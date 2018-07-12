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الرئيسية | مال وأعمال | الملك محمد السادس يطلق اسم "البُراق" على القطار فائق السرعة

الملك محمد السادس يطلق اسم "البُراق" على القطار فائق السرعة

الملك محمد السادس يطلق اسم "البُراق" على القطار فائق السرعة
هسبريس ـ يوسف لخضر
الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:00

أطلق الملك محمد السادس اسم "البُراق" على القطار فائق السرعة الذي سيربط بين الدار البيضاء وطنجة، ويرتقب أن يبدأ التشغيل التجاري له نهاية السنة الجارية.

وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية إن "القطار سيحمل اسم البراق، وهي تسمية لها رمزية كبيرة، تحيل على دابة مجنحة ترمز للسرعة والرحلة، وتترجم قيمًا قوية ثقافياً يحملها مشروع طموح يشكل اليوم مفخرة وطنية".

وأضاف المكتب، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قطار البراق يرمز إلى الحداثة والتقدم والابتكار، وهو بمثابة صورة للمغرب الذي اختار بناء مستقبل أفضل".

وبهذه المناسبة، أعلن ONCF عن إطلاق مباراة من أجل تصميم شعار خاص بـ"قطار البراق" في وجه أي شخص مبدع يرغب في بصم هذا المشروع المصمم من طرف المغاربة ومن أجل المغاربة.

وسيكون على الأشخاص الراغبين في المشاركة الاطلاع على المعلومات الأساسية والشروط المنظمة للمباراة، ابتداءً من السادس عشر يوليوز الجاري، على الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.

كما يمكن الاطلاع على المعلومات المرتبطة بالمباراة عبر صفحات المكتب الوطني للسكك الحديدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون آخر أجل لوضع المقترحات هو 31 يوليوز الجاري.

جدير بالذكر أن القطار فائق السرعة يخضع للمسات الأخيرة كي يدخل حيز الاستغلال خلال الثلث الأخير من السنة الجارية، وسيقدم العرض التجاري للقطار إلى المسافرين باقة تعريفية متنوعة وخدمات مبتكرة، ومخططاً غنياً للنقل ونظاما معلوماتيا حديثاً.

وكان المشروع، منذ يوم 19 يونيو الماضي، قد دخل مرحلة ما قبل الاستغلال المتمثلة في ترويض النظام بأكمله قصد اختبار مدى نجاعته في ظروف حقيقية لتشغيل وسير هذا النوع من القطارات، وهي خطوة اختبارية ضرورية تمكن من الوقوف على أي خلل محتمل لتعديله في حينه.

التشغيل التجاري لـ"قطار البُراق" سينطلق بعد مصادقة ومطابقة الخط من قبل مكتب دولي للتدقيق متخصص في هذا المجال، تماشياً مع المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية التي تحرص الدول الأوروبية على التقيد بها في عملية الترخيص للاستغلال التجاري لخطوط السرعة الفائقة.

