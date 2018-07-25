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الرئيسية | مال وأعمال | المحكمة الأوروبية تصدم البوليساريو بدعم شمول اتفاق الصيد للصحراء

المحكمة الأوروبية تصدم البوليساريو بدعم شمول اتفاق الصيد للصحراء

المحكمة الأوروبية تصدم البوليساريو بدعم شمول اتفاق الصيد للصحراء
هسبريس – نور الدين إكجان
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:00

سدت المحكمة الأوروبية كل سبل التشويش الذي كانت تعتمده الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو من أجل عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ إذ رفضت طلب التنظيم الانفصالي بخصوص "إعادة البت في الاتفاق واستثناء مياه الصحراء من الأماكن المسموح بالصيد فيها،" واصفة ما تقدمت به الجبهة بـ"غير المقبول".

الحكم الذي شكل نهاية لورقة كانت تلعب عليها الجبهة بشكل مستمر، زكى "الاتفاق بالأحرف الأولى" الذي وقعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه يأتي من أجل تكثيف علاقات التعاون بين الاتحاد القاري والمملكة المغربية، ويساعد على إرساء صيد مسؤول في المياه المغربية، كما أنه يبين القواعد المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي والتقني بين الأطراف.

وحدد الحكم الصادر مناطق الصيد في "المياه الواقعة تحت السيادة المغربية، الخاضعة للقضاء والعدالة المغربيتين"، مسجلا موافقته على جميع المعطيات الواردة في نص الاتفاق المبرم أمس الثلاثاء بحضور وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط كلوديا إيدي.

وأضاف نص الحكم أن المملكة تعهدت بالسماح للسفن الأوروبية بالصيد في مياهها الإقليمية، وفق ما هو مبين في الاتفاق الموقع (يدرج مياه الصحراء)، شريطة أن تحمل هذه السفن رخص صيد صادرة عن سلطات أوروبية، كما وعد الاتحاد الأوروبي بدوره باتخاذ "جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان التزام سفنه بالاتفاقية والتشريعات الدولية في قانون البحار".

ووافقت المحكمة الأوروبية على الشروط المغربية بخصوص التعويض المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة مقابل الصيد في مياهها الإقليمية، إذ سيرتفع هذا التعويض بنسبة 30 في المائة، ليصل بمتوسط سنوي من 40 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو سنوياً.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا بالأحرف الأولى، أمس الثلاثاء بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، بحضور سفراء الدول المعنية، على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، بعد مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي.

وأنهى هذا التوقيع مسار مفاوضات استمرت بين الطرفين منذ 20 أبريل الماضي، وانتهت في العشرين من يوليوز الجاري في بروكسيل، بضمان شمول الاتفاقية للأقاليم الجنوبية، عكس ما كانت تسعى إليه جهات معادية للمغرب، على رأسها جبهة البوليساريو.

وتهم أبرز مستجدات الاتفاقية الجديدة رفع عدد السفن إلى 128 سفينة سيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل شمال المغرب إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة بالجنوب المغربي؛ فيما جرى استثناء البحر الأبيض المتوسط، بهدف الحفاظ على موارده التي تعاني من الإفراط في الاستغلال.

