اتفاق الصيد البحري المغربي الأوروبي يصل النهاية

هسبريس من الرباط

ينتهي العمل باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الأحد، دون إعلان الطرفين التوصل إلى تجديده.

منابر إعلامية إسبانية ذكرت في تقارير لها أن الاتفاق اكتمل دون توصل الطرفين إلى توقيع اتفاق يمطط هذه المعاملة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت، شهر فبراير الماضي، قرارا مثيرا للجدل بخصوص استثناء سواحل الصحراء من اتفاق الصيد.

من جهة أخرى؛ يتفاوض المغرب مع الاتحاد الأوروبي متشبثا بأن الاتفاق لن يتم إبرامه مجددا إن لم يكن مهتما بمياه الواجهة الأطلسية للأقاليم الجنوبية.

جدير بالذكر أن الاتفاق المنتهي أمده اليوم قد دخل حيز التنفيذ سنة 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وينتهي العمل به في 15 يوليوز 2018.