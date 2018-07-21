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الرئيسية | مال وأعمال | عطلة الصيف تعمّق الخسائر في بورصة الدار البيضاء

عطلة الصيف تعمّق الخسائر في بورصة الدار البيضاء

عطلة الصيف تعمّق الخسائر في بورصة الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 21 يوليوز 2018 - 21:05

تراجع حجم معاملات بورصة الدار البيضاء إلى مستويات قياسية، مما عمّق خسائر مؤشر الأداء العام للبورصة خلال الشهر الأول من فصل الصيف الجاري.

وتراجع الأداء الشهري لسوق الأسهم المغربية بنسبة 3.79 في المائة بالنسبة إلى مؤشر "مازي"، و3.52 في المائة بالنسبة إلى مؤشر "ماديكس".

المحللون الماليون سجلوا تراجعا كبيرا في معدلات التداول الأسبوعية، التي لم تتجاوز خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري 76.6 مليون درهم.

وقد ربطوا هذا التراجع بانخفاض عدد المتعاملين في سوق الأوراق المالية خلال العطلة الصيفية، مما عمّق خسائر البورصة، حيث لم يتجاوز عدد الأسهم التي تم التداول عليها 605.921 سهما.

وسجلت أسهم "إ.ب ماروك" أقوى الارتفاعات الأسبوعية بنسبة 9.14 في المائة، في حين ارتفعت أسهم شركة "كوسومار" بنسبة 7.3 في المائة. فيما سجلت أقوى الانخفاضات من طرف أسهم "إ.س.م" بنسبة 5.98 في المائة، وأسهم "مصرف المغرب" بنسبة 5.88 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محلل السبت 21 يوليوز 2018 - 21:20
انها الفرصة المثالية لمن يريد ان يستغلها
فهناك بعض الاسهم تراجعت كثيرا،وسوف تعاود الصعود مرة اخرى
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-3
2 - ahmed السبت 21 يوليوز 2018 - 21:22
الله يجعل البركة راهم كيربحو العام كامل.
والتجارة بحال الكورة ميمكنش تربح ديما
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7
3 - ملاحظ السبت 21 يوليوز 2018 - 21:38
ولما يكون هذا التراجع سببه الأصلي هو ضعف القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة المتوسطة التي هي محرك الاقتصاد.
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0
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