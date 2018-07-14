الاتحاد العام لمقاولات المغرب يستكمل مجلس إدارته

هسبريس ـ و.م.ع

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة صلاح الدين مزوار، اجتماعا خصص لاستكمال هيئاته للفترة الممتدة ما بين 2018 و2021.

و افاد بلاغ للاتحاد بأنه خلال هذا الاجتماع، في الدار البيضاء، عين المجلس أمينة الصندوق ونائبة أمينة الصندوق و الوسيط، وفقا لنظاميه الأساسي والداخلي.

كما صوت المجلس على إنشاء 23 لجنة موضوعاتية دائمة وعين رؤسائها ، وممثلتي جمعيات النساء المقاولات. وشرع المجلس في تشكيل مكتبه الذي تضمن، إلى جانب الرئيس ونائب الرئيس العام، و أمينة الصندوق ونائبة أمينة الصندوق، 7 نواب للرئيس ذووي أدوار تنفيذية، ومسؤولين على تتبع محاور الولاية.

وضمت لائحة نواب الرئيس المعينون كلا من دنيا الطعرجي وحكيم عبد المومن و خالد بن جلون، و طرافة مروان و أحمد رحو ومحمد طلال ومهدي التازي. بينما الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيجمع، قريبا، مجلسه الوطني للمقاولة لتعيين نواب رؤساء اللجان الموضوعاتية الدائمة.