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الرئيسية | مال وأعمال | "الاتحاد للطيران" تطلق أصنافاً جديدة من المنتجات

"الاتحاد للطيران" تطلق أصنافاً جديدة من المنتجات

"الاتحاد للطيران" تطلق أصنافاً جديدة من المنتجات
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 05:46

أطلقت شركة الاتحاد للطيران، إلى جانب خدماتها المجانية والقائمة الجديدة للمنتجات المتوفرة للشراء على متن الطائرة، أصنافاً إضافية من المأكولات والمشروبات، لتقدم بذلك خياراً أكبر للمسافرين على الدرجة السياحية وتزيد من رفاهية تجربتهم في السفر.

وتتضمن القائمة الجديدة، وفق بلاغ للمجموعة تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، منتجات إماراتية مثل Munchbox وFreakin’ Healthy، التي تقدم خيارات مأكولات صحية أكثر باستخدام مكونات طبيعية، من دون سكر إضافي ومن دون أي تعديل جيني. كذلك، تتوفر مقرمشات البطاطس والخضروات من ماركة Hunter الفاخرة التي تقطع يدويا ولا تضم أي ملونات غذائية أو مواد حافظة أو دهون، ولم يتم تعديلها جينياً.

في هذا الشأن، قالت ليندا سيلستينو، نائبة الرئيس لشؤون تطوير وتقديم تجارب الضيوف بالاتحاد للطيران: "نبحث دوماً عن سُبل جديدة لمنح ضيوفنا المزيد من الراحة والتحكم في تجارب سفرهم، من خلال توفير منتجات فاخرة وفريدة من نوعها"، مضيفة: "أطلقنا مجموعة مستلزمات السفر الإضافية المتوفرة للشراء على متن الطائرة في دجنبر 2017، وقد لاقت رواجاً كبيراً".

وأصبح بإمكان محبي الوجبات الخفيفة، يقول البلاغ، الاستمتاع بالفوشار بنكهة الكاراميل المملح خلال مشاهدة الأفلام، أو تذوق الشوكولاته الساخنة الفاخرة، أو اختيار أي لوح من ألواح الوجبات الخفيفة الخالية من الغلوتين، القمح أو منتجات الألبان، معلنا أن المنتجات الإضافية ستتوفر على الرحلات الطويلة وفائقة المدى بأسعار مناسبة.

كما ستسمح الخدمات الجديدة للضيوف، تورد المجموعة، بالاطلاع على قائمة العروض الجديدة عبر نظام الترفيه على متن الطائرة.

وتقدّم الاتحاد للطيران مجموعة من الخدمات المتطورة للضيوف المسافرين على الدرجة السياحية، بما في ذلك إمكانية الدخول إلى قاعات الانتظار مقابل رسم مخفض واستئجار سيارة مع سائق في عدد من المطارات على شبكة الاتحاد العالمية، وحجز المقعد المجاور الشاغر أو المقعد بمساحة إضافية للساقين.

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