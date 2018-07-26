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الرئيسية | مال وأعمال | شركة عالمية تشرعُ في تشييد محطات لاستخراج الغاز من المملكة

شركة عالمية تشرعُ في تشييد محطات لاستخراج الغاز من المملكة

شركة عالمية تشرعُ في تشييد محطات لاستخراج الغاز من المملكة
هسبريس-عبد السلام الشامخ
الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:00

بعد إعلانِها في وقت سابقٍ اكتشافَ آبار جديدة في منطقة تندرارا شرق البلاد، بلغَتْ توقعات الغاز الطبيعي فيها حوالي 5 مليارات متر مكعب، مرَّت الشركة البريطانية "ساوند إنيرجي"، المُتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، إلى السُّرعة القصوى، بإعلانها بدء الأشغال الخاصة بتشييد محطة للمعالجة لتحقيق جدوى تجارية من اكتشافاتها في شرق المغرب.

وقالت المجموعة البريطانية المُتخصصة في التنقيب عن مصادر الطاقة، في بيان لها، إنها تُخطِّط لتشييد محطة متطورة لمعالجة الغاز بالقرب من منطقة تندرارا شرق المملكة، التي ستُسهِّلُ عملية استخراج الغاز الطبيعي من الآبار المُكتشفة البالغ عددها تسعة، مضيفة أنها "شرعتْ في أشغال الحفر والهندسة الحفرية الخاصة ببئر "TE-9" الواقع شرق المملكة، الذي يحْوِي مصادر هامة من الغاز".

وفيما تسعى إلى توسيع نطاق بحثها عن مصادر الطاقة في المغرب، كشفت "ساوند إنيرجي" أن "مشروع استخراج الغاز من الحقول المغربية سيمتدُّ إلى غاية سنة 2034، حيث ستقوم المجموعة وشركاؤها بدفع رسوم سنوية اعتبارا من بدء إنتاج الغاز التجاري، وسيكون بمقدورها تمديد هذا المشروع بعد استكمال تاريخ العقد".

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن الشركة البريطانية أعلنت عن الاتفاق مع الشركة الفرنسية "شلمبرجير"، المختصة في ميدان المحروقات، لتطوير الحقول التي تحوز فيها الشركة البريطانية على رخص للتنقيب شرق المملكة، مؤكدة أن "شركة شلمبرجير ستحصل على 27.5 بالمئة من فوائد رخص التنقيب بمنطقتي تندرارا ومعتركة الواقعتين شرق المغرب".

وقال جيمس بارسون، الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي: "أنا سعيد للغاية ببدء عملية استقدام شركة شلمبرجير إلى مختلف الرخص في شرق المغرب، ونتطلع إلى مزيد من النجاح معا".

وسبق للشركة البريطانية أن أعلنت أن توقعاتها الأخيرة بشأن حجم الغاز الطبيعي في حقل تندرارا، المحددة في 5 مليارات متر مكعب، جاءت متناغمة مع تقرير شركة "crp energy" المتخصصة في التوقعات الطاقية، الذي أكد وجود كميات هائلة من الغاز الطبيعي في الحقول الثمانية المكتشفة، مبرزة أنها تتوقع "وجود 278 مليار قدم مكعب على الأقل، و1.25 تريليون قدم مكعب كحد أقصى، في الحقول الثمانية التي جرى حفرها".

وتعتبر الشركة البريطانية إحدى أقوى الشركات المتخصصة في التنقيب عن الغاز في منطقة شمال إفريقيا، وتشتغل في مختلف مناطق المغرب، وفي وغرب الجيزة وميسيدا بمصر، "التي تتميز بتكاليف منخفضة، وبمرونة خاصة في أسعار النفط المنخفضة"، بحسب البلاغ.

