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الرئيسية | مال وأعمال | المغرب وأوروبا يتوافقان حول مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل

المغرب وأوروبا يتوافقان حول مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل

المغرب وأوروبا يتوافقان حول مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:00

بعد أربع جولات "ماراطونية" بين بروكسيل والرباط، يدْخلُ بروتوكول اتفاق الصيد الجديد مراحلهُ النهائية، بعد إعلان الأطراف المعنية توصُّلها اليوم إلى "توافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام المقبل، وبروتكول تطبيقه"، ليتجاوز بذلك الاتفاق البحري مرحلة "البلوكاج" التي شكّلت عائقاً أمام توقيعه.

وفي بلاغٍ مشترك لوزارة الخارجية المغربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، أكد الطرفان أنَّهما "اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف".

وذكر المصدر ذاته أن "المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ينوهان بالروح البناءة التي سادت هذه المفاوضات، والتي تؤكد تشبث الطرفين بتعزيز شراكتهما في قطاعين إستراتيجيين: الفلاحة والصيد البحري"، مشيرا إلى أن "الطرفين يلتزمان باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دخول اتفاق الصيد البحري وبروتوكوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات كل منهما".

وأضاف البلاغ: "المفوضية الأوروبية والخارجية المغربية سيظلان على اتصال وثيق بروح التشاور والشراكة التي تربطهما خلال المرحلة الانتقالية، إلى غاية دخول حيز التنفيذ".

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول من الخارجية المغربية أن "الأوروبيين والمغاربة سيعملون من أجل الحفاظ على تجربة ناجحة تمتد لثلاثين سنة من التعاون في هذا المجال الإستراتيجي والحيوي".

وقال المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، في تصريح لهسبريس، إن "توقيع الاتفاق سيشكل ضربة قوية لخصوم المملكة الذين راهنوا على إفساد هذه الشراكة، خاصة أن المفاوضات جرت هذه السنة في ظروف استثنائية اتسمت بالهجمات الخارجية التي استهدفت هذه الشراكة"، مضيفاً "لقد خابت آمال الدول المُعادية لمصالح المغرب بعد التوصل إلى هذا التوافق".

إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية إسبانية "قرب إخراج الصيغة الأخيرة لاتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، موردة أنه "تم التوصل إلى توافق بين كل الأطراف في انتظار أن يمر الاتفاق خلال أولى جلسات البرلمان الأوروبي، في شهر شتنبر المقبل، للمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ".

وفي هذا الصدد، قال لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، اليوم الجمعة، إن "اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد وصل مراحله النهائية"، مشيرا إلى أنه "لا ينقص سوى موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي".

ونقل المسؤول الاسباني ذاته أن "الاتفاق قيد المراجعة في انتظار إحالته على أنظار مفوضية اتحاد الأوروبي"، مورداً أن أسطول الصيد الأوروبي، وخاصة الإسباني، لن يتمكن من الإبحار في المياه المغربية لأسابيع أو قد تصل المدة إلى "أشهر".

ووفقاً لوكالة "إيفي" الإسبانية، فإن "المفاوضات الجارية حول اتفاق الصيد الجديد بين الطرفين قد تأجلت بسبب المناقشات حول الجوانب التقنية والسياسية التي تعتبر الأكثر تعقيدًا من أي وقت مضى".

وكانت اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين قد انتهت ليلة السبت الماضي، بعدما استمرت أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل عائد مالي سنوي يناهز 40 مليون أورو للرباط.