من جهة أخرى، تتواصل أشغال إنجاز المحطات الجديدة للخط فائق السرعة بكل من طنجة والقنيطرة والرباط -أكدال والدار البيضاء-المسافرين، التي دخلت مراحلها النهائية، لتكون أيضا في الموعد كمراكز للحياة ومعالم حضرية داخل المدن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - عبد الباسط الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:20
نرجو أن يكون هدا الإسم فال خير على هدا البلد لكي يسرع في جميع المجالات وليس فقط القطار وان تكون السرعة القصوى أيضا في العدل والصحة والتعليم والعيش الكريم وحفظ الله لنا ملكنا بما حفظت به الذكر الكريم .
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10
2 - الورداني حميد الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:21
....ظهور البراق في اجمل بلد في العالم...
انطلاقة موفقة إن شاء الله متمنياتنا ان تليها انطلاقة أخرى في قطاعات كالصحة والتعليم و.....و....
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8
3 - عبده الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:21
سلام الله عليكم
اللهم زد وبارك
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5
4 - yassine الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:25
Und bonne Initiative
Mais le prix reste des voyages reste point d’interrogation !!!!
Un prix fixe ou comme dans les pays développés.
Il y a un prix fixe par trajet et il y a des prix promo. En Allemagne, France , Espagne, ... existe déjà. Tu fais Francfort paris à partir de 19€ ou 29€ sans carte de réduction bien sur Tu planifie en avance Et tu fais ta réservation online en avance (Sinon ça coûte prèsk 130€) . Comme ça tu es lié avec
ce train
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0
5 - مول حمص الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:25
الناس الآن أصبحت تسافر عبر الطائرات باثمنة بخسة مثلا داخل انا سافرت من امريكا لكندا ب 80$ فاقل من ساعة القطار الفائق السرعة بالنسبة لي فنكوش داخل صفقة بيع مع فرنسا
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3
6 - Amal الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:28
مزيان مبروك على الشعب. لكن كم كلف هذا القطار؟ كم من الديون وصلها المغرب بعد تكلفت هذا البراق؟ كم هي تكلفة السفر في هذا البراق؟ هل في متناول الشعب المدوخ؟ من ماذا ستسدد ديون هذا البراق؟ كلها أسئلة في ذهن الشعب ويريد اجوبه.
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14
7 - mehdi الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:28
أسماء العلماء احسن. تكريما لهم
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-3
8 - Ziryab الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:29
البراق يسير بسرعة عالية و المداويخ يسيرون بسرعة السلحفاة. و هكذا تتسع الهوة أكثر بين طبقة البراق و طبقة السلحفاة.
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12
9 - خليلوفيتش الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:30
في الحقيقة أعجبتني جملة في هذا المقال و هي حقيقة و لأول مرة يتم تشبيه المغرب و واقع المغرب و الجملة هي ((، وهو بمثابة صورة للمغرب ))فعلا قطارات المغرب صورة لواقع المغرب بدون تعليق
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7
10 - معاذ الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:31
اطلاقTGV يعتبر مشروعا مهما للمغرب . أتمنى ان تكون الاسعار منخفضة ليستغله الشعب المغربي بأكمله..
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3
11 - حاميدو الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:35
رأيت المحطات الجديدة المخصصة لمرور هذا القطار في كل من القنيطرة والرباط أكدال والدار البيضاء هي فعلا من الطراز الحديث ولكن عندما استقل القطار من محطة المدينة التي أسكن فيها أتساءل هل أنا في مغرب اخر ؟
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10
12 - wood الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:36
القطار صناعة فرنسية و المواد و المعدات الداخلة في صنعه كلها فرنسية ،و العربات تم استيرادها أيضا من فرنسا و كل هذه الأمور تتم بالعملة الصعبة ، بينما يقتصر دور المداويخ المغاربة في البحث عن اسم و شعار لهذا القطار ، في نفس الوقت يخرج علينا بعض الأغبياء ليصرحوا أن هذا القطار مفخرة للمغاربة!!!
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3
13 - متتبع الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:37
قبل إطلاق قطار البراق لابد من تجهيزه بكامرات متطورة للتعرف عن المخربيين المحتملين .. و إﻵ باي باي قطار البراق في أقل من سنة.
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4
14 - Ayman الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:40
سبحان الله دور دور دور ولن تجد أفضل من جمال الأسماء والمعاني الواردة في دين الإسلام.
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4
15 - الفاروق الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:41
اتمنى ان يكون البوراق في جميع المجلات في التعليم في الصحة في التنمية البشرية في كل ما يخص بالنهوض بوطننا الحبيب.شكرا
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7
16 - مغربي الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:43
نلتمس منكم سيدي المدير
تمديد هدا الخط عبر جرادة الى تينغير وخنيفرة وبني ملال وازيلال عبر ايت عبدي وصولا الى قلعة السراغنة
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10
17 - esprit libre الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:43
سيحمل اسم البراق، وهي تسمية لها رمزية كبيرة، تحيل على دابة مجنحة ترمز للسرعة والرحلة!!!