جدير بالذكر أن "SDX" شركة عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، مقرها لندن، تركز أعمالها على شمال إفريقيا، وخصوصاً المغرب ومصر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - محمد محمد محمد الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:06
اخيرا البوطة بنصف الثمن
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88
2 - عبدالحق المكناسي الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:10
أشنو انعكاسات هاد الخيرات على الشعب المغربي، أو العربون باين مادام أن مكتب الهيدرو كربونات يطبق الصمت على هذا الحدث ، أمر هذا البلد غريب ، شعب فقير بثروات هائلة.
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137
3 - Hicham الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:11
Une entreprise mondiale.........Le titre dit tout
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25
4 - مراقب من بعيد الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:15
للي ديناه من الفوسفاط غادي نديوه من الغاز
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181
5 - MOHAJIR WA ALHAMDO LILAH الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:16
اتسائل اين هي ثروات المغاربة ههههههه انها ثروة جديدة ضهرت. ولاكن الخديتوا منها شي بوطة جيو عكروا ليا هههه .
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110
6 - nourani الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:17
مرحبا للتماسيح والعفاريت اما المواطن البسيط لا حول له ولا قوة
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75
7 - غاير على بلادو الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:17
الخير فبلادي الحمد لله من كل شيء..ولكن الشفارة مدورينها بيناتهم و فالاخر يقول ليك ما كاينش الفقر
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71
8 - dak الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:17
أخيرا سنشتري البوطة ب 100 درهم !!!؟
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68
9 - Abdel"Hamburg" الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:17
فرنسا وإنجلترا يتقاسمان نسبة الأرباح والمغرب ماذا سيستفيد؟
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52
10 - ابو صفاء الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:19
نتمنى ان يكون خيرا على الامة المغربية ولا يكون مآله كالفوسفاط وباقي المعادن
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64
11 - برامين الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:20
لقد سئم المغاربة من تلك الاخبار،كلما اشتدت الازمة في بلدنا السعيد،نسمع اخبار من قبيل العثور على احتياطات هامة من البترول والغاز،لتجعل المواطن ييبح في احلام من سراب.لكن ما لا تعرفه الدولة ان ذلك المواطن ارتقى الى مستوى يصعب الكذب عليه لسهولة كما كان عليه الحال مند استقلال البلاد ويريد الحل الان وليي غدا وبالملموس،انشري يا هسبريس ،متنفسنا الوحيد.
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15
12 - takeoff الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:20
لمادا الاخبار عن الغاز والنفط تاتينا فقط من الخارج ؟اين وزارة الطاقة والمعادن و الصمت المطبق ....اكيد لا يريدون اسرار المغاربة!!!
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14
13 - مول الزريعة الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:21
بالصحة والراحة "ساوند إنرجي" ...أرا برع تستاهلو..يبا شاط ليكم شي حاجة ماتنساوش المسؤولين دياولنا راه مساكين مافحالهمش... كاين لي ما كايسعا حتى باش يشري يخت يتسارا بيه.
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15
14 - عادل الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:22
الغاز-الفوسفاط-الفحم-الذهب-الفضة- تيتانيوم...-بحار بثروة سمكية هائلة-حوامض-قمح-سدود بثروة مائية ...ولاش الناس كاتحرك لاوربا والادمغة كتهاجر؟ ياكما مافراسهمش هادشي كاين عندنا؟
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20
15 - المكلخ الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:24
حسب ماقرأت فإن أول اكتشاف في هدا المجال غالبا مايكون اﻻصعب بعد دلك تتيسر اﻻمور بإدن الله......اللهما اجعل هدا البلد آمنا وارزقه من التمرات واهدي من قلدتهم أمانة تسيير أمور المغاربة وسبحان ربك رب العزة عن مايصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
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3
16 - عبدو الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:24
على الله ينال الشعب من عطف هذه الدولة و يظهر أثره على الشعب ، و مايديروش لنا بحال الفوسفاط
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5
17 - مدوّخ في الرياضيات الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:25
1 - محمد محمد محمد :
فوقاش ؟ سنة 2034 ؟؟؟ هههه عمرها البوطة ما غادي تنقص على 42 درهم . أولا لأن الإنتاج مخصص للتصدير وثانيا لأن الثمن غادي يبدا يزيد ابتداء من 2019 نتيجة لرفع الدعم عنه وإذا ما كانت هناك إمكانية للتخفيض فيما بعد فسيخفض الثمن الجديد الذي يكون وصل إليه سعر الغاز (ربما يكون حينها وصل إلى 100 درهم للبوطة وفي حال تخفيضه للنصف سيصبح سعر البوطة 50 درهما...هههه ...يعني زاد ماشي نقص...هههه)
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3
18 - مواطن2 الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:25
