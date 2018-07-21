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الرئيسية | مال وأعمال | المملكة والاتحاد الأوروبي يوقعان البروتوكول الجديد للصيد في الرباط

المملكة والاتحاد الأوروبي يوقعان البروتوكول الجديد للصيد في الرباط

المملكة والاتحاد الأوروبي يوقعان البروتوكول الجديد للصيد في الرباط
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
السبت 21 يوليوز 2018 - 19:00

كشف مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه من المرتقب أن يتمَّ "التوقيع بالأحرف الأولى" على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد غد الاثنين، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والمفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري كارمينو فيلا، في مقر وزارة الفلاحة بالرباط.

وأضاف المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الأمر لا يتعلق بتوقيع نهائي على الاتفاق البحري، وإنما يأتي هذا اللقاء لتتويج آخر جولة من المفاوضات؛ التي مهّدت لإبرام بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "الطرفين تمكنا في ختام هذه الجولة من التوصل إلى اتفاق في ظل احترام المبادئ العامة التي قادت المفاوضات".

وفي تبسِيط للمسطرة القانونية التي سيسلكها الاتفاق، قبل دخوله حيز التنفيذ، كشف المصدر نفسه أنه "مباشرة بعد التوقيع الأولي سيتعين على كل دولة من الدول الـ 27، المشكلة للاتحاد الأوروبي، أن تجري سلسلة من المشاورات الداخلية لاعتماد مضامين الاتفاق بشكل رسمي ونهائي. هذه المسطرة ستطبق على المغرب أيضاً؛ من خلال مناقشة هذا البروتوكول تحت قبة البرلمان".

وأضاف أن "تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدءًا باعتماده من طرف المجلس عبر الدول الأعضاء، ومرورا بالبرلمان للتصويت عليه واعتماده، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أكدت، أمس الجمعة، أن "مفاوضات تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تكللت بالنجاح بصيغة تشمل الصحراء المغربية، وهو ما يشكل مرحلة تأتي لتعزيز مكانة المغرب كمحاور وحيد للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تضم الصحراء".

