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الرئيسية | مال وأعمال | اتفاقية الصيد البحري الجديدة ترفع العائدات المالية والكميات السمكية

اتفاقية الصيد البحري الجديدة ترفع العائدات المالية والكميات السمكية

اتفاقية الصيد البحري الجديدة ترفع العائدات المالية والكميات السمكية
هسبريس – يوسف لخضر
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:00

كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط تفاصيل جديدة عن الاتفاقية التي توصل إليها المغرب والاتحاد بخصوص الصيد البحري، والتي من المنتظر أن يجرى التوقيع على الأحرف الأولى الخاصة بها غداً الثلاثاء في العاصمة الرباط.

وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس من المفوضية الأوروبية في الرباط، فإن الاتفاقية الجديدة ستسمح لحوالي 130 سفينة أوروبية ترفع علم أكثر من عشر دول بالوصول إلى المياه الأطلسية للمغرب، كما سيتم رفع العائد الإجمالي للاتفاقية، حيث سترتفع في غضون الأربع سنوات المقبلة من 37 إلى 42 مليون أورو سنوياً، مقابل 40 مليون أورو في الاتفاقية السابقة.

كما يُضاف إلى ذلك المبالغ التي يدفعها مالكو السفن على مدى تدريجي من 11.1 إلى 12.7 مليون أورو، على أساس أن تتم زيادة كميات الصيد المرصودة من 85 ألف طن إلى 100 ألف طن سنوياً من الأسماك الصغيرة السطحية، إضافة إلى 7000 طن سنوياً من أسماك أعماق البحر.

وقال الاتحاد الأوروبي، في البيان الذي تضمن المستجدات حول الاتفاقية الجديدة، إن هذه الأخيرة ستتيح "استغلالاً للموارد السمكية بشكل متوازن، وبالتالي ضمان حماية البيئة البحرية واستدامة الصيد في المياه المعنية".

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اختتما، يوم الجمعة الماضي، الجولة الخامسة من المفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري، بعدما كانت المفاوضات قد بدأت في 19 أبريل الماضي في الرباط، وباتت هذه الشراكة اليوم تحتفل بذكراها الثلاثين.

وأشارت المفوضية الأوروبية في الرباط إلى أن الجولة الخامسة من المفاوضات، التي عقدت الأسبوع الماضي، سمحت بالاتفاق على جميع الأحكام والتحسينات في النصوص القانونية وكذلك رفع منافع السكان المحليين في المناطق المعنية.

وسيشرع الطرفان، ابتداءً من الأسبوع الجاري، في الإجراءات التشريعية الخاصة بهما من أجل التصديق على الاتفاقية الجديدة في أقرب وقت ممكن، لكي تعود السفن الأوروبية إلى المياه الأطلسية للشروع في الصيد.

