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الرئيسية | مال وأعمال | دبلوماسية الاتحاد الأوروبي تدعم الشراكة مع المغرب

دبلوماسية الاتحاد الأوروبي تدعم الشراكة مع المغرب

دبلوماسية الاتحاد الأوروبي تدعم الشراكة مع المغرب
هسبريس ـ و.م.ع
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:00

صادق مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين في بروكسل، على قراره بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة المغربية بشكل يدمج الصحراء صراحة.

الأمر يتعلق بإجراء يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء ضمن النصوص.

واعتبر مصدر من المجلس أن هذا القرار يهدف، في نفس الوقت، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات.

وأبرز المصدر ذاته أن قرار وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، سيمكن الاتحاد، أيضا، من " مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - حمودي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:20
ودلك لان الاتحاد الاوربي يستفيد من السمك المعربي بتمن بخص ويستفيد من لعب المغرب لدور الشرطي في مجال الهجرة يوطن المهاجرين بالمغرب ولا يتركهم يغرقون اوربا
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31
2 - chafik chrif الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:22
God bless Morocco, Always : God-Nation-King .
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3
3 - إيمان من كطالونيا الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:22
طبعا الكل يبحث عن مصالحه والاتحاد الأوروبي سوف يرى مصالح دول أعضاءه.. وليس الإرهابيين البوليساريو ومن وراءهم.. عموما علي المغرب ان لا يتنازل نهائيا عن مصالحنا العليا ومنها وحدتنا التربية.
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44
4 - Akram ifnawi الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:24
هذه نتائج المجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري من أجل تحسين مردودية الانتاج في قطاع الصيد البحري.
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-27
5 - عبدالصمد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:25
حنا مي.خلعنا تواحد كدام يترأس السيد عزيز أخنوش
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-31
6 - رظوان المرابط الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:31
هم عرفين التفاق فصلاحهم هم لرابحين
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13
7 - مول الخير الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:32
المعقول واضح للعيان والحمداله لاننا دائما مع الحق
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1
8 - عابر سبيل الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:37
المشكل بالنسبة للمغرب لم يكن أصلا مع مجلس وزراء الخارجية وإنما في البرلمان الأوروبي الذي نجح الإنفصاليون في كسب تعاطف البعض منهم بفعل الدبلوماسية النشيطة التي يتحركون ضمنها ليس كمجلس "النوام" عندنا أو لجان الصداقة البرلمانية الثنائية أو الصداقة الحزبية للأحزاب الكارطونية المغربية
وفي انتظار المصادقة على القرار في البرلمان والتي لن تكون سهلة طبعا فهناك مشكلة أخرى على السلطات المغربية أن تنبه الأوروبيين إليها وهي إمكانية الطعن في القرار الذي سيلجأ له حتما أعداء وحدتنا الترابية أمام المحكمة الأوروبية فماذا أعدّ المغرب وماذا أعدّت أوروبا كذلك لقرار الطعن المحتمل : لا يمكن انتظار أن تتم مفاجأتنا بقرار كهذا فهو وارد جدا وأكاد أجزم أنه سيحصل لا محالة ولكن ماذا أعددنا من جانبنا للتصدّي له ؟ هذا هو المهم
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8
9 - الاصلاح الحقيقي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:37
أتمنى أن لا يكون هذا القرار يعني التعامل مع المناطق الجنوبية بطريقة خاصة، أو بالاحرى تجزيئ الاتفاق للمغرب، جملة تنمية المناطق الجنوبية تخفي الكثير بين السطور مع العلم أنها مترجمة خطأ، الاصل في القرار هو تنمية الصحراء الغربية
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-8
10 - وحدوي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 15:03
علينا ان نثبت للعالم اننا دولة ذات سيادة نرفض الابتزاز من طرف الاتحاد الاوربي في قضيتنا العادلة مقابل تبخيس ثروتنا البحرية ....الا نستحق امتلاك اكبر اسطول بحري في المتوسط ونحن دولة ذات واجهتين بحريتين وسواحل طويلة وثروة سمكية هائلة ....لماذا لا نستخرج ثروتنا السمكية بانفسنا ونصدرها نحو مختلف الاسواق وبالثمن الذي نرضاه لاغناء شعبنا ...اتمنى ان يحل موعد 14 يوليوز 2019 اي تجديد او الغاء اتفاقية الصيد ونكون في موقف اكثر قوة وليعلم العالم باسره ان الصحراء مغربية بثروة او بغير ثروة المسالة مسالة وجدان لا مسالة مادة او ثروة
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11 - سليمان الاثنين 16 يوليوز 2018 - 15:05
يجب المطالبة بمحاكمة دولية لرؤوس الجبهة على خطرهم وتهديدهم للسلم ووقوفهم في باب التنمية والرزق في أقاليمنا الجنوبية.
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12 - mohamed rida الاثنين 16 يوليوز 2018 - 15:17
يجب على المغرب أن يضغط على أوروبا ويشترط عليهم على أن لا يتطاولو على السيادة المغربية في أي اتفاق معهم عاش الملك الله للوطن الملك
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13 - صمتي شموخي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 15:19
حنا المغربى ميخلعنا تواحد حنا قادين بريوسنا
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14 - wood الاثنين 16 يوليوز 2018 - 15:19
قرار المحكمة الأوروبية بإقصاء الصحراء من اية علاقات اقتصاديه بين الإتحاد الأوروبي و بين المغرب واضح و لا يحتاج الى تأويل أو تفسير ، الا ان المخزن و بعض الجهات المساندة له أو المستفيدة من الإتفاق في بروكسيل تسعى جاهدة للتحايل على هذا الإتفاق أو على الأقل ترويج الإشاعات ، فمغادرة سفن الصيد لمياه الصحراء هي رسالة واضحة للمخزن أن اللعبة قد انتهت و أن عليه مغادرة المنطقة الى ماقبل 1975 قبل ان يصبح المغرب دولة خارج القانون الدولي !!!
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