في المقابل، عبرت جبهة البوليساريو عن "القلق العميق إزاء مواصلة بعض دول الاتحاد الأوروبي استقبال منتجات من الصحراء"؛ مشيرة إلى أن "الاتحاد تحوَّل إلى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة"، وأنه "يزيد التوتر ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وذكر التنظيم الانفصالي، في بلاغ له، أن "الاتحاد الأوروبي فضل المصالح الاقتصادية ضمن المدى القصير على القانون والعدالة والسلام، ومنه تحول الاتحاد الأوروبي بقراره اللاشرعي إلى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - عبدالصمد السبت 21 يوليوز 2018 - 19:15
فعلا، أوروبا شريك إقتصادي للمغرب. هذه سنة الحياة، مبنية على التبادل التجاري. وكل طرف يخدم مصالحه.
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3
2 - من الرباط السبت 21 يوليوز 2018 - 19:16
الحمد لله احنا في موقف قوة ، خاص في شويا ديال تخراج العينين صافي براكا من الضسارة.
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-10
3 - من شاطئ عن الياب السبت 21 يوليوز 2018 - 19:17
يجب على المغرب أن يضغط على أوروبا ويشترط عليهم على أن لا يتطاولو على السيادة المغربية في أي اتفاق معهم عاش الملك الله للوطن الملك
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-7
4 - hicham السبت 21 يوليوز 2018 - 19:17
هل يملك أخنوش الجرأة لفرض شروط لصالح المغرب في هذا الإتفاق و لي الذراع للإتحاد الأوروبي كما فعل أثناء تشكيل المحكومة. أم أن الشغل كبير عليه و يوقع على بيع خيرات المغرب بثمن رمزي و شراء مواقف ضبابية حول الوحدة الترابية
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19
5 - youness السبت 21 يوليوز 2018 - 19:18
معامن تشاورتو تبيعو لحوت ديال الشعب!؟
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28
6 - من الكرنش السبت 21 يوليوز 2018 - 19:18
الاتحاد الأوروبي عندو مصلحة كبيرة في تجديد الاتفاقية اكتر من المغرب إلا بغا يشتري الحوت بنفس الكمية لي كيصيدها من البحر ديال المغرب اتكلفو أضعاف عشرة المرات وكذلك كيوفر الشغل لليد العاملة ووو...لكن لن يتحقق هذا
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10
7 - جوج السبت 21 يوليوز 2018 - 19:19
هذه المفاوضات ليس بسهولة واخذت وقت اكتر من المتوقع لكن في النهاية ستكون لصالح المغرب لان المهمة بين ايدي مسؤولين لا يستهان بهم ومصرون على أن السيادة خط احمر انتهى.
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-11
8 - فدوى السبت 21 يوليوز 2018 - 19:19
المغرب اكيد سيربح الرهان في اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوروبي بفضل رجال قادوا مفاوضات بنفس دبلوماسي قوي وارادة لا ولن تزحزحها رياح اعداء النجاح.
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-9
9 - لبنى السبت 21 يوليوز 2018 - 19:19
اتفاقية الصيد مهمة بالنسبة للمغرب و خاصة انها مصدر للعملة الصعبة و احتياطي العملة الاجنبية...ولكن بالنسبة باوربا اهم وبكثيررررر.
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-4
10 - بيلوط السبت 21 يوليوز 2018 - 19:20
هنيئا لهم بحوت ديالنا شنوا مزال بقا مصيفطوهش لاوروبا ؟؟؟ زيدو قلبو مزيان الخضرة متصيفطو ما الذ وطاب منو الحوت كدالك وكيبقى الشياطه فالمغرب للمواطن المغربي الضعيف زيدو قلبو متبيعو ليهوم ، اربي كون درتو اتفاقية لبيع الناس لدول الإتحاد الأروبي ، انا عن نفسي كنطالب بدرهم واحد هير صيفطوني ليهوم باي .
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12
11 - مهاجر USA السبت 21 يوليوز 2018 - 19:25
حنا تانعطيوهم الفوسفات والسمك والخضروات والفواكه ، هوما تايعطيونا الزبل تاعهوم والنفايات مافهمت والو الي فاهم شي حاجة إفهمني وشكرا كلشي فلوسوماشية مباشرة سويسرة وباناما والمواطن الفقير محروم من السردين ومعرض لأمراض سرطانية بسبب نفايات أوروبا
les européens sont malin en menaçant le maroc du shara ils vont pecher pratiquement gratuitement et laisser le pauvre marocain affamé
