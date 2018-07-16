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الرئيسية | مال وأعمال | بروكسل تحتضن جولة "إنقاذ" اتفاق الصيد البحري وسط ترقب أوروبي

بروكسل تحتضن جولة "إنقاذ" اتفاق الصيد البحري وسط ترقب أوروبي

بروكسل تحتضن جولة "إنقاذ" اتفاق الصيد البحري وسط ترقب أوروبي
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:00

غادَرتْ آخرُ الأساطيل الأوروبيّة المياه المغربية، بعد انتهاء مدة العقد الجامع بين الرباط والاتحاد الأوروبي، لكن الأوْساط الرسمية في بروكسيل مازالتْ تبْحثُ بدْءَ مفاوضات جديدة تبدّدُ بها الشُّكوك التي أثْخَنَت الأوروبيين مُؤخراً؛ فقد أفادت مصادر إسبانية بأن "مناقشات تجري حاليا في العاصمة البلجيكية، وستُستأنف الأسبوع المقبل"، مضيفة أن "الطرفين متفائلان".

وفي وقت يلتزم فيه المفاوضون الرَّسميون المغاربة والأوروبيون الصمت حيال سيْر المُفاوضات التي جرت منذ أبريل الماضي بين الرباط وبروكسيل، أوردت مصادر مقربة من الملف، نقلاً عن وكالة "إيفي" الاسبانية، أن "الأوروبيين والمغاربة مقبلون على جولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرتقب أن تنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل"، موردة أن "التفاؤل يسود الطرفين من أجل توقيع اتفاق جديد".

وتعطَّلَت عجلةُ المفاوضات في المرحلة الثالثة من المسلسل التفاوضي التي همّت مناقشة الشق التقني بعدما ظل المغرب متمسكا بمطلب الرفع من القيمة المالية لأي اتفاق جديد محتمل، لكنَّ الشق السياسي كان له أيضاً تأثير كبير في تقدم المشاورات؛ إذ يتشبثُ المغرب بسيادته على مياه الصحراء، مُعلناً أنه "لا يمكن توقيع أي اتفاق خارج هذا النطاق".

وفي هذا السياق، ذكر موقع "كنال سير" الإسباني أن الجزء السياسي كان هو الأكثر تعقيدا خلال المفاوضات التي انطلقت خلال شهر أبريل الماضي، وتمثلت العقبة الأهم في قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير الماضي، الذي يستثني مياه الصحراء من الاتفاق، وهو ما يرفضه المغرب، ويعتبر السيادة على مياه الإقليم المتنازع عليه خطا أحمر.

وسبق لمسؤولين إسبان أن أشاروا إلى أن المغرب طلب تعويضات مالية تصل إلى 80 مليون يورو سنويا، علما أن المملكة كانت تحصل على 40 مليون يورو سنويا بموجب اتفاق سنة 2014.

وحذَّر رئيس الاتحاد الأندلسي لرابطات الصيادين، مانويل فرنانديز، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، من مغبة فشل تجديد الاتفاق، وقال إن هذا الأمر "سيزيدُ الضغط على خليج قادس، لأن القوارب الإسبانية التي ستغادر المياه المغربية ستضطر للصيد بالمنطقة إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد".

وتابع أن السفن التي تعمل في المغرب "لديها تراخيص مزدوجة تمكنها من الصيد في مياه خليج قادس ومياه دولة أخرى"، وأوضح أن السفن التي ستكون معنية بمغادرة المياه المغربية يبلغ عددها 90 سفينة، وسيعود معظمها إلى العمل في المياه الإسبانية، وأكد أن المساعدات التي وعدت الحكومة الإسبانية بتقديمها للسفن المتضررة قد تستغرق أكثر من أربعة أشهر لإخراجها إلى أرض الوجود.

ووفقًا لأرقام الاتحاد الإسباني للصيد البحري، فقد استفاد قطاع الصيد الإسباني من 49 ترخيصًا (35 قاربًا أندلسيًا و10 قوارب كنارية، و4 قوارب غاليسية) في عام 2018، تضم 534 من أفراد الطاقم، 107 منهم من المغاربة.