et après cette phrase

قطار البراق يرمز إلى الحداثة والتقدم والابتكار، وهو بمثابة صورة للمغرب الذي اختار بناء مستقبل أفضل

une contradiction 5 étoiles!!
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1
18 - Souhail الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:43
Oncf تبدع في المحطات لا في القطارات عيب و عار القطار الذي يربط بين مطار محمد الخامس و الدار البيضاء في تلك الحالة ، أظن أن السيد خليه يركب السيارة الفخمة و لا يركب في الخردة الا لأخذ الصور التذكارية
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3
19 - مروكي الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:44
و متى سيربط بين أكادير و باقي المدن الجنوبية الأخرى
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2
20 - londoner الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:46
ليس المهم الاسم بل ثمن الرحلات و هل ستكون في متناول الشعب.
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2
21 - سلاوي الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:46
وانا واقف امام قنطرة بروكلين العملاقة اللتي انشات عام 1826 اتاكد يقينا اننا فعلا دولة تنتمي للعالم الثالث
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6
22 - تعليق الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:46
نامل ان تكون الأشغال جيدة حتا لا يتوقف القطار او تبطأ سرعته بدعوة أن السكة لا تتحمل السرعة العالية للقطار
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2
23 - Hamid الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:46
البراق هو اسم الدابة التي حملت رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام الى المسجد الاقصى وهو كما وصفه الصحابة دون البغل وفوق الحمار
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1
24 - أبو ياسر الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:49
غريب ذلك التفسير الذي أعطاه المكتب الوطني للسكك الحديدية لكلمة البراق
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2
25 - يحي بوشيخي الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:49
خصنا قطار فائق السرعة لانتشال المغرب من الايادي الخبيثة.من مصاصي الدماء.من سراق قوت الفقراء .من صناع الفقر...
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4
26 - izm الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:52
'وهو بمثابة صورة للمغرب الذي اختار بناء مستقبل أفضل" علام هد المغرب لكم مغرب قطارات فائقة السرعة و السيارات الفارهة ولنا مغرب السجون والفقر المدقع. لك الله ياوطني الحبيب
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3
27 - youssef الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:52
البراق هذا أصبح صدأ عند الكثير من الدول ونحن نتفنن فقط في الاسماء . مثله مثل الطرام
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3
28 - عبدو الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:52
الناس الذين يقطعون السكة لازم ان ينتبهوا لان سرعة هاذ القطار يمكن أن تباغث الناس اللذين هم مجبرين على قطع السكة
وخير مثل على هذا هو القطار المسمى بعويطة كم قتل من المغاربة ربنا يستر
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3
29 - Mosi الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:55
سيخرج علينا كما العادة بعض العدميين ليتسالوا مستنكرين عن الملايير التي صرفت على المشروع هباءا وفي مقدمتهم العجيب wood الذي يتحذث الينا من بلاد الغرائب.. والهباء هو ادمغتهم القاصرة التي سنعطيها هذه المعلومة البسيطة علهم يفهموا...
هذا القطار سيركبه ناس سيؤدون ثمن السفر...اذن هو استثمار سيجني ارباحا خيالية ستغطي تكاليف انشاءه وستمول المرحلة الثانية التي ستجمع الدار البيضاء و مراكش...الزبائن هم من يقدر قيمة الوقت و الفضوليين الذين يريدون عيش التجربة...
خلاصة القول لا عزاء لمرضى الكريتيك...
البنية التحتية استثمار...
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-3
30 - aziz oz الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:56
البراق هي الدابة التي حملت الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج بسرعة البرق ومن هنا جاءت تسمية " البراق "
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2
31 - قطار الحياة الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:57
نريد أيضا الرعد و الآعاصير في محاربة الفساد و الظلم
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2
32 - moh الخميس 12 يوليوز 2018 - 19:58
هدا انجاز عظيم لصورة والبنية التحتية لاستقطاب الاسثتمارات الدولية بالرغم من حقد الانفصاليين والعدميين ويكفينا شرفا اننا اول دولة في افريقيا تنجز وستستعمل هده الوسيلة المتطورة فى تنقل مواطنيها
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-3
33 - قصة اليوم الخميس 12 يوليوز 2018 - 20:01
هذا القطار يشبه في شكله الزاحفة السامة ( كوبرا)
زاحفتنا في الشمال تقربنا المسافة وزاحفتكم في الجنوب تقربكم الموت كلاهما سامة ولكن سموم الشمالية من صنع البشر وتلكم من خلق الله.
ههههه امزح ولكن Tatsächlich
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2
34 - سلوكي الخميس 12 يوليوز 2018 - 20:02
الله. الملك جميل يحب الجمال.
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-5
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