وكانت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وأوروبا قد انتهت في الرابع عشر من يوليوز الجاري بعد أن استمرت لمدة أربع سنوات، ومنذ ليلة انتهاء سريان الاتفاقية غادرت سفن الصيد التابعة للاتحاد المياه المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - عدنان الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:08
بغيت غي نعرف وين يروحو عائدات الصيد البحري و الفلاحة ...فقط غي هاد جوج . الحق في المعلومة يكفله القانون واقيلا
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17
2 - ben hamou الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:11
السؤال هنا من المستفيد الحقيقي بطبيعة الحال ليس الصيادين المغاربة
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9
3 - mohamed الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:12
اين هو نصيبنا من هذه العاءدات الا يحق لنا ان ناخذ نصيبنا اليس نحن ابناء هذا البلد اي المغرب الذي فيه هذه الثروة السمكية ام انها تذهب الى المغاربة الحقيقيين .
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13
4 - zakaria الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:14
اش كانستافدو حنا من هاد التروة والو كلشي كايخدوه هوما حنا الله كريم
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9
5 - فلفلة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:15
خلونا غير ما نحنجروا ودبر راسكم مع عائدات مهم قدرة شرائية تكون مناسبة للمغاربة في سردين والمغرب تبارك الخالق احسن ما وهبه الله بحره وهواءه ورماله وصحراءه وجوه ومناخه مناسب للاستثمار ولكن اروبا شفارين تيشريو من عندنا جودة رخيصة واحنا في المغرب تنشري منتوج وطني بالثمن غالي لجودته في حين المغرب يبعه للخارج بنصف ثمنه وبجودة كبيرة ماشي حكرة هادي المغرب معروف سمكه بقيمته الغدائية لانه يتغدى على طحالب غنية جدا لا تتوفر الا في المغرب وفي الاخير اروبا تتشفرنا وا تيشفرونا اسي خير وطن سرقينوا غير ايسبانيا هما خلني ساكت احسن اسبانيا مشفرنا عاين باين على وجه جورة وحسن جوار تقفل اعيننا ونسعى لتعايش والحوار
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2
6 - مول الحوت الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:15
هما يشريوْ الحوت المزيان و احنا، اعطيونا غير السردين ناكلوه، و حتى هو الى بغيتوه خودوه. احنا ولَّفنا الازمة و هى ولفاتنا، المهم الحساب عند العدل الحق تبارك و تعالى.
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7
7 - مدوخ الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:16
بغين غير شي جواب الله يرحم الوالدين: علاش الحوت ديال المغرب كي تباع ف اوروبا رخس من المغرب ؟؟
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5
8 - baladi-bahri الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:16
السياسين فاشلين فالمفاوضات من 37 إلى 42 مليون أوروا أي زيادة فقط 5 مليون مع زيادة فكمية الصد من 80 إلى 100 ألف يعني راه مازادو والو فالفلوس . 40 مليون euro تعني كل معربي إعطي 10dh فالعام أو 1 درهم فالشهر ؤحوتنا يبقى عندنا ؤنشعوا فيه. الحاصول المغرب مبيوع ؤحنى معندنا قيمة
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7
9 - أستاذة الاجتماعيات الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:17
ثرواتنا تأكل في أروبا بأقل الاثمان وغالبية الشعب يشتري السردين ب25 درهم اللهم ان هذا لمنكر زد على هذا أن السفن الاروبية تتوفر على تقنيات عالية تؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية واندثارها
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3
10 - مدوخ ومقاطع الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:19
وبطبيعة الحال هذه العاءدات لا ولم ولن تعود نفعا على الشعب المغلوب على امره. زوج بحورا والشعب يعيش عيشة مققهورة
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11 - حمان الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:19
لبغا نصيبو من الثروة السمكية راه كين الحل دير قصبة وسير تصيد لشديتها راه ديالك
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12 - حميد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:20
اذا قمنا بعملية حسابية بسيطة.ما ستدفعه اوربا هو 40 مليون اورو مقسومة على الكمية المصطادة اي 107 الف طن .والنتيجة 0،37اورو للكيلوغرام الواحد من السمك.اي 3،7درهم للكيلو !!!!!!
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13 - أستاذة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:21
كل الاسئلة السابقة مشروعة.أنا فقط ةان عندي أمل ناكل السمك.لكن أملي تبخر
حسبنا الله ونعم الوكيل
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14 - azd الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:21
سيصبح ثمن السردين 40 درهم لنا الله نحن المواطن الضعيف وهما بعمرو الجيوب زيد الشحم في الثور المعلوف
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15 - Majhoul الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:21
إلى رقم واحد
الاتفاقية كاملة ب 40 مليون دولار يعني إذا قسمناها على المغاربة غتجينا 10 دراهم للواحد
الثروة توجد في الصناعة و هي ما يجب أن يرتكز عليه اقتصاد كل الدول القوية
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16 - dak الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:23
عملية بسيطة تستنتج أن جميع الأصناف المصطادة لن يتعدى ثمنها 4 دراهم للكيلو الواحد مع العلم ان للإتحاد الأوروبي لن يأتي لشواطئنا لإصطياد السردين . والذي نشتريه نحن أصحابه ب15 درهم
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17 - sardine الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:25
بيعوا السمك بأبخس الأثمان ، بالله عليكم 42 مليون أورو في السنة لبواخر لا تترك و لا تذر،السمك المغربي من أجود أنواع السمك في العالم ويباع بأبخس ثمن ..!! المغربي البسيط في المناطق الداخلية (تازة ،كرسيف، صفرو، زاكورة. ... ..) يأكل السمك 3 مرات في السنة ،و هناك من الناس من لا يعرف غير السردين .... حق القول أنها بلاد ملعونة
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18 - mohajir الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:28
كل المؤشرات تدل على أن دولة البولساريو لن تتعدى حدودها تندوف فالأمم المتحدة أقبرت مسألة الإستفتاء لإستحالة تحديد من يحق له المشاركة فيه زد على ذالك ولود أجيال وأجيال داخل الصحراء لا يوجد قانون يمنعهم من تحديد مستقبل منطقتهم ولن يقبلوا أبدا أن يحكمهم مرتزقة تندوف كما أن قرارات المتحدة تؤكد على حل تفاوضي يرضي الطرفين وهذا يعني أنه من سابع المستحيلات أن يقبل المغرب بدولة فوق صحرائه ، لم يبقى للبولساريو إلا المنطقة العازلة التي تدعي أنها محررة وهاهي الأمم المتحدة اليوم تحدرها من البناء فيها أو تغيير أي شئ فيها واليوم هاهي أوروبا تهمشها تماما في مفاوضاتها مع المغرب بعد أن إلتقت لجنتها مع المنتخبين وأعوان القبائل والمجتمع المدني بالصحراء المغربية ... فأين المفر؟؟ أتمنى ومن كل قلبي أن يتجاوز نظام الجزائر عقدته المغربية ويعترف بأن دولة بومدين الموعودة لم تتحق بالحرب ولن تتحقق بالسلم وأنه آن الوان للتصالح مع ضمائرهم ومع التاريخ والمصير المشترك وليعلموا أن تقسيم المغرب هو بداية لتقسيم الجزائر وليتقوا الله في أنفسهم وفي شعبي البلدين
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19 - tarik الاثنين 23 يوليوز 2018 - 15:30
واش كضحكو على الشعب 40 مليون أورو سنويا إلى حسبتيها مع أطنان الصيد البحري لغادي تصيد متجيش تا خمسة دراهم لكيلو وشعب كتحسبهلو ب 15dh حسبي الله ونعم الوكيل
فريق أوروبي داير رعاية مع شركة قطرية ب 40مليون أورو فقط لكي يحمل شعار الشركة على قميصه
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