وأبرز محمد ناجي، باحث مغربي مختص في الصيد البحري، أن نهاية اتفاقية الصيد سيكون لها أثر سلبي على الأسطول الأندلسي، في حين لن تتسبب في خسائر كبيرة للجانب المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - حميد الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:14
طلبو من الله لهلا يسهل فيها الخوت
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66
2 - H MEN الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:15
هابشوية,خليو الحوت يعيش ويرتاح,سنين والحوت تيتصيد بشبكات ممنوعة من طرف الاسبان والبرطقيز والمغرب اخر من يعلم
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48
3 - الراي الجزائري الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:15
جزائر الشر وراء مناورتها اليومية ومقالبها لامنتهية ضد لقمة العيش للمغاربة..وتتمني :::ومن مخطاطتها منفذ بحري علي المحيط الاطلسي..فهي علي اثصال دائم من حلفائها في الاتحاد الاوربي وارشاءهم من اجل افشال اتفاق الصيد..
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-42
4 - الاخطل الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:15
تم حرماننا من خيرات البحر بسبب هذه المفاوضات. اتمنى ان تفشل هذه الصفقة المهينة حتى يتسنى للمغاربة تذوق اسماك بحرهم من طنجة الى الكويرة
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50
5 - جميل جدا الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:15
مصائب قوم عند قوم فوائد

على الأقل سنتستفيد هده الفترة من خيرات بحورنا بتمن منخفض ألى أن تأتي الشطابة الأروبية بعد الأتفاق التي لاتترك في البحر سمك لأهله

علما أن كلما كتر العرض أنخفض التمن وأذا قل أرتفع

لكن السؤال يبقى أين تذهب تلك الملايير تمن هده الأتفاقية فالشعب لا يستفيذ لا من السمك ولا من عائد الأتفاقية

