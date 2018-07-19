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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مال وأعمال | اتفاق جديد للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء

اتفاق جديد للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء

اتفاق جديد للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:00

علمت هسبريس، من مصادر حكومية، أن مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي نجحت وستشمل مياه الأقاليم الجنوبية، بعدما سعت جبهة البوليساريو مدعومة بدول أخرى إلى عكس ذلك.

وكانت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين قد انتهت ليلة السبت الماضي، بعدما استمرت أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل عائد مالي سنوي يناهز 40 مليون أورو للرباط.

وكانت المفاوضات لتجديد الاتفاقية قد بدأت في العشرين من أبريل الماضي، ووصلت "بعد أربع جولات فقط إلى نتيجة جيدة عكس ما كانت تتمناه جهات أخرى" حسب المصدر الحكومي، في إشارة إلى التحركات التي قادتها جبهة البوليساريو.

وبعد نجاح المفاوضات بشمول الاتفاقية لمياه الأقاليم الجنوبية، من المنتظر أن يعلن رسمياً التوقيع على الاتفاقية الجديدة في غضون الأيام المقبلة لتنتهي فترة توقف الصيد الأوروبي في المياه المغربية.

ويتطلب الأمر المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي قبل دخوله حيز التنفيذ؛ لكن قد يتم العمل بالاتفاقية الجديدة بصيغة مؤقتة بشكل فوري إلى أن تتم المصادقة عليها لكي تعود السفن الأوروبية إلى عمليات الصيد في غضون أيام.

وأكدت مصادر دبلوماسية لهسبريس أن قطاع الصيد البحري يعتبر بعداً أساسياً ومؤشراً على سلامة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تشمل كل النصوص التي تمت المفاوضة حولها الصحراء المغربية بشكل صريح وتستجيب لمضامين القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 27 فبراير الماضي.

كما احترمت جولات المفاوضات مبدأ الشمولية على اعتبار أن الصيد يندرج ضمن الشراكة الشاملة بين الطرفين، وقد عبر الطرفان عن أنهما "سيبقيان وفيين لروح الثقة التي تضعهما في نفس المقام لمواجهة كل الأحداث التي قد تؤثر على هذه الشراكة الاستراتيجية والغنية".

وأفاد مصدر حكومي لهسبريس بأن "المغرب قد برهن بشكل واضح عن موقفه الصارم من أجل فرض احترام ثوابته؛ لأن وحدته الترابية كانت وستبقى خطاً أحمر لا يقبل أي مفاوضة أو توافق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (87)

1 - إيمان من كطالونيا الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:09
العز للمغرب والعز للمغاربة نداء للمسؤولين يزيدو بهد البلاد لقدام..
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31
2 - معاذ الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:10
بوليساريو تسحابة اللعب مع المغرب ساهل.
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39
3 - بن المادني الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:10
الصفعة للمغاربة الذين ينظرون في الأوربيين ياكلون حوت بحارهم ببعض الاورووات ، وهم لا يقدرون على فعل اَي شيء
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33
4 - abybakk الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:10
où vont ces 40 millions d'euros ?
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8
5 - mahoul الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:10
كلشي في هاد البلاد باعوها و حتى حاجة متفرح
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28
6 - mjalwake fnew york الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:10
40 millions d.euro pour Rabat Mmm?mmmmmm
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14
7 - محمد الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:11
مبروك لكن كم القيمة المادية.اضن انها صفقة سياسية أكثر منها اقتصادية.وفيها من التنازلات والذل والعار. وسيبقى الضغط إلى الأبد بورقة الصحراء. الخضوع والخنوع الإذلال
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32
8 - jalloul الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:11
فقط للتوضيح بدون عواطف وبكل حيادية المغرب يعلم ان له اليد العليا في هده القضية المعادلة تقول يستطيع المغرب ان يجد شركاء وعلى رئسهم الصين لاكن لن يستطيع الاوربيين ايجاد بحر اخر
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9
9 - بامكنا الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:14
فرعولنا راسنا بهاد الصيد البحري و البوليزاريو، و المواطن المسكين اش من دخل عندو فالمعمعة ؟ ياك كاتشدو الأموال منهم وتديوهم بالعملة الصعبة وتخليوهم تم وتبيعونا السردين بالتامااان. ولا زعما ايلا الاتفاق شمل الأراضي الجنوبية راه اعتراف ضمني بمغربيتها ؟ وا طبنا بهاد الفيلم مابغاش يسالي وااااااااا.....السيس
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18
10 - Citoyen الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:15
بغينا حقنا من 40مليار سنويا ....
