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الرئيسية | مال وأعمال | رغم تأخر الأمطار .. محصول استثنائي لزراعة الحبوب في حقول المملكة

رغم تأخر الأمطار .. محصول استثنائي لزراعة الحبوب في حقول المملكة

رغم تأخر الأمطار .. محصول استثنائي لزراعة الحبوب في حقول المملكة
هسبريس ـ يوسف لخضر
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:00

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن تحقيق المملكة معدل مردودية قياسي وتاريخي من الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018، مبرزة أن المحصول النهائي وصل إلى 103 ملايين قنطار، بنسبة ارتفاع تجاوزت 7.3 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، رغم التأخر الكبير في الأمطار الخريفية.

وبحسب المعطيات التي أعلنت عنها الوزارة نفسها فإن المغرب حقق معدل مردودية قياسيا وتاريخيا بلغ 22.9 قنطار في الهكتار، بزيادة ناهزت 27 في المائة عن الموسم السابق.

وقد تحققت هذه المردودية بفضل التساقطات المطرية الجيدة وأداء المسارات التقنية التي عززها مخطط "المغرب الأخضر"، رغم انخفاض المساحة المزروعة مقارنة مع الموسم السابق.

وبحسب أنواع الحبوب الرئيسية، فقد تم إنتاج ما مجموعه 49.1 مليون قنطار من القمح اللين، و24.2 مليون قنطار من القمح الصلب، و29.2 مليون قنطار من الشعير.

وقد تأتى هذا الإنتاج على مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 4.5 مليون هكتار، مقارنة مع 5.4 مليون هكتار في الفترة 2016-2017، أي بانخفاض في المساحة بلغت نسبته 16 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وأرجعت وزارة الفلاحة هذا الانخفاض في المساحة المزروعة بالحبوب إلى التأخر الكبير في الأمطار الخريفية؛ الشيء الذي أدى إلى تقليص فترة البذر بشكل كبير، ورغم ذلك، تفيد الأرقام بأن الموسم استفاد من الإمكانيات الإنتاجية المحققة، وخاصة تلك التي وفرتها الحبوب، إضافة إلى المجهودات التقنية والتكنولوجية التي عززها مخطط المغرب الأخضر.

ووفق وزارة الفلاحة، فإن المحصول الاستثنائي المحقق راجع، أيضاً ،إلى تطور الموسم في ظروف مناخية ممتازة، تميزت بالوفرة والانتظام والتوزيع الجيد في المكان والزمان للتساقطات ودرجات الحرارة المعتدلة طوال موسم الزرع.

وتفيد المعطيات الرسمية بأن الموسم الفلاحي الحالي سجل تساقطات تراكمية بـ402.3 ملمتر مقابل 362.6 ملمتراً خلال موسم عادٍ، أي بنسبة ارتفاع بلغت 11 في المائة؛ ما يمثل 40 ملمتراً.

ويعد المحصول الحالي من الحبوب مرتفعاً بنسبة 21.5 في المائة عن معدل مردودية الحبوب خلال المواسم الممطرة الجيدة على مدى السنوات العشر الماضية، مقارنة مع معدل إنتاجية الحبوب لأفضل السنوات المطرية التي سبقت مخطط المغرب الأخضر.

كما يعود الفضل في هذه النتيجة إلى قوة وحجم التقدم التقني المعمم على مستوى استغلاليات الحبوب بعد عقد من إطلاق مخطط "المغرب الأخضر،" بالإضافة إلى الإمكانات الكبيرة التي تم تسخيرها خلال هذه الفترة من طرف الفلاحيين والمهنيين، المتمثلة، مثلاً، في زرع مليون هكتار في الأسبوع بفضل التحسينات في المكننة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - آآآآآآميييييييين الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:24
فاللهم لك الحمد والشكر على نعمك، وزدنا اللهم من قضلكن ولا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم لاتكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك (الحكومة والبرلمان) طرفة عين، إنهم با الله، لايهتمون لجعوعنا، ولا لعطشنا، ولا لضعف قدرتنا الشرائية، ولا لتدريس أبنائنا، ولا لصحتنا في المستشفيات العموممية، ولا لتقاعدنا، ولا لتشغيل أبنائنا، ولا لأي أمر يخصنا من قريب أو بعيد، فاجعل اللهم لنا منهم سببا يبعدهم عنا ويبعدنا عنهم، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورن واجعل اللهم ياسميع يابصير هذا البلد آمنا بدونهم في المناصب العليا، التي يحتلونها فقط من أجل رواتبهم، وتقاعدهم ومصالحهم الشخصية الخاصة. آآآآآآميييييييين.
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54
2 - نايت عدي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:26
نحمد الله و نشكره على نعمه الكثيرة.
المغرب بلاد الخير و الشرفاء و لن يخيبا الله أبدا ما دام القرآن يتلى في المدن و القرى و المدارس.
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27
3 - متتبع الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:30
'رغم تأخر الأمطار' بدل حمد الله و شكره سر بوكم الجفاف
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4
4 - صنطيحة سياسة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:34
ورغم ظلك ستستورد حكومتنا الشريفة القمح من روسيا و اوروبا وكندا وأمريكا ...