في اعتقادي ان بلادنا بالطريقة التي تسير بها الامور لن يتغير فيها اي شيء سواء باكتشاف الغاز او النفط او جميع المعادن .....ذلك ان الامر يتعلق قبل كل شيء بحسن التدبير.....والحس الوطني....والنزاهة. والاخلاص وجعل المصلحة العليا للبلاد فوق اي اعتبار.....امور الى حد الآن غائبة الا من اخذ الله بيده.....الخير لا يخلو من اي مجتمع....والتعميم لا يمكن ان يكون......نتمنى ان يتغير مجتمعنا الى الافضل ان شاء الله بفضل النوايا الحسنة على قلتها......وبفضل التوجيهات الملكية الرشيدة.
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-3
19 - samy الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:25
•طوبى لكم{١}لقد صَبرتُمُوو سِنيين عَدَدَا{٢}فبشراكُمُوو اليوم غازاً طبيعياً طيباً مباركاً مصفّى{٣}يُخرجكُمُوو من العسر الى اليسر{٤}ومن الكسلِ الى العملْ{٥}وما إلى ذالك من صالحات لُـمُــوور{٦}كذالك{٧}فها هو ذا بَلَدَكُمُوو الميمون المـبجل الموقّر يقارع الكبار{٨}فيزأرُ زئيره{٩}فيُرهِبُ بِه الصديق قبل العدو{١٠}و كلٌ له مُحتِرمُوون{١١}فهنيئا لكم{١٢}مَرييئاً{١٣}ان هاذه لفُرصتَكُمُوو فلا تَدَعُوُوها{١٤}كذآلك{١٥}واحذروو كبار اللصوص من العفآرييت و التماسييح ولَشباحْ {١٦}و الجن الازرق{١٧}انَّهُمُـوو بِكُمُوو لمتربصوون{١٨}ولقد شرِبوو ما قبل الغازٓ والغازِ ويشربوون مآ بعده{١٩}انهُمُوو ابداَ لا يَرْتَوُوُنْ{٢٠}وَدُّوو لو يرَوْكُمُوو فقرآء الى ابد لابديين{٢١}فلا َتدَعُووهم{٢٢}واقعدوو لهم كل مقعد{٢٣}آنَّى يختلسوون{٢٤}فان لم تفعلوو فاعلموو اَنَّكُمُوو ذهبتم كُفْتَ{٢٥}اتودُّوون ان ترجعون الى سابق ما كنتم عليه من غم وهم وهجرة شرعية وغير شرعية{٢٦}وغرق في البحارْ{٢٧}فلا تنفعكٌمُوو حسرةٌ يومئذٍ ولا ندامة{٢٨}او ان تقولون يا ويلنا فيما فرّطْنا{٢٩}فهل انتُمُوو مُتّفقُوووون{٣٠}•
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-22
20 - ادريسي الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:25
بعد هذا ستخلق وزارة جديدة اسمها "وزارة الفلاحة و الصيد البحري و الغاز الطبيعي و النفط اذا اكتشف" بقيادة السيد الوزير اخنوش
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9
21 - BOUZABAL الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:26
ياجماعة والله لاديتو ريال يالمغاربة بلا متفرحوا نيني يا مومو حتى يطب عشانا
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8
22 - الهاشمي الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:26
مشاء الله تبارك الله تستهال المملكة المغربية كل خير انشاء الله يكون لخير البلاد والمواطنيين ، احمدوا الله على هذه النعمه
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0
23 - bou3wid الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:27
Mon frère, tu veux juste lbouta à moitié prix, mais tu devaris demander ta part de cette richesse, c'est une richesse nationale qui doit être partagée et distribuée en partie.
Les marocains ont besoins de beaucoup de temps pour comprendre leurs droits ! malheureusement
Allah almosta3an
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1
24 - موظفة الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:28
عافاكم خلصو معكم من هذ المداخيل لفلوس ديال التقاعد اللي خديتوها من الصندوق .راهلكتونا بالإقتطاعات .نتوما تشفرو وحنا نخلصو بزاف هدشي
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4
25 - مغربي مقهور الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:29
الشركة البريطانية لها نسبة و بما أنها هي الشركة المنقبة فستستحود على نسبة لا تقل على 45% و إذا أضفنا 27،5 % للشركة الفرنسية ستصبح نسبة الأرباح في المجموع 72،5% و سيتبقى للدولة 27،5 %
أين اﻹستفادة هنا؟
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2
26 - البراق الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:30
مصير الغاز بتبع مصير الفسفاط و الذهب اللي ساكتين عليه سنين الحمد الله كاينة الموت او الله كيحاسب ف اليم الاخر وعدنا الله اننا لا نظلم فتيلا
الحمد الله عليها نعمة
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4
27 - ها هي الثروة الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:31
لي باغي اشوف الغاز غادي نقوليه شفتي الفوسفاط لي عندو لون ورائحة وشكل عاد تشوف الغاز لي هو اصلا ما عندو لون وشكل.
هناك 150 عائلة تحتكر كل ما في الأرض وفوقه وفي بحاره وخيراته بطبيعة الحال مع فرنسا.
لي ما عاق بالقالب اعيق بالقرعة هههه
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4
28 - Wald lmohammedia الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:31
جلست وأخذت الآلة الحاسبة وبعملية حسابية بسيطة وجدت انه في غضون شهرين ساشتري فيلا و فيرمة بدون مسبح وأخرى بمسبح و3 أحصنة للفروسية و 6 أحصنة للنصر اليها فقط اما عن السيارات فأنا لا احبها ساشتري 3 مرسيديس للتنقل داخل الفيرمة 2 هامر لرعي الأحصنة ً اما لتنقلي الشخصي ساشتري طائرة ومنساش 6 ديال الجمال نتسابق بيهم مع صحابي وتبرع اراسي مع رأسك
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5
29 - Inox الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:31
ملحوظة:منذ البداية و نحن نسمع فقط تواجد الشركة البريطانية المختصة في التنقيب واستخراج المحروقات بالمغرب لهذا الغرض، فما دخْل شركة فرنسية في آخر لحظة لتستفيد ب 27,5% من فوائد رخص التنقيب !!!
لمدا لا يؤسس المغرب شركة وطنية مختصة بالمحروقات- لا يهُمّنا جنسيات أُطرِها - كمثيلتها سونطراك بالجزائر... أتمنى من المغرب أن يتقاسم هذه الثروات التي أنعم الله على المغاربة قاطبة والمسلمين
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3
30 - ملاحظ الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:32
تندرارة عنوان الخلاء و القحط . الفقر و الشجاعة . تاتي الشركة. تستخرج خيرات بالملايير يذهبون. و تبقى تندرارة للفقر و القحط. الا يوضح لنا المسؤولون بالتدقيق ماذا سنستفيد ام سيلقا غازها مصير مناجم الدهب و الفضة و الفوسفاط