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14
11 - takeoff الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:15
علاش متوليش 60 مليون € ??!اولا راضيين بالدل وًبايعين الماتش
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12
12 - الإصلاح الحقيقي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:16
وتتوالى الصفعات للخونة ومحتضنيهم، أتمنى من السلطات المغربية أن تنظر بعين الرحمة للشعب لكي يستفيد هو كذلك من الثروة السمكية، ماذا لم تم خفظ ثمن السمك الموجه إلى الداخل وتعويض المهنيين بفتات من ال 40 مليون أورو على شكل تجهيزات
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8
13 - Hanane Hanane الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:16
الحمد لله ،كان هذا اكيد بفضل رجال قادوا المفاوضات بنفس دبلوماسي قوي وارادة لا ولن تزحزحها رياح اعداء النجاح.
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-10
14 - شخشوخة مروكية الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:16
ضربة قاضية لجزائر الشر ومناورتها..بوتفريقة يريد ان ياءكل سمك المحيط الاطلسي ..لكن سقط في مستنقع مليء برمال الصحراء الساخنة والعاتية..
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-4
15 - الصفعة الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:16
هنيئا لمن يستفيد من هذه الإتفاقيات في المغرب...بالطبع فيها خير للشعب المغربي و لو ب 5%...
الصفعة هي اللي واخدها المواطن على رقبتو بأسعار السمك
راه حشومة فبلاد السمك، يكون السمك غي ميحلم بيه الفقير :(
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9
16 - amal lmir الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:18
واخيراااا المغرب ربح الرهان في اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوروبي.شكرا لمن سهر على نجاح هذه المفاوضات.
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-4
17 - عازف الصمت الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:18
مضحكة هذه الجملة
"على ان يتم المصادقة عليه من طرف البرلمان الاروبي والبرلمان المغربي"
في اشارة الى مساواة دور البرلمان المغربي والاروبي
وكأن للبرلمان المغربي دور في اتخاد القرارات او التاثير فيها
اصلا محتواه مجموعة من الانبطاحيين اي قرار تم اتخاده تجدهم يرددون كلمة اميــــــ...ـــن
متجاهلين من اوصلهم الى تلك المسؤولية والهدف من وجودهم في تلك القبة البئيسة كبؤس من ينام فيها
حسبنا الله ونعم الوكيل
وجعل الله عيشنا في هذا "الوطن" شفيعا لنا يوم القيامة على قولة احدهم
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21
18 - fahd الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:18
ان مغربي و لست صحراوي ان الدولة المغربية تتم بحرمان شعبها من التروات السمكية و 40 مليون يورو للسنة مقابل الاستفادة من الصيد المجاني تمن زهيد حكم علينا دائما الردوخ لاوامر الكبار و هدا عار في حقنا نحن أصلا لا نريد بالسفن الأوربية الاستفادة من أسماكنا و نحن ليس لنا الحق من الصيد المجاني بأي حق يا اخواني ان تكتبو دائما المقالات التي تهم دائما الحاكمين و المسكين ادا اشتكى تدخلونه السجن هادا ليس بالعدل اختم كلامي ان الله لا يضيع اجر المحسنين
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13
19 - ر - ا زاوية الشيخ الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:18
في الحقيقة هي صفعة لشعب المغربي أيضاً 3500كلم والسردين نشريه ب 20 درهم وصلاحيته منتهية أليست هاته صفعة مزدوجة.....وأن قيمة الصفقة 40 مليون أورو هي فقط للعلن وهل قيمة إستغلال هاته الثروة بمبلغ زهيد (في عالم التجارة) كان باﻷحرى تركها للشعب كي يعوض نقصه في سعر اللحم الذي يصل 70.و 80 درهم لنا لقاء في محكمة قاضيها هو الله
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15
20 - moi meme الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:19
السردين ١٥٥ درهم أن شاء الله .
