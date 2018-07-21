المملكة والاتحاد الأوروبي يوقعان البروتوكول الجديد للصيد في الرباط

هسبريس ـ عبد السلام الشامخ

كشف مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه من المرتقب أن يتمَّ "التوقيع بالأحرف الأولى" على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد غد الاثنين، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والمفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري كارمينو فيلا، في مقر وزارة الفلاحة بالرباط.

وأضاف المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الأمر لا يتعلق بتوقيع نهائي على الاتفاق البحري، وإنما يأتي هذا اللقاء لتتويج آخر جولة من المفاوضات؛ التي مهّدت لإبرام بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "الطرفين تمكنا في ختام هذه الجولة من التوصل إلى اتفاق في ظل احترام المبادئ العامة التي قادت المفاوضات".

وفي تبسِيط للمسطرة القانونية التي سيسلكها الاتفاق، قبل دخوله حيز التنفيذ، كشف المصدر نفسه أنه "مباشرة بعد التوقيع الأولي سيتعين على كل دولة من الدول الـ 27، المشكلة للاتحاد الأوروبي، أن تجري سلسلة من المشاورات الداخلية لاعتماد مضامين الاتفاق بشكل رسمي ونهائي. هذه المسطرة ستطبق على المغرب أيضاً؛ من خلال مناقشة هذا البروتوكول تحت قبة البرلمان".

وأضاف أن "تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدءًا باعتماده من طرف المجلس عبر الدول الأعضاء، ومرورا بالبرلمان للتصويت عليه واعتماده، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أكدت، أمس الجمعة، أن "مفاوضات تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تكللت بالنجاح بصيغة تشمل الصحراء المغربية، وهو ما يشكل مرحلة تأتي لتعزيز مكانة المغرب كمحاور وحيد للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تضم الصحراء".

في المقابل، عبرت جبهة البوليساريو عن "القلق العميق إزاء مواصلة بعض دول الاتحاد الأوروبي استقبال منتجات من الصحراء"؛ مشيرة إلى أن "الاتحاد تحوَّل إلى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة"، وأنه "يزيد التوتر ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وذكر التنظيم الانفصالي، في بلاغ له، أن "الاتحاد الأوروبي فضل المصالح الاقتصادية ضمن المدى القصير على القانون والعدالة والسلام، ومنه تحول الاتحاد الأوروبي بقراره اللاشرعي إلى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء".