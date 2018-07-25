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كُتّاب وآراء
رغم تأخر الأمطار .. محصول استثنائي لزراعة الحبوب في حقول المملكة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن تحقيق المملكة معدل مردودية قياسي وتاريخي من الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018، مبرزة أن المحصول النهائي وصل إلى 103 ملايين قنطار، بنسبة ارتفاع تجاوزت 7.3 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، رغم التأخر الكبير في الأمطار الخريفية.
وبحسب المعطيات التي أعلنت عنها الوزارة نفسها فإن المغرب حقق معدل مردودية قياسيا وتاريخيا بلغ 22.9 قنطار في الهكتار، بزيادة ناهزت 27 في المائة عن الموسم السابق.
وقد تحققت هذه المردودية بفضل التساقطات المطرية الجيدة وأداء المسارات التقنية التي عززها مخطط "المغرب الأخضر"، رغم انخفاض المساحة المزروعة مقارنة مع الموسم السابق.
وبحسب أنواع الحبوب الرئيسية، فقد تم إنتاج ما مجموعه 49.1 مليون قنطار من القمح اللين، و24.2 مليون قنطار من القمح الصلب، و29.2 مليون قنطار من الشعير.
وقد تأتى هذا الإنتاج على مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 4.5 مليون هكتار، مقارنة مع 5.4 مليون هكتار في الفترة 2016-2017، أي بانخفاض في المساحة بلغت نسبته 16 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وأرجعت وزارة الفلاحة هذا الانخفاض في المساحة المزروعة بالحبوب إلى التأخر الكبير في الأمطار الخريفية؛ الشيء الذي أدى إلى تقليص فترة البذر بشكل كبير، ورغم ذلك، تفيد الأرقام بأن الموسم استفاد من الإمكانيات الإنتاجية المحققة، وخاصة تلك التي وفرتها الحبوب، إضافة إلى المجهودات التقنية والتكنولوجية التي عززها مخطط المغرب الأخضر.
ووفق وزارة الفلاحة، فإن المحصول الاستثنائي المحقق راجع، أيضاً ،إلى تطور الموسم في ظروف مناخية ممتازة، تميزت بالوفرة والانتظام والتوزيع الجيد في المكان والزمان للتساقطات ودرجات الحرارة المعتدلة طوال موسم الزرع.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن الموسم الفلاحي الحالي سجل تساقطات تراكمية بـ402.3 ملمتر مقابل 362.6 ملمتراً خلال موسم عادٍ، أي بنسبة ارتفاع بلغت 11 في المائة؛ ما يمثل 40 ملمتراً.
ويعد المحصول الحالي من الحبوب مرتفعاً بنسبة 21.5 في المائة عن معدل مردودية الحبوب خلال المواسم الممطرة الجيدة على مدى السنوات العشر الماضية، مقارنة مع معدل إنتاجية الحبوب لأفضل السنوات المطرية التي سبقت مخطط المغرب الأخضر.
كما يعود الفضل في هذه النتيجة إلى قوة وحجم التقدم التقني المعمم على مستوى استغلاليات الحبوب بعد عقد من إطلاق مخطط "المغرب الأخضر،" بالإضافة إلى الإمكانات الكبيرة التي تم تسخيرها خلال هذه الفترة من طرف الفلاحيين والمهنيين، المتمثلة، مثلاً، في زرع مليون هكتار في الأسبوع بفضل التحسينات في المكننة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
المغرب بلاد الخير و الشرفاء و لن يخيبا الله أبدا ما دام القرآن يتلى في المدن و القرى و المدارس.
لأنها رشوة مغلفة يقدمها المغرب لاسياده حتى يروضو علينا
ولا ننسى الطواحين اللي عندها احتكار للتوزيع الحصري للطحين بالمغرب واللي مولاها مغربي يهودي م
ايوا سيرو الفلاحة طلبو الشتا
أما قولكم: إضافة إلى المجهودات التقنية والتكنولوجية التي عززها مخطط المغرب الأخضر.
زعما بغاو يقولو لينا أخناتوش هو اللي طيح الشتا.
تمن البيع تراوح بين 44 و 47 ريال كحد اقصى.
علامن كاتكذبو التساقطات كانت افضل من السنة لي فاتت علاش الستة لي فاتتماكانتش هاد المحصول فين كان المخطط
واش اخنوش هو اللي طيح الشتا
فهو الملاذ والملجأ
le pain pour la nouriture de la journée .j ai 4 fls un indicapé auditive sans travail bien sur tous des .diplomés, au chomages
pour avoir plus de ces quantités de blé et l'orge et d'autres de céréales la ministère de la agricultures doit combattre les envahisseurs des terres agricoles pertes d'argent dans les immeubles non rentabilité.
هذه الاشياء ترجع الى المناخ و الموقع الجغرافي.و ليس الى اشياء خرى لكن الجهل و الامية تضرب اطنابها في تلعقول.
ووفقا لقول الله عز و جل ... و إن شكرتموني لأزيدنكم، نقترح عليكم إيقام الصلاة شكرا لله على ما ٱتاكم وإيتاء الزكاة عند حصاده.
فهناك دول عظمى لها أعياد وطنية خاصة لشكر الله على ما أعطاهم من خيرات مثل تانكس جيبين.
أما المغاربة فلهم ما فضل من الأسماك والمنتجات الفلاحية....انشر من فضلك!!!!