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8
21 - Momo الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:19
40 مليون يورو في السنة، والله العظيم حرام هذا الثمن الذي لا يساوي شيءا مقابل خيراتنا التي انعمنا بها الله التي يتمتعون بها مواطنيهم باثمان زهيدة.اليس نحن اولى بهذه الخيرات؟ السردين اعباد الله كناكله ب 20 درهم.اللهم ان هذا منكر.
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14
22 - رضى الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:19
صراحة كنت أتمنى أن لا يوافق الأوروبيين على شروطنا. و أن نبرهن على سيادتنا و قوتنا كدولة مستقلة، لكن للأسف الأوروبيين يعرفون مصالحهم و لايهتمون بالسياسة بل فقط بالعائدات المالية.
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10
23 - بائع السمك الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:19
.. عندما يصل ثمن السمك الى200- 150 درهم وسط اجور كحد ادنى لاتتجاوز 2000 درهم للعائلة ..عن اي صفعة وعن اي اتفاق..باي حق تحرمون الشعب المغربي من خيراته السمكية مقابا ثمن بخس قدره 40 مليون دولار لاسطول بكامله يسو السمك في اوروبا ب 50 درهم..حقيقة اتفاق مخزي للمغاربة..
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8
24 - مسلم الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:20
أنا متأكد بأن الإتفاق لم تطرأ عليه أي تغييرات لازيادة في السومة ولا مواقبة من السلطات المغربية
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4
25 - azad meryam الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:20
برافو للكفاءات العالية . فعلا تخراج العنين جاب نتيجة.
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-8
26 - حدا داروين الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:21
ليس بمشكل أن نحصل على 40 مليون أورو فقط مقابل هدا الإتفاق، فاستمرار العمل به كل سنة يدل على اعتراف دول أوربا ولو بشكل ضمني بمغربية الصحراء ويدل أيضا على أن المغرب يفرض شرطه الأساسي المتعلق بوحدوية الخيرات التي تزخر بها بلادنا من الشمال الى الجنوب. فعلى الطرف الآخر أن يفهم و يأخد العبرة.
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-9
27 - nasser karim الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:22
الحمد لله بلدنا الغالي وراءه ناس ذات كفاءة عالية ولن يتخذون اي قرار الا اذا كان فصالح الوطن والمواطنين.تحياتي
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-7
28 - البحر ديال الشعب الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:23
ويا عباد الله اشنو هي 40 مليون اورو في العام????? هادي راها فظيحة ومهزلة واك واك على فظيحة ,ويا قوم ويا بشر راه الاروبيين البحر ديالهوم خاوي خاوي خااااااااااااوي ما فيهش الحوت
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12
29 - عبيد الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:23
40 مليون..هههههه. رخيييييييييصة بزاف.بالمقارنة مع ما الكمية الهائلة المصطادة.ونحن بطبيعة الحال سوف نقتات من الشياطة والفتات الذي تجود به علينا سفن الإتحاد الأوروبي..باعوه رخييييييص
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9
30 - مغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:24
إلى أين ستذهب هذه المليارات !!!!!!!!!
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3
31 - سرفلاااااااااق الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:25
صرفقني نصرفقك هكا غنبقاو الى يوم الدين
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7
32 - Fook الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:25
قريبا سيتم اتفاق لبيع انسان المغرب صغار وكبار وربما لو اردوا عظام امواتنا . . .
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5
33 - الزبداني الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:25
بالاتفاق او بدونه سيضل الوضع الحالي على ما عليه او سيزداد سوءا حتى يرت الله الارض ومن عليها
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4
34 - hassan jawadi الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:25
الاتحاد الأوروبي عندو مصلحة كبيرة في تجديد الاتفاقية اكتر من المغرب .خنقهم اصرار المغرب على قراراته وهما يرضخوا للامر الواقع.
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-3
35 - محتار الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:26
شي واحد عافاكم يشرحلي هاد الجملة : ‘‘حيث تشمل كل النصوص التي تمت المفاوضة حولها الصحراء المغربية بشكل صريح وتستجيب لمضامين القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 27 فبراير الماضي‘‘
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6
36 - صقر الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:26
وماذا عن اتفاق مع الشعب لينعم بخيرات بلاده الذي لا يعرف منها الا السردين. والذي صنف حسب وزارة الفلاحة من الاعلاف ورغم ذلك يصل ثمنه ل30درهم.
