل المضاربين الدين يرفعون من أسعارها في غياب شبه تام للدولة بل تحمي التجار الدين يشترون من الوسطاء
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1
50 - ابن سوس المغربي، لمن لا يعلن الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:20
البحار المغربية تباع و تشترى و مقسمة بين مافيات الفسادو و اساطيل مم مصانع فوق سفن متنقلة تنهب ثروات الشعب المغربي المغبون بسبب رخص صيد مزورة من مافيا الفساد، ثروة الشعب المغربي من فوسفات و سمك و معادن لا يستفيد منها الشعب التعليم فاشل الصحة يرثى لها البنية التحتية مهترية مغشوشة مشاريع استثمارية لا تنفذ و التي تنفذ تكون بطرق ملتوية تفويت للشركات بالرشاوي من مافيا الفساد المسيرة في الأقاليم ال الوزارات والمؤسسات الحكومية جلها مرتشى فاسد ولا توجد رقابة المغرب في اسفل ترتيب العالم في التعليم الصحة و الحكامة جهلو الشعب و جعلوه مجرد أرقام انتخابية لنهب خيرات البلاد
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1
51 - sarab الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:22
هههههههههههه وما نصيبنا نحن شعب المداويخ غير الفتات باغلى الأثمان وحسبي الله ونعم الوكيل في ناهبي الثروات المغرب جنة الخلد لسارقي ثرواتنا ونار نكتوي بفساد اقوياءها واغنياءها باسم الديموقراطية والمساواة هههههههههههههههه يالله جاوب الوزير عطينا شي تفسير
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1
52 - رأي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:42
ثروة سمكية تستنزف من قبل الأتحاد الأوروبي لو إستتمر المغرب في الصيد والصناعة السمكية لنخفظت البطالة
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0
53 - soufian الجمعة 13 يوليوز 2018 - 19:43
و بالنسبة للاستهلاك المواطن لثروة السمكية غادي نلقاو راسنا 113عالميا. لاحول و لاقوة الا بالله المغربي جهدو ياكل غير سردين اما الانواع الاخرى كتصدر للخارج
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