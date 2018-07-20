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كُتّاب وآراء
الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب
أظهرت أرقام رسمية للحكومة المغربية أن عجز ميزانية الدولة ارتفع في متم شهر يونيو بثمانية مليارات درهم، حيث وصلت 20,2 مليار درهم مقابل 12,2 مليار درهم متم يونيو 2017، بعد دخول عدد من الإصلاحات مرحلة الذروة.
وحسب عرض قدّمه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في اجتماع مشترك للجنتي المالية في البرلمان، فإن تنفيذ قانون المالية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية أظهر تراجعاً في المداخيل بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن شهدت النفقات تسارعاً؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عجز الخزينة.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، فإن عوامل الهشاشة في توازنات المالية العمومية بالمغرب خلال النصف الأول من السنة الجارية كان من بين عواملها ارتفاع أسعار المواد النفطية منها البترول الذي وصل 70.8 دولارا للبرميل، وغاز البوتان بـ54.4 دولارا للطن، إضافة إلى نفاد هبات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل مليار دولار سنوياً خلال السنوات الماضية.
كما أرجعت الحكومة هشاشة توازنات المالية العمومية إلى تزايد المطالب الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الدخل والقدرة الشرائية لدى الأجراء، إضافة دخول الجهوية المتقدمة حيز التنفيذ عبر تحويل 5 في المائة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين إلى ميزانية الجهات الاثنتي العشرة للمملكة.
وأثرت أيضاً ميزانيات إصلاح التعليم وإصلاح العدل والاستراتيجية الجديدة للماء والاستراتيجية المينائية التي تضم إحداث موانئ في كل من الداخلة والجرف الأصفر وآسفي والناظور وغرب المتوسط.
وبررت حكومة سعد الدين العثماني أيضاً هذه الهشاشة بوجود نفقات قارة وغير قابلة للتقليص؛ أهمها نفقات الموظفين العموميين، التي تقدر بـ147 مليار درهم، أي حوالي 70 في المائة من الموارد الجبائية للدولة. هذا بالإضافة إلى الالتزامات المالية في إطار الاتفاقيات الوطنية ومع المانحين الدوليين؛ من بينها برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية، وبرنامج تقليص الفوارق وبرنامج التنمية المندمجة للمدن بحوالي 8.8 مليارات درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
خدام الدولة الحقيقيون الذين لا يتوانون على تحقير و تبخيس المواطن، رغم أنهم يكسبون أرزاقهم من جيوب دافعي الضرائب.
دولة العبث و اللعب ب 40 مليون دامة
يعني الى تحرقت شي بولا في تنغير أخص نعيطو لرباط بش اصابوها. اوا عولنا عليكم بكري بش نتقدمو القدام. والسلام
يجب مواجهة الحقاىق بكل صدق وجدية ولا نهجم على الضعفاء حين نهاب الاقوياء والاجمل الانسحاب بعد قول كلمة حق
يكفي فقط ان تقيء تلك المعاشات لمدة سنتين لكل من لا يفوت عمره عن السنين فستحل كل المشاكل في ظرف سنتين كيف يعقل لنائب ان يقول وسط البرلمان وهو يخاطب الشعب ( التقاعد للبرلمان سوف لن ينزع فلا تحاولوا ومن اعطانا اخته فالياخذها وسوف لن نخرج بيدينا من البرلمان فاظيتين) اهذا الأسلوب وصاحبه سيخدم الوطن او المواطن؟ لك الله يافقير البلاد ضعت وضاعت أبناؤك عليك بالهجرة لكي يغاث فقط أبناؤك اما انت فقد ضعت والى الأبد
ميزانية الحفلات و التعويضات لاتليق بمداخيل الدولة.
الأغنياء يدفعو ضرائب قليله بمقارنه مع الطبقه الضعيفه.
ماهي تعويضات الأمراء و الأميرات........؟؟؟
وزيد الفساد
و100 وزير و المصاريف ديالهم
والبرلمان اللي كيجرو غير على المعاش
دعم السكر مثلا: نصفه يروح ل شركة كوكا. المواطن يشري قرعه ديال كوكا ب 10 دراهم او اكثر. تخمم تحماق. و البرلمان و الحكومة واحلين.
نسمع عن ربط المسؤولية بالمحاسبة لكن دلك في المنابر فقط لم نلمس الا التراجع الى المراتب المتاخرة في جل التقارير الصادرة عن المنضمات الدولية والمحلية ....
الحقيقة ان الرعايا فاقوا و عاقوا لكن لنا الله.....
عجز ميزانية الدولة ارتفع في متم شهر يونيو بثمانية مليارات درهم، حيث وصلت 2,5 مليار دولار.
انه الافلاس بعدما فاقت الديون الخارجية 46 مليار دولار والداخلية 73 مليار دولار اي 119 % من الناتج السنوى........ ا
المهم الترشح والمشاركة لمونديال 2030 لنحطيم الارقام القياسية بالمرتبة 139 فى مؤشر التنمية البشرية والاولى فى بيع الوهم.
كل المؤشرات شاعلة بالاحمر بعد شح الصدقات, انه الاقتصاد الكارتونى لاكبر قوة جهوية على الورق.
للخروج من المرتبة 123 وولوج 100 فى مؤشر التنمية البشرية يتطلب ترليون مليار دولار.
محمد بوسعيد = فضيحة خدام الدولة = المداويخ
لن ننسى ولا تراهنوا على ذلك