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9
37 - تنغيري الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:26
ما لا نفهمه هو ما نفع هاته الاتفاقيات إذا كان النفع منها لا يطال سوى اشخاص معينين ولا نستفيد منه نحن مشعب مكلوم و مقهور.ماذا نسمي مثل هاته السياسات الخرقاء ؟
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6
38 - اسمر الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:26
ان اجمل هدية قد يقدمها الانسان العربي لهذه الارض والبشرية هو ان ينقرض. بالله عليكم هل هذا الاسلام الدي يذعيه العرب. الاسلام الذي يقول وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم. البوليزاريوا والمغرب والجزائر من جهة وقطر والسعودية من جهة تانية يتقاتلون فيما بينهم بينما الغرب يستغل ذالك من اجل مص خيراتهم. اتفاقية الصيد البحري الله وحده يعلم كم تنازل المغرب من اجل ان تشمل الصحراء المغرب. ماذا ستخسر البوليزاريوا ان قبلت بالحكم الداتي على الاقل افضل من التشرد في الصحراء الجزائرية ماذا ربح اجداد البوليزاريوا من كل هذا. لا حياة عاشوها ولا حرية شافوها.لان الصحراء هي قضية شعب باكمله يعني ينساو الاستقلال لان المنطقة لن تعيش ابدا بسلام في وجود دولة اخرى
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1
39 - متابع من الصويرة الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:27
الأوربيين يعترفون بسيادة المغرب على مياه صحرائه ، إذن ما المانع من اعترافهم على سيادته على تراب هذه الصحراء؟ كان على المغرب أن يضغط أكثر عليهم حتى ينتزع حقوقه في هذا الملف على الأقل ، خاصة وأن الأوربيين ليس لهم بديل عن ثورتنا السمكية.
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-1
40 - مغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:27
اروبا تجص نبض المغرب ولما ترى ان مصالحها مهددة ترضخ وترمي عرض الحائط الحكم الصادر عن المحكمة الاروبية . اي نعم انها الدول التي تتغنى بالحقوق والقوانين ولا شئ يعلو على القانون....
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1
41 - fado الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:28
سيفرح الفاسدين و النواب ستسمن معاشاتهم و الاباطرة سيملأون ارصدتهم اما الشعب المغلوب لا نصيب له
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5
42 - الحسني الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:28
ضربة قاضية لأعداء الوحدة الترابية. نتمنى ان تسير الحكومة على هذا النهج
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-6
43 - خارج التغطية الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:29
مرحبا بالاتفاق
المغرب في صحرائه
و الصحراء في مغربها
لكن نسيت جريدتكم الموقرة ان تاتينا
بخبر مصادقة البرلمان العبري
عن قانون يؤكد ان:
.....
اسرائيل دولة يهودية
و فقط اليهود من يمكن لهم حق تقرير المصير
اي ان عرب48 يمكن طردهم في اي لحضة.....
قمة العنصرية
اي المطبعين و المطبليين الذين يقولون ان:
هذا الكيان علماني ديموقراطي
انكشفت الخدعة
تخافون من نشر الخبر
لان نشره يؤدي الى حدف جريدتكم
ربما ستنشرونه بعد الواحدة ليلا ليعلق عليه الجن الذي لا ينام
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1
44 - farid baraka الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:29
الضغط يولد الانفجار ....عاش الملك والصحراء مغربية
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-7
45 - محمد تطوان الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:30
من خلال العنوان العريض يتخيل لك بأن المغرب واجه قوة عظمى و انتصر عليها سياسيا ، المغرب في صحرائه ، يتمتع بخيراته و يستتمر عائدات تسويقها على أرض الواقع ، المغرب لا يتحارب مع البوليساريو الكيان الوهمي الذي لا يعترف حتى بنفسه ، بل يواجه الجزائر التي توضف ارزاق شعبها لشراء الدمم و ارشاء بعض السياسيين الاوربيين للتأثير على قرارات برلمانات بلدانهم .
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-4
46 - أمين خالدي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:31
هذا دليل آخر على قوة المغرب وموقعه الإعتباري التاريخي بين أمم العالم ومشروعية قضيته
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-3
47 - hafid الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:32
C’est quoi 40 millions d’euros par rapport a ceux qu’ils prennent
Et pourquoi n’allons pas nous mêmes le pêcher après leur vendre ce qu’ils veulent à des prix plus compétitifs
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3
48 - الحمد لله الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:33
لا توجد دولة في العالم تستثني جزءا من ترابها الوطني في اي مفاوضات او اتفاقيات دولية.هذا هو المغرب القوي الذي نريده.ونطمح ان يتقوى اكثر مستقبلا فهناك تحديات تنتظره .