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31 - عبد االه الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:32
الى رقم 1 الغاز الطبيعي و ليس غاز البوتان
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3
32 - Fook الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:39
مازالا حليمة تيدزاد عندها الحال وفاتحا بطنها الى كل ما هو صالح للاكل لكن ربما ان شاء الله نهايتها اقتربت ويضربها اسهال لترد كل ما ابتلعت
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3
33 - كاتب الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:43
الحمد لله فقد إستجاب الله دعاءنا، دائما ندعو كما علمنا سيدنا إبراهيم اللهم ٱجعل هذا بلدا آمنا وٱرزق أهله بالثمرات، يجب أن نتفاءل كما يفعل الأنبياء والعلماء ولا نذكر المسلمين بسوء وإن أخطأو ، ويجب أن نعلم أطفالنا حب بلدهم، فإن العلماء مهما تعرضو له من ظلم لا يسيئون لبلدهم، إذا نشرنا السلبية فلن يفعل أحد الخير بل ستزداد الذنوب والإفساد، يجب أن نعذر بعضنا إذا أخطأنا لأننا تعرضنا للكثير من السلبية والإساءة وسوء الظن، يجب علينا أن نحسن معاملة بعضنا البعض لكي ينتشر الخير وحسن الظن ونساعد بعضنا البعض لأن الإنسان فيه خير بداخله، ولانحزن إذا أساء إلينا من أحسنا إليه فأجرنا على الله وحده، بل يجب أن نسامح كما أمرنا القرآن ولا نقطع الخير، نريد حملة وطنية لصلاة الفجر وبر الوالدين وإن أخطأو وصلة الرحم٠٠٠
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1
34 - قفة الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:44
المغرب هو المستفيد الأكبر من هذه الخيرات و المغربي سيكون له نصيب الأسد لكن من هو هذا المغربي الذي نحن نتحدث عنه ؟ومن هي الفئة المستفيدة ؟إيوا لخبار في رأسك!
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4
35 - مرتن بري دو كيس الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:45
هي غادي نرجعوا عزاز بزاف على ميريكان..وترومب يجي يضرب عندنا كسكسو واللبن نهار الجمعة.. الحمد لله غادي يرضى علينا .حتى حنا....
اما شنو الشعب غادي يربح من هذه الثروة الجديدة...الشي باين..بحال الشي اللي كياخد الشعب ااجزائري من البترول والغاز هدي قرون..غاناخدوه احنا ..تماما....قلوب قاسية.وجائرة تنتظر ....غادي يحيدو اادعم عاى البوطة...وينقصو لها في ااميزان...ما دام البيجيدي له مفتيح الحكومة..لا تنتظروا شيئا حسنا..يا فقافير المغرب...
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3
36 - kay الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:46
هيا ارسلو تعليقاتكم يا شعب التفاؤل ( من يستفيد.... التماسيح ...... و زيد و زيد ) الشركة عالمية و وضعت الملايين للحفر و الاستكشاف و هذا يقع في كل البلدان الخليجية . الحمد لله اولا و اخيراً .
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4
37 - المهدي الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:46
تفاءلوا خيرا أيها المغاربة ولا تكونوا سوداويين وانظروا بعيدا عِوَض ربط مشاريع عملاقة ستفتح الأبواب امام قطاعات استراتيجية ستعود بالنفع على البلاد والعباد بأمور صغيرة وآنية لا تتجاوز التركيز على ثمن البوطة رغم أهميتها .. المغرب ترعاه العناية الإلهية وقد رزقه الله بملك طيب يسعى دون كلل لخير شعبه فلنتفاءل عِوَض الاغراق في التشاؤم وتحطيم الأمل ..
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-2
38 - nordine الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:47
هناك من يامل يا اخواني هل الفلاح البسيط يستفيد من الفوسفاط لاوالف لا هل البسطاء يأكلون الكروفيط والكلامار وووو لايعجبهم لأنهم تعودوا على السردين والكابايلا وزيد وزيد اتضح كل شيء لم يعد هناك أمل عايشين عيشت الدبانة فالبطانة
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0
39 - الابراهمي الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:49
استخراج الغاز الطبيعي ومشروع نقل الغاز من نيجيريا وتنظيم المغرب المونديال كلها تبقى احلام شبه مستحيلة بالنسبة للمغرب ولن تتحقق لالاف السنين
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2
40 - dell الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:50
لتعلموا انه مازلنا في فترة الاستعمار الفرنسي ليس استعمارا عسكريا ولكن استعمار فكري وتحكمي من بعيد اي شيء الا وتجد شركة فرنسية و حتى الخبر قالته صحيفة فرنسية
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2
41 - وجدي الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:51
عوض ان نسمع نقاشا حادا في البرلمان حول الموارد الطبيعية للمغرب من بينها اكتشاف الغاز ومن يستفيذ منه ووو؟ نسمع نقاشا حادا حول تقاعد البرلمانيين والغريب ان اخبار المغرب تاتينا من الخارج فاين انتم ايها المسؤولين واين انت ايتها الحكومة التي لم تاتي الا باخبار الكوارث للشعب المغربي
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2
42 - hicham الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:52
خيراتنا تباع ولم أفهم في المقال ما نصيب المغاربة والشعب المغربي . فقط المغرب يستفيد من رسوم إلى غاية 2034 .... نريد أن نعلم مادا يستفيد المغرب . عندما يتم بيع الغاز باللتر المكعب .... ام ان الأمر سري لا يخص المواطنين....
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1
43 - البوطة ب25درهم الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:52
بلي شركة عالمية ادن الغاز سيكون بوفرة والتشغيل بوفرة والبوطة لكبيرة ب 25درهم وان كان العكس .فاما اننا لانزال مستعمرين ولو ان الاستعمار كاياكل ويوكل.او اننا اصابتنا لعنة اللصوصية والخطافة.وقطاع الطرق بلا حشمة اوحياء
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44 - الممنوع الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:53
