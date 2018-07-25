24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية (5.00)

  2. أكادير الفلسطينية (5.00)

  3. من Ahul إلى Azul وتحيات أمازيغية أخرى (5.00)

  4. فتح الجزائر لطريق برية مع موريتانيا يشدد الخناق على الكركرات (5.00)

  5. التنين الصيني يطلق أذرعه الاقتصادية في قلب الخليج لمزاحمة أمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | الخارجية الأمريكية: البطالة والفساد يعيقان تطور الاقتصاد المغربي

الخارجية الأمريكية: البطالة والفساد يعيقان تطور الاقتصاد المغربي

الخارجية الأمريكية: البطالة والفساد يعيقان تطور الاقتصاد المغربي
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:00

عدّدَ تقرير حديث للخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في العالم مجموعة من المُعيقات التي تُفرْملُ تطور الاقتصاد المغربي؛ من بينها "انتشار الفساد والرشوة داخل مؤسسات البلاد، بالإضافة إلى "غياب اليد العاملة المؤهلة وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية والبيروقراطية الحكومية"، وقال إن "هذه الحواجز كان لها الوقع الأكبر في تأخر الإقلاع الاقتصادي بالمملكة".

ومن جُملة المعيقات التي تفُرملُ عجلة الاقتصاد المغربي، حسب التقرير، انتشار الفساد والرشوة داخل مؤسسات الدولة، حيث "إن الحكومة المغربية لم تنفذ القانون بشكل فعال؛ وغالباً ما يرتكب مسؤولون ممارسات فاسدة دون عقاب يذكر"، بالرغم من أن القانون ينص صراحةً على عقوبات جنائية ضد مرتكبي الفساد.

كما أكدت الخارجية الأمريكية أن ظاهرة الفساد في المغرب "مشكلة خطيرة، خصوصا مع عدم وجود ضوابط وإجراءات حكومية كافية للحد من انتشارها؛ كما أن السلطات تحقق في حالات قليلة، رغم وجود مزاعم كثيرة معروضة عليها".

التقرير، الذي أعده مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ونشر على الموقع الرسمي للخارجية الأميركية، لفت الانتباه إلى أن "المغرب يعملُ جاهداً على تشجيع وتيسير الاستثمار الأجنبي"، موضحاً أن المملكة تقوم بتطوير السياسات الاقتصادية الكلية، وتحرير التجارة والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى اتخاد إصلاحات هيكلية تدريجية وواعدة".

وأوضح التقرير الأمريكي أن المغرب، ومن خلال موقعه الجغرافي وبفضل تأهيل بنيته التحتية وتطوير النقل البحري واللوجيستيكيات والتجميع والإنتاج والبيع ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، سيتحول إلى مركز إقليمي لإفريقيا الشمالية والغربية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووفق معطيات الخارجية التي همت المناخ الاستثماري لسنة 2018، فإنه "على الرغم من التحسن الكبير في بيئة الأعمال التجارية، فإن غياب اليد العاملة المؤهلة وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية والبيروقراطية الحكومية والبطء في الإصلاح التنظيمي تشكل تحديات بالنسبة إلى المغرب".

وتوقف التقرير ذاته عند البطالة التي يعيشها عدد من الخرجين المغاربة الذين درسوا في المعاهد والجامعات المغربية، حيث "لا يجدون عملا يتناسب مع تكوينهم"، بالمقابل يشكو أرباب العمل من "نقص المهارات".

وأضاف المصدر ذاته أن "الأولوية لا تعطى للمهارات الصناعية"، مضيفا أن "المهارات التي يكتسبها الخريجون في الغالب ليست قابلة للتطبيق في سوق الشغل، مما يسبب فجوات بين الكفاءات الموجودة والطلب".

وأشار التقرير إلى أن المغرب أبرم 68 اتفاقية ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمار، ووقّع 60 اتفاقية اقتصادية للقضاء على الازدواج الضريبي للدخل مع الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير إن "المغرب يتمتعُ باستقرار سياسي وبنية تحتية قوية وموقع استراتيجي يساعده على الظهور كقاعدة إقليمية للتصدير، كما يشجعُ الاستثمار الأجنبي لا سيما في قطاعات التصدير، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي وتحرير التجارة وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية".

ويسعى هذا التقرير السنوي إلى رصد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول العالم، من خلال إحصائيات تجارية وحصة السوق الأمريكية فيها، إضافة إلى الوضع السياسي ومدى مناسبته، وأهم الأسباب التي تدفع الشركات الأمريكية إلى التصدير إلى كل بلد وغيرها من القضايا التي تؤثر على التجارة مثل الإرهاب وقيمة العملة واتفاقيات التجارة.

