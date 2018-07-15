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الرئيسية | مال وأعمال | جبهة إنقاذ "مصفاة المحمدية" تتهم الحكومة بعرقلة اشتغال المنشأة

جبهة إنقاذ "مصفاة المحمدية" تتهم الحكومة بعرقلة اشتغال المنشأة

جبهة إنقاذ "مصفاة المحمدية" تتهم الحكومة بعرقلة اشتغال المنشأة
هسبريس ـ محمد الراجي (صور: مصطفى بهلول)
السبت 14 يوليوز 2018 - 23:55

حمّلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية "سامير" لتكرير البترول الحكومة مسؤولية عدم التوصل إلى حلّ يُنهي توقّف مصفاة المحمدية عن الإنتاج بشكل نهائي منذ 21 مارس 2016، بسبب تراكم الديون والعجز عن الوفاء بالالتزامات.

وقال الحسين اليماني، عضو جبهة إنقاذ شركة "سامير"، في ندوة مساء اليوم السبت بالرباط، إن "حل مشكل مصفاة المحمدية لا يوجد بيد القضاء، بل بيد الدولة الواجب عليها أن توضح موقفها مما إن كانت تريد أن تستمر في صناعة تكرير البترول أم لا"، على حد تعبيره.

ووصف اليماني موقف الحكومة من مصفاة تكرير البترول بالمحمدية بـ"المشوش"، ذاهبا إلى القول إن هناك مستثمرين تقدموا بعروض لشراء المصفاة، لكن الحكومة لم تتجاوب معهم، وزاد موضحا: "هناك من فُتحت في وجهه أبواب التفاوض، وهناك من أغلقت في وجهه؛ ونحن نشك في وجود نية مبيّتة لتدمير مصفاة المحمدية".

واستطرد المتحدث بأنه حتى في حال وجود مستثمرين راغبين في اقتناء مصفاة المحمدية لتكرير البترول فإنهم لن يغامروا بدفع خمسة وعشرين أو ثلاثين مليار درهم، طالما أن موقف الدولة من صناعة تكرير البترول لم يوضح، مردفا: "يستحيل أن يغامر أي مستثمر بأمواله في هذا المجال طالما لم توضح الدولة موقفها".

ونبّهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لتكرير البترول إلى المخاطر الجمّة التي ستترتب عن استمرار توقف المصفاة عن العمل، أو تصفيتها. ولفت اليماني في هذا الإطار إلى أن احتياطي المغرب من المواد البترولية لا يتعدى 45 يوما، نظرا لضعف الطاقة الاستيعابية لشركات توزيع المحروقات؛ بينما يُلزم القانون بضرورة أن تصل المدة التي يغطيها المخزون إلى خمسة وستين يوما على الأقل.

وربطت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لتكرير البترول "سامير" بين ارتفاع أسعار المحروقات وتوقف المصفاة عن العمل، مُقدّرة هذه الزيادة بأكثر من درهم واحد، زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق؛ فيما قال اليماني إن خمس شركات هي التي تحتكر 80 في المائة من سوق توزيع المحروقات، "وهي التي تحدد الأسعار التي تبيع بها منتجاتها".

وفي وقت لازالت أسعار بيع المحروقات في المغرب تثير جدلا واسعا، بسبب ارتفاع أسعارها، قال اليماني إن "المعطيات التي تقدمها الحكومة إلى الرأي العام "ما شادّاش"، وتنطوي على غياب الوضوح"، وقدم أرقاما أكبر من التي تسربت من التقرير الذي أعدته اللجنة التي شكلها البرلمان، قائلا إن شركات توزيع المحروقات راكمت أرباحا بقيمة 21 مليارا خلال السنتين الأخيرتين.

واعتبر اليماني أن مصفاة تكرير البترول "سامير" لا غنى عنها بالنسبة للمغرب، لضمان أمنه الطاقي، قائلا: "المصفاة المغربية لتكرير البترول قادرة على تخزين مليوني طن سنويا، ما يمثل تسعين يوما من الاستهلاك الوطني من النفط ومشتقاته، وتستطيع أن تنتج ثمانين في المائة من حاجيات المغرب من الطاقة، منها خمسون في المائة من مادة الغازوال".

وفيما لم توضح معالم المصير الذي ستؤول إليه المصفاة المغربية لتكرير البترول بالمحمية، قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة إن توقفها عن الإنتاج ترتّبت عنه خسائر جسيمة، إذ خسرت خزينة الدولة 20 مليار درهم في المديونية المتراكمة على الشركة، مع نقص حاد في نشاط الميناء النفطي المحمدية، وتأثر الشركات العاملة فيه.

الخسائر المترتبة عن توقف مصفاة تكرير البترول بالمحمدية طالت أيضا فقدان مناصب الشغل. وحسب المعطيات الرقمية التي قدمتها الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير" فقد فقدَ 3500 شخص من عمال المناولة مناصبهم، ويُتوقع أن يتم تسريح 900 من الأجراء الرسميين.