والله أنهم الرعاة ونحن البهائم
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30
6 - صنطيحة سياسة الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:19
هدا علاش مشات المغربية فال لبروكسيل تتجسس واش أوروبا غادي يجددو الاتفاقية أو الا
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-2
7 - محمد العسالي الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:20
الكل متحمس لهذا الإتفاق قمة البلادة. نعطي أسماكنا للأوربيون ماذا سيستفيد المواطن
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24
8 - سردينى الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:22
اترجى من الله العلي القدير أن تفشل هده الإتفاقية على الأقل يبقى السمك في البحر و يكون ثمن السردين في متناول الجميع هدا كل شيء أتمناه
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12
9 - Hanane Hanane الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:22
لسيادة خط أحمر .. والمغرب مستعد لفسخ اتفاق الصيد . قالها السيد اخنوش وهذا هو الصح
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-5
10 - المواطنة الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:23
نريد.من.الدولة.ان.لاتبيع.اسماكنا.
لاين.كان.انها.ثروة.وطنية.وفي.ملك.
الشعب.والى.الشعب.ورزقه.وقوته.اليومي.
وليس.ملك.المستغلين.فعلا.سنموت.جوعا.
انبعنا.اسماكنا.لغيرنا.
وبيعوا.كل.شيء.الى.الاسماك.والكرامة.
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6
11 - amal lmir الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:23
نحن نثق في وزير الصيد البحري ، الذي يستحضر مصلحة الوطن دائما.
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-10
12 - tazi الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:24
Quelqu’un peut m’expliquer la valeur rajouté de cet accord de pêche sur le peuple marocain ? Le prix des poissons est trop cher et la vie au Maroc est la même sans ou avec cet accord, donc a quoi sert d’avoir de l’argent des mers qui appartiennent au peuple marocain!!!
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0
13 - nasser karim الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:24
لن يكون المغرب لقمة سائغة لأوربا ،فالصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه...و الشعب غني بملكه
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0
14 - abdou الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:26
خليو المساكين يشبعو حوتهم.خيرنا ياكلو غيرنا حرام والله حرام
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3
15 - عبدالصمد الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:26
اتفاقية الصيد مهمة بالنسبة للمغرب و خاصة انها مصدر للعملة الصعبة و احتياطي العملة الاجنبية...ولكن بالنسبة باوربا اهم وبكثيررررر.
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-5
16 - رشيد الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:26
ياربي ميديرو شي اتفاق اتمنى ذلك من قلبي
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3
17 - Younes-Painter الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:26
واش كاينا شي دولة فالعالم كاتكري مياهها الاقليمية مقابل 50 مليون دولار ليتم شفط كل اسماكها كبيرا و صغيرا بقيم ملايير الدولارات؟؟؟ ثم لماذا هذا الانبطاح للاوروبيين و الخوف منهم،؟ لماذا الاساطيل الاوروبية فقط و منع الصينيين و اليابانيين و الروس لخلق نوع من التوازن في ميزان علاقاتنا ؟؟؟؟
الا ما جددوش هاد الاتفاقية بالسلامة ب شحال غادي يولي داير الحوت يمكن شي 1500 درهم للكيلو. المغرب يتجه بسرعة كبيرة للهاوية للاسف
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4
18 - فاتيحة الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:27
المغرب اكيد سيربح الرهان في اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوروبي بفضل رجال قادوا مفاوضات بنفس دبلوماسي قوي وارادة لا ولن تزحزحها رياح اعداء النجاح.
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-3
19 - Hassan jawadi الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:27
كرامة الوطن فوق كل اعتبار ولن نقبل ان يتم الضغط على المغرب باي سبب من الاسباب والي يخرجنا وفمصلحتنا هو الي غيكون.
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1
20 - خديجة الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:27
الاتحاد الأوروبي عندو مصلحة كبيرة في تجديد الاتفاقية اكتر من المغرب إلا بغا يشتري الحوت بنفس الكمية لي كيصيدها من البحر ديال المغرب اتكلفو أضعاف عشرة المرات وكذلك كيوفر الشغل لليد العاملة ووو...لكن لن يتحقق هذا الا بوجود صحرائنا .
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1
21 - ammouri ilyas الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:28
انتهى زمن الاستفزازات والسياسة المغربية اصبحت اقوى الان ،وخاصة ان هذا القطاع بالذات في ايدي امينة يحسنون التسيير والتدبير ....فما عليهم  إلا شراء حوت المغرب بأكمله من طنجة الى الكويرة أو عدم التجديد معهم بصفة نهائية وسوف يأتون مجبرون على التوقيع.انتهى زمن الاستفزازات......
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0
22 - فاطمة الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:28
يجب على المغرب أن يضغط على أوروبا ويشترط عليهم على أن لا يتطاولو على السيادة المغربية في أي اتفاق معهم عاش الملك الله للوطن الملك
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0
23 - من اسبانيا الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:29
الحمد لله احنا في موقف قوة ، خاص في شويا ديال تخراج العينين صافي براكا من الضسارة.
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2
24 - azad meryam الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:30
السيادة خط أحمر.. والصحراء مغربية وستبقى مغربية
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1
25 - مغربي حر الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:30
أتمنى أن تطول مدة المفاوضات لكي يعرف الإتحاد الأوروبي أن المناورة ضد المغرب في ملف الصحراء ستضره لا المغرب.
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0
26 - فدوى الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:30
حنا المغربى ميخلعنا تواحد حنا قادين بريوسنا
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2
27 - ghita الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:31
السيد عزيز أخنوش سبق واتخذ قرار شجاع ونحن معه ونثق فيه ، السيادة المغربية لا تناقش.
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0
28 - farid baraka الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:32
مجهود كبير يبدله السيد الوزير من اجل جعل هذا الملف في صالح المغرب مشكور.
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0
29 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:32