وقد اتفق الجانبان على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها، حيث يحدد هذا الاتفاق مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - النورس الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:13
كان العرب جسدا واحدا وجاء المستعمر وقسمها إلى حضائر ووضعوا على كل حضيرة كلب ومع الزمن أصبحت الوطنية هي الإنتماء إلى الحضيرة والدفاع عن الكلب
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7
2 - ذبكة مروكية الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:17
ا لاتحاد الاوربي يصدم جزائر الشر..ومقالبها لامنتهية لتقسيم المغرب وزعزعة استقراره.
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13
3 - Younes-Painter الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:17
اوااااه بشاااااخ ياله من انجاز تعجيزي و سابقة تاريخية !! باراكا من الطنز ايها المسؤولون عن هذه البلاد الغير سعيدة. اصبحتم تفرحون و ترقصون لصدور قرارات عادية لا تسمن و لا تغني من جوع حول الوحدة الترابية و كاننا بهذا سنصل لسطح القمر. شكون لي سامع بينا اصلا و كل خراءط العالم و Apllications في كل الحواسيب و الهواتف تعترف بخريطة الكيان الوهمي و تبتره من خريطتنا. ثم بماذا سيغنينا هذا القرار اللذي لا يقدم و لا يؤخر شيءا في القرارات المصيرية. اكبر طامة ابتلي بها المغرب هم هؤلاء المسؤولون الفاشلون
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-10
4 - عدنان الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:18
نرجوا من الله ان يكون للمغاربة استفادة من هدا المبلغ الزهيد...
كان الله لك ياوطنى...
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7
5 - جواهر الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:18
خهههه المحكمة الأوروبية كانت تريد ابتزاز المغرب بالبوليزبال ولكن لما شافت العين الحمرا من المغرب تراجعت !!! برافو المغرب !!! لا تنازل عن شبر من بلدنا الحبيب
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13
6 - adil الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:18
لكن ماهو ثمن هذا الإتفاق ؟ إنه نهب الخيرات البحرية المغربية لايعقل الإتفاق مع مورريتانيا 100مليون دولار وبشروط؛ولكن نحن 42 مليون دولار وبامتيازات.الصحراء مغربية سواء بالإتحاد ألأوروبي أو بدونه. ألإتحاد ألأوروبي يمارس ألإبتزاز وهذا حال الدول الإستعمارية والإمبريالية؛نهب خيرات الدول بالضغط على الجهة التي تؤلمها وهذا حال المغرب في الصحراء.
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7
7 - le marocain الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:19
Dire que sans le Maroc l'Europe ne mangera pas du poisson.
Que peut gagner le Royaume de ces accords en vendant notre poissons a des prix que nous ne connaissons pas ?
Et puis pourquoi cette Europe ne favorise pas le citoyen Marocain pour l'obtention d'un visa pour aller visiter cette dernière?
A mon avis,comme l'Europe nous fait payer les frais d'obtention de visa,le Royaume doit agir de la même façon (donnant/donnant)
Pourquoi,on nous refuse ce que nous leur offrant.(visa de longue durée) Même les personnes âgées sont indésirables pour ce bout de papier ?
On nous parle d'une Europe démocratique,des droits de l'Homme,mais on n'a rien vu jusqu'à maintenant.
Notre poisson,notre agriculture,nos fruits(orages)sont bon,mais le citoyen est mauvais.
PSV
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2
8 - Tito الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:19
Dans tout les cas les marocains sont perdant ,a 40 millions les bateaux pêche a gogo et la sardine sera plus chère,si il y avait pas d'accord le Maroc serait perdant aussi.
La pêche au Maroc vaut au moin 5 milliards de dollars y'a chaab.
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9 - مغربي و افتخر الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:20
مبروك لبلدي الغالي...المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها...
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10 - saidr الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:21
حْلّلّلّهْ فيهم،وهادي راه فيها الشخصيات الكبار ديالنا وكلهم قاموا بدورهم،ولكن كل واحد منهم يعتبر نفسه أقوى من الآخرين لكن كاين واحد فيهم بارز بهيبة وقوة ينافسه واحد لكن صاحب الميم عنده طول يد أكثر ومحاط بمرافقين أقوياء وكلهم تفتح لهم الأبواب بماآتاهم الله من سلطان،وكل هؤلاء على رأسهم رجل قوي بزي عسكري هو ملك البلاد،اليوم قصف أجل النكرات بوليساريو وحللله فيهم.
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0
11 - مرواة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:22
مجهودات محمودة بذلتها الدبلوماسية المغربية و وزارة الفلاحة و الصيد.. هناك من يتحدث عن توظيف موقع رجال الاعمال على المستوى الدولي. كلشي دابا تيهضر لغة الاقتصاد و المصالح.
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12 - العدل الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:23
أكبر صدمة المغاربة و ليس العكس تماما على كل حال هنيئا للاروبيين و المستفيدين من هده الإتفاقية أما الشعب المغربي لا يستفيد أي شيء على الإطلاق من هده الإتفاقية
حتى أموالها تدهب إلى حسابات بنكية خارج البلاد
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13 - صفا علوي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:23
المغرب حقق مكسبا جديدا. و تبقى الصحراء مغربية رغم كيد الكائدين.
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14 - الشعب هو السمك الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:24
أصبح الشعب المغربي في الآونة الأخيرة يتفرج على المساومات والمزايدات ،فأوروبا التي لايهمها إلاَّ مصالحها وجبهة البوليزاريو التي لا تعرف إلاَّ جزائرها ،والمسؤولون المغاربة الذين لا يعرفون إلاَّ إستتماراتهم ،أما المعنيون بالأمر وهم الشعب المغربي فمنهم من يشتهي سمكة يتلذذ بها في صيف حارق ،الشعب يُشْوَى معيشيا وإقتصاديا والأباطرة يزايدون ويساومون ،(( جوج بحور آعباد الله وحتى حوتا ماكينا في التلاجة))
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15 - غزلان وابرا الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:25
الله الوطن الملك و عاش الملك. المغرب من طنجة الى الكويرة.
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16 - Baba الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:28
الحق يعلا ولا يعلا عليه
المياه مغربية تحت العدالة والسيادة المغربية
الاتحاد الاوربي والمحكمة الاوربية اقتنعوا بان المناورة باطلة
والمتضرر الاول من عدم تجديد اتفاقية الصيد في المياه المغربية هو المجتمع الاوربي 150 الف صياد اوربي
لم يبق لبوليزاريو سوى جنوب افريقيا
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17 - OH NICE الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:29
ولكن حتى احنا بغينا حقنا من هاد الثروة الهائلة لي عطاها الله لينا,يعني بغينا توزيع العادل للثروات وبغينا الصحة والتعليم والشغل والبنية التحتية.
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18 - Amir الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:31
كان من المفيد و الأهم أن تعترف هذه الدول المستفيدة من لقمة عيش المغاربة المحرومين بمغربية الصحراء و هذا أفضل من 40 قرش التي يتلقاها العفاريت و التماسيح و لا يشم حتى رائحتها المداويخ . لكن هذا خط أحمر بالنسبة لهؤلاء الشركاء التجاريين الذين لا تهمهم مغربية الصحراء و في المقابل نجد المملكة تبيع ما وراءها و ما أمامها لبلوغ هذا الهدف الذي بات من التابوهات و باب يستعصى حله لأن مفتاح القضية عند الجيران فلماذا الركض وراء الوهم ما دام الجمل و ما حمل عند الجار الذي يريد أن ندخل الصف و بعدها ينظر في قضيتنا الأولى
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19 - متتبع الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:31
هدا بمتابة اعتراف بسيادة المغرب على صحرايه مبروك لبوليزاريو الصفعة
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