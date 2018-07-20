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الرئيسية | مال وأعمال | الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب

الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب

الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:00

أظهرت أرقام رسمية للحكومة المغربية أن عجز ميزانية الدولة ارتفع في متم شهر يونيو بثمانية مليارات درهم، حيث وصلت 20,2 مليار درهم مقابل 12,2 مليار درهم متم يونيو 2017، بعد دخول عدد من الإصلاحات مرحلة الذروة.

وحسب عرض قدّمه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في اجتماع مشترك للجنتي المالية في البرلمان، فإن تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية أظهر تراجعاً في المداخيل بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن شهدت النفقات تسارعاً؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عجز الخزينة.

ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، فإن عوامل الهشاشة في توازنات المالية العمومية بالمغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية كان من بين عواملها ارتفاع أسعار المواد النفطية منها البترول الذي وصل 70.8 دولارا للبرميل، وغاز البوتان بـ54.4 دولارا للطن، إضافة إلى نفاد هبات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل مليار دولار سنوياً خلال السنوات الماضية.

كما أرجعت الحكومة هشاشة توازنات المالية العمومية إلى تزايد المطالب الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الدخل والقدرة الشرائية لدى الأجراء، إضافة دخول الجهوية المتقدمة حيز التنفيذ عبر تحويل 5 في المائة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين إلى ميزانية الجهات الاثنتي العشرة للمملكة.

وأثرت أيضاً ميزانيات إصلاح التعليم وإصلاح العدل والاستراتيجية الجديدة للماء والاستراتيجية المينائية التي تضم إحداث موانئ في كل من الداخلة والجرف الأصفر وآسفي والناظور وغرب المتوسط.