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11
12 - Hanane Hanane السبت 21 يوليوز 2018 - 19:27
تفاهة البوليساريو لا تساوي شيئا و ان المصالح المغربية الاوروبية اكبر من كل شئ.
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-6
13 - ع.بوجمعة السبت 21 يوليوز 2018 - 19:27
سحقا لاعذاء الاوطن وسحقا للخونة اي ما كانوا ونصر للوطن وللبلاد من طنجة الى لكويرة تحت قيادة ملك البلاد والعباد, المد لله على نعمته والذل والخزي للخونة عملاء حكام الجزائر ولكل من يحرض على الفتنة عاش المغرب وعاش الملك والصحراء مغربية منذ قرون وقرون وستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها والباقي من ثرابنا المغتصب سنحرره باذن الله فالمسالة مسالة وقت ستكون قريبة ان شاء الله فالحق يعلى ولا يعلى عليه
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-8
14 - chouf السبت 21 يوليوز 2018 - 19:30
اكليب الرس بالبوليساريو وشاء الامم ما عاقتش اخلاص من دندة الجزائر الجزائر هي الوليساريو.اما الصحراء واهلها المغاربة عايشين في بحبوحة والخير تحت الدولة العلوية.اوا يا مفياسالجزائر وخاصة الجنرالات قرات مقالة في اليوتوب تقول ان العماري المقبور ترك 26قندق في دولة اوروبية وملايير دولارات.ودوخوا الشعب وخلقين للجزائر مهزلة البوليساريو باش ادوخوا الشعب شفوا يا جزائرين راه يكلوا افلسكم ويكذبوا عليكم راه الدولة تكذب عليكم المغرب استرجع الصحراء واولادو عايشين بخير والرفاهية موجودة والى كذبتموني ابحثوا وشفو الاخلة ولعيون وسائر مدن الجنوب وحتى كولير يشهد بخيرات الصحراء.راه البوليزاريو الحقيقي هم الجنرلاات اللي اكلاوكوم.
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-6
15 - متجول السبت 21 يوليوز 2018 - 19:31
خيرنا يأكله غيرنا أو بصحة و الراحة ولي هدر يرعف فهمتي ولا لا ههههههههههه.
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3
16 - ماسينيسا الهولندي السبت 21 يوليوز 2018 - 19:31
ليس المهم هو التوقيع، المهم هو فحوى ما تم التوقيع عليه.
إذا كان الموقعون سيصطادون في المياه المقابلة للصحراء و بذلك يعترفون ضمنيا بأن تلك المياه و ما يقابلها من أراضي هي ملك للمغرب فعليهم في أقرب مناسبة أن يعترفوا بذلك أيضا دون انتظار شيء ما من المغرب لأن المغرب هذا يحصل فقط على مبلغ زهيد جدا من وراء هذه الإتفاقية. إن رفض الأوروبيون هذا فلتترك الأسماك لأهلها فهم في أمس الحاجة إليها.
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4
17 - احنا مزلوطين ومقهورين السبت 21 يوليوز 2018 - 19:34
الاروبيين ماعندهومش الحوت اذن متعطيوش ليهوم الحوت ديالنا فابور من اجل (الصحراء) شوفو شي سوق اخر في اسيا مثلا او روسيا او امريكا اللاتنية ,كيظحكو علينا الاروبيين وكيستغلو نقطة الظعف ديالنا (الصحراء) ونتوما كتعطيو ليهوم الحوت ديالنا فابور ??????? كاين شي ثمن مزيان مرحبا بهم والى ماكاينشي يبعدو علينا ويخليونا ترونكيل.الحوت بحال الذهب والدياموند.
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3
18 - brahim السبت 21 يوليوز 2018 - 19:36
سعادات المسؤلين. وحزن للمواطنين. أنا مغربي مقيم بالمغرب. نأكل الحوت مرة واحدة في سنة.
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6
19 - badr السبت 21 يوليوز 2018 - 19:37
اين الثروة ..اين الأسماك.......
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5
20 - عبدالكريم بوشيخي السبت 21 يوليوز 2018 - 19:39
