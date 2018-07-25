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كُتّاب وآراء
المحكمة الأوروبية تصدم البوليساريو بدعم شمول اتفاق الصيد للصحراء
سدت المحكمة الأوروبية كل سبل التشويش الذي كانت تعتمده الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو من أجل عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ إذ رفضت طلب التنظيم الانفصالي بخصوص "إعادة البت في الاتفاق واستثناء مياه الصحراء من الأماكن المسموح بالصيد فيها،" واصفة ما تقدمت به الجبهة بـ"غير المقبول".
الحكم الذي شكل نهاية لورقة كانت تلعب عليها الجبهة بشكل مستمر، زكى "الاتفاق بالأحرف الأولى" الذي وقعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه يأتي من أجل تكثيف علاقات التعاون بين الاتحاد القاري والمملكة المغربية، ويساعد على إرساء صيد مسؤول في المياه المغربية، كما أنه يبين القواعد المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي والتقني بين الأطراف.
وحدد الحكم الصادر مناطق الصيد في "المياه الواقعة تحت السيادة المغربية، الخاضعة للقضاء والعدالة المغربيتين"، مسجلا موافقته على جميع المعطيات الواردة في نص الاتفاق المبرم أمس الثلاثاء بحضور وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط كلوديا إيدي.
وأضاف نص الحكم أن المملكة تعهدت بالسماح للسفن الأوروبية بالصيد في مياهها الإقليمية، وفق ما هو مبين في الاتفاق الموقع (يدرج مياه الصحراء)، شريطة أن تحمل هذه السفن رخص صيد صادرة عن سلطات أوروبية، كما وعد الاتحاد الأوروبي بدوره باتخاذ "جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان التزام سفنه بالاتفاقية والتشريعات الدولية في قانون البحار".
ووافقت المحكمة الأوروبية على الشروط المغربية بخصوص التعويض المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة مقابل الصيد في مياهها الإقليمية، إذ سيرتفع هذا التعويض بنسبة 30 في المائة، ليصل بمتوسط سنوي من 40 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو سنوياً.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا بالأحرف الأولى، أمس الثلاثاء بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، بحضور سفراء الدول المعنية، على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، بعد مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي.
وأنهى هذا التوقيع مسار مفاوضات استمرت بين الطرفين منذ 20 أبريل الماضي، وانتهت في العشرين من يوليوز الجاري في بروكسيل، بضمان شمول الاتفاقية للأقاليم الجنوبية، عكس ما كانت تسعى إليه جهات معادية للمغرب، على رأسها جبهة البوليساريو.
وتهم أبرز مستجدات الاتفاقية الجديدة رفع عدد السفن إلى 128 سفينة سيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل شمال المغرب إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة بالجنوب المغربي؛ فيما جرى استثناء البحر الأبيض المتوسط، بهدف الحفاظ على موارده التي تعاني من الإفراط في الاستغلال.
وقد اتفق الجانبان على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها، حيث يحدد هذا الاتفاق مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
كان الله لك ياوطنى...
Que peut gagner le Royaume de ces accords en vendant notre poissons a des prix que nous ne connaissons pas ?
Et puis pourquoi cette Europe ne favorise pas le citoyen Marocain pour l'obtention d'un visa pour aller visiter cette dernière?
A mon avis,comme l'Europe nous fait payer les frais d'obtention de visa,le Royaume doit agir de la même façon (donnant/donnant)
Pourquoi,on nous refuse ce que nous leur offrant.(visa de longue durée) Même les personnes âgées sont indésirables pour ce bout de papier ?
On nous parle d'une Europe démocratique,des droits de l'Homme,mais on n'a rien vu jusqu'à maintenant.
Notre poisson,notre agriculture,nos fruits(orages)sont bon,mais le citoyen est mauvais.
PSV
La pêche au Maroc vaut au moin 5 milliards de dollars y'a chaab.
حتى أموالها تدهب إلى حسابات بنكية خارج البلاد
المياه مغربية تحت العدالة والسيادة المغربية
الاتحاد الاوربي والمحكمة الاوربية اقتنعوا بان المناورة باطلة
والمتضرر الاول من عدم تجديد اتفاقية الصيد في المياه المغربية هو المجتمع الاوربي 150 الف صياد اوربي
لم يبق لبوليزاريو سوى جنوب افريقيا