وبررت حكومة سعد الدين العثماني أيضاً هذه الهشاشة بوجود نفقات قارة وغير قابلة للتقليص؛ أهمها نفقات الموظفين العموميين، التي تقدر بـ147 مليار درهم، أي حوالي 70 في المائة من الموارد الجبائية للدولة. هذا بالإضافة إلى الالتزامات المالية في إطار الاتفاقيات الوطنية ومع المانحين الدوليين؛ من بينها برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية، وبرنامج تقليص الفوارق وبرنامج التنمية المندمجة للمدن بحوالي 8.8 مليارات درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - timjichte الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:10
مكاين لي خرج على مالية الدولة قد معاشات البرلمانيين والتعويضات الخيالية والموظفين الأشباح،والميزانيات الضخمة التي تصرف في المواكب ووووو.أما التعليم ياك معولين غر على المساعدات الاوربية لا أكثر.
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42
2 - الإنتحاب والتوكيل والتمثيل ؟ الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:14
وفي ظل هذه الأوضاع المزرية، ما هو الموقف الحقيقي "للدكاكين السياسية" واصحابها على ضوء "تهافتهم الهيستيري" على ضمان تقاعد مريح لهم، لم يستشيروا فيه ناخبيهم، أم أنهم "وكلوا" "ليمثلوا" "منتخبيهم" ويفعلون ما يشاؤون.
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22
3 - سعد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:15
جهوية متقدمة بدون نخب حقيقية تخدم المواطن بجدية ولايفكرو في مصالحهم الخاصة تشديد المراقبة على المال العام ربط المسؤلية بالمحاسبة الشديدة.
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13
4 - hilal الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:19
فالتعليم العالي دارو بزاف د البرامج الاستعجالية .لكن أدت إلى المزيد من الفشل،فقط كلاو فيها ميزانية كبيرة والتعليم مازال فاشل بل ازداد فشلا
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18
5 - الشرف الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:20
"نفقات الموظفين العموميين، التي تقدر بـ147 مليار درهم، أي حوالي 70 في المائة من الموارد الجبائية للدولة."
خدام الدولة الحقيقيون الذين لا يتوانون على تحقير و تبخيس المواطن، رغم أنهم يكسبون أرزاقهم من جيوب دافعي الضرائب.
دولة العبث و اللعب ب 40 مليون دامة
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6 - حسن الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:21
ليس هناك من شيئ يؤثر على الميزانيه هي رواتبكم وعلاوتكم انتم الوزراء والبرلمانيون والمستشارون اضف الى ذلك ماتنفقونه من غزوال وكهرباء وووووو
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21
7 - Allal الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:25
اولا لو كنا نعيش في دولة ديمقراطية لاستقال هدا الوزير الذي سب وقذف الشعب المغربي ونعته بالمداويخ او ارغم على الاستقالة .لكن نحن نعيش في دولة باك صاحبي ففعل ما شئت يا سيد الوزير ليس هناك رقيب ولا محاسب
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8 - السلاوي الله يداوي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:26
الاساتدة الذين من المفروض ان تناط إليهم مهمة او بالأحرى رسالة التعليم يجب ان يكونوا من المستوى الثقافي والفكري وتلاكاديمي ما يؤهلهم أن يؤدوا الأمانة بكل مسؤولية. اما الذين سيحلون من أجل ملئ الفراغات فلن يشكلوا الا وبالا على التعليم بكل مناحيه .ويالمقابل يجب ان يقدر ويحترم رجل التعليم وأن يتم النهوض بمستواه المادي والمعنوي لا ان يكون نصيبه في القاع كما هو عليه الحال في أيامنا هذه. .واجبات وحقوق ..
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9 - على من كادوخو؟ الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:31
مكاتحشموش.؟ المزانية العمومية يتم استنزافها فقط النفقات الاجتماعية الي مكايبان فيها والو غا الشفاوي ديالكوم. اما الريع الي كتستافدو منو والهذر المفرط للمال العام وااااقلة مذر للخزينة. ياك صندوق المقاصة أزلتموه ؟ انا كلامكم يا سيادة الوزير كيجيب الضغط وكيطلع السكر وكيفقس.
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10 - Ahmed الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:34
L'économie passe par l'amélioration de la situation matérielle et sociale des citoyens Marocains . Salaires et pensions de retraites
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11 - alemdar الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:36
طبعا تركوا نهب الميزانيات و اختلاس الاموال من طرف التماسيح، و اتهموا الموظفين الغارقين أغلبهم في القروض و مصاريف المدارس و الصحة و التي تخلت عنها الدولة بقيادتهم طبعا.
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12 - Amir الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:50
صافي دابا مبقيناش نهدرو على الحكم الذاتي الموسع للجهات. فقط الجهويه المتقدمه.
يعني الى تحرقت شي بولا في تنغير أخص نعيطو لرباط بش اصابوها. اوا عولنا عليكم بكري بش نتقدمو القدام. والسلام
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13 - Dima maghrib الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:52
هاذ الوزير عمله مقتصرا على اعطاء الحسابات و اي حسابات...عجز الميزانية -المديونية - تراجع المداخيل ...نخلصوا comptable يعطينا هاذ المعلومات فما دوركم ايها الوزراء والمنتذبون والانتهازيون...اللهم ارنا فيكم شي نهار
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14 - Abou majd الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:55
السيد الوزير يعرف الخيط الأبيض من الخيط الاسود ويتعامل بالمثل المغري مع الموظفين انا والقايد مليون الاجور لم تعد قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد والكلفة الثقيلة هي حقيقة الكلفة السياسية وهي التي كانت ولا زالت تثقل كاهل الشعب المغربي كم هي الكلفة الادارية للجهات وما هي الاضافات عن ماسبق ثم تناقص مداخيل الضراىب ما هي اسبابه الحقيقية والموسم الفلاحي موسم جيد للغاية ولا أرى سببا سوى التهرب الضريبي وانتشار التجارة العشوائية في كل شوارع المدن
يجب مواجهة الحقاىق بكل صدق وجدية ولا نهجم على الضعفاء حين نهاب الاقوياء والاجمل الانسحاب بعد قول كلمة حق
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15 - عابر الجمعة 20 يوليوز 2018 - 10:57
ليس من أفقر الدولة وجعلها في هذا الوصف بالعجز سوى اجور البرلمانيين وتقاعدهم والمستشارين والوزراء
يكفي فقط ان تقيء تلك المعاشات لمدة سنتين لكل من لا يفوت عمره عن السنين فستحل كل المشاكل في ظرف سنتين كيف يعقل لنائب ان يقول وسط البرلمان وهو يخاطب الشعب ( التقاعد للبرلمان سوف لن ينزع فلا تحاولوا ومن اعطانا اخته فالياخذها وسوف لن نخرج بيدينا من البرلمان فاظيتين) اهذا الأسلوب وصاحبه سيخدم الوطن او المواطن؟ لك الله يافقير البلاد ضعت وضاعت أبناؤك عليك بالهجرة لكي يغاث فقط أبناؤك اما انت فقد ضعت والى الأبد
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16 - حاتم الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:00
ميزانية القصور لا يستفيد منها الشعب شيءا.
ميزانية الحفلات و التعويضات لاتليق بمداخيل الدولة.
الأغنياء يدفعو ضرائب قليله بمقارنه مع الطبقه الضعيفه.
ماهي تعويضات الأمراء و الأميرات........؟؟؟
وزيد الفساد
و100 وزير و المصاريف ديالهم
والبرلمان اللي كيجرو غير على المعاش
دعم السكر مثلا: نصفه يروح ل شركة كوكا. المواطن يشري قرعه ديال كوكا ب 10 دراهم او اكثر. تخمم تحماق. و البرلمان و الحكومة واحلين.
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17 - منتصر الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:00
التعليم و الصحة قطاعان استفادت الدولة من اﻹعتماد على القطاع الخاص التى أصبحت نسبة كبيرة تعتمد عليه و بالتالى رفعت الدولة مسؤولتها و وفرت أموال طائلة تم توظيفها في مشاريع من أجل نهبها يدخل نصف ميزانية المشروع فيه و النصف اﻵخر في جيوب المكلفين به
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18 - omar الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:00
هاد شي كلوا خرجوا عليه الوزارة الشفارة ولمكيبغيوش الوطن ديالهم او البرلمانيين خاصهم اموتو وتقتلوا قدام الشعب او فلوسهم انديروهم في اصلاح التعليم و الصحة اونبنيو المستشفيات وانوليو غير بحال فرنسا شوية او تعليم او المداريس او ماخصش الناس ابقو افوحو في المولات او خصنا ان كونو سواسية و العدالة
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19 - hamou الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:04
اي تعليم واي اصلاحات تتتكلم عنها ايها الوزير المحترم.عجز الميزانية سببه سوء التدبير والاختلاسات والريع و..........سبحان الله
نسمع عن ربط المسؤولية بالمحاسبة لكن دلك في المنابر فقط لم نلمس الا التراجع الى المراتب المتاخرة في جل التقارير الصادرة عن المنضمات الدولية والمحلية ....
الحقيقة ان الرعايا فاقوا و عاقوا لكن لنا الله.....
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20 - Wiseman الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:05
We, Moroccans outside the country, can compensate for these losses quickly and positively if we see that corruption is being fought rigorously in courts and other aspects of life. I am now in Portugal vacationing with many Moroccans from the USA and other parts of the world because we lost hope in vacationing in our country where corruption is rampant.
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21 - الدكالى الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:09
مفاقمة عجز الميزان التجاري للمملكة .....11 مليار دولار فى 6 اشهر.......
عجز ميزانية الدولة ارتفع في متم شهر يونيو بثمانية مليارات درهم، حيث وصلت 2,5 مليار دولار.

