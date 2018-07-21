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الرئيسية | مال وأعمال | شركة "كريم" تتفاهم مع نقابتَين للطاكسيات بالمغرب

شركة "كريم" تتفاهم مع نقابتَين للطاكسيات بالمغرب

شركة "كريم" تتفاهم مع نقابتَين للطاكسيات بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 21 يوليوز 2018 - 08:15

أقدمت شركة "كريم"، الناشطة في خدمات حجز السيارات مع السائقين في جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على إبرام بروتوكول اتفاق مع نقابتين رئيسيتين لسيارات الأجرة في المغرب.

و أفاد بلاغ لشركة "كريم" بأنه بموجب الاتفاق ستقوم نقابتا الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة والنقابة الديمقراطية للشغل، اللتان تمثلان على التوالي 5000 سيارة أجرة و 1700 سيارة أجرة عبر التراب الوطني، بتوحيد فروعهما حول هذا المشروع الهيكلي، مشيرا الى ان مذكرة التفاهم ستركز مبدئيا على مدينة الدار البيضاء مع إرادة من جميع الأطراف لتوسيع هذه الشراكة قريبا لتشمل مدنا أخرى في المملكة.

وتعليقا على البروتوكول قال إبراهيم مناع، المدير العام للأسواق الناشئة بالشركة: "نحن فخورون بتواجدنا في المغرب. هذه الاتفاقية تؤكد التزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع سيارات الأجرة لتحسين الخدمات في قطاع النقل في المغرب (..) و كل هذا في إطار تعاون وثيق مع الهيئات الوصية والمهنيين المعنيين".

من جانبه قال عبد المجيد ملحين، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني لسيارة الأجرة لجهة الدار البيضاء سطات، "لقد عبر أعضاؤنا عن رغبتهم في الاستفادة من تطبيقات النقل المتاحة وأن يكونوا جزء لا يتجزأ من مفهوم المدينة الذكية ، و قمنا معا باختيار تطبيق قوي وموثوق".

بدوره نوه سمير فارابي، نائب الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للنقل بهذا الاتفاق ، قائلا: "سيكون بإمكان سائقينا الاستمتاع بالمزايا المادية وعدد من الخدمات التي تقدمها شركة كريم، مؤكدا أن هذا الاتحاد سيحقق قيمة مضافة لفائدة ساكنة الدار البيضاء".

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