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كُتّاب وآراء
شركة عالمية تشرعُ في تشييد محطات لاستخراج الغاز من المملكة
بعد إعلانِها في وقت سابقٍ اكتشافَ آبار جديدة في منطقة تندرارا شرق البلاد، بلغَتْ توقعات الغاز الطبيعي فيها حوالي 5 مليارات متر مكعب، مرَّت الشركة البريطانية "ساوند إنيرجي"، المُتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، إلى السُّرعة القصوى، بإعلانها بدء الأشغال الخاصة بتشييد محطة للمعالجة لتحقيق جدوى تجارية من اكتشافاتها في شرق المغرب.
وقالت المجموعة البريطانية المُتخصصة في التنقيب عن مصادر الطاقة، في بيان لها، إنها تُخطِّط لتشييد محطة متطورة لمعالجة الغاز بالقرب من منطقة تندرارا شرق المملكة، التي ستُسهِّلُ عملية استخراج الغاز الطبيعي من الآبار المُكتشفة البالغ عددها تسعة، مضيفة أنها "شرعتْ في أشغال الحفر والهندسة الحفرية الخاصة ببئر "TE-9" الواقع شرق المملكة، الذي يحْوِي مصادر هامة من الغاز".
وفيما تسعى إلى توسيع نطاق بحثها عن مصادر الطاقة في المغرب، كشفت "ساوند إنيرجي" أن "مشروع استخراج الغاز من الحقول المغربية سيمتدُّ إلى غاية سنة 2034، حيث ستقوم المجموعة وشركاؤها بدفع رسوم سنوية اعتبارا من بدء إنتاج الغاز التجاري، وسيكون بمقدورها تمديد هذا المشروع بعد استكمال تاريخ العقد".
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن الشركة البريطانية أعلنت عن الاتفاق مع الشركة الفرنسية "شلمبرجير"، المختصة في ميدان المحروقات، لتطوير الحقول التي تحوز فيها الشركة البريطانية على رخص للتنقيب شرق المملكة، مؤكدة أن "شركة شلمبرجير ستحصل على 27.5 بالمئة من فوائد رخص التنقيب بمنطقتي تندرارا ومعتركة الواقعتين شرق المغرب".
وقال جيمس بارسون، الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي: "أنا سعيد للغاية ببدء عملية استقدام شركة شلمبرجير إلى مختلف الرخص في شرق المغرب، ونتطلع إلى مزيد من النجاح معا".
وسبق للشركة البريطانية أن أعلنت أن توقعاتها الأخيرة بشأن حجم الغاز الطبيعي في حقل تندرارا، المحددة في 5 مليارات متر مكعب، جاءت متناغمة مع تقرير شركة "crp energy" المتخصصة في التوقعات الطاقية، الذي أكد وجود كميات هائلة من الغاز الطبيعي في الحقول الثمانية المكتشفة، مبرزة أنها تتوقع "وجود 278 مليار قدم مكعب على الأقل، و1.25 تريليون قدم مكعب كحد أقصى، في الحقول الثمانية التي جرى حفرها".
وتعتبر الشركة البريطانية إحدى أقوى الشركات المتخصصة في التنقيب عن الغاز في منطقة شمال إفريقيا، وتشتغل في مختلف مناطق المغرب، وفي وغرب الجيزة وميسيدا بمصر، "التي تتميز بتكاليف منخفضة، وبمرونة خاصة في أسعار النفط المنخفضة"، بحسب البلاغ.
جدير بالذكر أن "SDX" شركة عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، مقرها لندن، تركز أعمالها على شمال إفريقيا، وخصوصاً المغرب ومصر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (62)
فوقاش ؟ سنة 2034 ؟؟؟ هههه عمرها البوطة ما غادي تنقص على 42 درهم . أولا لأن الإنتاج مخصص للتصدير وثانيا لأن الثمن غادي يبدا يزيد ابتداء من 2019 نتيجة لرفع الدعم عنه وإذا ما كانت هناك إمكانية للتخفيض فيما بعد فسيخفض الثمن الجديد الذي يكون وصل إليه سعر الغاز (ربما يكون حينها وصل إلى 100 درهم للبوطة وفي حال تخفيضه للنصف سيصبح سعر البوطة 50 درهما...هههه ...يعني زاد ماشي نقص...هههه)
Les marocains ont besoins de beaucoup de temps pour comprendre leurs droits ! malheureusement
Allah almosta3an
أين اﻹستفادة هنا؟
الحمد الله عليها نعمة
هناك 150 عائلة تحتكر كل ما في الأرض وفوقه وفي بحاره وخيراته بطبيعة الحال مع فرنسا.
لي ما عاق بالقالب اعيق بالقرعة هههه
لمدا لا يؤسس المغرب شركة وطنية مختصة بالمحروقات- لا يهُمّنا جنسيات أُطرِها - كمثيلتها سونطراك بالجزائر... أتمنى من المغرب أن يتقاسم هذه الثروات التي أنعم الله على المغاربة قاطبة والمسلمين
اما شنو الشعب غادي يربح من هذه الثروة الجديدة...الشي باين..بحال الشي اللي كياخد الشعب ااجزائري من البترول والغاز هدي قرون..غاناخدوه احنا ..تماما....قلوب قاسية.وجائرة تنتظر ....غادي يحيدو اادعم عاى البوطة...وينقصو لها في ااميزان...ما دام البيجيدي له مفتيح الحكومة..لا تنتظروا شيئا حسنا..يا فقافير المغرب...
ما ضاع حق وراءه طالب...
عليناكشعب مغربي من الشمال إلى أقصى الجنوب أن نحاسب اللصوص بفضحهم و المطالبة بتجريدهم من كل درهم سرقوه من هذا الشعب الطيب...
المطالبة بالتوزيع العادل للثروات و أن لا تبقى حكرا على حفنة من المحظوظين.
على اساس تجارب الشعب المغربي مع اكتشاف واستغلال الفوسفاط والفضة والذهب والمعادن الأخرى نستنتج بأن هذه الثروات المعدنية نقمة عليهم وعلى بيءتهم.
المستفيدون الأولون من هذه الثرواة هم شركات متعدد الجنسيات والتي لها علاقة بالاستعمار القديم والجديد والفءة الحاكمة. لو ان الدولة المغربية توظف نسبة قليلة من عائدات هذه الثروة المعدنية في التعليم والصحة والسكن والتصنيع والبنية التحتية والعيش الكريم لجميع المغاربة سنقول بأن هذه الثروات المعدنية فعلا هي نعمة على جميع الشعب المغربي ووطنه. ولكن كما قلنا سابقا المغرب وخيراته الطبيعية والبشرية باعوها المرتزقة بثمن بخس.
قد تصلح لنزول الوحي ولا تصلح لصعود الغاز.
وإن حصل فلن تكون إلا كرامة من كرامات ولي مفترض في المنطقة.
عموما الفوسفاط أنقى وأجمل من الغاز.
و أضاف لكن يجب مزيد من الصبر و الكفاح و أداء الضرائب .
الدولة المغربية تبيع الوهم للشعب أو ما يسمى التنويم المغناطيسي أو النفاق السياسي .
كلما اشتدت الأزمة عن الشعب المقهور سطع خبر وزف يقال أن هناك احتياطات سوف و سوف وسوف أي التسويف مثل المسلسل التركي سامحيني الذي لا ينتهى .
والله لهدا يصر على خير كان من الممكن لنا سمعه من قبل. والحمدلله على كل حال .المغرب إنشاء الله سيخوض معارك التنموية السريعة حتى يكون الشعب المغربي من أرقى شعوب العالم.