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-4
49 - مغربية حرة الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:33
أن المغرب والاتحاد الأوروبي تجاوزا معا “بشكل مشترك”، محاولات جبهة البوليساريو للوقوف ضد أن يشمل أي اتفاق جديد يجمع الطرفين، مدن الصحراء المغربية.
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-1
50 - عثمان الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:35
40 مليون يورو كيصيدها قارب واحد !!!!
40 مليار او مليون؟؟
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3
51 - ماسينيسا الحسيمي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:35
40 مليون أورو كيدخلها واحد ريفي من هولندا فقط أو فضحتونا عليها، سولوا البنك الشعبي فالحسيمة مشحال كايجيبو دوك الخمسة المعروفين تما. خليو الشعب ياكل حوتو، هو ما كيشوف دابا لا حوت لا فلوس، اللهم إن هذا لمنكر. اتفاقية ذل تخالونها انتصارا لا مثيل له.
لا أعرف لم أنتم ضعفاء هكذا في تسيير بلد بأكمله.
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4
52 - وعزيز الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:35
بشكل صريح وتستجيب لمضامين القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 27 فبراير الماضي.

هل المحكمة لم تعاكس حقوق المغرب في ارضه ؟؟
ما دخل قرار المحكمة في الاتفاق ...؟
مادمنا نرفض بعض ما دعت اليه تلك المحكمة ...
هم دائماً يصرون على اللعب بالكلمات ... لأنهم يخافون من المساءلة ...
و نحن نحتقر ما يكتب بين السطور ، و بعد حين نكتشف أنهم تلاعبوا بالكلمات ... و قد يكون لها اثر سياسي و قانوني ...!!
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3
53 - مصطفى الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:35
أليس من المفروض أن يعرف المغاربة بنود هدا الاتفاق؟أليس من المفروض أن يستفيد المواطن من هاته المداخيل؟البحر ملك للشعب ومن حقه ان يستفيد من المداخيل
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3
54 - mohamed rida الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:35
الهدف من قرارها الجديد” هو “الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، مع العمل على “تطويرها بشكل أكثر” من خلال “إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين”، ويكون “لهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي”، كما “يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوروبي”.
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0
55 - اين العقد؟ الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:37
يجب على المغاربة البحث عن هذا العقد بانفسهم وقرائته سطرا سطرا. وبعد ذللك يمكننا التأكد من هذا الخبر. سيادة البلاد خط أحمر لكل مواطن غرور على وحدة وطنه ولذلك من حق كل مواطن مغربى التعرف على مقتضيات هذا العقد. المغاربة ليسوا بؤميون حتى يقرأ لهم.
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56 - سمير العتماني الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:38
رغم المؤامرات والمكائد ورغم الرشاوي والملايير التي صرفت لتعاكس المملكة المغربية و اضعافها فان الله مع الجادين ومع المؤمنين --- فالاتفاق انتصار لنا واعتراف بالملموس بان الخونة الانفصاليون ارهابيون لا مكان لهم بيننا .
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57 - marocain مغربي اصيل الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:38
هذا هو أكبر برهان على الدور الكبير الذي يلعبه وزير الصيد البحري في الرفع من مستوى المفاوضات مع الأقوياء الاقتصاديين الغربيين دفاعا على المصالح العليا للمملكة بعيدا عن كل المزايدات و الحسابات الحزبية الضيقة.
