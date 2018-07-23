نتائج "اتصالات المغرب" تفوق التوقعات على مستوى الوطن والقارة

هسبريس – محمد لديب

عبر عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، عن ارتياحه للنتائج المالية والتقنية التي حققها المتعهد التاريخي لقطاع الاتصالات بالمغرب خلال النصف الأول من العام الجاري، بشكل فاق كل التوقعات، سواء تعلق الأمر بأنشطة المجموعة في المغرب أو على صعيد باقي فروعها الأفريقية.

وقال أحيزون في تصريح لهسبريس: "من خلال هذه النتائج المحققة، فإن اتصالات المغرب تؤكد انتعاش أنشطتها في المملكة، ويرجع هذا التوجه الإيجابي إلى سياستها الاستثمارية وجهودها للتميز عن طريق الرفع من جودة شبكاتها وخدماتها".

وأضاف رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب: "لا بد من الإشارة أيضا إلى أن الفضل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية يعود إلى النمو المستمر لفروع المجموعة، التي تمنح المجموعة الثقة في تحقيق أهدافها السنوية وتسمح لها بزيادة آفاقها وفقا لذلك".

واستطاعت اتصالات المغرب أن ترفع من عدد زبنائها الذي بلغ أزيد من 60 مليون زبون في نهاية يونيو 2018، أي بزيادة 10 في المائة، إلى جانب ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 5 في المائة، وبنسبة 8.6 في المائة على مستوى نتيجتها الصافية.

وارتفعت نتائج المتعهد التاريخي لقطاع الاتصالات بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من العام الجاري، إلى جانب الارتفاع اللافت في النتائج المحققة من طرف الفروع الأفريقية الذي بلغت نسبته 7.4 في المائة.

وارتفعت المداخيل التي حققتها الشركة في الربع الثاني من 2018 بنسبة 3.5 في المائة، كما انتعشت وحدة "ARPU" التي حققت نمواً إيجابياً بلغ 57.5 درهمًا، وكذلك حضيرة الزبناء التي ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة، والتي بلغت 18.935 مليون زبون.

وقالت اتصالات المغرب في بيانها المالي: "لا يقتصر هذا النمو فقط على ارتفاع حضيرة الزبناء، ولكن أيضا على قوة خدمات الإنترنت النقال، مع نمو قوي جدًا في حضيرة الإنترنت النقال (+ 20.5٪)، وحركة البيانات (+ 58 ٪) وإيرادات البيانات (+ 46 ٪)، فضلا عن الإيرادات من أنشطة الخط الثابت والإنترنت، التي نمت عائداتها بنسبة 4.8 في المائة".

وأضاف البيان: "على مستوى الفروع الدولية، ظل النمو قويًا في الفروع الجديدة التي سجلت إيراداتها نموا بنسبة 8.7 في المائة، مع الإشارة إلى أن (موبيل موني) والبيانات المتنقلة هي أدوات جديدة للنمو في جميع الفروع الإفريقية للمجموعة، وعلى ضوء هذه الإنجازات الصلبة جدا، قررت المجموعة الرفع من أهدافها السنوية المعلنة في بداية السنة، وتتوقع نموا في رقم معاملاتها و"EBITDA" ومستوى من الاستثمار يصل إلى 20 في المائة من رقم معاملاتها".