لأنها رشوة مغلفة يقدمها المغرب لاسياده حتى يروضو علينا

ولا ننسى الطواحين اللي عندها احتكار للتوزيع الحصري للطحين بالمغرب واللي مولاها مغربي يهودي م

ايوا سيرو الفلاحة طلبو الشتا
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6
5 - كبور بناني سميرس الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:36
إن المحصول الاستثنائي المحقق راجع أولا وأخيرا لفضل الله علينا،
أما قولكم: إضافة إلى المجهودات التقنية والتكنولوجية التي عززها مخطط المغرب الأخضر.
زعما بغاو يقولو لينا أخناتوش هو اللي طيح الشتا.
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40
6 - امين من اولادعبو الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:38
كلام غير صحيح، على الاقل في منطقة اولاد سعيد السطات. اتمنى من الاخوان في المدن الاخرى يوضحو لينا هاد المعطى.

تمن البيع تراوح بين 44 و 47 ريال كحد اقصى.
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10
7 - SAID الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:39
الحمد لله كان ذلك بفضل الامطار الغزيرة
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9
8 - شكيب الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:41
الحمد لله على فضله وجوده وكرمه.
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11
9 - شقلوب الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:41
كما يعود الفضل في هذه النتيجة إلى قوة وحجم التقدم التقني المعمم على مستوى استغلاليات الحبوب بعد عقد من إطلاق مخطط "المغرب الأخضر
علامن كاتكذبو التساقطات كانت افضل من السنة لي فاتت علاش الستة لي فاتتماكانتش هاد المحصول فين كان المخطط
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14
10 - حمودي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:42
المحصول الزراعي الجيد هده السنة لا دخل للدولة او الحكومة او اخنوش به بل هو من عند الله
واش اخنوش هو اللي طيح الشتا
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19
11 - بوتقموت الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:47
وهل سينعكس ذلك علئ معيشة المواطنين؟ لا اعتقد ذلك
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7
12 - عبدالصمد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:47
وزير الفلاحة المغربي بدل اقصى مجهوداته لتدبير هذا القطاع البالغ الاهمية و الذي يعم شريحة كبير من المغارب باعتباره القطاع المعول عليه في الاقتصاد الوطني
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-23
13 - عابر سبيل الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:49
وقد تحققت هذه المردودية بفضل.............من الله سبحانه وتعالى............
فهو الملاذ والملجأ
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8
14 - retraité militaire الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:53
et oui je suis retraité des forces armée et chaque jour je pense 1000 fois soit pour acheter 10 pains 120 centime chaque ou d acheter 1,5 kg de farine pour faire
le pain pour la nouriture de la journée .j ai 4 fls un indicapé auditive sans travail bien sur tous des .diplomés, au chomages
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3
15 - محمد الزموري الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:57
باسم الله الرحمان الرحيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد . ص الله العظيم.
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10
16 - Touhali الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:57
excellente récolte grâce Allh
pour avoir plus de ces quantités de blé et l'orge et d'autres de céréales la ministère de la agricultures doit combattre les envahisseurs des terres agricoles pertes d'argent dans les immeubles non rentabilité.
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1
17 - العمراني الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:04
الحمد لله على فضله وكرمه، رزقنا عند الله وليس عند الحكومة التالفة التي لا تقدم ولا تؤخر، يهمها فقط تقاعد البرلمانيين لتكرس الربع تلو الريع. فقدنا كل الثقة في الحكومات والمسؤولين. ولنا كل الثقة في الله، ثم في الفلاحين الصغار الذين يتعبون دون كلل من أجل عيشنا دون مقابل. أقف إجلالا واحتراما لذاك الفلاح الصغير الذي تدعي الحكومة أنها تساعده، ولكنها تساعد فقط الذين يأكلون مال الشعب بغير حق.
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8
18 - Zorif الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:09
هوءلاء الذين يقولون فضل الله. لماذا الله يمن على الكفار بالامطار و الغلل حتى يكون عندهم الفاءض يصدرونه لنا. بينما يعطي اغلب المسلمين الجفاف و القحط؟
هذه الاشياء ترجع الى المناخ و الموقع الجغرافي.و ليس الى اشياء خرى لكن الجهل و الامية تضرب اطنابها في تلعقول.
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-15
19 - Wislani الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:10
تسويق الحبوب لم يستفد منه الفلاحون خصوصا الصغار فرغم تسعيرة الحكومة 260درهم للقنطار فان جل الفلاحين لا يبيعوا منتوجهم الا ب 200درهم او 210 كما يقع في جل الاسواق ..الغرب مكناس ..فكفى من استغلال واستغفال الفلاحين الصغار
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10
20 - l'expert retraite bénévole الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:11
نذكركم فقط أنكم دعوتم الشعب إلى صلاة الإستسقاء بعد تأخر الأمطار.

