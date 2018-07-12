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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يطلق اسم "البُراق" على القطار فائق السرعة
أطلق الملك محمد السادس اسم "البُراق" على القطار فائق السرعة الذي سيربط بين الدار البيضاء وطنجة، ويرتقب أن يبدأ التشغيل التجاري له نهاية السنة الجارية.
وقال المكتب الوطني للسكك الحديدية إن "القطار سيحمل اسم البراق، وهي تسمية لها رمزية كبيرة، تحيل على دابة مجنحة ترمز للسرعة والرحلة، وتترجم قيمًا قوية ثقافياً يحملها مشروع طموح يشكل اليوم مفخرة وطنية".
وأضاف المكتب، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قطار البراق يرمز إلى الحداثة والتقدم والابتكار، وهو بمثابة صورة للمغرب الذي اختار بناء مستقبل أفضل".
وبهذه المناسبة، أعلن ONCF عن إطلاق مباراة من أجل تصميم شعار خاص بـ"قطار البراق" في وجه أي شخص مبدع يرغب في بصم هذا المشروع المصمم من طرف المغاربة ومن أجل المغاربة.
وسيكون على الأشخاص الراغبين في المشاركة الاطلاع على المعلومات الأساسية والشروط المنظمة للمباراة، ابتداءً من السادس عشر يوليوز الجاري، على الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.
كما يمكن الاطلاع على المعلومات المرتبطة بالمباراة عبر صفحات المكتب الوطني للسكك الحديدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون آخر أجل لوضع المقترحات هو 31 يوليوز الجاري.
جدير بالذكر أن القطار فائق السرعة يخضع للمسات الأخيرة كي يدخل حيز الاستغلال خلال الثلث الأخير من السنة الجارية، وسيقدم العرض التجاري للقطار إلى المسافرين باقة تعريفية متنوعة وخدمات مبتكرة، ومخططاً غنياً للنقل ونظاما معلوماتيا حديثاً.
وكان المشروع، منذ يوم 19 يونيو الماضي، قد دخل مرحلة ما قبل الاستغلال المتمثلة في ترويض النظام بأكمله قصد اختبار مدى نجاعته في ظروف حقيقية لتشغيل وسير هذا النوع من القطارات، وهي خطوة اختبارية ضرورية تمكن من الوقوف على أي خلل محتمل لتعديله في حينه.
التشغيل التجاري لـ"قطار البُراق" سينطلق بعد مصادقة ومطابقة الخط من قبل مكتب دولي للتدقيق متخصص في هذا المجال، تماشياً مع المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية التي تحرص الدول الأوروبية على التقيد بها في عملية الترخيص للاستغلال التجاري لخطوط السرعة الفائقة.
من جهة أخرى، تتواصل أشغال إنجاز المحطات الجديدة للخط فائق السرعة بكل من طنجة والقنيطرة والرباط -أكدال والدار البيضاء-المسافرين، التي دخلت مراحلها النهائية، لتكون أيضا في الموعد كمراكز للحياة ومعالم حضرية داخل المدن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
انطلاقة موفقة إن شاء الله متمنياتنا ان تليها انطلاقة أخرى في قطاعات كالصحة والتعليم و.....و....
Mais le prix reste des voyages reste point d’interrogation !!!!
Un prix fixe ou comme dans les pays développés.
Il y a un prix fixe par trajet et il y a des prix promo. En Allemagne, France , Espagne, ... existe déjà. Tu fais Francfort paris à partir de 19€ ou 29€ sans carte de réduction bien sur Tu planifie en avance Et tu fais ta réservation online en avance (Sinon ça coûte prèsk 130€) . Comme ça tu es lié avec
ce train
تمديد هدا الخط عبر جرادة الى تينغير وخنيفرة وبني ملال وازيلال عبر ايت عبدي وصولا الى قلعة السراغنة
et après cette phrase
قطار البراق يرمز إلى الحداثة والتقدم والابتكار، وهو بمثابة صورة للمغرب الذي اختار بناء مستقبل أفضل
une contradiction 5 étoiles!!
وخير مثل على هذا هو القطار المسمى بعويطة كم قتل من المغاربة ربنا يستر
هذا القطار سيركبه ناس سيؤدون ثمن السفر...اذن هو استثمار سيجني ارباحا خيالية ستغطي تكاليف انشاءه وستمول المرحلة الثانية التي ستجمع الدار البيضاء و مراكش...الزبائن هم من يقدر قيمة الوقت و الفضوليين الذين يريدون عيش التجربة...
خلاصة القول لا عزاء لمرضى الكريتيك...
البنية التحتية استثمار...
زاحفتنا في الشمال تقربنا المسافة وزاحفتكم في الجنوب تقربكم الموت كلاهما سامة ولكن سموم الشمالية من صنع البشر وتلكم من خلق الله.
ههههه امزح ولكن Tatsächlich