عاشت المملكة المغربية شعبا وملكا؛ من وجدة إلى طنجة إلى الكويرة؛
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58 - حكيم المغربى الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:39
نعم المنتصر فى هد الاتفاق هو الاتحاد الاوربى شواطئ المغراب مقابل تمن بخس بمقارنة مع الجارة مورتناية و المغاربة يشترون السمك با تمن غالى مبروك على الاتحاد الاوربى ميهنا الإقليمية ☠☠☠☠☠☠☠
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59 - خلدون الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:40
مقابل مبلغ 40 مليون اوروا غير طيارة الحسن التالت تساوي 67 مليون اوروا فهم تسطا
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60 - Rash الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:40
الصدمة القوية للمغاربة خيرات بلدنا يديوه البراني بثمن بخس وولد البلاد الحوت غالي علية اللهم هذا منكر
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61 - مواطن الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:40
هذا يدل ان السياسة المغربية بقيادة ملكه الهمام سياسة راقية رزينة وليست مثل سياسة الجار كلها بهرجة وفرقعات صابون..الحمد الله فعلا المغرب في الطريق الصحيح رغم كيد خونة الداخل و مرتزقة الجزائر
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-3
62 - بن على الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:40
قرار جاءر ولن يصمد أمام الطعن فى المحكمة الاوربية. زد على ذلك أنه لازال لم يتخطى العقبة الصعبة وهى موافقة البرلمان الاوربي الذى هو الحكم. سنرى ماذا سيحدث. المسألة ليست بالسهولة كما يعتقد البعض.
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-1
63 - مغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:41
هههه بصحة لاتحاد الاروبي هههه
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64 - ammouri ilyas الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:42
المغرب ليس في عجلة من امره اسماكه تسبح في محيطه و ان لم يكتب النجاح لهذا الاتفاق مع الاوروبيين هناك دولة روسيا العظمى التي تبحث عن مصالحها و استفادة اساطيلها من الاسماك المغربية و يمكنها تعويض الاتفاق مع اوروبا فالمغرب يريد ضرب عصفورين بحجر واحد لاستفادة من اموال الاتحاد الاوروبي و خبراتهم في تطوير قطاع الصيد البحري و في نفس الوقت تحطيم احلام النظام الجزائري و افراغ كيانه الوهمي من صفة الدولة الوهمية التي يحاول الترويج لها ثم افراغ ما يسمى بقرار المحكمة الاوروبية من محتواه.شكرا للكفاءة المغربية
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-2
65 - الفيلالي ولد الريصاني الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:42
فضحتو لينا عرضنا ها الصفعات للبوليزاريو ها الصفعات للجزائر والشعب مكيبان عليه والشعب يكل التراب واش الشعب حتى السردين ملقاه وفيقوا رآه الشعب هو اللي كيخد الصفعات واش الصحراء مشاو ليها جدادنا بالحفا باش حتى السردين مكلاوه ومبقا ليكوم غير طحنو هاد الشعب وتصدروه كفتة للاتحاد الأوروبي
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2
66 - جمال/ المانيا الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:45
استنزاف الثروات البحرية للمغرب بأي ثمن والمواطن المغربي لا يطاله شئ سوى الحزقة.
مبروك لأخنوش واللصوص الذين ينهبون ثراوت المغرب بهذا الإنجاز العظيم.
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67 - سمير الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:45
جميل صفعة قوية للبوليسارو.. كيان لا فلوس لا هوية
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68 - حسن بولام الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:46
المغرب جدي فيما يخص قضيته الترابية. و هذا جيد جدا.
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-2
69 - مجرد سوال الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:46
هل من اجل الحصول على سيادتنا على الصحرا المغربيه. نبيع سمكنا وفوسفاطنا. وفلاحتنا بثمن بخس لايتعدى 40 مليون دولار. لاتغطي حتى اجور البرلمانيين بالمغرب.
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70 - سلام الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:48
الصيد البحري مورد اساسي للمغرب. سواء من ناحية الثروة السمكية او من ناحية انتعاش الخزينة
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71 - dosis الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:52
للمعلق cityoen
حقك من 40مليون هي 1 اورو . الامور لا تقاس هكذا بل الاستفلال الامثل للموارد لتعم الفائدة
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72 - صفاء الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:53
مشكورة الوزارة الوصية على هذه المجهودات بالتوفيق .
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73 - سلامي نورة الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:54
القطاع فأيدي أمينة ونحن نثق فقدرات الناس الي مهتمة بانجاح المفاوضات.و الاتحاد الأوروبي ليس غبيا ويفكر في مصالحه... لن يخسر المغرب من أجل الإرهابيين البوليساريو.
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-5
74 - الحاج الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:54
مقابل 40 مليون يورو، هذا المبلغ زهيد ولا يساوي حتى صفقة للاعب كرة قدم في النًوادي الأوربية.
