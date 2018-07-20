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الرئيسية | مال وأعمال | ارتفاع الواردات الصينية والمحروقات يفاقم العجز التجاري للمملكة

ارتفاع الواردات الصينية والمحروقات يفاقم العجز التجاري للمملكة

ارتفاع الواردات الصينية والمحروقات يفاقم العجز التجاري للمملكة
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 00:30

أسهم الارتفاع الكبير في الواردات المغربية من المنتجات الصينية والمحروقات في مفاقمة عجز الميزان التجاري للمملكة، خلال النصف الأول من السنة الجارية.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الصرف عن ارتفاع العجز التجاري المغربي إلى ما يزيد عن 100 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو الماضي، مقابل ناقص 93 مليار درهم، أي بزيادة سلبية فاقت 7 ملايير درهم.

وربط مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، هذا التفاقم بالزيادة الكبيرة في الواردات المغربية من الخارج، خاصة من الصين، والتي فاقت 241 مليار درهم في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 219 مليار درهم المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة فاقت 22 مليار درهم.

وأورد مكتب الصرف، في تقريره الشهري، أن الزيادة في الواردات المغربية بنسبة 9.9 في المائة، تعود أسبابها إلى ارتفاع واردات منتجات التجهيز بأزيد من 5.7 ملايير درهم في النصف الأول من العام الحالي، والزيادة اللافتة في واردات المحروقات بأكثر من 5.7 ملايير درهم.

بدورها، عرفت واردات المنتجات الاستهلاكية زيادة بنحو 4.31 ملايير درهم؛ وهو ما يجعل من هذه الأنواع الثلاثة من الواردات يمثل نحو 71 في المائة من مجموع المواد والمنتجات التي يستوردها المغرب من الخارج.

وأكد مكتب الصرف أن قيمة المنتجات الغذائية، التي استوردها المغرب خلال النصف الأول من العام الحالي، فاقت 25.5 ملايير درهم مقابل 23 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستورد المغرب ما يناهز 2.4 ملايير درهم من الذرة في الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2018، وما يزيد عن ثلاثة ملايير درهم من الكبريت غير المعالج.

وصدّر المغرب ما يقارب 36 مليار درهم من السيارات، و24 مليار درهم من الفوسفاط ومشتقاته، فيما بلغت قيمة صادرات المغرب من قطع غيار الطائرات 6.28 ملايير درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عادي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 01:02
عادي. المعيشة فالمغرب اغلى من الصين. لاننا دولة اغنى من الصين ههههه
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5
2 - مستغرب الجمعة 20 يوليوز 2018 - 01:07
إلى تبعتي السياسة فهاد البلاد و الله تاتحماق
قالك تفاقم الميزان التجاري بسبب تزايد الواردات إوا ملي كانستوردو كثر ما كانصدروا علاش عومتوا لينا الدرهم الدول اللي كاتعوم العملة ديالها كاتكون قوية اقتصاديا وقادرة على المنافسة وتتصدر السلع للخارج لجلب العملة الصعبة وبالتالي يرتفع الطلب على العملة المحلية وكيستافد المواطن
كايبانلي هاد الحكومة الإسلامية دايا البلاد للخراب الله يستر
انشري هسبرس
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3
3 - مغرب الصور الجمعة 20 يوليوز 2018 - 01:17
راه اقتلتون بسلعة شينوا جيبو اقتلت لينا صناعة وطنية وخا تهي متدعورة جمارك زعما ناعسين زعما منصنعو والو غير انشربو اتاي اذاعة تاعنا تهية تتجيب احباط علمو ناس كيف تعيش كيفاش تخسر لفوس واش دنيا كلها كرجات سيبة هادي فراشة بل علالي مشاريع نجار سودور غسل السيارات صباغة سيارات في الاحياء حشومة وعار بلاد السيبة
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2
4 - شمالي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 01:20
لا فرق بين البارحة واليوم لم يتغير اي شيء المواطن المغربي العادي والفقير ،هذه الارقام والمواصفات لا تسمن ولا تغني من جوع، سوق النفط لم يستفيد منها الشعب عندما كانت ومزالت الاثمان العالمية للنفط منخفضة فالاسعار مرتفعة في السوق المغربي والمستفيدين الوحيدين هما الدولة و اصحاب الشركات النفطية الموزعة،بالنسبة للعجز التجاري فطبعي يبقى مرتفع لاننا دولة مستوردة لكل شيء لا نصنع او ننتج شيئا،تستغل ثروتنا الطبيعية من معادن واسماك و بعض المزروعات من طرف الفئة المستبدة، المستعبدة والمستغلة لشريحة كبيرة من الشعب المغربي فقط.
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1
5 - Ahmed الجمعة 20 يوليوز 2018 - 02:06
أرقام تبين الفشل بالتوجه القائم بالاقتصاد ، وما دخل الواردات التجار والدولة هم فقط يقوموا بجلب الوارادات ع انواعها والمستهلك هو من يتحمل سعر البضاعة وقيمة الضريبة والقيمة المضافة وسعر الشحن والربح والخ وكل هذه المستهلك من يدفع ثمنها هل الحكومة تجلب الواردات وتوزعهم ع المواطنيين لكي يكون هناك عجز لديها اليست الحكومة من قامت برفع يديها عن الدعم ع المنتوجات الاساسية والمحروقات إذا لماذا هذه المفارقات بالعكس الحكومة تعتمد وتأخذ ربحها من هذه العملية والتجار إيضآ، وهل تسويق السيارات وقطع الطائرات للحكومة مجرد فتات من الظرائب ويمكن ان يكون مرفوع عنهم دفع الظرائب لانهم مستثمرين ولهم امتيازات بهذا الشأن يعني الارباح لافراد واشخاص الحكومات السابقة والحالية انتهجت وخصخصت معظم قطاعات الدولة الاقتصادية والحيوية وحتى لما تدخلوا الحكومة لما تدخل مع المستثمرين بنسب وأسهم متعارف عليها ولما يتبقى غير مكتب الفوسفاط تابع مواردة للدولة واعتمدت بتفقير مداخيلها واعتمدت ع الظرائب المواطنين والتحويلات الجالية والاقتراض والمساعدات حتى موارد البحرية تم بيعه تحت مسمى اتفاقيه الصيد مع أوروبا لما لم تستغلوا الخ..
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