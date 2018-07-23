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الرئيسية | مال وأعمال | نتائج "اتصالات المغرب" تفوق التوقعات على مستوى الوطن والقارة

نتائج "اتصالات المغرب" تفوق التوقعات على مستوى الوطن والقارة

نتائج "اتصالات المغرب" تفوق التوقعات على مستوى الوطن والقارة
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:00

عبر عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، عن ارتياحه للنتائج المالية والتقنية التي حققها المتعهد التاريخي لقطاع الاتصالات بالمغرب خلال النصف الأول من العام الجاري، بشكل فاق كل التوقعات، سواء تعلق الأمر بأنشطة المجموعة في المغرب أو على صعيد باقي فروعها الأفريقية.

وقال أحيزون في تصريح لهسبريس: "من خلال هذه النتائج المحققة، فإن اتصالات المغرب تؤكد انتعاش أنشطتها في المملكة، ويرجع هذا التوجه الإيجابي إلى سياستها الاستثمارية وجهودها للتميز عن طريق الرفع من جودة شبكاتها وخدماتها".

وأضاف رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب: "لا بد من الإشارة أيضا إلى أن الفضل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية يعود إلى النمو المستمر لفروع المجموعة، التي تمنح المجموعة الثقة في تحقيق أهدافها السنوية وتسمح لها بزيادة آفاقها وفقا لذلك".

واستطاعت اتصالات المغرب أن ترفع من عدد زبنائها الذي بلغ أزيد من 60 مليون زبون في نهاية يونيو 2018، أي بزيادة 10 في المائة، إلى جانب ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 5 في المائة، وبنسبة 8.6 في المائة على مستوى نتيجتها الصافية.

وارتفعت نتائج المتعهد التاريخي لقطاع الاتصالات بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من العام الجاري، إلى جانب الارتفاع اللافت في النتائج المحققة من طرف الفروع الأفريقية الذي بلغت نسبته 7.4 في المائة.

وارتفعت المداخيل التي حققتها الشركة في الربع الثاني من 2018 بنسبة 3.5 في المائة، كما انتعشت وحدة "ARPU" التي حققت نمواً إيجابياً بلغ 57.5 درهمًا، وكذلك حضيرة الزبناء التي ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة، والتي بلغت 18.935 مليون زبون.

وقالت اتصالات المغرب في بيانها المالي: "لا يقتصر هذا النمو فقط على ارتفاع حضيرة الزبناء، ولكن أيضا على قوة خدمات الإنترنت النقال، مع نمو قوي جدًا في حضيرة الإنترنت النقال (+ 20.5٪)، وحركة البيانات (+ 58 ٪) وإيرادات البيانات (+ 46 ٪)، فضلا عن الإيرادات من أنشطة الخط الثابت والإنترنت، التي نمت عائداتها بنسبة 4.8 في المائة".