و هكذا تحطمت احلام النظام الجزائري و تبخرت امواله التي صرفها من اجل ايقاف هذا الاتفاق و محاولة فصل منتوجات الصحراء المغربية عن مغربها لكن امامه امل في 4 سنوات القادمة حينما تنتهي هذه الاتفاقية ليعيد الكرة مرة اخرى بحظ تعيس و هكذا تمر عليه الساعات و الايام و الشهور و السنين يعيش في الوهم منذ 1975 و لا شيئ تحقق سوى اهدار اموال الشعب الجزائري الشقيق على تفاهة البوليساريو انه الغباء الذي ما بعده غباء فالمغرب بصرامته و قوته و كبريائه استطاع اخضاع 27 دولة اوروبية التي تمثل الاتحاد الاوروبي و جاءت راكعة لارادته كما قلت في احدى تعاليقي السابقة حينما قلت للنظام الجزائري لا تذهب بعيدا في تفاؤلك و انتصاراتك الوهمية سيركع الاوروبيين لارادة المغاربة لان المصالح المشتركة اقوى من حشرة البوليساريو و اقوى من رشاويك من اموال نفطك و غازك و ستبقى تائها في متاهة قضية الصحراء المغربية الى ان تصل الى حالة الياس و الافلاس المؤدي الى الانتحار التي فعلا وصلت اليها منذ عقود لكن اعرف ان مركب النقص و العقدة من المغرب جعلتك تخفي معاناتك و تحول هزائمك الى انتصارات عبر ابواق دعايتك و سيبقى المغاربة شوكة في حلقك.
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-16
21 - عبدالله السبت 21 يوليوز 2018 - 19:39
الاتحاد الأوربي والدول العظمى يخدمون الا مصالح شعوبهم ولو بتضحية جميع شعوب دول العالم الثالت ، يلعبون بورقة البوليزاريو الذين هم متيقنين انه الا لعبة الجزاءر ومتيقنين الف في الماءة بان الصحراء مغربية او هاكاك مخليينها حبوبة باش ياخذو لي بغاو بحال فابور.
اقسم بالله العلي العظيم ما حدكم تعطيو هاذ المشكل ديال الصحراء أهمية وعناوين ديال الانتصار على المرتزقة والأوروبيين يضحكون علينا لانها سياسة وديبلوماسية تعطيهم فين اي عظو ، راه خصنا سياسة ديال الصحراء مغربية او ما فيها شك ماشي بحال الى شاكين فيها او تتحاورون معهم على ارضنا.
باراكا من هاذ المهزلة راه خصهوم يفهمو مزيان وبصرامة بان الصحراء قضية شعب وارضنا ماءة في الماءة او هما راهم بالتأكيد عندهم تاريخنا لانهم كانو يستعمروننا، أربعين سنة ديال العذاب باراكا عطيو للمرتزقة وقت محدد بغاو يرجعو واخا نا بغاوش حتى هاداك الحكم الداتي نحيدو بوه صافي لي غلب يعف او كبرو حد باباها او فين ما بغات تخرج تخرج او ونفتحو ليهم باب جهنم.
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0
22 - nasser Karim السبت 21 يوليوز 2018 - 19:49
البوليساريو من اغبى الانظمة بالامس تلقى صفعة مدوية في عقر داره بعد رفض الدول مشاركة كيان تندوف الوهمي في الالعاب الافريقية لانه كيان غير معترف به و لا وجود له الا على الورق الكل يضحك على هذا النظام و يستهزء به و يحتقره و يستنزفه في امواله و لكن هذا قدر الشعب الجزائري الشقيق مع هذا النظام الغريب الذي يحكم الجزائر بعدة رؤوس منهم رئيس لا يعرف حتى الصباح من المساء.
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0
23 - azad meryam السبت 21 يوليوز 2018 - 19:50
العز للمغرب والعز للمغاربة نداء للمسؤولين يزيدو بهاد البلاد لقدام.....بوليساريو يحسابه اللعب مع المغرب ساهل.
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-2
24 - محمد السبت 21 يوليوز 2018 - 19:50
ومرة أخرى المغرب يوافق على تمديد اتفاق الصيد البحري من الأوربيين بثمن بخس فقط من أجل الحصول على امتيازات سياسية التي سيتخذها دول الاتحاد كورقة يضغطون بها على المغرب كلما ارادوا
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1
25 - amal lmir السبت 21 يوليوز 2018 - 19:50
واخيراااا المغرب ربح الرهان في اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوروبي.شكرا لمن سهر على نجاح هذه المفاوضات.
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0
26 - سمير العثماني السبت 21 يوليوز 2018 - 19:55
رغم المؤامرات والمكائد ورغم الرشاوي والملايير التي صرفت لتعاكس المملكة المغربية و اضعافها فان الله مع الجادين ومع المؤمنين --- فالاتفاق انتصار لنا واعتراف بالملموس بان الخونة الانفصاليون ارهابيون لا مكان لهم بيننا .
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0
27 - الهادى السبت 21 يوليوز 2018 - 19:55
كَشفَ مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي !!!!!!!!!!وأضاف المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، في تصريح لجريدة هسبريس: "الأمر لا يتعلق بتوقيع نهائي على الاتفاق البحري !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