وقد اعتبرت الخارجية الأمريكية أن المغرب ظل "منذ ظهور الربيع العربي، بالمقارنة مع جيرانه، مستقراً، بتقديمه لإصلاحات أهمها دستور 2011، إضافة إلى تركيز الحكومة على تطوير المنظومات الصناعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ANWAR الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:05
البطالة في المغرب ناتجة عن الفساد،لو قل الفساد لكانت البطالة تنزل إلى حدود جد معقولة بأرقام حقيقية،ليس أرقام مدرية التخطيط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - كريم الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:14
الإفلات من العقاب هو أكبر معيق للتنمية في البلاد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
3 - رسالة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:19
الفساد له إتجاه واحد، من قمة هرم المسؤولية، بكل انعكاساته، إلى قاعدته. الإصلاح يجب أن يبدأ من فوق إلى تحت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - الخفاش الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:19
تتعدد مظاهر الفساد، وتتنوع أشكالها، ومنها: الرشوة، والمحسوبية، وإقصاء الكفاءات المؤهلة، المحاباة، واستغلال الممتلكات العامة، الواسطة، واستغلال النفوذ، وعدم الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي، والابتزاز، والتهاون في تطبيق الأنظمة، والاستيلاء على المال العام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - salem الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:20
ارا ما تزوقو و تكدبو ريحتنا عطات في العالم كلو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - Senhaji الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:21
يقال في الميثال الجبلي
(خوك فالحنطة عدوك) امريكا تعرف كل المؤسسات العالمية وتدعيم علم اليقين وتدرس اي النظمة عليها ان تتلقى منها دروس في الغش والحيل وممارسة المناصب او توريثها لابنائهم وكيفًالقضاء على شبابها واكل أموال شعوبها بالباطل والرشوا وما الى ذالك وتزوير الحقائق فاختارت ان تتعلم من المغرب لانه ميثال اكبر والشيطان يخاف من مسولي الدولة وبرلمانيوها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - مقدم الدوار الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:24
عا بغاو يجبدو لينا الفتنة المغرب زوين او كلشي واكل الخبز او المسؤولين دايرين خدمتهم مزيان كاين شي حاجة اكثر من هكا الله يسمح لي على هاد الكلام لي كنقول راه عا كنضحك امعاكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - MONIQUE الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:26
le taux de chomage au maroc 7.123 pour cent et l alemagne 18 pour cent la france 22pour cent la suede et le norvege 16 pour cent
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - ميكا الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:26
لسنا محتاجين الى دراسة لمعرفة دلك فيكفي ان تزور اَي مقاطعة في المغرب لاستخراج اَي ورقة لتعرف ان المغرب في الدرك الا سفل من الا مم بلدنا خصها قضاء و شرطةو إرادة سياسية والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - راس الكدية الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:28
ولم تعرف الإنسانية فسادا اكثر من فساد الاميراطورية الامريكية خاصة الترامبية. شرطي العالم يتبجح بإعطاء الدروس كالفاسقة التي تحاضر في الشرف. كلام لن يروق عشاق ثقافة الكوبوي وهذا امر طبيعي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - عبد الحق الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:29
نعلم جيدا بأن الفساد والاستبداد منظم و مهيكل و محمي من طرف الديناصورات و الفاسدين في البلاد و العباد مند الإستقلال إلى يومنا هذا بدون لف ولا دوران لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة سيتخرج لنا بتكديب كما العادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - 29-07-2018 barcelona الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:29
سبب الفساد والفقر والنهب والتهميش راه معروف وتيعرفوه حتى الاطفال والرظاع وزايدون احنا كمواطنون راه منقدروش نحاكمو ونعاقبو المفسدين والنهابين حيت لي يخرج للشارع يحتج ويقول اللهم ان هذا منكر كيلفقو ليه تهم خطيرة ومزورة باش يغرقوه في الحبس ويزيدو يعذبوه ويغتصبوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - سوسية الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:31
ولينا شوهة بين البلدان من خلال الفساد والرشوة والمصيبة الكبرى ما كاين المحاسبة الا على الضعيف المسكين اما كروش الحرام الكبار اسرقوا وهوما رافعين راسهم ما كاينش لي اخسر ليهم الخاطر للاسف رغم الاستقرار ورغم الموقع الجغرافي لكن المغرب يشبه غابة القوي عايش والضعيف مطحون. الفساد فكل شئ فالادارات فالتوظيف فالاستيلاء على املاك الغير بالتزوير وما كاين لا حسيب ولا رقيب. الله المستعان لك الله يا فقير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - ع.الحميد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:33
تقرير مهم يلزم ان يعلق في كل مكتب من مؤسسات الدولة.لانه اول تقرير يبرز الداء الذي ينخر جسم الدولة ويعيق التنمية التي
يثوق لها الشعب المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - Fook الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 11:35
يعرفون ما يجري بعروق المغرب منذ زمان عبر اجهزتهم الاستخبارانبة وبقوا ستكتين حتى اليوم ويعرفون حق المعرفة من وراء الفساد او بالاصح نهب الشعب وزيادة على ذالك بالقوة والحصانة ويعرفون من كبيرهم الى صغيرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.