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كُتّاب وآراء
المملكة والاتحاد الأوروبي يوقعان البروتوكول الجديد للصيد في الرباط
كشف مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه من المرتقب أن يتمَّ "التوقيع بالأحرف الأولى" على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد غد الاثنين، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والمفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري كارمينو فيلا، في مقر وزارة الفلاحة بالرباط.
وأضاف المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الأمر لا يتعلق بتوقيع نهائي على الاتفاق البحري، وإنما يأتي هذا اللقاء لتتويج آخر جولة من المفاوضات؛ التي مهّدت لإبرام بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "الطرفين تمكنا في ختام هذه الجولة من التوصل إلى اتفاق في ظل احترام المبادئ العامة التي قادت المفاوضات".
وفي تبسِيط للمسطرة القانونية التي سيسلكها الاتفاق، قبل دخوله حيز التنفيذ، كشف المصدر نفسه أنه "مباشرة بعد التوقيع الأولي سيتعين على كل دولة من الدول الـ 27، المشكلة للاتحاد الأوروبي، أن تجري سلسلة من المشاورات الداخلية لاعتماد مضامين الاتفاق بشكل رسمي ونهائي. هذه المسطرة ستطبق على المغرب أيضاً؛ من خلال مناقشة هذا البروتوكول تحت قبة البرلمان".
وأضاف أن "تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدءًا باعتماده من طرف المجلس عبر الدول الأعضاء، ومرورا بالبرلمان للتصويت عليه واعتماده، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أكدت، أمس الجمعة، أن "مفاوضات تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تكللت بالنجاح بصيغة تشمل الصحراء المغربية، وهو ما يشكل مرحلة تأتي لتعزيز مكانة المغرب كمحاور وحيد للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تضم الصحراء".
في المقابل، عبرت جبهة البوليساريو عن "القلق العميق إزاء مواصلة بعض دول الاتحاد الأوروبي استقبال منتجات من الصحراء"؛ مشيرة إلى أن "الاتحاد تحوَّل إلى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة"، وأنه "يزيد التوتر ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة".
وذكر التنظيم الانفصالي، في بلاغ له، أن "الاتحاد الأوروبي فضل المصالح الاقتصادية ضمن المدى القصير على القانون والعدالة والسلام، ومنه تحول الاتحاد الأوروبي بقراره اللاشرعي إلى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
les européens sont malin en menaçant le maroc du shara ils vont pecher pratiquement gratuitement et laisser le pauvre marocain affamé
إذا كان الموقعون سيصطادون في المياه المقابلة للصحراء و بذلك يعترفون ضمنيا بأن تلك المياه و ما يقابلها من أراضي هي ملك للمغرب فعليهم في أقرب مناسبة أن يعترفوا بذلك أيضا دون انتظار شيء ما من المغرب لأن المغرب هذا يحصل فقط على مبلغ زهيد جدا من وراء هذه الإتفاقية. إن رفض الأوروبيون هذا فلتترك الأسماك لأهلها فهم في أمس الحاجة إليها.
اقسم بالله العلي العظيم ما حدكم تعطيو هاذ المشكل ديال الصحراء أهمية وعناوين ديال الانتصار على المرتزقة والأوروبيين يضحكون علينا لانها سياسة وديبلوماسية تعطيهم فين اي عظو ، راه خصنا سياسة ديال الصحراء مغربية او ما فيها شك ماشي بحال الى شاكين فيها او تتحاورون معهم على ارضنا.
باراكا من هاذ المهزلة راه خصهوم يفهمو مزيان وبصرامة بان الصحراء قضية شعب وارضنا ماءة في الماءة او هما راهم بالتأكيد عندهم تاريخنا لانهم كانو يستعمروننا، أربعين سنة ديال العذاب باراكا عطيو للمرتزقة وقت محدد بغاو يرجعو واخا نا بغاوش حتى هاداك الحكم الداتي نحيدو بوه صافي لي غلب يعف او كبرو حد باباها او فين ما بغات تخرج تخرج او ونفتحو ليهم باب جهنم.
العنوان :المملكة والاتحاد الأوروبي يوقعان البروتوكول الجديد للصيد في الرباط
!!!!!!!!! من الكاذب ومن الصادق من كل هذا.
وفدين من وزارتي الداخلية الجزائرية والموريتانية التقيا اليوم فى المعبر الحدودى الجديد بين البلدين الشقيقين والذى تم انجازه وتجهيزه فى وقت قصير مع تهيئة وتعبيد الطرقات المئدية اليه من الجانبين.
وكشف السيد امحمد بن اميم, مدير الادارة الاقليمية بوزرة الداخلية الموريتانية انه يتم تدشين وتشغيل المعبر اواخر الشهر الجارى من طرف السلطات العليا للبلدين.
وحسب المعلومات , فقد تقرر بناء مدينتين جديدتين على الحدود لاستقبال وراحة المسافرين وتخزين السلع الجزائرية الموجهة نحو كل الدول الافريقية.
اولا:ان يحظى بمصادقة سفراء الاتحاد الاوروبي المعتمدون في ابروكسيل .
ثانيا:ان يحظى بعد ذلك بمصادقة مجلس الحكومات.
ثالثا:عليه بعد ذلك ان يحظى بمصادقة البرلمان الاوروبي .
وان مر بهذه المراحل الثلاثة بنجاح ,ولا اعتقد انه سيمر ,سيصبح هناك فعلا اتفاقا بين المغرب والاتحاد الاوروبي وسيتم توقيعه وتحديد تاريخ لدخوله حيز التنفيذ والذي لن يكون الا في شهر ماي ,يونيو او يوليو من سنة2019.
والاتحاد الافريقي يتعامل مع المغرب كما يقول المثل المغربي الاصيل "
لو كانت البوليساريو تسعى حقيقة الى السلم و السلام ,كان الاجدر بها ان تبارك لهذا الاتفاق و ليس بانتقاده , ذلك لان اغلب الصحراويين يعيشون في بلدهم المغرب وهم بهذه الاتفاقية ستزيد من تحسين عيشهم و مواردهم .
البوليساريو و الجزائر(الحركيين ) حسب علمي , يعتبران من بين الاغنياء في افريقيا والعالم و لا داعي لحرمان المغاربة الصحراويين من هذه الاتفاقية? فالاموال التي يتوفران عليها تعد بالملايير و ليس حتى بالملايين يمكنهما من العيش بها مدى الحياة و في احسن الاحوال فلمذا يبحثان دائما عن العرقلة?.