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كُتّاب وآراء
دبلوماسية الاتحاد الأوروبي تدعم الشراكة مع المغرب
صادق مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين في بروكسل، على قراره بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة المغربية بشكل يدمج الصحراء صراحة.
الأمر يتعلق بإجراء يتماشى مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها، الصادر في 21 دجنبر 2016، والذي يروم تكريس توسيع التفضيلات التعريفية في الصحراء ضمن النصوص.
واعتبر مصدر من المجلس أن هذا القرار يهدف، في نفس الوقت، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات.
وأبرز المصدر ذاته أن قرار وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، سيمكن الاتحاد، أيضا، من " مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
وفي انتظار المصادقة على القرار في البرلمان والتي لن تكون سهلة طبعا فهناك مشكلة أخرى على السلطات المغربية أن تنبه الأوروبيين إليها وهي إمكانية الطعن في القرار الذي سيلجأ له حتما أعداء وحدتنا الترابية أمام المحكمة الأوروبية فماذا أعدّ المغرب وماذا أعدّت أوروبا كذلك لقرار الطعن المحتمل : لا يمكن انتظار أن تتم مفاجأتنا بقرار كهذا فهو وارد جدا وأكاد أجزم أنه سيحصل لا محالة ولكن ماذا أعددنا من جانبنا للتصدّي له ؟ هذا هو المهم