و ما نيل المطالب بالتمني...و لكن تؤخد الدنيا غلابا..
ما ضاع حق وراءه طالب...
عليناكشعب مغربي من الشمال إلى أقصى الجنوب أن نحاسب اللصوص بفضحهم و المطالبة بتجريدهم من كل درهم سرقوه من هذا الشعب الطيب...
المطالبة بالتوزيع العادل للثروات و أن لا تبقى حكرا على حفنة من المحظوظين.
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1
45 - مغربية الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:55
حتى و لو امتلك المغرب آبار للبيترول و مناجم للدهب و الماس ....فهدا لا يعنينا لاننا لا نستفيد منها و لا تساهم في تحسين وضعية المواطن المغربي المعيشية و الي خديناه من الحوت و الفلاحة و الفوسفاط غادي ناخدوه من الغاز .كل المغاربة يعرفون من هم المستفيدون لدلك لا يهمنا من الافضل ان لا نعلم شيئا عن دلك لكي لا نصاب بالإحباط
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1
46 - موحند الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:57
هل سيكون اكتشاف واستغلال الغاز في المنطقة الشمالية والمناطق الأخرى نعمة على الشعب المغربي أو نقمة عليهم؟
على اساس تجارب الشعب المغربي مع اكتشاف واستغلال الفوسفاط والفضة والذهب والمعادن الأخرى نستنتج بأن هذه الثروات المعدنية نقمة عليهم وعلى بيءتهم.
المستفيدون الأولون من هذه الثرواة هم شركات متعدد الجنسيات والتي لها علاقة بالاستعمار القديم والجديد والفءة الحاكمة. لو ان الدولة المغربية توظف نسبة قليلة من عائدات هذه الثروة المعدنية في التعليم والصحة والسكن والتصنيع والبنية التحتية والعيش الكريم لجميع المغاربة سنقول بأن هذه الثروات المعدنية فعلا هي نعمة على جميع الشعب المغربي ووطنه. ولكن كما قلنا سابقا المغرب وخيراته الطبيعية والبشرية باعوها المرتزقة بثمن بخس.
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47 - Ali الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:59
كما العادة ، الغشاشين في الباكالوريا ، و الفاشلين في الدراسة غادي يخليو الموضوع على جنب و يبداوا يلوكوا في الكلمات الفيسبوكية التافهة
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48 - BATLIMOSS الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:59
أكيد هذا هو ما يسمى بالتحضير النفسي و البسيكولوجي للرفع الدعم عن البوطا ، هم فقط يروجون للهذه المغالطات كي يتقبلها المواطن البسيط على أساس أن تحرير السعر سيكون للصالح المواطن
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49 - الموساوي لاهاي الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:00
أولا هذه الجهة مستحيل جيولوجيا أن تكون خزانا للغاز،
قد تصلح لنزول الوحي ولا تصلح لصعود الغاز.
وإن حصل فلن تكون إلا كرامة من كرامات ولي مفترض في المنطقة.
عموما الفوسفاط أنقى وأجمل من الغاز.
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50 - Marocain en France الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:00
La question n'est pas le fait de trouver ou pas le gaz ou le pétrole, la question est la corruption dans notre cher pays car on sait tous que le Maroc est riche de plein de minéraux comme le phosphate , l'argent ... mais honnêtement est ce que le Maroc ou le peuple marocain profite! il faut d'abord commencer par faire le ménage plus haut en descendant vers le bas à ce moment la on pourra espérer un avenir meilleur !!!
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51 - ضد الضد الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:00
منذ عدة سنوات و نحن نسمع اكتشاف الغاز في المغرب. و لحد الساعة لم نشاهد و لو متر مكعب تم تسويقه حتى أصبحنا نريد فقط صورة لبءر واحد فقط يستخرج منه الغاز و لا يهمنا من المستفيد منه حتى تطمئن قلوبنا. أصبحنا مثل الأطفال الذين يمهلونهم آباءهم باقتناءهم الالعباب في اليوم الموالي و كل يوم يوهمونهم في الغد و يبقى الطفل المسكين يترقب من غد لغد و لا يحصل على اي شيء حتى يمل و لم يعد يطلب من والده اللعبة. من يسمع كم من آبار تم اكتشافها و كم من ملايين الأمتار المكعبة يظن أن المغرب سيصبح من أغنى الدول العالمية. لكن الحقيقة لا شيء. يجب ألا يتم البلاغ عن اي اكتشاف إلى ان يتم مفاجاتنا بتسويقه.
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52 - بومهدي الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:01
اتمنى من كل قلبي ان ينعكس هذا الخير على شبابنا ايجابيا ويسود اليسر وترتقي بلادنا...امين يا رب امين يارب....
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53 - @@@لمدوخ@@@ الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:03
المشكل أن الشعب لا يستفيد من تروات البلاد كالفسفاط وغيرها لكن سرحاء حتى وإن إكتشفت معادن أخر في المملكة فإن الشعب سيكتفي بمشاهدت كبار اللصوص ينهبون تروات البلاد هده الصراحة
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54 - chihab الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:05
إذا فرضنا جدلا أن هاته الأخبار صحيحة ومؤكدة فلماذا تعتزم الحكومة رفع الدعم عن البوتاجاز ولماذا الدولة تهيء المواطن لما هو أسوأ في المستقبل نتيجة إرتفاع أسعار المحروقات في العالم بالمختصر المفيد لو اكتشفنا بترول العالم كله في بلادنا وكل خيرات العالم لن يستفيد المواطن من أي شيء على الإطلاق لأنه وببساطة فإن الفساد سيأتي على الأخضر واليابس المغرب لم يعرف في تاريخه الحديث فسادا مثل ما يعرفه الآن
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55 - مبروك للمغاربة عاجل الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:05
لقد وعد الحسين الجاسمي عفوا الحسين الدوادي وزير الحكامة أنا الشعب المغربي سيصبح مثل الشعب الفطري عفوا مثل الشعب القطري لكن بحلول سنة 2050 م .