انه الافلاس بعدما فاقت الديون الخارجية 46 مليار دولار والداخلية 73 مليار دولار اي 119 % من الناتج السنوى........ ا

المهم الترشح والمشاركة لمونديال 2030 لنحطيم الارقام القياسية بالمرتبة 139 فى مؤشر التنمية البشرية والاولى فى بيع الوهم.

كل المؤشرات شاعلة بالاحمر بعد شح الصدقات, انه الاقتصاد الكارتونى لاكبر قوة جهوية على الورق.

للخروج من المرتبة 123 وولوج 100 فى مؤشر التنمية البشرية يتطلب ترليون مليار دولار.
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22 - Amazigh الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:10
الأن أسي الوزير د المداويخ ِِسير شوف دوك المغنيين ديال موازين ؤدوك لمعشات د تلبرلمنيين ؤالأشباح ؤزيد حتا دوك العفاريت ؤجنون عاود ليهوم . الشعب عايق ؤ مل من نفس المسرحية . عاد زيدو غليو فالأسعار مول الأورو راه جاي ادواز صيف....
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23 - amnesia الجمعة 20 يوليوز 2018 - 11:16
كذب المنجمون ولو صدقوا لأن:

محمد بوسعيد = فضيحة خدام الدولة = المداويخ

لن ننسى ولا تراهنوا على ذلك
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