وأضاف البيان: "على مستوى الفروع الدولية، ظل النمو قويًا في الفروع الجديدة التي سجلت إيراداتها نموا بنسبة 8.7 في المائة، مع الإشارة إلى أن (موبيل موني) والبيانات المتنقلة هي أدوات جديدة للنمو في جميع الفروع الإفريقية للمجموعة، وعلى ضوء هذه الإنجازات الصلبة جدا، قررت المجموعة الرفع من أهدافها السنوية المعلنة في بداية السنة، وتتوقع نموا في رقم معاملاتها و"EBITDA" ومستوى من الاستثمار يصل إلى 20 في المائة من رقم معاملاتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - سقراط الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:13
لماذا تدكروننا بارباحهم .ماذا سنستفيد نحن كشعب في ضل الازمة الخانقة على جميع المستويات .
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34
2 - maroki الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:21
لما يكون المسؤول على رأس الهرم مخلصا فانه سبنال رضى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره ألله و يجب ان يكون قدوة لغيره من المسؤولين في جميع المجالات للنهوض باقتصاد الامة و محو البطالة المتفشية في المجتمع.
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-41
3 - zouhair الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:23
طلعوا الصبيب راه عيقتو راه 20 ميغا خاصها تكون هي أقل سرعة فالمغرب من عهد الفيل أو 4 ميغا . دخلات الفيبر أوبتيك ما بقا حتى معنى أدسل تخنقوها ف 4 ميغا
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19
4 - أبوياسر الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:32
لعل من بين أسباب ذلك أن IAM تستولي على الرصيد ديالك لي ما استعملتيهش ولي نتا مخالصو عند نهاية الشهر. بأي حق تقوم بذلك مادام أنني اشتريت منها منتوج تجاري وأديت الثمن ديالو ماشي سوقها نستهلكو فهاد الشهر أو حتى العام جاي أنا حر في طريقة الاستهلاك
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28
5 - Fidèle Client الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:34
و أين هي التخفيضات لتشجيع الزبناء والزيادة في الثقة المتبادلة كما هو جاري بها عند الدول الراقية؟!!!C'est bien de remplir les poches Mr Ahizoun.
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13
6 - Amal الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:38
وماذا يستفيد الشعب من ارتفاع المداخيل. كلشي ديالكم. لك الله ايها الشعب المدوخ
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12
7 - mosi. الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:40
انا متعاقد مع اتصالات المغرب على انترنت ADSL 12 ميغا و لا يصلني من الصبيب الا 7 في احسن الحالات...
من مثل هذا تتحصل اتصالات المغرب ارباحها...انها تبيع القرد و تضحك على من اشتراه.
للأسف ليس لنا بديل...حتى الفاعلين الاخرين دوووون المستوى...فما عسانا نفعل....
ولكن سيأتي يوم تؤدي فيه شركة اتصالات المغرب الثمن غاليا...والتقدم التكنلوجي بيننا...
كل من يمتص جيوب الشعب ظلما و بهتانا فمصيره الافلاس...لو ان لنا قضاءا جريئا على الديناصورات المتوحشة كما هو جريء على ابناء الشعب لرفعت عليها دعوى قضائية بتهمة النصب و الإحتيال...ولكن اعرف ان لهم مخارج قانونية جاهزة لمن يحتج امام القضاء....
نشكوهم لمن لا تضيع عنده المظالم.
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16
8 - عيوب وارباح خيالية. الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:42
النتاءج في الربح طبعا اغلا مكالمات على مستوى القارة.وحتى الواتساب امضايقهم ولوان فيه بعض الاختلالات.(لقوالب)لكن المقاطعة قاب قوسين منكم اوهي ادنى انتضروا2019.
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6
9 - l'expert retraite bénévole الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:42
ويرجع هذا التوجه الإيجابي إلى سياستها الاستثمارية وجهودها للتميز عن طريق الرفع من جودة شبكاتها وخدماتها".... و بقطع الطريق و الأرزاق أمام كل من سولته نفسه منافستنا أو مضايقة أرقام أعمالنا.

فهنيئا للفاعل التاريخي الذي كان محتكرا للقطاع على النتائج الغير المتوقعة.
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-1
10 - عمر الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:51
ماذا عن مستوى خدمة الزبائن. حينما تدخل إلى وكالة لاتصالات المغرب يستقبلك بعد انتظار طويل موظف متجهم الوجه يطل برأسه من وراء جدار إسمنتي كأنه يستعد لاستقبال عدو. هذه التحصينات لا توجد إلا في الأبناك حيث الأموال بمئات الملايين و ملفات بالملايير. هذه النظرة إلى الزبون ورثتها اتصالات المغرب من البريد التلغراف التلفون القديمة التابعة للقطاع العمومي
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3
11 - Imad الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:52
رغم المنادات للمقاطعة هاهي تحصد المزيد من الارباح لأننا شعب الخبز
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1
12 - التوزاني الاثنين 23 يوليوز 2018 - 21:56
في عمري أكثر من 40 سنة ولم أشاهد ولو إعلان واحد للعمل لهذه الشركة.
التوظيف عندكم يحتاج إلى باك صحبي.
فقط للتوضيح ب 200 مليون سنتيم شهريا ممكن فتح 400 أسرة براتب شهري بمقدار 5000 درهم .
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4
13 - ملاحظ الاثنين 23 يوليوز 2018 - 22:20
يجب استثمار هذه النتائج الايجابية لخفض التكلفة الشهرية للمواطنين والرفع من سرعة الصبيب.وهذا هو التطور الحقيقي والمفيد للجميع.
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