المغرب سيكون هو الرابح الاول و الاخير سواء اتفق مع الاوروبيين او لم يتفق معهم ففي حال فشل المفاوضات ستكون فرصة لاسماكنا كي تتكاثر و تزداد سمنة و جودة و ان نجحت المفاوضات سنضرب عصفورين بحجر واحد الاستفادة من مداخيل الاتفاقية التي تقدر بمئات الملايين من الاورو ثم توجيه ضربة موجعة للنظام الجزائري الذي سيكون هو الخاسر الاكبر بعد ان تبخرت الاموال التي صرفها على المحامين الاوروبيين الذين انتديهم للدفاع عن خرافته و كذالك على موظفي المحكمة الاوروبية فالاسماك المغربية مطلوبة في الاسواق و المطاعم العالمية و سيعمل الاوروبيين كل ما في وسعهم لتجديد الاتفاقية لكن يواجههم كبرياء مغربي هذه المرة هناك شروط صارمة وجب عليهم الامتثال لها و ان كان لهم راي اخر فاليتفقوا مع دولة تندوف الوهمية لتصدر لهم عقارب و افاعي حمادة تندوف لتعوضهم عن الاسماك المغربية او يطلبوا المساعدة من الجزائر الحاضن لها لتشتري لهم الاسماك التي يحتاجونها من دول اخرى و هذا ممكن لانه اعتاد على هدر اموال شعبه من اجل دولته التندوفية الخرافية على العموم اسماكنا ستبقى في مياهنا و من اراد التمتع بها و التلذذ بمذاقها ما عليه الا الخضوع لنا
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-1
30 - ياسين الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:33
ماداما ليس هناك اضرار من الجانب المغربي في حالة عدم تجديد الترخيص فالحمد لله .فاليدهبو الى مياههم للصيد فيها ويتركوننا نغنم بخيراتنا ..
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1
31 - essaid الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:33
العجب،كل هذا اللغط من اجل 40 مليون اورو ،بمعنى 40 مليار (وناري تشوهنا )لم نصل حتى ربع صفقة نيمار ،الاخير اغلى من ثروات بحرين ،
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1
32 - سمير العتماني الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:34
المغرب دائما في موقف قوة من المفاوضات ولنا كامل الثقة في كفاءاته
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0
33 - كاميرا خفية الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:34
الصيد البحري يعتبر ثروة للمغرب.. و خاص افرض الشروط.ديالو
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1
34 - فيصل 21 الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:35
وزارة اخنوش تتحرك من اجل حل هذا الملف و تمكين المغرب من موارد مالية مهمة.
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0
35 - عمر افود الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:36
المغرب بإستطاعته ان يحصد مكاسب كبيرة في مجالي الفلاحة و الصيد البحري
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0
36 - كريمة اناس الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:37
المغرب بفضل جودة منتوجاته سيفرض نفسه على الاتحاد الاوروبي و يتوفر على رجالات يدافعون عن هذا الموقف
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0
37 - خليل الاسمر الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:37
نحن نعلم جيدا أن قطاع الصيد البحري يشرف عليه ناس ذو كفاءة عالية ويتسمون بالمعقولية ، اكيد اي اتفاقية ضد مصلحة الوطن ستكون مرفوضة
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0
38 - رقية بنت مبارك الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:38
واش عرفتو شحال ديال الفلوس تيدخل الصيد البحري المغربي فساعة واحدة. داكشي علاش المغرب غيتضرر
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-1
39 - اسراء المغور الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:38
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ...شاء من شاء وأبى من أبى ....ونحن متمسكين بهذا وخاصة أن بلدنا الغالي وراءه ناس ذات كفاءة عالية ولن يتخذون اي قرار الا اذا كان فصالح الوطن والمواطنين
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0
40 - الشيماء الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:39
المغرب اكيد سيربح الرهان في اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوروبي بفضل رجال قادوا مفاوضات بنفس دبلوماسي قوي وارادة لا ولن تزحزحها رياح اعداء النجاح.
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-1
41 - كريم السوني الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:39
اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوربي و المغرب ما هو الا امتداد للعلاقة السياسية و الاقتصادية بين البلدين فحرص الوزارة المعنية على هذه الخطوة هدفها تطوير الشراكة و الاستثمار و التعاون الاجتماعي و الاقتصادي و الحرص على العلاقة المتوازنة بين البلدين و أي تدخل سلبي من أي جهة لن يغير هاته الاتفاقية 
فمصلحة الوطن فوق الجميع
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-1
42 - gdim izik الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:40
وعندما يتفق الجانبان ويوقعان سوف تكون عقبة اخرى متمثلة في تصويت البرلمان الاوروبي هناك سوف يرفض لان المنظمات الانسانية جلها يعارض تجديد الاتفاق
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1
43 - كربمة تاتيم الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:41
نطلب من اخنوش التدخل العاجل في هذا الملف الحارق.
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-1
44 - mohamed Rabat الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:41
الاتحاد الأوروبي عندو مصلحة كبيرة في تجديد الاتفاقية اكتر من المغرب إلا بغا يشتري الحوت بنفس الكمية لي كيصيدها من البحر ديال المغرب اتكلفو أضعاف عشرة المرات وكذلك كيوفر الشغل لليد العاملة ووو...لكن لن يتحقق هذا الا بوجود صحرائنا .
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-1
45 - ابو فيصل الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:44
فعلا، أوروبا شريك إقتصادي للمغرب. هذه سنة الحياة، مبنية على التبادل التجاري. وكل طرف يخدم مصالحه.
نحن لا يتحكم فينا أحد. قراراتنا نتخذها بموازاة مع مصالحنا. بالتوفيق لكل من يسهر على هذا الملف الصعب
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46 - لحسن الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:45
لهلا اسهل فهاد التفاقية قتلتوا الثروات البحرية البلاد بمساعدة اللوبيات الفساد ونحن الشعب في الفقر كأننا في الصومال ونحن ولله الحمد خيرات وثروات في البلاد ولم ندق طعمها حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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47 - متفائل الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:45
الماء والشطابة تالقاع البحر بلا رجعة لهلا اسخر فداك الاتفاق ديال 2 ريال يلاه انشبعوا
فحوتنا مزيان
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0
48 - Italie الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:47
يجب على المغرب أن يضغط على أوروبا ويشترط عليهم على أن لا يتطاولو على السيادة المغربية في أي اتفاق معهم عاش الملك الله للوطن الملك
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0
49 - راندة الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:50
ام غالي:
تحياتي المسؤولين على هذه القضية...لن نتنازل والسيادة خط احمر. واوربا الا محتاجة لما مرحبا لكن بشروطنا.
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0
50 - Mohamad mazine الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:51
لو كنت مسؤولا لعرضت على الأوربيين دفع 80 مليون أورو للصيد في كل سواحل المملكة أو دفع مليار أورو للصيد من طنجة إلى حدود شواطيء افني لأنهم لايفهمون سوى لغة الابتزاز
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