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75 - لا حوار مع بوزبل الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:55
النتيجة هاته هي التي كانت تلوح في الافق, ذلك لان تاريخ المغرب واوروبا لم تكن وليدة هذا العصر, وانما هي وليدة قرون, و الان ارادت البوليساريو ( القزم ) وليدة البارحة, ان تنبذ كل ما بني لسنوات بين الاطراف المعنية.
انها صفعة لا مثيل لها تلقتها البوليساريو وصنيعتا الجزائر التي نفذت ذخيرتها ولم يبقى لها سوي رفع اليدين الى السماء والاعتراف بالهزمة.ا
لله الوطن الملك
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76 - كريم فلاصي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:55
اوروبا شريك إقتصادي للمغرب، مبنية على التبادل التجاري. وكل طرف يخدم مصالحه.
نحن لا يتحكم فينا أحد. قراراتنا نتخذها بموازاة مع مصالحنا. وثرواتنا لنا فيها كامل التصرف. بالتوفيق للمسؤولين الساهر بن على انجاح هذه المفاوضات
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77 - حسن الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:55
مدام الصيد البحري كيسيرو اخنوش مغاديش نخاف عليه
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78 - سوسن الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:55
ان السياسة الخارجية للمغرب غارقة في المجاعة في الميدان القانون الدولي..كل هذه الثرثرة لا محل لها من الاعراب لانه اصلا ومنطقيا وقانونيا لا ن قرارات المحكمة الاوربية تهم فقط وفقط تهم الدول الاوربية. للتذكير اعلنا هذا مرارا وتكرارا واستشرت كاتب التقريربالمحكمة الاوربية و اكد لي هذا القول بنفسه ومازال لدي جوابه..
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79 - جمال الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:56
المغرب فموقف قوى من المفاوظات المغرب فيه الرجال ميخلعناش إتحاد أوروبي.
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80 - منصوري الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:56
المغرب شريك قريب من الإتحاد الأوروبي، ويستفيد من وضع متقدم، في إطار السياسة الأوروبية للجوار .
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81 - ضعف التفاوض الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:57
لا أثق في ما يصرحون به لأن الاوروبيين لا يمكنهم قلب الطاولة على المحكمة الأوروبية والبرلمان الأوروبي. هناك بالتأكيد تكييف لبنود الاتفاق تضمن احترام قوانين المحكمة الأوروبية و قد تكون هذه التكييفات سرية. المفاوضون المغاربة لا يجيدون التفاوض أضف إلى ذلك أن المغرب تلميذ نجيب يستجيب للضغوطات باريحية وسهولة.
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82 - محمد التازي الخميس 19 يوليوز 2018 - 20:57
مشكور السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري على بدل هذه المجهودات و بالتوفيق لكم
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83 - MAGHREBI NAFSS الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:01
Les pays qui se respectent ne vendent jamais leurs richesses halieutiques pour la somme misérable de 40 millions d'euros,ils pêchent eux-mêmes leurs poissons et les valorisent avant de les exporter.Nos responsables ne cessent de nous casser la tête avec leur soi-disant méga-projet HALIEUTIS qui est à l'image d'une montagne qui a accouché d'une souris
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84 - مهاجر الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:03
حنا تانعطيوهم الفوسفات والسمك والخضروات والفواكه ، هوما تايعطيونا الزبل تاعهوم والنفايات مافهمت والو الي فاهم شي حاجة إفهمني وشكرا كلشي فلوسوماشية مباشرة سويسرة وباناما والمواطن الفقير محروم من السردين ومعرض لأمراض سرطانية بسبب نفايات أوروبا
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85 - المسلسل الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:03
ما هذا الخبر إلا مرحلي وهو من نوع الإنتصارات الوهمية المؤقتة. اننظروا نهاية المسلسل حيث ما زالت مراحل عديدة غير سهلة منها موافقة البرلمان الأوروبي المليء بالمعارضة وكذلك انتظروا قرار المحكمة الأوروبية حول الدعوة المرفوعة من الطرف الآخر.
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86 - كبور بناني سميرس الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:06
كما يقول عادل إمام: وفرحان أوي.
كريستيانو مشى ب 120 مليون يورو وآلاف الاطنان المطنطنة ب 40 مليون يورو
اللي فهم شي حاجة يفهمنا الله يرحم الوالدين راحنا غير مداويخ .
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87 - azdin الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:06
واين تدهب 40 مليون اورووووووووووووووووووو
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