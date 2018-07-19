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كُتّاب وآراء
اتفاق جديد للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء
علمت هسبريس، من مصادر حكومية، أن مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي نجحت وستشمل مياه الأقاليم الجنوبية، بعدما سعت جبهة البوليساريو مدعومة بدول أخرى إلى عكس ذلك.
وكانت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين قد انتهت ليلة السبت الماضي، بعدما استمرت أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل عائد مالي سنوي يناهز 40 مليون أورو للرباط.
وكانت المفاوضات لتجديد الاتفاقية قد بدأت في العشرين من أبريل الماضي، ووصلت "بعد أربع جولات فقط إلى نتيجة جيدة عكس ما كانت تتمناه جهات أخرى" حسب المصدر الحكومي، في إشارة إلى التحركات التي قادتها جبهة البوليساريو.
وبعد نجاح المفاوضات بشمول الاتفاقية لمياه الأقاليم الجنوبية، من المنتظر أن يعلن رسمياً التوقيع على الاتفاقية الجديدة في غضون الأيام المقبلة لتنتهي فترة توقف الصيد الأوروبي في المياه المغربية.
ويتطلب الأمر المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي قبل دخوله حيز التنفيذ؛ لكن قد يتم العمل بالاتفاقية الجديدة بصيغة مؤقتة بشكل فوري إلى أن تتم المصادقة عليها لكي تعود السفن الأوروبية إلى عمليات الصيد في غضون أيام.
وأكدت مصادر دبلوماسية لهسبريس أن قطاع الصيد البحري يعتبر بعداً أساسياً ومؤشراً على سلامة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تشمل كل النصوص التي تمت المفاوضة حولها الصحراء المغربية بشكل صريح وتستجيب لمضامين القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 27 فبراير الماضي.
كما احترمت جولات المفاوضات مبدأ الشمولية على اعتبار أن الصيد يندرج ضمن الشراكة الشاملة بين الطرفين، وقد عبر الطرفان عن أنهما "سيبقيان وفيين لروح الثقة التي تضعهما في نفس المقام لمواجهة كل الأحداث التي قد تؤثر على هذه الشراكة الاستراتيجية والغنية".
وأفاد مصدر حكومي لهسبريس بأن "المغرب قد برهن بشكل واضح عن موقفه الصارم من أجل فرض احترام ثوابته؛ لأن وحدته الترابية كانت وستبقى خطاً أحمر لا يقبل أي مفاوضة أو توافق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (87)
الصفعة هي اللي واخدها المواطن على رقبتو بأسعار السمك
راه حشومة فبلاد السمك، يكون السمك غي ميحلم بيه الفقير :(
"على ان يتم المصادقة عليه من طرف البرلمان الاروبي والبرلمان المغربي"
في اشارة الى مساواة دور البرلمان المغربي والاروبي
وكأن للبرلمان المغربي دور في اتخاد القرارات او التاثير فيها
اصلا محتواه مجموعة من الانبطاحيين اي قرار تم اتخاده تجدهم يرددون كلمة اميــــــ...ـــن
متجاهلين من اوصلهم الى تلك المسؤولية والهدف من وجودهم في تلك القبة البئيسة كبؤس من ينام فيها
حسبنا الله ونعم الوكيل
وجعل الله عيشنا في هذا "الوطن" شفيعا لنا يوم القيامة على قولة احدهم
المغرب في صحرائه
و الصحراء في مغربها
لكن نسيت جريدتكم الموقرة ان تاتينا
بخبر مصادقة البرلمان العبري
عن قانون يؤكد ان:
.....
اسرائيل دولة يهودية
و فقط اليهود من يمكن لهم حق تقرير المصير
اي ان عرب48 يمكن طردهم في اي لحضة.....
قمة العنصرية
اي المطبعين و المطبليين الذين يقولون ان:
هذا الكيان علماني ديموقراطي
انكشفت الخدعة
تخافون من نشر الخبر
لان نشره يؤدي الى حدف جريدتكم
ربما ستنشرونه بعد الواحدة ليلا ليعلق عليه الجن الذي لا ينام
Et pourquoi n’allons pas nous mêmes le pêcher après leur vendre ce qu’ils veulent à des prix plus compétitifs
40 مليار او مليون؟؟
لا أعرف لم أنتم ضعفاء هكذا في تسيير بلد بأكمله.
هل المحكمة لم تعاكس حقوق المغرب في ارضه ؟؟
ما دخل قرار المحكمة في الاتفاق ...؟
مادمنا نرفض بعض ما دعت اليه تلك المحكمة ...
هم دائماً يصرون على اللعب بالكلمات ... لأنهم يخافون من المساءلة ...
و نحن نحتقر ما يكتب بين السطور ، و بعد حين نكتشف أنهم تلاعبوا بالكلمات ... و قد يكون لها اثر سياسي و قانوني ...!!
عاشت المملكة المغربية شعبا وملكا؛ من وجدة إلى طنجة إلى الكويرة؛
مبروك لأخنوش واللصوص الذين ينهبون ثراوت المغرب بهذا الإنجاز العظيم.
حقك من 40مليون هي 1 اورو . الامور لا تقاس هكذا بل الاستفلال الامثل للموارد لتعم الفائدة
انها صفعة لا مثيل لها تلقتها البوليساريو وصنيعتا الجزائر التي نفذت ذخيرتها ولم يبقى لها سوي رفع اليدين الى السماء والاعتراف بالهزمة.ا
لله الوطن الملك
نحن لا يتحكم فينا أحد. قراراتنا نتخذها بموازاة مع مصالحنا. وثرواتنا لنا فيها كامل التصرف. بالتوفيق للمسؤولين الساهر بن على انجاح هذه المفاوضات
كريستيانو مشى ب 120 مليون يورو وآلاف الاطنان المطنطنة ب 40 مليون يورو
اللي فهم شي حاجة يفهمنا الله يرحم الوالدين راحنا غير مداويخ .