وكانت المفاوضات لتجديد الاتفاقية قد بدأت في العشرين من أبريل الماضي، ووصلت "بعد أربع جولات فقط إلى نتيجة جيدة عكس ما كانت تتمناه جهات أخرى" حسب المصدر الحكومي، في إشارة إلى التحركات التي قادتها جبهة البوليساريو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - citoyens الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:09
Le problème c'est qui va profiter de cette accord. .j'en suis très sur les parlementaires pour leur retraite. .le peuple marocain milliards 00000000
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4
2 - rachida الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:11
بصراحة المدن المغربية الشاطءية يجب ان يكون لها نصيب من ثمن الثروة السمكية تصرف في مشاريع اجتماعية . لا ناكل السمك ولا نرى مساريع فهذا ظلم كبير خصوصا المدن الشاطءية الصغيرة التي ينخرها الفقر والتهميش .
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12
3 - بطاطا جزائرية الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:14
بل ضربة قاضية لجنرلات الجزائر..ومخابرتهم في ضرب وحدتنا الترابية...فبوتفليقة سيكتفي ببطاطا معفنة غير مرغوب بها خارج الجزائر...ولن ياءكل ابذا سمك المحيط الاطلسي كما كان يخطط..حفض لنامغربنا من شر اجزائر وعدونتها ومقالبها لامنتهية.
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-8
4 - المهاجر الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:15
الخشية هي داك 50 مليون اورو في العام. ...أضعف برجوازي مغربي عندو غير في المخدة محطوطة
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13
5 - amal hajiri الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:15
بوليساريو تيسحابها اللعب مع المغرب ساهل.
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-11
6 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:18
المغرب وأوروبا يتوافقان للصيد البحري ب 40 مليون اورو للسنة في مياهنا مهزلة التاريخ !!!
كان على المغرب يطالب باكثر هذا العدد . كنت أظن أن المغرب سوف ينخدع مرة أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي حول اتفاقيات الصيد البحري في مياهنا
je m'en douté fort que le Maroc aller se faire avoir encore de la part de l'union européenne
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6
7 - احمد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:19
الصواب هو ضربة لحق المواطن المغربي في اكل التروات السمكية. المهم هو ياكلو الاوروبيين التروات البحرية المغربية بأتمان بخسة. خليو لينا غا الحوت ديال السدود
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4
8 - الحسني الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:19
هذا هو أكبر برهان على الدور الكبير الذي يلعبه وزير الصيد البحري في الرفع من مستوى المفاوضات مع الأقوياء الاقتصاديين الغربيين دفاعا على المصالح العليا للمملكة بعيدا عن كل المزايدات و الحسابات الحزبية الضيقة.
عاشت المملكة المغربية شعبا وملكا؛ من طنجة إلى الكويرة؛
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-12
9 - صمتي شموخي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:21
المغرب ليس في عجلة من امره اسماكه تسبح في محيطه و ان لم يكتب النجاح لهذا الاتفاق مع الاوروبيين هناك دولة روسيا العظمى التي تبحث عن مصالحها و استفادة اساطيلها من الاسماك المغربية و يمكنها تعويض الاتفاق مع اوروبا فالمغرب يريد ضرب عصفورين بحجر واحد لاستفادة من اموال الاتحاد الاوروبي و خبراتهم في تطوير قطاع الصيد البحري و في نفس الوقت تحطيم احلام النظام الجزائري و افراغ كيانه الوهمي من صفة الدولة الوهمية التي يحاول الترويج لها ثم افراغ ما يسمى بقرار المحكمة الاوروبية من محتواه.شكرا للكفاءة المغربية
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10 - الناصري الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:22
المغرب جدي فيما يخص قضيته الترابية. و هذا جيد جدا.
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-5
11 - توجطات الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:23
نحن مع الإتفاق ومع إنفاق عائدات الإتفاق على هاد الشعب ويصبح حتى هو يأكل السمك و يستمتع بالمداق اما الخصوم ينعتون بهدا المثل القافلة تسير وكلاب تنبح والمغرب يسير بسرعة البراق .
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4
12 - اتفاق عظيم ستذكره البشرية الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:23
اتفاق نووي عظيم بين المغرب والاتحاد الاوروبي يسعد العالم وينهي سنوات من التوجس والخيفة والحذر...وفرحتاه ....
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2
13 - fati chaibi الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:24
القطاع فأيدي أمينة ونحن نثق فقدرات الناس الي مهتمة بانجاح المفاوضات.و الاتحاد الأوروبي ليس غبيا ويفكر في مصالحه... لن يخسر المغرب من أجل الإرهابيين البوليساريو.
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-5
14 - مهاجر USA الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:25
حنا تانعطيوهم الفوسفات والسمك والخضروات والفواكه ، هوما تايعطيونا الزبل تاعهوم والنفايات مافهمت والو الي فاهم شي حاجة إفهمني وشكرا كلشي فلوسوماشية مباشرة سويسرة وباناما والمواطن الفقير محروم من السردين ومعرض لأمراض سرطانية بسبب نفايات أوروبا
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2
15 - 40 Million Dollar الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:29
الإتحاد الأووربي كون كاليهوم تخليونا نصيدو فالبحر عندكوم فابور و لكن نعتارفو ليكوم بالصحرا كون كالو ليهوم مرحبا ,, مهزلة ديال تعطيهوم رخصة صيد ب40 مليون دولار ,
أما علاش ما نتفاوضو حتى على الثمن من جديد
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16 - mohamed rida الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:29
صفعة أخرى من الصفعات الكثيـــــــرة التي تتلاقها من حين لآخر مايسمى بمرتزقة البوليزاريو
منذ أن استرجع المغرب أقاليمه الجنوبية من المستعمر الإسباني سنة 1975، قرر المغرب ومنذ دلك التاريخ أن لا يتنازل نهائيا عن أراضيه مهما كان كلفه الثمن لذلك..
الصحراء في مغربها...والمغرب في صحرائه..أحب من أحب وكره من كره..