العنوان :المملكة والاتحاد الأوروبي يوقعان البروتوكول الجديد للصيد في الرباط
!!!!!!!!! من الكاذب ومن الصادق من كل هذا.

وفدين من وزارتي الداخلية الجزائرية والموريتانية التقيا اليوم فى المعبر الحدودى الجديد بين البلدين الشقيقين والذى تم انجازه وتجهيزه فى وقت قصير مع تهيئة وتعبيد الطرقات المئدية اليه من الجانبين.
وكشف السيد امحمد بن اميم, مدير الادارة الاقليمية بوزرة الداخلية الموريتانية انه يتم تدشين وتشغيل المعبر اواخر الشهر الجارى من طرف السلطات العليا للبلدين.
وحسب المعلومات , فقد تقرر بناء مدينتين جديدتين على الحدود لاستقبال وراحة المسافرين وتخزين السلع الجزائرية الموجهة نحو كل الدول الافريقية.
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-1
28 - خبير في هذا المجال السبت 21 يوليوز 2018 - 19:56
عن اي اتفاق يتحدثون والذي حدث بفعل الضغط الفرنسي والتواطئ الاسباني لايعدو عن كونه ارضية اتفاق تفاهم عليها الوفدين المتفاوضين المغربي والاوروبي برعاية فرنسية ,عليهم ان يعبرا طريقا طويلا وشاقا ليصبح اتفاقا او سرابا مطلع السنة المقبلة 2019 ,فعليه :
اولا:ان يحظى بمصادقة سفراء الاتحاد الاوروبي المعتمدون في ابروكسيل .
ثانيا:ان يحظى بعد ذلك بمصادقة مجلس الحكومات.
ثالثا:عليه بعد ذلك ان يحظى بمصادقة البرلمان الاوروبي .
وان مر بهذه المراحل الثلاثة بنجاح ,ولا اعتقد انه سيمر ,سيصبح هناك فعلا اتفاقا بين المغرب والاتحاد الاوروبي وسيتم توقيعه وتحديد تاريخ لدخوله حيز التنفيذ والذي لن يكون الا في شهر ماي ,يونيو او يوليو من سنة2019.
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0
29 - فهم تتسطى السبت 21 يوليوز 2018 - 20:01
لم اسمع او ارى فحياتي ان هناك حكومة او رئيس دولة يعمل جاهدا لوهب خيرات شعبه لكافة البلدان فحين ان مواطني هدا البلد يشترون هده المواد باتمنة خيالية
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1
30 - الزمر السبت 21 يوليوز 2018 - 20:05
السلآم، الإتحاد الأوروبي و الاتحاد العربي والاتحاد المغربي العربي والاتحاد الخليجي
والاتحاد الافريقي يتعامل مع المغرب كما يقول المثل المغربي الاصيل "
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-1
31 - mounir السبت 21 يوليوز 2018 - 20:07
JE SOUHAITE UN BON APETIT POUR LES EUROPEEN JOUISSIER DE POISSON DE MAROC COMME VOUS VOULIEZ J ESPERE QUE CET ACCORDS INCULERERA AUSSI LES FUTUR NOUVEAUX MEMBRE DE LEUROPE DE L EST CIMME L UKRANIE ALBANIE ET PEUT ETRE AUSSI LES TURC
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0
32 - لا حوار مع بوزبل السبت 21 يوليوز 2018 - 20:11
" الحر بالغمزة ..و العبد بالدبزة "
لو كانت البوليساريو تسعى حقيقة الى السلم و السلام ,كان الاجدر بها ان تبارك لهذا الاتفاق و ليس بانتقاده , ذلك لان اغلب الصحراويين يعيشون في بلدهم المغرب وهم بهذه الاتفاقية ستزيد من تحسين عيشهم و مواردهم .
البوليساريو و الجزائر(الحركيين ) حسب علمي , يعتبران من بين الاغنياء في افريقيا والعالم و لا داعي لحرمان المغاربة الصحراويين من هذه الاتفاقية? فالاموال التي يتوفران عليها تعد بالملايير و ليس حتى بالملايين يمكنهما من العيش بها مدى الحياة و في احسن الاحوال فلمذا يبحثان دائما عن العرقلة?.
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33 - مراد اليخيدو ا السبت 21 يوليوز 2018 - 20:12
لمادا لا نمضي على اتفاقية الصيد حتى نضمن جميع الحقوق للمهاجر المغربي الدي يعيش في احقر الضروف
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