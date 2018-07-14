مهنيو نقل البضائع يلوحون بإعطاب التجارة في ميناء العاصمة الاقتصادية

هسبريس ـ محمد لديب

حذر مهنيون من فيدرالية النقل، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، من استمرار تفاقم الخسائر المادية التي تتكبدها شركات نقل البضائع عبر الحاويات في ميناء الدار البيضاء، بسبب البطء الذي تعالج به الملفات الرقمية المعلوماتية لأزيد من 2500 شاحنة عاملة في الأرصفة المينائية التابعة لمرسى المغرب.

وقال مهنيون عاملون في قطاع شحن البضائع إن رقم معاملاتهم اليومي تراجع بأزيد من 50 في المائة في الأسابيع الماضية، والتي صادفت تغيير النظام المعلوماتي الذي تعمل به الشركة المسيرة للميناء في مجال معالجة حركة مرور الشاحنات.

وأعطى المهنيون للمسؤولين المشرفين على تدبير وتسيير الميناء مهلة من أجل إيجاد حل سريع للعراقيل التي تواجههم في معالجة الإجراءات المسطرية بالسرعة المعتادة، كي تتيح لهم إنجاز مهامهم في الأوقات الزمنية الملائمة، قبل اللجوء إلى إضراب يشل أوصال الحركة التجارية بميناء الدار البيضاء.

محمد الرياحي، رئيس الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ، اعتبر أن حركة شاحنات نقل البضائع بميناء الدار البيضاء أصبحت شبه مشلولة نتيجة الأعطاب التقنية المتوالية التي تصيب النظام المعلوماتي الجديد، الذي حل محل النظام الأول بدون سابق إخبار، وفق تعبيره.

وأوضح الرياحي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الأعطاب التقنية المتوالية تسببت بشكل مباشر في تأخير عمليات الشحن والإفراغ بميناء الدار البيضاء، وأضاف: "الميناء يعرف حاليا حالة من الفوضى لدى شركة مرسى ماروك نتيجة الأعطاب المتكررة في النظام المعلوماتي الجديد، في غياب أي توصل أو حوار مع المهنيين لإيجاد الحلول لهذا المشكل العويص، ما تسبب في نفاد صبرهم جراء الانعكاس السلبي لهذا التأخير الدائم على نشاطهم ومقاولاتهم".

وقال عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن حالة الاحتقان التي يعرفها ميناء الدار البيضاء، وبالخصوص مع شركة مرسى ماروك، مرده انتقال هذه الشركة من تدبير معلوماتي أوروبي المنشأ إلى نظام معلوماتي جديد، كلف ملايين الدراهم، وتبين أن العاملين يفتقدون إلى إمكانية تدبيره بشكل سلس ووفق مواقيت زمنية معقولة.

وأضاف الشناوي: "هذا الأمر يطرح إشكالية تتمثل في كون مرسى ماروك لم تستعد لهذا الانتقال بشكل احترافي وجيد، ما أضر باقتصاد مقاولة النقل ومس بشكل مباشر بمصالحها"، وفق تعبيره ضمن التصريح نفسه.

ويؤكد المهنيون أن "الهفوات والتعثرات التي يعرفها هذا النظام لدى مرسى ماروك يترتب عنه تأخير وازدحام يكاد يشل حركة ونشاط الصناديق الحديدية ويؤثر على نشاط الناقلين؛ كما ترتبت عنه مشاكل مع المعشرين وأرباب البواخر والوكلاء البحريين وكل الفاعلين في التجارة الخارجية".

عادل ضحوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ، قال: "الناقلون الطرقيون بالميناء هم اليوم في حالة شبه توقف. ونحن نعمل حاليا على اتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة هذه الإشكالية، إلى جانب المشاكل الأخرى التي تواجهنا كمهنيين في مجال النقل الطرقي داخل الموانئ".

وأوضح ضحوكي أن هناك مجموعة من المشاكل الأخرى التي يتخبط فيها المهنيون، من ضمنها المطلب الذي لم يتحقق، والذي يهم إنشاء محطة للوقوف خاصة بشاحنات النقل الطرقي للبضائع بالميناء، رغم الوعود المتعددة التي تلقاها المهنيون، ما يزيد من معاناتهم وينعكس سلبا على المشهد العام بالميناء وحوله، وعلى السير داخله.