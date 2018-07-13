رحو: الدولة مطالبة بالتركيز على "القرار الجهوي"

هسبريس ـ محمد لديب

أجمع المشاركون في لقاء نظم بالدار البيضاء، حول "النموذج التنموي الجديد للمغرب"، على أن المملكة بحاجة إلى نموذج تنموي جديد يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تطال المحيط الاقتصادي المحلي والدولي.

وأفاد المتدخلون والمشاركون في اللقاء بأن هناك إمكانية لتوفير خدمات مجانية وفي المستوى في مجالات التعليم والصحة، لكن الأمر مرتبط بالحكامة في مجال التسيير وتحصيل الضرائب.

وقال أحمد رحو، الرئيس التنفيذي لمصرف "سياش بنك"، إن المغرب من الدول التي تعمل على تطوير اقتصادها عبر تبني إستراتيجية للرفع من أداء النسيج المقاولاتي.

وأوضح المتحدث: "رغم النتائج الإيجابية التي صاحبت الإصلاحات التي تم تبنيها من طرف المغرب، فإن الحكومة مطالبة بالاضطلاع بدورها في مجال توفير الفضاء الملائم للأعمال وللمقاولات".

"يجب أن تلعب الدولة دورها كمقنن ومنظم، مع ضرورة التركيز على البعد الجهوي في اتخاذ القرارات"، يضيف أحمد رحو، مشددا على أن "التركيز على البعد الجهوي سيمكن من الإحاطة بالحاجيات المحلية للمقاولات والاقتصاد، والوصول إلى النموذج الاقتصادي الأمثل، واستحضار الدول التي حققت نسب نمو قياسية، كاللصين التي تسجل نسبة نمو قياسية تبلغ 10 في المائة".

وأفاد رئيس "سياش بنك" بأن "التركيز على التكنولوجيات الحديثة أصبح ضرورة قصوى، مع ضرورة العمل على مراجعة النظام الضريبي المغربي وإعادة النظر في طريقة توزيعه".