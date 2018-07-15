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كُتّاب وآراء
اتفاق الصيد البحري المغربي الأوروبي يصل النهاية
ينتهي العمل باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الأحد، دون إعلان الطرفين التوصل إلى تجديده.
منابر إعلامية إسبانية ذكرت في تقارير لها أن الاتفاق اكتمل دون توصل الطرفين إلى توقيع اتفاق يمطط هذه المعاملة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت، شهر فبراير الماضي، قرارا مثيرا للجدل بخصوص استثناء سواحل الصحراء من اتفاق الصيد.
من جهة أخرى؛ يتفاوض المغرب مع الاتحاد الأوروبي متشبثا بأن الاتفاق لن يتم إبرامه مجددا إن لم يكن مهتما بمياه الواجهة الأطلسية للأقاليم الجنوبية.
جدير بالذكر أن الاتفاق المنتهي أمده اليوم قد دخل حيز التنفيذ سنة 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وينتهي العمل به في 15 يوليوز 2018.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
راهليكون في علمكم المتضرر الاكبر هو الاتحاد الاروبي . سوف يكون عنده نقص في الاستراد السمك والثمن سوف يرتفع على الزبون هنالك سوف يتخلى عليها . اما المغرب ما ربح ما خسر في القضية . لهذا يجب رفع السعر للاسطياد الاسماك في مياهنا . لان الاتحاد الاروبي يشتري منا ب 30 مليون اورو زائد 10 مليون اورو كمعاونة المجموع سنويا 40 مليون اورو بما ان المغرب يخصه مضاعفاة هذا العدد اكثر من ثلاثة مرات . لهذا
il faut négocier le prix dis a présent car, dans quelques années il n'aura plus de poisson dans nos eaux il faut pensé a cela les européens vont tout ramassé