و أضاف لكن يجب مزيد من الصبر و الكفاح و أداء الضرائب .

الدولة المغربية تبيع الوهم للشعب أو ما يسمى التنويم المغناطيسي أو النفاق السياسي .

كلما اشتدت الأزمة عن الشعب المقهور سطع خبر وزف يقال أن هناك احتياطات سوف و سوف وسوف أي التسويف مثل المسلسل التركي سامحيني الذي لا ينتهى .
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56 - aziz الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:06
لو إفترضنا أن هده الأبار النفطية قد وجدت في المغرب حقا لن يستفيد منها إلا ناهبو البلاد كما هو الشأن بالنسبة للفوسفاط والثروة السمكية وكذلك سنصبح بلد الغاز والفوسفاط و السمك و الفقر ونجعل دول أخرى لا تتمتع بنصف تروتنا تشمت فينا كما هو الحال بالنسبة للجزائر فأتمنى أن يكون هدا الخبر مجرد إشاعة
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57 - marwan الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:08
يجب طرد الاستعمار الفرنسي و اعوانه الذين ينهبون ثروات الشعب المغربي و يلصقون تهمة الاختلاس في الحكومة التي ليس لها من القوة لمواجهة اللوبيات الفرنسية التي تضلل الشعب
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58 - Touhali الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:14
il faut faire dans tous domaines