خلاص انتهت خرافة مايسمى بالبوليزاريو..
أما بعض التعاليق الغبية لأصحابها عليها أن تركز على المهم.. أما الهراء والتهريج فلن يفيد اصحابه في شيء.
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17 - دفنا الماضي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:29
اصبحتم تفكرون في البوليساريو أكثر مما تفكرون في مصلحة المواطن المغربي. صفعة هنا وصفعة هناك. بالله عليكم، هل الأوروبيون يحتاجون فعلا سمك المغرب؟ انظروا إلى الخريطة ولاحظوا طول وعرض بحارهم وأنهارهم وبحيراتهم. من إسبانيا إلى النرويج واليونان ووو. سمك المغرب يحول إلى أقراص اوميغا 3 لا غير. الأوروبيون يشترون سمك الفقراء ليحافظوا على ثرواتهم السمكية. ونحن نفرح عندما نبيع. لأننا "صفعنا" البوليساريو. اتركوا المغاربة يأكلون سمك بلادهم.
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18 - تعليق الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:30
لا يمكن للاتحاد الأوروبي البقاء بدون أسماك المغرب الذيذة لا سياسة قبل الأكل
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19 - ولذ مّو الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:31
واش كاين شي شرط جزائي بحال هاداك ديال رونار إذا ما التازموش أو فرضت عليهم شي محكمة شي تنازل ما ؟؟؟ خاص يكونو معانا رجال يتحملو مسؤولياتهم ماشي يديرو معانا لعب الدراري : يتّافق معاك وفالأخير يقول ليك لا حيث ماما ما بغاتش ؟؟؟ههههه واش أنا متفق معاك ولاّ مع ماماك ؟؟؟
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20 - amed الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:31
40.000.000 € = 40.000.000 maghribi 10 dh lwa7d
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0
21 - المسيح الدجال الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:32
40 مليون أورو و نحن المغاربة 40 مليون نسمة ، يعني أورو واحد لكل مغربي في السنة بمعنى آخر كيلو ديال السردين فالعام لكل مواطن بالله عليكم هل هاذا مو نصيب المغاربة من التروة السمكية
« 3600 كم من البحار »
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22 - ايمداحن الحسن الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:32
ضربة موجعة للجزائر وصنيعتها بوزبال ؛ المرجوا من المسؤولين المغارية تحصين الجبهة الدلخلية من خلال محاربة كل أشكال الفساد ؛كما على جميع عامة المواطنين الإدراك أن المواطنة الحقة تعني أن هناك حقوق وواجبات.
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23 - abderrahman الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:32
السؤال المطروح أين تذهب مداخيل تلك الخيرات؟ سياسة متخلفة وسياسيون مرتزقة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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24 - dell الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:35
واش خصوم المملكة هم شعب هاذ المملكة حيت كنشوف اكبر متضرر من هاذ الاتفاق هو الشعب المغربي لي كتنهب الثروات ديالو بجوج فرانك اوبصفقة مذلولة والمشكل الاكبر انه لانرى اي شيء من هذه الصفقة على الشعب المغربي ثروة سمكية هائلة واثمنة اغلى من الدول التي تشتري منا اصلا عار والله عار
فيقوا المغاربة علاش هاذ النوم العميق فيكم
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25 - جريء الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:37
المالية العمومية في المغرب، ضبابية و لا نعرف عنها و لاشيء و اين تذهب، اذن هذا الاتفاق ضد مصالح الشعب، و في صالح الناس الكبار، للميقدر يهدر معاهوم غي عزرين.
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26 - ibm الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:39
40مليون اورو هههه اضحوكة عام من النهب بهاذ الثمن
غير مول قهوى لاكريم فمراكش لقاو عندو هداك العدد لوكان اتفاقية مع شخث واحد كان يعطيهم كثر ههه مهزلة
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27 - نعم الاتفاق الجمعة 20 يوليوز 2018 - 20:39
المشكلة من يستفيد من عائدات الصيد البحري
والعادات المتفرعة.المغاربة لا يتجاوز معدل 4 كج لكل شخص في المغرب و باثمنة جد مرتفعة بالنسبة للدخل .وما مصير الغاز الطبيعي المستغل مند شهور
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