ووفقا لقول الله عز و جل ... و إن شكرتموني لأزيدنكم، نقترح عليكم إيقام الصلاة شكرا لله على ما ٱتاكم وإيتاء الزكاة عند حصاده.

فهناك دول عظمى لها أعياد وطنية خاصة لشكر الله على ما أعطاهم من خيرات مثل تانكس جيبين.
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9
21 - حراك الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:22
103 مليون قنطار على ما يبدو لي فإن المغرب عليه تصدير الفائض وليس الاستيراد، هذا ان كانت الأرقام صحيحة لانها متعودة الواقع في واد والحقيقه في واد آخر
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3
22 - م ع الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:31
الموسم الفلاحي القادم سيعرف سقوط الأمطار باكرا مع فيضانات في الخريف.
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-3
23 - salim الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:35
مبروك على المغاربة او بالاحرى القطاع الفلاحي الدي سيستفيد و سيستتمر امواله للوصول الى و لوج البرلمان والحكومة المقبلة مرة اخرى... وسيحل جميع مشاكل الاكل ! ويضمن التقاعد حتى في السنين العجاف
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1
24 - مضخمة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:36
هذا المردود بفضل سكان الذاخل للمغرب .وليس شمال المغرب الذين ياءكلون بيض الدجاجة وينتجون الفوضي والمخذرات...
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-3
25 - مغربي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:44
السياسة من هلكت الفلاحة المغربية لمادا فرنسا صديقة المغرب اليس زبون دائم فإستراد القمح الفرنسي
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1
26 - ملاحظ الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:46
المحصول الزراعي من الحبوب لا علاقة له بما يسمى"المغرب الاخصر" الذي نال الدعم الحكومي والامتيازات والأعفاء الضريبي والتسهيلات البنكية والوقود المدعم والآلات .....والذي استفاد منه خدام الدولة والمسؤولين الكبار والسياسيين حيث استحوذوا على الأراضي وأمدوها بالآبار والسقي المحوري ووو....وفي الأخير فإن منتجاتهم مخصصة بالدرجة الأولى للإنسان الاوربي والروسي ..وكل من يدفع بالعملة الصعبة حيث استولوا حتى على مكاتب التسويق والتصدير ..واهتموا بحاجيات الأجنبي (الغرب )من منتجات فلاحية عضوية(organic) وفواكه وخضروات ذات جودة عالية وصحية ....
أما المغاربة فلهم ما فضل من الأسماك والمنتجات الفلاحية....انشر من فضلك!!!!
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2
27 - رشيد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:54
اللهم لك الحمد و الشكر. اللهم لك الحمد و الشكر
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1
28 - مواطن2 الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 15:02
المحصول الزراعي الجيد نعمة من الله عز وجل....والامطار في بلادنا نعمة من نعم الله التي لا تحصى....وبفضلها تعرف البلاد استقرارا نحمد الله عليه.....ولم يبق للمواطنين سوى التضرع لله عز وجل لينعم علينا بسنوات ممطرة تطمئن لها القلوب.....وعلى المسؤولين ان يتضرعوا الى الله بطلب الامطار ....لانها تحل الكثير من مشاكل البلاد والعباد.....وما علينا الا ان نكثر في الحمد....
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