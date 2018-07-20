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الرئيسية | مال وأعمال | سعر صرف الدرهم يتقلّب أمام الأورو والدولار

سعر صرف الدرهم يتقلّب أمام الأورو والدولار

سعر صرف الدرهم يتقلّب أمام الأورو والدولار
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 14 يوليوز 2018 - 10:55

أفاد بنك المغرب أن سعر الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,43 في المائة، وتراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,77 في المائة في يونيو 2018 .

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية لشهر يوليوز 2018 ، أنه لم يبرم خلال شهر يونيو أي جلسة مناقصة في مقابل 19 عملية بيع بين شهري يناير وماي، بقيمة إجمالية بلغت 294 مليون دولار.

وعلى مستوى المبادلات بين الأبناك، أشارت النشرة إلى أن حجم المبادلات من العملات مقابل الدرهم استقر في متوسط قدره 16,4 مليار درهم، بزيادة 17 في المائة، مقارنة مع المتوسط المسجل بين يناير وماي من سنة 2018 .

وبخصوص عمليات الأبناك مع الزبائن فقد بلغ حجمها، حسب المصدر نفسه، 24,2 مليار درهما بالنسبة للمشتريات النقدية، و9,2 ملايير درهما بالنسبة لنظيرتها لأجل، مقابل 20,8 مليار درهما و 10,8 مليار درهما في المتوسط على التوالي خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية.

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