وتعليقا على الأرقام المتعلقة بالخسائر المترتبة عن توقف مصفاة المحمدية لتكرير البترول، سواء الخسائر المالية أو المتعلقة بفقدان مناصب الشغل، قال العمراني، عضو الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول: "التفريط في مصفاة "سامير" هو استهتار بمصلحة البلد، سواء في بعدها الطاقي أو الإستراتيجي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سيف الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:24
أقول لأعضاء التنسيقية ان حل مشكل مصفاة لاسامير ليس بيد الحكومة . بل هو بيد السيد أخنوش المستفيد الأول من تحرير الأسعار و توقف التكرير.
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16
2 - مواطن الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:25
اينكم يامن انبريتم مدافعين متحمسين عن تضرر عمال ''سنطرال'' والفلاحين و .. اليس آلاف عمال ''لاسمير'' مغاربة ؟ ومتضررون ؟ .. وماذا عن ضياع وتضرر واهدار المال العام والثروة والخبرة الوطنية (التكرير والتصنيع ) ؟ اللهم ان هذا لمنكر .
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13
3 - hahay الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:25
ويتشردو هاد عمال لاسامير قاع ومبعد اش غايطرا يمشيو يطلبو معاشهم بدريهمات يعيشو ولادهم ويبلعو فمهم اساسا عمال لاسامير وجوه الزلط موالفين بالزلط ههه اتاي وخبز وزيت زيتون يلا جبروها ههه وحاجة اخرى شكون قاليهم يتزوجوا ويولدوا ياك هوما فقراء ومزاليط ولا غي كيطيروا من لمقلة خلي مهم يبيعوا هاد لولاد لي ولدوهم ويعيشوا بلفلوس لي غيتخلصو فيهم
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-9
4 - Adam الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:29
حكومة محكومة بضغوطات لوبيات الفساد وفي مقدمتها لوبي المحروقات الدي يتاجر بمستقبل المغاربة ...فإن تشتري البنزين بثمن منخفض في السوق العالمي وتبيعة للرعاع المغاربة بأضعاف مضاعفة فلا تمت عملية انقاد مصفاة المحمدية
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5
5 - غوبر فريد الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:29
مخطط معروف لتدمير هذه المؤسسة التي كانت تعتبر مفخرة البلد (bijoux de famille )لكن أيادي العبث بتواطء مع لوبي السلطة والفساد مع لوبي التحكم قرروا ان يعدموا هذه المنشأة لكي تبقى لهم السيطرة التامة على قطاع المحروقات في المغرب .
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3
6 - مكناسي الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:39
الحكومة عاجزة أمام اللوبي المتحكم في الطاقة بزعامة أخنوش. الكل ينتظر إشارة من الملك لإنقاذ لاسمير طالما أن أخنوش فطر مع سيدنا واحد النهار.
لك الله يا وطني.
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6
7 - مهماد الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:39
سكان المحمدية يعانون من ملوتاثSamir و Snep و غيرها . الآثار السلبية على البيئة والسكان كثيرة المحمدية مدينة ملوثة بإمتياز.
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0
8 - ghandi الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:39
اخطبوط المحروقات هاذشي علاش تقلبو الاحتكار والتحكم في القرارات التي تمس مصالحه اما المواطن لا محل له من لاعراب
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0
9 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:42
ابقاء محطة لاسمير على حالها يعتبر جريمة كبرى في حق الاقتصاد الوطني و امنه الطاقي و لا اعرف بالضبط سبب صمت الدولة عن اعدام هذه المحطة التي كانت تؤمن الامن الطاقي لبلدنا هل هناك اطراف مستفيدة من توقفها ام ان الامر يتعلق باشكاليات قانونية و غياب او خوف المستثمرين لكن مهما كان السبب لا يمكن القبول باعدامها و التفرج على تهالك معداتها يجب ايجاد الحل العاجل لانقادها خصوصا و انها الوحيدة في المغرب لا نملك محطات اخرى و بالمناسبة اوجه الشكر لهذه اللجنة الغيورة على مصالح الوطن.
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0
10 - محماد الليط مول الهوندا الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:44
بما انني لا أفقه في القانون أو الاقتصاد فإني اقترح زيادة على اقتراحات اللجنة أن يشارك خبراء في الطاقة والمالية والقانون في حل مشكل هذه المعلمة التاريخية ..يجب اتخاذ قرارات جريءة تصب كلها في خدمة الصالح العام.. حل مشكل المصفاة سوف تكون له مزايا إيجابية اجتماعيا على صعيد ارجاع العمال إلى عملهم واستئناف الشركات التي لها علاقة بالتكرير..وعلى ميناء ومدينة المحمدية ..وعلى جيوب المواطنين بتخفيض اسعار المحروقات.. وجب العمل الجدي الصريح بمشاركة جميع الفعاليات خصوصا أن بلادنا تزخر بمختصين في جميع المجالات بما فيها خبراء المالية والطاقة .. على بركة الله.. وبسرعة نحن في انتظار نتاءج الدراسات والمقترحات التي ستعود بالنفع على المواطنين.
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0
11 - مهماد الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:46
سكان مدينة المحمدية قرابة 800 000 نسمة ومصفات Samir تشغل قرابة 1% منها و هي الملوث الأول في المدينة. يجب اخد رأي السكان قبل التفكير في إعادة تشغيلها.
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-1
12 - بناصر الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:54
il ne sera jamais compréhensible l’abandon de la SAMIR par l'Etat . et comment peut -on comprendre
qu'un pays comme le Maroc abandonne la seule raffinerie du pays. Il faut nationaliser cet important
. établissement et remettre en service celle de sidi
. Depuis le début l'opération sentait le fiasco complet .
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