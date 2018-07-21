مقاولات مغربية تستعين بالقناصل الفخريين لفتح الأسواق الإفريقية

هسبريس – محمد لديب

تستعد مجموعة من الشركات والعلامات التجارية المغربية للولوج إلى مجموعة من الأسواق بإفريقيا الغربية والشرقية، بحثا عن فرص استثمارية وأسواق استهلاكية جديدة لمواجهة تراجع الطلب على منتجاتها بسبب الانكماش الاقتصادي الذي يهيمن على أسواقها التقليدية.

وقال مصدر من الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، في تصريح لهسبريس، إن رجال الأعمال والمقاولات المغربية واعون بأهمية أسواق جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، التي تسجل معدلات نمو كبيرة وتوفر قاعدة استهلاكية كبيرة ومهمة.

وقال المصدر إن الجمعية المغربية للمصدرين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية لمواكبة الشركات المغربية في الأسواق الإفريقية، بمساعدة هيئة السلك القنصلي الفخري للدار البيضاء.

وقال حسن بركاني، رئيس السلك القنصلي الفخري بالمغرب، إن هناك رغبة لدعم وتعزيز التواجد الاستثماري للمقاولات المغربية في باقي دول العالم، وخاصة في قارة إفريقيا.

وأكد بركاني، في تصريح لهسبريس، وجود رغبة من طرف التنظيمات المهنية للشركات ورجال الأعمال المغاربة لتوسيع تواجدهم الاقتصادي بالخارج قصد تنويع الأسواق الخارجية، بمساعدة هيئة القناصل الفخريين عبر المواكبة وتسهيل الوصول إلى مصادر القرار في تلك الدول.

من جهته، أكد علي باجابر، قنصل فخري عام لكينيا بالمغرب نائب الرئيس والأمين العام للسلك القنصلي الفخري للدار البيضاء، أن القناصل الفخريين حريصون على تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب والبلدان التي يمثلونها في كافة المجالات وتعزيز الدور المتنامي للديبلوماسية الاقتصادية والتقريب بين الشعوب.

وقال باجابر، في تصريح لهسبريس، إن "المغرب أصبح منصة إقليمية استراتيجية على صعيد القارة الإفريقية في مجال استقطاب كبريات الشركات العالمية في مجالات وقطاعات متعددة، وهو مؤهل لكي يلعب دورا طلائعيا في السوق الإفريقي كبوابة عبور للسلع والمنتجات الإفريقية نحو أوروبا وأمريكا".

وأضاف القنصل الفخري ذاته أن "المغرب يتوفر على كافة المؤهلات كي يلعب أدوارا اقتصادية طلائعية على مستوى تسويق المواد الأولية الإفريقية، سواء المعدنية أو الفلاحية أو الزراعية، في اتجاه باقي دول العالم".