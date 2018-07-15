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الرئيسية | مال وأعمال | اتفاق الصيد البحري المغربي الأوروبي يصل النهاية

اتفاق الصيد البحري المغربي الأوروبي يصل النهاية

اتفاق الصيد البحري المغربي الأوروبي يصل النهاية
هسبريس من الرباط
الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:14

ينتهي العمل باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الأحد، دون إعلان الطرفين التوصل إلى تجديده.

منابر إعلامية إسبانية ذكرت في تقارير لها أن الاتفاق اكتمل دون توصل الطرفين إلى توقيع اتفاق يمطط هذه المعاملة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت، شهر فبراير الماضي، قرارا مثيرا للجدل بخصوص استثناء سواحل الصحراء من اتفاق الصيد.

من جهة أخرى؛ يتفاوض المغرب مع الاتحاد الأوروبي متشبثا بأن الاتفاق لن يتم إبرامه مجددا إن لم يكن مهتما بمياه الواجهة الأطلسية للأقاليم الجنوبية.

جدير بالذكر أن الاتفاق المنتهي أمده اليوم قد دخل حيز التنفيذ سنة 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وينتهي العمل به في 15 يوليوز 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الخير في الواقع . الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:31
المتضرر من فشل الإتفاق لن يكون المغرب في كل الأحوال . المغاربة يقولون كبرها تصغار . وشؤون المغرب ستسير بشكل عادي بالإتفاق او بعدمه .
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3
2 - عادل الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:36
لاأدري لماذا الاروبيين يعقدون المسالة أكثر من اللازم ماعليهم الا كراء سفنهم العاملة في المياه المغربية للصيادين المغاربة وبالتالي هذه السفن ستحمل العلم المغربي وكل ماستصيده يباع الى الاروبيين وتحل المسألة بهذا الشكل و السلام.
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-4
3 - Hanane Hanane الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:41
السيادة خط أحمر .. والمغرب مستعد لفسخ اتفاق الصيد . قالها السيد اخنوش وهذا هو الصح
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-10
4 - amal lmir الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:42
نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما.
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-10
5 - mr anonymous الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:42
لا نريد اتفاقا للصيد البحري.. كفى استغلالا لثرواتنا الوطنية... المواطن له الحق في الاستمتاع بنصيبه من خيرات البحر ...
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18
6 - nasser karim الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:44
لن يكون المغرب لقمة سائغة لأوربا ،فالصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه...و الشعب غني بملكه
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-1
7 - Hassan jawadi الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:46
السيادة اولا ..هذا هو كلام السيد الوزير فلا خوف على هذا الملف ، بالتوفيق و السداد.
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-3
8 - azad meryam الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:51
أخنوش كان واضحا في خطابه كرامة الوطن فوق كل اعتبار ولن نقبل ان يتم الضغط على المغرب باي سبب من الاسباب والي يخرجنا وفمصلحتنا هو الي غيكون.
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0
9 - moh الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:52
حكام الجزائر هم الدين يتكلفون بجميع مصاريف المرتزقة الدين لا يتوفرون على اي دخل بمععنى ان كل مناوراتهم ضد المغرب تمول من اموال الجزائريين وفي النهاية سينفرد المغاربة بالتمتع اسماك محيطهم دون مزاحمة من الاوربيين
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0
10 - افران اطلس المتوسط الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:55
اتفق مع 1 - الخير في الواقع
راهليكون في علمكم المتضرر الاكبر هو الاتحاد الاروبي . سوف يكون عنده نقص في الاستراد السمك والثمن سوف يرتفع على الزبون هنالك سوف يتخلى عليها . اما المغرب ما ربح ما خسر في القضية . لهذا يجب رفع السعر للاسطياد الاسماك في مياهنا . لان الاتحاد الاروبي يشتري منا ب 30 مليون اورو زائد 10 مليون اورو كمعاونة المجموع سنويا 40 مليون اورو بما ان المغرب يخصه مضاعفاة هذا العدد اكثر من ثلاثة مرات . لهذا
il faut négocier le prix dis a présent car, dans quelques années il n'aura plus de poisson dans nos eaux il faut pensé a cela les européens vont tout ramassé
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0
11 - amouri ilyas الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:56
انتهى زمن الاستفزازات والسياسة المغربية اصبحت اقوى الان ،وخاصة ان هذا القطاع بالذات في ايدي امينة يحسنون التسيير والتدبير ....فما عليهم  إلا شراء حوت المغرب بأكمله من طنجة الى الكويرة أو عدم التجديد معهم بصفة نهائية وسوف يأتون مجبرون على التوقيع.انتهى زمن الاستفزازات......
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12 - farid baraka الأحد 15 يوليوز 2018 - 00:58
السيادة خط أحمر.. والصحراء مغربية وستبقى مغربية
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0
13 - مواطن غيور الأحد 15 يوليوز 2018 - 01:01
نطمح أن يحقق قطاع الفلاحة والصيد البحري الأفضل ويتم بذل المزيد من المجهودات على الرغم أن ما تحقق يظل جيدا اليوم، لكن يجب ان لا ننسى أن وحدتنا الترابية فوق كل اعتبار
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