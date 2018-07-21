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كُتّاب وآراء
عطلة الصيف تعمّق الخسائر في بورصة الدار البيضاء
تراجع حجم معاملات بورصة الدار البيضاء إلى مستويات قياسية، مما عمّق خسائر مؤشر الأداء العام للبورصة خلال الشهر الأول من فصل الصيف الجاري.
وتراجع الأداء الشهري لسوق الأسهم المغربية بنسبة 3.79 في المائة بالنسبة إلى مؤشر "مازي"، و3.52 في المائة بالنسبة إلى مؤشر "ماديكس".
المحللون الماليون سجلوا تراجعا كبيرا في معدلات التداول الأسبوعية، التي لم تتجاوز خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري 76.6 مليون درهم.
وقد ربطوا هذا التراجع بانخفاض عدد المتعاملين في سوق الأوراق المالية خلال العطلة الصيفية، مما عمّق خسائر البورصة، حيث لم يتجاوز عدد الأسهم التي تم التداول عليها 605.921 سهما.
وسجلت أسهم "إ.ب ماروك" أقوى الارتفاعات الأسبوعية بنسبة 9.14 في المائة، في حين ارتفعت أسهم شركة "كوسومار" بنسبة 7.3 في المائة. فيما سجلت أقوى الانخفاضات من طرف أسهم "إ.س.م" بنسبة 5.98 في المائة، وأسهم "مصرف المغرب" بنسبة 5.88 في المائة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
فهناك بعض الاسهم تراجعت كثيرا،وسوف تعاود الصعود مرة اخرى
والتجارة بحال الكورة ميمكنش تربح ديما