والله لهدا يصر على خير كان من الممكن لنا سمعه من قبل. والحمدلله على كل حال .المغرب إنشاء الله سيخوض معارك التنموية السريعة حتى يكون الشعب المغربي من أرقى شعوب العالم.
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59 - وما شابه الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:15
لن يمسنا خير من اكتشاف واستخراج الغاز على غرار الفوسفاط، لأن الثروة قد تمت "خصخصتها"، وأنشئت "قنواتها"، لاضير فقط إن ساعدتنا في تجاوز محنة البرلمانيين والوزراء في رواتبهم وتقاعدهم، وما شابه...
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60 - omar الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:15
الشركات ياكدون وجود الغاز والمسولين ينكرون له اذا تم اتفاق لإنشاء انبوب الغاز من النيجر أو نيجيريا الى المغرب ومن المغرب إلى اروبا لبيع الغاز المغربي إلى الدول الاربية ويقولون لشعب أن الغاز تم استراده
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61 - محمد الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:16
لكننا لم نسمع عن أي إعلان رسمي من طرف أي مسؤول مغربي بشأن هذ االاكتشاف ياك ما باعوه حتى هو
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62 - دايز الخميس 26 يوليوز 2018 - 11:19
دابا غادي نمشي نشري الزيرو نحطو فوق راسي اونقول يا هالا ياهالا...اسوة بالخليجيين.
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